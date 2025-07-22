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21 июля 12:07ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Хейли Баптист — Софья Кенин, 22 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

Дуэль американок в первом круге турнира в столице США
Руслан Ипполитов

Во вторник, 22 июля, в первом круге турнира в Вашингтоне (категория WTA-500) сыграют американки Хейли Баптист и Софья Кенин. Обе теннисистки входят в топ-50 мирового женского рейтинга. Букмекеры фаворитом называют Софью. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

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Дата / Время: 22.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Хейли Баптист (23 года, 50-я ракетка мира, США)

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На счету 23-летней американки значится одна победа в одиночном разряде на турнирах WTA. Лучшее место в рейтинге в карьере - 48. 

В текущем сезоне сыграла 38 матчей: 22 победы и 16 поражений. Четвертьфиналистка турнира в Окленде (хард). 

На Уимблдоне проиграла в 3-м раунде плей-офф россиянке Мирре Андреевой. На «Ролан Гаррос» добралась до 4-го круга, где уступила Мэдисон Киз. На Australian Open выбыла по итогам первого круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Софья Кенин (26 лет, 26-я ракетка мира, США)

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Победительница Открытого чемпионата Австралии-2020 в одиночном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Франции-2020. Финалистка Кубка Федерации-2018ъ в составе сборной США. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде и четырех - в парном. Экс-четвертая ракетка мира. Финалистка юниорского Открытого чемпионата США-2015). Экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

В 2025 году на различных турнирах провела 40 матчей: 24 победы - 16 поражений. Финалистка турнира в Чарльстоне (грунт). Четвертьфиналистка турнира в Дубае (хард).

Ну Уимблдоне вылетела во втором круге в одиночном разряде и в четвертьфинале - в парном. На «Ролан Гаррос» в третьем раунде проиграла Мэдисон Киз. На Australian Open выбыла по итогам первого круга, проиграв 3-й ракетке мира - Кори Гауфф.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Единственная встреча американок случилась в 2021 году во втором круге Открытого чемпионата Франции. Победу тогда одержала Кенин - 7:5, 6:3.  

Ставки на исход

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WINLINE, судя по коэффициентам, считает шансы Кенин на победу гораздо более высокими. На успех Софьи можно поставить за 1.57. Выигрыш Баптист котируется за 2.40. 

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает коэффициент 1.97 за тотал меньше 21.5 (не больше 21 гейма в матче). Тотал больше 21.5 идет за 1.83.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Баптист

Победа Кенин

ТБ (21,5)

ТМ (21,5)

WINLINE

2.40

1.57

1.83

1.97

Прогноз и ставка

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На бумаге фаворитом выглядит Кенин, у которой и опыта побольше, и результаты в 2025 году повыше, да и единственная очная встреча американок завершилась в свое время победой Софьи. На практике же шансы, если не равны, то у Баптист точно будет возможность побороться за выход в следующую стадию плей-офф.

Не станем пытаться угадать точный счет и даже имя победителя. Заложимся на то, что сражение за путевку во второй круг будет серьезным, а крупной победы любой из конкуренток вряд ли приходится ждать. С такими вводными можно резонно предположить, что тотал по геймам надо искать где-то наверху. 22 гейма сыграть соперницы должны. 

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