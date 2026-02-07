Марио Баутиста – Винисиус Оливейра, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 8 февраля, американский боец Марио Баутиста и бразилец Винисиус Оливейра впервые в карьере возглавят кард турнира UFC. Бой двух спортсменов станет главным событием UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе. Изучаем тренды на это противостояние и подбираем сбалансированную ставку.
Баутиста
Оливейра
США
Страна
Бразилия
32
Возраст
30
21
Бои
25
18 (3 / 7 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (15 / 5 / 2)
3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (3 / 0 / 0)
9
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
11
175
Рост (см)
175
183
Размах рук (см)
179
99
Размах ног (см)
99
На любительском уровне одержал четыре победы в пяти противостояниях. Дебютный бой в UFC провел в октябре 2019 г., уступив звездному соотечественнику Кори Сэндхагену болевым приемом на старте поединка. В своем последнем выступлении не смог совладать с бывшим претендентом на титул Умаром Нурмагомедовым. До поединка против уроженца Дагестана шел на серии из восьми побед подряд, что являлось вторым лучшим результатом легчайшего дивизиона по активной серии.
Путь в профессиональных ММА начал в декабре 2015 г., нокаутировав соотечественника Майкла Тейшейру в первом раунде. После того выступления одержал девять побед кряду в различных бразильских промоушенах. В марте 2021 г. Оливейра завоевал чемпионский пояс в организации UAE Warriors, и в дальнейшем провел одну защиту титула.
Дебют в UFC состоялся в марте 2024 г. на турнире в Лас-Вегасе - в тот вечер он отправил в нокаут Бернардо Сопая ударом коленом. В главном промоушене мира пока не имеет поражений, проведя четыре успешных боя.
Поединок Баутисты и Оливейры должен стать украшением вечера на турнире в Лас-Вегасе. С одной стороны, перед нами яркий бразильский боец, делающий ставку на контратакующие действия и ударную мощь. С другой – Баутиста, который привык работать первым номером и задавать темп поединка.
Вероятнее всего, Баутиста будет искать слабые места Оливейры в обороне и периодически предпринимать попытки уйти в борьбу. Однако бразилец обладает хорошим таймингом, чтобы нивелировать эту опасность. Учитывая, что оба спортсмена имеют хорошее кардио в последнее время не завершали бои досрочно, рискнем предположить, что и предстоящая встреча перейдет минимум в четвертый раунд. Поставить на соответствующий маркер можно за коэффициент 1,88 в линии «МАРАФОН».
Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на UFC AREX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы