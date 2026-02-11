Бавария - РБ Лейпциг, 11 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

Партнерский проект
В середине января лидеры немецкого футбола соперничали в рамках Бундеслиги. Тогда дело закончилось плачевно для «РБ Лейпциг». Удастся ли команде Оле Вернера вернуть «Баварии» должок за домашний разгром в Кубке? Этот турнир в Германии традиционно богат на сюрпризы.
Турнир: Кубок Германии по футболу, 1/4 финала
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|13
|8
|3
|58-32
|«РБ Лейпциг»
|3
|8
|13
|32-58
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2026
|«Бавария»
5:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|31.01.2026
|«Гамбург»
2:2
«Бавария»
Бундеслига
|28.01.2026
|ПСВ
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Бавария»
1:2
«Аугсбург»
Бундеслига
|21.01.2026
|«Бавария»
2:0
«Унион»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «РБ Лейпциг»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2026
|«Кельн»
1:2
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|31.01.2026
|«РБ Лейпциг»
1:2
«Майнц»
Бундеслига
|27.01.2026
|«Санкт-Паулин»
1:1
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|24.01.2026
|«Хайденхайм»
0:3
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|17.01.2026
|«РБ Лейпциг»
1:5
«Бавария»
Бундеслига
Для «РБ Лейпциг» игры с «Баварией» в последнее время регулярно оборачиваются страданиями. На одну ничью (3:3 дома) у «красных буков» пришлось целых три болезненных поражения с разницей от четырех до шести мячей. В середине января на своем поле парни Оле Вернера уступили 1:5. Удивительный матч был: хозяева еще до перерыва повели в счете, а после отдыха получили пять мячей в свои ворота, причем от разных футболистов.
Но все-таки и немецкий гегемон не безгрешен. Пускай очень редко, но он тоже допускает ошибки. В частности, 24 января «Бавария» неожиданно уступила дома «Аугсбургу» (1:2). Это поражение стало для мюнхенцев всего вторым в сезоне (первое случилось от «Арсенала» в Лиге чемпионов). Но в кубковом матче на вылет команда Венсана Компани рассеянности не допустит. Ждем от противостояния в Мюнхене очередного голевого бума.
Следить за перипетиями матча можно на сайтах букмекерских контор и спортивных СМИ. На российском ТВ трансляции не запланировано.
Потери:
«Бавария»: Ндиайе (дефицит тренировочной практики)
«РБ Лейпциг»: Гебель, Оудраого, Сани (все - травмы)
Ориентировочные составы на матч «Бавария» - «РБ Лейпциг»:
|Позиция
|«Бавария»
|«РБ Лейпциг»:
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|26. Вандеворт
|Вратарь
|Защитник
|2. Упамекано
|4. Орбан
|Защитник
|Защитник
|4. Та
|5. Бишабу
|Защитник
|Защитник
|19. Дэвис
|17. Баку
|Защитник
|Защитник
|27. Лаймер
|22. Раум
|Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|13. Зайвольд
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гнабри
|14. Баумгартнер
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Диас
|24. Шлагер
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
|7. Нуса
|Нападающий
|Полузащитник
|45. Павлович
|40 Карлосо
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|49. Дьоманде
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Оле Вернер
|Главный тренер
Аналитики БК BETBOOM установили коэффициент 1.28 на победу «Баварии» в основное время. Ничья котируется за 6.60, а успех гостей - на 2.00 выше.
На проход в полуфинал предложения следующие: «Бавария» - 1.14, «РБ Лейпциг» - 6.00.