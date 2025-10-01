Барселона — ПСЖ, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В среду, 1 октября, состоится один из центральных матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанская «Барселона» примет французский «Пари Сен-Жермен». Какую ставку выбрать принципиальное противостояние?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Судьи: Майкл Оливер (главный), Стюарт Бёрт, Джеймс Мейнворинг (ассистенты), Эндрю Мэдли (резервный). Все — Англия
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|6
|5
|5
|30-29
|«ПСЖ»
|5
|5
|6
|29-30
Последние пять игр «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|«Барселона»
2:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|25.09.2025
|«Реал Овьедо»
1:3
«Барселона»
Ла Лига
|21.09.2025
|«Барселона»
3:0
«Хетафе»
Ла Лига
|18.09.2025
|«Ньюкасл»
1:2
«Барселона»
ЛЧ
|14.09.2025
|«Барселона»
6:0
«Валенсия»
Ла Лига
Последние пять игр «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«ПСЖ»
2:0
«Осер»
Лига 1
|20.09.2025
|«Марсель»
1:0
«ПСЖ»
Лига 1
|17.09.2025
|«ПСЖ»
4:0
«Аталанта»
ЛЧ
|14.09.2025
|«ПСЖ»
2:0
«Ланс»
Лига 1
|30.08.2025
|«Тулуза»
3:6
«ПСЖ»
Лига 1
После первого тура и «Барселона», и «ПСЖ» идут в верхней половине таблицы.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Айнтрахт
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3. Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4. Спортинг
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|5. Юнион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6. Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7. Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8. Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|10. Карабах
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11. Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|12. Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13. Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14. Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|16. Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|17. Буде-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|18. Байер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|19. Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|20. Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|21. Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22. Пафос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|23. Атлетико
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|24. Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25. Марсель
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26. Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27. Вильярреал
|1
|0
|0
|0
|0-1
|0
|28. Челси
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29. ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30. Атлетик
|1
|0
|0
|2
|0-2
|0
|31. Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32. Аякс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33. Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34. Монако
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|35. Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|36. Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Едва ли можно представить более серьезные кадровые проблемы, чем у «ПСЖ». Из-за травм у парижан выбыли чуть ли не все ключевые игроки команды. С ротацией проблемы и по качеству, и по количеству. Конечно, у «Барселоны» тоже есть травмированные, но глубина состава каталонцев больше впечатляет.
Да и по сезону испанская команда пока двигается стабильнее. Неудивительно, что букмекеры с запасом считают фаворитами именно хозяев поля. Но у «Барселоны» есть заметные проблемы в обороне, которые в нынешнем сезоне регулярно приводят к пропущенным мячам.
Вот и в предстоящем матче сине-гранатовые, полагаем, не сыграют на ноль, но и сами забьют минимум однажды. И да — не потерпят поражение.
Потери
«Барселона»: Гави, Жоан Гарсия, тер Штеген, Рафинья, Фермин Лопес (все — травмы)
«ПСЖ»: Дембеле, Дуэ, Маркиньос, Кварацхелия (все — травмы), Витинья (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» — «ПСЖ»:
|Позиция
|«Барселона»
|«ПСЖ»
|Вратарь
|25. Щенсный
|30. Шевалье
|Защитник
|24. Гарсия
|2. Хакими
|Защитник
|15. Кристенсен
|4. Бералдо
|Защитник
|4. Араухо
|6. Забарный
|Защитник
|23. Кунде
|25. Мендеш
|Полузащитник
|21. де Йонг
|19. Ли
|Полузащитник
|8. Педри
|24. Меюлю
|Полузащитник
|20. Ольмо
|33. Заир-Эмери
|Полузащитник
|10. Ямаль
|29. Барколя
|Нападающий
|14. Рэшфорд
|49. Мбайе
|Нападающий
|9. Левандовский
|9. Рамуш
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Луис Энрике
Аналитики БК БЕТСИТИ дают высокие коэффициенты на все три исхода. Котировки на ничью и выигрыш «ПСЖ» — 4,50 и 4,00 соответственно. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1,82.
В соответствующей линии у букмекера БЕТСИТИ наиболее вероятный вариант — победа каталонцев со счетом 2:1. Этот маркет оценивается коэффициентом 8,70.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.