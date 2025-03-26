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26 марта 9:07ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Осасуна, 27 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Лидеру придется непросто
Валентин Васильев

Этот матч должен был состояться в Международный женский день 8 марта, но был перенесен буквально в последний момент по трагической причине - смерти многолетнего доктора «Барселоны». Спустя 19 дней команды все-таки встретятся в столице Каталонии. Прикинем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона)

27.03.2025,Чт

23:00 МСК

«Осасуна» (Памплона) 

П1 - 1.28

Х - 6.30

П2 - 9.00

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 27-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья: Матео Бускетс Феррер

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

59

19

20

217-84

«Осасуна»

20

19

59

84-217

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025 «Атлетико»

 2:4

«Барселона» 

Примера

11.03.2025«Барселона» 

3:1

«Бенфика» 

Лига чемпионов

05.03.2025«Бенфика» 

 0:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

02.03.2025«Барселона» 

4:0

«Реал Сосьедад» 

Примера

25.02.2025«Барселона» 

4:4

«Атлетико» 

Кубок Испании

Последние пять матчей «Осасуны»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Осасуна»

1:2

«Хетафе»

Примера

02.03.2025«Осасуна»

3:3

«Валенсия»

Примера

21.02.2025«Сельта»

1:0

«Осасуна»

Примера

15.02.2025«Осасуна»

1:1

«Реал»

Примера

10.02.2025

«Мальорка»

1:1

«Осасуна»

Примера

Последние пять матчей «Барселоны» и «Осасуны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2024«Осасуна»

4:2

«Барселона» 

Примера

31.01.2024«Барселона» 

1:0

«Осасуна»

Примера

11.01.2024«Барселона» 

2:0

«Осасуна»

Суперкубок Испании

03.09.2023«Осасуна»

1:2

«Барселона» 

Примера

02.05.2023«Барселона» 

1:0

«Осасуна»

Примера

Турнирное положение

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Пока «Барса» лишь по дополнительным параметрам опережает «Реал», но имеет шанс оторваться и по очкам.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона27193575-2760
2. Реал Мадрид28186459-2760
3. Атлетико28168446-2256
4. Атлетик281410446-2452
5. Бетис28128838-3544
6. Вильярреал27128749-3844
7. Мальорка281171028-3440
8. Сельта281161141-4139
9. Райо Вальекано28910931-3137
10. Севилья28991032-3736
11. Хетафе28991025-2336
12. Реал Сосьедад281051325-3035
13. Жирона28971236-4134
14. Осасуна27712833-3933
15. Эспаньол27771326-3928
16. Валенсия286101231-4628
17. Алавес28691332-4227
18. Леганес28691326-4327
19. Лас-Пальмас28671532-4725
20. Вальядолид28442018-6316

Прогноз на матч

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Как это ни цинично прозвучит, «Барселоне» с ее жестким состязательным графиком внеплановая пауза пошла на пользу, пускай и содействовало ей трагическое событие. После небольшой передышки каталонцы уверенно разобрались с «Бенфикой» в Лиге чемпионов и с «Атлетико» - в Примере. Причем мадридцы были обыграны на их территории - вдвойне ценная виктория. Тем не менее сбавлять обороты команде Флика нельзя - нужно отрываться от другого столичного преследователя. Вопрос в том, в каком состоянии вернутся в клуб многочисленные «сборники» «Барсы». В плане свежести уже «Осасуна» должна иметь преимущество над фаворитом. 

В первом круге, кстати, памплонцы сенсационно обыграли «сине-гранатовых» со счетом 4:2. В 2025 году каталонцы еще не проигрывали ни в одном из турниров. Беспроигрышная серия «Барселоны» сейчас насчитывает 18 матчей и вряд ли оборвется в ближайший четверг. А вот очередного голевого карнавала от хозяев ждать, наверное, не стоит. Лидеру Ла Лиги нужно грамотно распределить силы после окна ФИФА между двумя турами чемпионата, поэтому сильно настаивать на сверхрезультативном футболе он, наверное, не станет. Тем более лазарет у хозяев полон. В качестве прогноза возьмем тотал меньше 3.5 в PARI.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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«Матч ТВ» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч!»Видеотрансляция, HD-
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»:  Мартинес, Кристенсен, Берналь,  Касадо, Тер Штеген (все - травмы) 

«Осасуна»: нет 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Осасуна»:

Позиция«Барселона»

«Осасуна»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

1. Эррера

Вратарь

Защитник23. Кунде

22. Бойомо

Защитник

Защитник24. Гарсия

24. Катена

Защитник

Защитник2. Кубарси

12. Аресо

Защитник

Защитник3. Бальде

3. Крус

Защитник

Полузащитник8. Педри

14. Гарсия

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

7. Монкайола

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави

10. Орос

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

6. Торро

Нападающий

Нападающий11. Рафинья

11. Борха

Нападающий

Нападающий9. Левандовски

17. Будимир

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Висенте Морено

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI  повысила коэффициент на победу хозяев относительно 8 марта - с 1.20 до 1.28. На ничью можно поставить по котировке 6.30. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит девятикратный выигрыш. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Осасуна»?

Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятный исход встречи - 2:0 в пользу хозяев. В линии PARI этот счет идет с коэффициентом 9.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Осасуна»?

«Матч ТВ» покажет встречу в Барселоне на территории РФ

«Барселона» станет чемпионом Испании?

Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.55. Дальше в топе фаворитов сезона идут  «Реал» (2.90) и «Атлетико» (10.00).

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