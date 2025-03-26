Барселона — Осасуна, 27 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Как это ни цинично прозвучит, «Барселоне» с ее жестким состязательным графиком внеплановая пауза пошла на пользу, пускай и содействовало ей трагическое событие. После небольшой передышки каталонцы уверенно разобрались с «Бенфикой» в Лиге чемпионов и с «Атлетико» - в Примере. Причем мадридцы были обыграны на их территории - вдвойне ценная виктория. Тем не менее сбавлять обороты команде Флика нельзя - нужно отрываться от другого столичного преследователя. Вопрос в том, в каком состоянии вернутся в клуб многочисленные «сборники» «Барсы». В плане свежести уже «Осасуна» должна иметь преимущество над фаворитом.

В первом круге, кстати, памплонцы сенсационно обыграли «сине-гранатовых» со счетом 4:2. В 2025 году каталонцы еще не проигрывали ни в одном из турниров. Беспроигрышная серия «Барселоны» сейчас насчитывает 18 матчей и вряд ли оборвется в ближайший четверг. А вот очередного голевого карнавала от хозяев ждать, наверное, не стоит. Лидеру Ла Лиги нужно грамотно распределить силы после окна ФИФА между двумя турами чемпионата, поэтому сильно настаивать на сверхрезультативном футболе он, наверное, не станет. Тем более лазарет у хозяев полон. В качестве прогноза возьмем тотал меньше 3.5 в PARI.