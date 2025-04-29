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27 апреля 12:22ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Барселона — Интер, 26 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Кто-то вообще способен остановить эту машину Флика?
Валентин Васильев

В Лиге чемпионов УЕФА наступила пора полуфиналов. В среду, 30 апреля, в столице Каталонии схлестнутся «Барселона» и «Интер». Легальные букмекеры России подготовили богатые линии на один самых статусных матчей недели.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Испания) 

30.04.2025, Ср

22:00 МСК

«Интер» (Милан, Италия)

П1 - 1.75

Х - 4.20

П2 - 4.40

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, первый полуфинал

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис»  (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

10

5

3

34-16

«Интер»

3

5

10

16-34

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Барселона»

3:2 д. в.

«Реал»

Кубок Испании

22.04.2025«Барселона»

1:0

«Мальорка»

Примера

19.04.2025«Барселона»

4:2

«Сельта» 

Примера

15.04.2025«Боруссия»

3:1

«Барселона»

Лига чемпионов

12.04.2025«Леганес»

0:1

«Барселона»

Примера

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Интер»

 

«Рома»

Серия А

23.04.2025«Интер»

0:3

«Милан»

Кубок Италии

20.04.2025«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

16.03.2024«Интер»

2:2

«Бавария»

Лига чемпионов

12.04.2025«Интер»

3:1

«Кальяри»

Серия А

Последние пять матчей «Барселоны» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.10.2022«Барселона»

3:3

«Интер»

Лига чемпионов

04.10.2022«Интер»

1:0

«Барселона»

Лига чемпионов

10.12.2019«Интер»

1:2

«Барселона»

Лига чемпионов

02.10.2019«Барселона»

2:1

«Интер»

Лига чемпионов

06.11.2018«Интер»

1:1

«Барселона»

Лига чемпионов

Календарь игр

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1/2 финала. Первые матчи
29.04.2025.  22:00. «Арсенал»  – ПСЖ
30.04.2025.  22:00. «Барселона»  – «Интер»  

1/2 финала. Ответные матчи
06.05.2025.  22:00. «Интер»  – «Барселона» 
07.05.2025.  22:00. ПСЖ – «Арсенал» 

Финал
31.05.2025.  22:00

Прогноз на матч

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Среди всех европейских топов «Барселона» в разгар весны производит, возможно, самое сильное впечатление. Трудно поверить, что Ханс-Дитер Флик меньше года трудится в столице Каталонии. Сине-гранатовые уверенно лидируют в Примере, достигли полуфинала Лиги чемпионов и уже завладели двумя трофеями - Суперкубком, а на днях и Кубком Испании. Что характерно, в обоих финалах был повержен мадридский «Реал». В чемпионате «Барса» его тоже обыграла. У Флика пока 100-процентная статистика против Карло Анчелотти: три победы в трех матчах.

Теперь на повестке дня у каталонцев полуфинал ЛЧ. «Интер» тоже в этом сезоне идет на золото в своей национальной лиге. Единственное поражение в евротурнире парни Симоне Индзаги потерпели еще в конце прошлого года - 0:1 от «Байера». Если в первой половине розыгрыша миланцы тяготели к минимализму (шесть из семи первых матчей содержали не больше одного гола), то к весне заметно разнообразили игровой репертуар. Из пяти предыдущих встреч четыре оказались «верховыми», три последние - с обоюдным взятием ворот. В Серии А нерадзурри забивают вообще больше всех. Думается, как минимум по разу соперники цифры на табло изменят. Наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет доступ ко всем трансляциям Лиги чемпионов.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»: Бальде, Левандовски, Касадо, Берналь (все - травмы)

«Интер»: Тюрам, Карбони (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Интер»:

Позиция«Барселона»«Интер»Позиция
Вратарь25. Щенсны13. РиераВратарь
Защитник23. Кунде15. АчербиЗащитник
Защитник24. Гарсия95. Де ВрейЗащитник
Защитник2. Кубарси31. БиссеккЗащитник
Защитник35. Мартин59. ЗалевскиЗащитник
Полузащитник8. Педри32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 21. де Йонг36. ДармианПолузащитник 
Полузащитник6. Гави21. АсланиПолузащитник
Нападающий19. Ямаль20. ЧалханоглуНападающий
Нападающий11. Рафинья10. МартинесНападающий
Нападающий7. Торрес99. ТаремиНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline  оценила вероятность победы каталонского клуба коэффициентом 1.75. Успех гостей котируется в два с половиной раза выше. Ничья идет за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Интер»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет (6.80) букмекеры дают за ничью 1:1. Победа хозяев со счетом 2:1 котируется за 7.20.

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Интер»?

Следить за ходом игры онлайн можно на ресурсах некоторых букмекеров и спортивных медиа. Видеотрансляции ЛЧ предоставляет Okko.

С кем сыграет победитель пары «Барселона» - «Интер» в финале ЛЧ?

Вариантов два: «Арсенал» или ПСЖ.

Когда пройдет финал Лиги чемпионов 2024/25?  

Финал ЛЧ состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене. 

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