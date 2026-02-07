Марио Баутиста – Винисиус Оливейра, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Путь в профессиональных ММА начал в декабре 2015 г., нокаутировав соотечественника Майкла Тейшейру в первом раунде. После того выступления одержал девять побед кряду в различных бразильских промоушенах. В марте 2021 г. Оливейра завоевал чемпионский пояс в организации UAE Warriors, и в дальнейшем провел одну защиту титула.

Дебют в UFC состоялся в марте 2024 г. на турнире в Лас-Вегасе - в тот вечер он отправил в нокаут Бернардо Сопая ударом коленом. В главном промоушене мира пока не имеет поражений, проведя четыре успешных боя.