Бавария - РБ Лейпциг, 11 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

Для «РБ Лейпциг» игры с «Баварией» в последнее время регулярно оборачиваются страданиями. На одну ничью (3:3 дома) у «красных буков» пришлось целых три болезненных поражения с разницей от четырех до шести мячей. В середине января на своем поле парни Оле Вернера уступили 1:5. Удивительный матч был: хозяева еще до перерыва повели в счете, а после отдыха получили пять мячей в свои ворота, причем от разных футболистов.

Но все-таки и немецкий гегемон не безгрешен. Пускай очень редко, но он тоже допускает ошибки. В частности, 24 января «Бавария» неожиданно уступила дома «Аугсбургу» (1:2). Это поражение стало для мюнхенцев всего вторым в сезоне (первое случилось от «Арсенала» в Лиге чемпионов). Но в кубковом матче на вылет команда Венсана Компани рассеянности не допустит. Ждем от противостояния в Мюнхене очередного голевого бума. BETBOOM дает коэффициент 1.62 на тотал больше 3.5.