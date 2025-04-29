Барселона — Интер, 26 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В Лиге чемпионов УЕФА наступила пора полуфиналов. В среду, 30 апреля, в столице Каталонии схлестнутся «Барселона» и «Интер». Легальные букмекеры России подготовили богатые линии на один самых статусных матчей недели.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, первый полуфинал
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
10
5
3
34-16
|«Интер»
3
5
10
16-34
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Барселона»
3:2 д. в.
«Реал»
Кубок Испании
|22.04.2025
|«Барселона»
1:0
«Мальорка»
Примера
|19.04.2025
|«Барселона»
4:2
«Сельта»
Примера
|15.04.2025
|«Боруссия»
3:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Леганес»
0:1
«Барселона»
Примера
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Интер»
«Рома»
Серия А
|23.04.2025
|«Интер»
0:3
«Милан»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
|16.03.2024
|«Интер»
2:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Интер»
3:1
«Кальяри»
Серия А
Последние пять матчей «Барселоны» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.10.2022
|«Барселона»
3:3
«Интер»
Лига чемпионов
|04.10.2022
|«Интер»
1:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|10.12.2019
|«Интер»
1:2
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.10.2019
|«Барселона»
2:1
«Интер»
Лига чемпионов
|06.11.2018
|«Интер»
1:1
«Барселона»
Лига чемпионов
1/2 финала. Первые матчи
29.04.2025. 22:00. «Арсенал» – ПСЖ
30.04.2025. 22:00. «Барселона» – «Интер»
1/2 финала. Ответные матчи
06.05.2025. 22:00. «Интер» – «Барселона»
07.05.2025. 22:00. ПСЖ – «Арсенал»
Финал
31.05.2025. 22:00
Среди всех европейских топов «Барселона» в разгар весны производит, возможно, самое сильное впечатление. Трудно поверить, что Ханс-Дитер Флик меньше года трудится в столице Каталонии. Сине-гранатовые уверенно лидируют в Примере, достигли полуфинала Лиги чемпионов и уже завладели двумя трофеями - Суперкубком, а на днях и Кубком Испании. Что характерно, в обоих финалах был повержен мадридский «Реал». В чемпионате «Барса» его тоже обыграла. У Флика пока 100-процентная статистика против Карло Анчелотти: три победы в трех матчах.
Теперь на повестке дня у каталонцев полуфинал ЛЧ. «Интер» тоже в этом сезоне идет на золото в своей национальной лиге. Единственное поражение в евротурнире парни Симоне Индзаги потерпели еще в конце прошлого года - 0:1 от «Байера». Если в первой половине розыгрыша миланцы тяготели к минимализму (шесть из семи первых матчей содержали не больше одного гола), то к весне заметно разнообразили игровой репертуар. Из пяти предыдущих встреч четыре оказались «верховыми», три последние - с обоюдным взятием ворот. В Серии А нерадзурри забивают вообще больше всех. Думается, как минимум по разу соперники цифры на табло изменят. Наш прогноз: обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет доступ ко всем трансляциям Лиги чемпионов.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Барселона»: Бальде, Левандовски, Касадо, Берналь (все - травмы)
«Интер»: Тюрам, Карбони (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Интер»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
|13. Риера
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
|95. Де Врей
|Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
|31. Биссекк
|Защитник
|Защитник
|35. Мартин
|59. Залевски
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|36. Дармиан
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|21. Аслани
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
|20. Чалханоглу
|Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|7. Торрес
|99. Тареми
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
БК Winline оценила вероятность победы каталонского клуба коэффициентом 1.75. Успех гостей котируется в два с половиной раза выше. Ничья идет за 4.20.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет (6.80) букмекеры дают за ничью 1:1. Победа хозяев со счетом 2:1 котируется за 7.20.
Следить за ходом игры онлайн можно на ресурсах некоторых букмекеров и спортивных медиа. Видеотрансляции ЛЧ предоставляет Okko.
Вариантов два: «Арсенал» или ПСЖ.
Финал ЛЧ состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Партнерский проект