Хейли Баптист — Софья Кенин, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

Во вторник, 22 июля, в первом круге турнира в Вашингтоне (категория WTA-500) сыграют американки Хейли Баптист и Софья Кенин. Обе теннисистки входят в топ-50 мирового женского рейтинга. Букмекеры фаворитом называют Софью. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.