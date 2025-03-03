Бавария - Байер, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Пять сезонов подряд самый успешный клуб Германии неизменно входил в восьмерку лучших команд Европы, один раз достиг полуфинала, а в 2020 году и вовсе забрал главный трофей ЛЧ. Естественно, «Бавария» преисполнена желания продлить приятную для себя традицию. Но в Мюнхене не могут не испытывать беспокойства перед 1/8 финала.

Несмотря на ощутимое преимущество в истории личных встреч, в последние годы «Байер» стал едва ли не самым неудобным противником для «Баварии». Шесть матчей подряд мюнхенцы не могут одолеть леверкузенцев! После 4:0 в сентябре 2022-го - как отрезало: или поражение, или ничья. В этом сезоне Бундеслиги команда Венсана Компани уже на восемь очков опережает главного конкурента, однако же победить его не сумели: две ничьи в чемпионате и минимальное (0:1) поражение в Кубке.

Неожиданно развившийся «леверкузенский комплекс» не может не раздражать мюнхенского топа. Но вместе с тем в первом матче 1/8 финала ЛЧ Компани точно не станет пускаться в авантюры и рисковать сверх меры. Скорее нас ждет крайне упорное, равное и вряд ли очень результативное противостояние в столице Баварии. Ставим на тотал меньше 2.5 голов. PARI дает солидный кэф на этот исход.