Барселона — Осасуна, 27 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Этот матч должен был состояться в Международный женский день 8 марта, но был перенесен буквально в последний момент по трагической причине - смерти многолетнего доктора «Барселоны». Спустя 19 дней команды все-таки встретятся в столице Каталонии. Прикинем шансы сторон на успех.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
27.03.2025,Чт
23:00 МСК
«Осасуна» (Памплона)
|П1 - 1.28
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 27-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: Матео Бускетс Феррер
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
59
19
20
217-84
|«Осасуна»
20
19
59
84-217
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Атлетико»
2:4
«Барселона»
Примера
|11.03.2025
|«Барселона»
3:1
«Бенфика»
Лига чемпионов
|05.03.2025
|«Бенфика»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|25.02.2025
|«Барселона»
4:4
«Атлетико»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Осасуны»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Осасуна»
1:2
«Хетафе»
Примера
|02.03.2025
|«Осасуна»
3:3
«Валенсия»
Примера
|21.02.2025
|«Сельта»
1:0
«Осасуна»
Примера
|15.02.2025
|«Осасуна»
1:1
«Реал»
Примера
10.02.2025
«Мальорка»
1:1
«Осасуна»
Примера
Последние пять матчей «Барселоны» и «Осасуны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2024
|«Осасуна»
4:2
«Барселона»
Примера
|31.01.2024
|«Барселона»
1:0
«Осасуна»
Примера
|11.01.2024
|«Барселона»
2:0
«Осасуна»
Суперкубок Испании
|03.09.2023
|«Осасуна»
1:2
«Барселона»
Примера
|02.05.2023
|«Барселона»
1:0
«Осасуна»
Примера
Пока «Барса» лишь по дополнительным параметрам опережает «Реал», но имеет шанс оторваться и по очкам.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|27
|19
|3
|5
|75-27
|60
|2. Реал Мадрид
|28
|18
|6
|4
|59-27
|60
|3. Атлетико
|28
|16
|8
|4
|46-22
|56
|4. Атлетик
|28
|14
|10
|4
|46-24
|52
|5. Бетис
|28
|12
|8
|8
|38-35
|44
|6. Вильярреал
|27
|12
|8
|7
|49-38
|44
|7. Мальорка
|28
|11
|7
|10
|28-34
|40
|8. Сельта
|28
|11
|6
|11
|41-41
|39
|9. Райо Вальекано
|28
|9
|10
|9
|31-31
|37
|10. Севилья
|28
|9
|9
|10
|32-37
|36
|11. Хетафе
|28
|9
|9
|10
|25-23
|36
|12. Реал Сосьедад
|28
|10
|5
|13
|25-30
|35
|13. Жирона
|28
|9
|7
|12
|36-41
|34
|14. Осасуна
|27
|7
|12
|8
|33-39
|33
|15. Эспаньол
|27
|7
|7
|13
|26-39
|28
|16. Валенсия
|28
|6
|10
|12
|31-46
|28
|17. Алавес
|28
|6
|9
|13
|32-42
|27
|18. Леганес
|28
|6
|9
|13
|26-43
|27
|19. Лас-Пальмас
|28
|6
|7
|15
|32-47
|25
|20. Вальядолид
|28
|4
|4
|20
|18-63
|16
Как это ни цинично прозвучит, «Барселоне» с ее жестким состязательным графиком внеплановая пауза пошла на пользу, пускай и содействовало ей трагическое событие. После небольшой передышки каталонцы уверенно разобрались с «Бенфикой» в Лиге чемпионов и с «Атлетико» - в Примере. Причем мадридцы были обыграны на их территории - вдвойне ценная виктория. Тем не менее сбавлять обороты команде Флика нельзя - нужно отрываться от другого столичного преследователя. Вопрос в том, в каком состоянии вернутся в клуб многочисленные «сборники» «Барсы». В плане свежести уже «Осасуна» должна иметь преимущество над фаворитом.
В первом круге, кстати, памплонцы сенсационно обыграли «сине-гранатовых» со счетом 4:2. В 2025 году каталонцы еще не проигрывали ни в одном из турниров. Беспроигрышная серия «Барселоны» сейчас насчитывает 18 матчей и вряд ли оборвется в ближайший четверг. А вот очередного голевого карнавала от хозяев ждать, наверное, не стоит. Лидеру Ла Лиги нужно грамотно распределить силы после окна ФИФА между двумя турами чемпионата, поэтому сильно настаивать на сверхрезультативном футболе он, наверное, не станет. Тем более лазарет у хозяев полон. В качестве прогноза возьмем тотал меньше 3.5 в PARI.
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|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
«Матч ТВ» покажет игру в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Барселона»: Мартинес, Кристенсен, Берналь, Касадо, Тер Штеген (все - травмы)
«Осасуна»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Осасуна»:
|Позиция
|«Барселона»
«Осасуна»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
1. Эррера
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
22. Бойомо
Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
24. Катена
Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
12. Аресо
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
3. Крус
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
14. Гарсия
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
7. Монкайола
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
10. Орос
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
6. Торро
Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
11. Борха
Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
17. Будимир
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Висенте Морено
Главный тренер
БК PARI повысила коэффициент на победу хозяев относительно 8 марта - с 1.20 до 1.28. На ничью можно поставить по котировке 6.30. Сыгравшая ставка на успех гостей сулит девятикратный выигрыш.
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Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятный исход встречи - 2:0 в пользу хозяев. В линии PARI этот счет идет с коэффициентом 9.00.
«Матч ТВ» покажет встречу в Барселоне на территории РФ
Вероятность триумфа каталонцев в Примере PARI оценивает коэффициентом 1.55. Дальше в топе фаворитов сезона идут «Реал» (2.90) и «Атлетико» (10.00).
Партнерский проект