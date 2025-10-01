Ведомости
Барселона — ПСЖ, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Многие лидеры команд травмированы
Александр Бокулёв

В среду, 1 октября, состоится один из центральных матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанская «Барселона» примет французский «Пари Сен-Жермен». Какую ставку выбрать принципиальное противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Испания)

01.10.2025, Ср

22:00 МСК

«ПСЖ» (Париж, Франция)

П1 - 1,82

Х - 4,50

П2 - 4,00

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Судьи: Майкл Оливер (главный), Стюарт Бёрт, Джеймс Мейнворинг (ассистенты), Эндрю Мэдли (резервный). Все — Англия

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»65530-29
«ПСЖ»55629-30

Последние пять игр «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025«Барселона»

2:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

25.09.2025«Реал Овьедо»

1:3

«Барселона»

Ла Лига

21.09.2025«Барселона»

3:0

«Хетафе»

Ла Лига

18.09.2025«Ньюкасл»

1:2

«Барселона»

ЛЧ

14.09.2025«Барселона»

6:0

«Валенсия»

Ла Лига

Последние пять игр «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«ПСЖ»

2:0

«Осер»

Лига 1

20.09.2025«Марсель»

1:0

«ПСЖ»

Лига 1

17.09.2025«ПСЖ»

4:0

«Аталанта»

ЛЧ

14.09.2025«ПСЖ»

2:0

«Ланс»

Лига 1

30.08.2025«Тулуза»

3:6

«ПСЖ»

Лига 1

Место в турнирной таблице

После первого тура и «Барселона», и «ПСЖ» идут в верхней половине таблицы.

КомандаИВНПМО
1. Айнтрахт11005-13
2. ПСЖ11004-03
3. Брюгге11004-13
4. Спортинг11004-13
5. Юнион11003-13
6. Бавария11003-13
7. Арсенал11002-03
8. Интер11002-03
9. Манчестер Сити11002-03
10. Карабах11003-23
11. Ливерпуль11003-23
12. Барселона11002-13
13. Реал Мадрид11002-13
14. Тоттенхэм11001-03
15. Боруссия Д10104-41
16. Ювентус10104-41
17. Буде-Глимт10102-21
18. Байер10102-21
19. Славия Прага10102-21
20. Копенгаген10102-21
21. Олимпиакос10100-01
22. Пафос10100-01
23. Атлетико10012-30
24. Бенфика10012-30
25. Марсель10011:20
26. Ньюкасл10011-20
27. Вильярреал10000-10
28. Челси10011-30
29. ПСВ10011-30
30. Атлетик10020-20
31. Наполи10010-20
32. Аякс10010-20
33. Кайрат10011-40
34. Монако10011-40
35. Галатасарай10011-50
36. Аталанта10010-40

Прогноз на матч

Едва ли можно представить более серьезные кадровые проблемы, чем у «ПСЖ». Из-за травм у парижан выбыли чуть ли не все ключевые игроки команды. С ротацией проблемы и по качеству, и по количеству. Конечно, у «Барселоны» тоже есть травмированные, но глубина состава каталонцев больше впечатляет.

Да и по сезону испанская команда пока двигается стабильнее. Неудивительно, что букмекеры с запасом считают фаворитами именно хозяев поля. Но у «Барселоны» есть заметные проблемы в обороне, которые в нынешнем сезоне регулярно приводят к пропущенным мячам. 

Вот и в предстоящем матче сине-гранатовые, полагаем, не сыграют на ноль, но и сами забьют минимум однажды. И да — не потерпят поражение.

Бонусы на матч

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Барселоной» и «ПСЖ» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Барселона»: Гави, Жоан Гарсия, тер Штеген, Рафинья, Фермин Лопес (все — травмы)

«ПСЖ»: Дембеле, Дуэ, Маркиньос, Кварацхелия (все — травмы), Витинья (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона»«ПСЖ»:

Позиция«Барселона»«ПСЖ»
Вратарь25. Щенсный30. Шевалье
Защитник24. Гарсия2. Хакими
Защитник15. Кристенсен4. Бералдо
Защитник4. Араухо6. Забарный
Защитник23. Кунде25. Мендеш
Полузащитник21. де Йонг19. Ли
Полузащитник 8. Педри24. Меюлю
Полузащитник20. Ольмо33. Заир-Эмери
Полузащитник10. Ямаль29. Барколя
Нападающий14. Рэшфорд49. Мбайе
Нападающий9. Левандовский9. Рамуш
Главный тренерХанс-Дитер ФликЛуис Энрике

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три исхода. Котировки на ничью и выигрыш «ПСЖ» — 4,50 и 4,00 соответственно. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1,82.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Барселона» — «ПСЖ»?

В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — победа каталонцев со счетом 2:1. Этот маркет оценивается коэффициентом 8,70.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Барселона» — «ПСЖ»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

