Хейли Баптист — Софья Кенин, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

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Во вторник, 22 июля, в первом круге турнира в Вашингтоне (категория WTA-500) сыграют американки Хейли Баптист и Софья Кенин. Обе теннисистки входят в топ-50 мирового женского рейтинга. Букмекеры фаворитом называют Софью. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
На счету 23-летней американки значится одна победа в одиночном разряде на турнирах WTA. Лучшее место в рейтинге в карьере - 48.
В текущем сезоне сыграла 38 матчей: 22 победы и 16 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Окленде (хард).
На Уимблдоне проиграла в 3-м раунде плей-офф россиянке Мирре Андреевой. На «Ролан Гаррос» добралась до 4-го круга, где уступила Мэдисон Киз. На Australian Open выбыла по итогам первого круга.
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Победительница Открытого чемпионата Австралии-2020 в одиночном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Франции-2020. Финалистка Кубка Федерации-2018ъ в составе сборной США. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде и четырех - в парном. Экс-четвертая ракетка мира. Финалистка юниорского Открытого чемпионата США-2015). Экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.
В 2025 году на различных турнирах провела 40 матчей: 24 победы - 16 поражений. Финалистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турнира в Дубае (хард).
Ну Уимблдоне вылетела во втором круге в одиночном разряде и в четвертьфинале - в парном. На «Ролан Гаррос» в третьем раунде проиграла Мэдисон Киз. На Australian Open выбыла по итогам первого круга, проиграв 3-й ракетке мира - Кори Гауфф.
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Единственная встреча американок случилась в 2021 году во втором круге Открытого чемпионата Франции. Победу тогда одержала Кенин - 7:5, 6:3.
WINLINE, судя по коэффициентам, считает шансы Кенин на победу гораздо более высокими. На успех Софьи можно поставить за 1.57. Выигрыш Баптист котируется за 2.40.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.97 за тотал меньше 21.5 (не больше 21 гейма в матче). Тотал больше 21.5 идет за 1.83.
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На бумаге фаворитом выглядит Кенин, у которой и опыта побольше, и результаты в 2025 году повыше, да и единственная очная встреча американок завершилась в свое время победой Софьи. На практике же шансы, если не равны, то у Баптист точно будет возможность побороться за выход в следующую стадию плей-офф.
Не станем пытаться угадать точный счет и даже имя победителя. Заложимся на то, что сражение за путевку во второй круг будет серьезным, а крупной победы любой из конкуренток вряд ли приходится ждать. С такими вводными можно резонно предположить, что тотал по геймам надо искать где-то наверху. 22 гейма сыграть соперницы должны.