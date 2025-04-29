Барселона — Интер, 26 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Среди всех европейских топов «Барселона» в разгар весны производит, возможно, самое сильное впечатление. Трудно поверить, что Ханс-Дитер Флик меньше года трудится в столице Каталонии. Сине-гранатовые уверенно лидируют в Примере, достигли полуфинала Лиги чемпионов и уже завладели двумя трофеями - Суперкубком, а на днях и Кубком Испании. Что характерно, в обоих финалах был повержен мадридский «Реал». В чемпионате «Барса» его тоже обыграла. У Флика пока 100-процентная статистика против Карло Анчелотти: три победы в трех матчах.

Теперь на повестке дня у каталонцев полуфинал ЛЧ. «Интер» тоже в этом сезоне идет на золото в своей национальной лиге. Единственное поражение в евротурнире парни Симоне Индзаги потерпели еще в конце прошлого года - 0:1 от «Байера». Если в первой половине розыгрыша миланцы тяготели к минимализму (шесть из семи первых матчей содержали не больше одного гола), то к весне заметно разнообразили игровой репертуар. Из пяти предыдущих встреч четыре оказались «верховыми», три последние - с обоюдным взятием ворот. В Серии А нерадзурри забивают вообще больше всех. Думается, как минимум по разу соперники цифры на табло изменят. Наш прогноз: обе забьют.