Бавария - РБ Лейпциг, 11 февраля: где смотреть матч Кубка Германии, прогноз, составы

Возьмут ли «быки» реванш за домашний разгром месячной давности?
Валентин Васильев

В середине января лидеры немецкого футбола соперничали в рамках Бундеслиги. Тогда дело закончилось плачевно для «РБ Лейпциг». Удастся ли команде Оле Вернера вернуть «Баварии» должок за домашний разгром в Кубке? Этот турнир в Германии традиционно богат на сюрпризы.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен) 

11.02.2026, Ср

22:45 МСК

«РБ Лейпциг» 

П1 - 1.28

Х - 6.60

П2 - 8.60

Турнир: Кубок Германии по футболу, 1/4 финала

Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Главный судья:  Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»138358-32
«РБ Лейпциг»381332-58

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026«Бавария»

5:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

31.01.2026«Гамбург»

2:2

«Бавария»

Бундеслига

28.01.2026ПСВ

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

24.01.2026«Бавария»

1:2

«Аугсбург»

Бундеслига

21.01.2026«Бавария»

2:0

«Унион»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «РБ Лейпциг»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026«Кельн»

1:2

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

31.01.2026«РБ Лейпциг»

 1:2

«Майнц»

Бундеслига

27.01.2026«Санкт-Паулин»

 1:1

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

24.01.2026«Хайденхайм»

 0:3

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

17.01.2026«РБ Лейпциг»

 1:5

 «Бавария»

Бундеслига

Прогноз на матч

Для «РБ Лейпциг» игры с «Баварией» в последнее время регулярно оборачиваются страданиями. На одну ничью (3:3 дома) у  «красных буков» пришлось целых три болезненных поражения с разницей от четырех до шести мячей. В середине января на своем поле  парни Оле Вернера уступили 1:5. Удивительный матч был: хозяева еще до перерыва повели в счете, а после отдыха получили пять мячей в свои ворота, причем от разных футболистов.

Но все-таки и немецкий гегемон не безгрешен. Пускай очень редко, но он тоже допускает ошибки. В частности, 24 января «Бавария» неожиданно уступила дома «Аугсбургу» (1:2). Это поражение стало для мюнхенцев всего вторым в сезоне (первое случилось от «Арсенала» в Лиге чемпионов). Но в кубковом матче на вылет команда Венсана Компани рассеянности не допустит. Ждем от противостояния в Мюнхене очередного голевого бума. BETBOOM дает коэффициент 1.62 на тотал больше 3.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
BETBOOMДо 10 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Следить за перипетиями матча можно на сайтах букмекерских контор и спортивных СМИ. На российском ТВ трансляции не запланировано. 

ВещательТип трансляцииУсловия
BETBOOMГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери:

«Бавария»: Ндиайе (дефицит тренировочной практики)

«РБ Лейпциг»: Гебель, Оудраого, Сани (все - травмы)

Ориентировочные составы на матч «Бавария» - «РБ Лейпциг»:

Позиция«Бавария»«РБ Лейпциг»:Позиция
Вратарь1. Нойер26. ВандевортВратарь
Защитник2. Упамекано4. ОрбанЗащитник
Защитник4. Та5. БишабуЗащитник
Защитник19. Дэвис17. БакуЗащитник
Защитник27. Лаймер22. РаумЗащитник
Полузащитник 6. Киммих13. ЗайвольдПолузащитник
Полузащитник 7. Гнабри14. БаумгартнерПолузащитник 
Полузащитник14. Диас24. ШлагерПолузащитник
Полузащитник17. Олисе7. НусаНападающий
Полузащитник45. Павлович40 КарлосоНападающий
Нападающий9. Кейн49. ДьомандеНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниОле ВернерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК BETBOOM установили коэффициент 1.28 на победу «Баварии» в основное время. Ничья котируется за 6.60, а успех гостей - на 2.00 выше.

На проход в полуфинал предложения следующие: «Бавария» - 1.14, «РБ Лейпциг» - 6.00.

