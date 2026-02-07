Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 февраля 16:07ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Марио Баутиста – Винисиус Оливейра, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Продлится ли поединок все пять раундов?
Валентин Васильев
Источник: UFC
Источник: UFC

В ночь на воскресенье, 8 февраля, американский боец Марио Баутиста и бразилец Винисиус Оливейра впервые в карьере возглавят кард турнира UFC. Бой двух спортсменов станет главным событием UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе. Изучаем тренды на это противостояние и подбираем сбалансированную ставку.

Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Статистика

Свернуть

Баутиста

 

Оливейра

США

Страна

Бразилия

32

Возраст

30

21

Бои

25

18 (3 / 7 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (15 / 5 / 2)

3 (1 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (3 / 0 / 0)

9

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

11

175

Рост (см)

175

183

Размах рук (см)

179

99

Размах ног (см)

99

Марио Баутиста

Свернуть

На любительском уровне одержал четыре победы в пяти противостояниях. Дебютный бой в UFC провел в октябре 2019 г., уступив звездному соотечественнику Кори Сэндхагену болевым приемом на старте поединка. В своем последнем выступлении не смог совладать с бывшим претендентом на титул Умаром Нурмагомедовым. До поединка против уроженца Дагестана шел на серии из восьми побед подряд, что являлось вторым лучшим результатом легчайшего дивизиона по активной серии.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Винисиус Оливейра

Свернуть

Путь в профессиональных ММА начал в декабре 2015 г., нокаутировав соотечественника Майкла Тейшейру в первом раунде. После того выступления одержал девять побед кряду в различных бразильских промоушенах. В марте 2021 г. Оливейра завоевал чемпионский пояс в организации UAE Warriors, и в дальнейшем провел одну защиту титула.

Дебют в UFC состоялся в марте 2024 г. на турнире в Лас-Вегасе - в тот вечер он отправил в нокаут Бернардо Сопая ударом коленом. В главном промоушене мира пока не имеет поражений, проведя четыре успешных боя.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БаутистыПобеда ОливейрыДосрочное завершениеПолный бой
«МАРАФОН»1,602,281,612,19

Прогноз на бой

Свернуть

Поединок Баутисты и Оливейры должен стать украшением вечера на турнире в Лас-Вегасе. С одной стороны, перед нами яркий бразильский боец, делающий ставку на контратакующие действия и ударную мощь. С другой – Баутиста, который привык работать первым номером и задавать темп поединка.

Вероятнее всего, Баутиста будет искать слабые места Оливейры в обороне и периодически предпринимать попытки уйти в борьбу. Однако бразилец обладает хорошим таймингом, чтобы нивелировать эту опасность. Учитывая, что оба спортсмена имеют хорошее кардио в последнее время не завершали бои досрочно, рискнем предположить, что и предстоящая встреча перейдет минимум в четвертый раунд. Поставить на соответствующий маркер можно за коэффициент 1,88 в линии «МАРАФОН».

Полный кард, где смотреть бой Баутиста Оливейра

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на UFC AREX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Марио Баутиста (США) – Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Киоджи Хоригучи (Япония) – Амир Альбази (Ирак). Наилегчайший вес;
  • Жаилтон Алмейда (Бразилия) – Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес;
  • Михал Олексейчук (Польша) – Марк-Андре Баррио (Канада). Средний вес;
  • Фарид Башарат (Англия) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Даниил Донченко (Украина) – Алекс Мороно (США). Полусредний вес;
  • Николай Веретенников (Казахстан) – Нико Прайс (США). Полусредний вес;
  • Кетлен Соуза (Бразилия) – Бруна Бразил (Бразилия). Женский полусредний вес;
  • Ван Цун (Китай) – Эдуарда Моура (Бразилия). Женский полулегкий вес;
  • Якуб Виклаш (Польша) – Муин Гафуров (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Присцила Качоэйра (Бразилия) – Клаудиа Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer21 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer52 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё