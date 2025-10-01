Барселона — ПСЖ, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Едва ли можно представить более серьезные кадровые проблемы, чем у «ПСЖ». Из-за травм у парижан выбыли чуть ли не все ключевые игроки команды. С ротацией проблемы и по качеству, и по количеству. Конечно, у «Барселоны» тоже есть травмированные, но глубина состава каталонцев больше впечатляет.

Да и по сезону испанская команда пока двигается стабильнее. Неудивительно, что букмекеры с запасом считают фаворитами именно хозяев поля. Но у «Барселоны» есть заметные проблемы в обороне, которые в нынешнем сезоне регулярно приводят к пропущенным мячам.

Вот и в предстоящем матче сине-гранатовые, полагаем, не сыграют на ноль, но и сами забьют минимум однажды. И да — не потерпят поражение.