Бавария - Байер, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 5 марта, пройдут еще четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В числе прочих зрителя ожидает и чисто немецкое противостояние. В Мюнхене сойдутся принципиальные соперники по Бундеслиге, чьи исконные названия отличаются всего одной буквой - Bayern (в русскоязычной среде его исторически называют «Баварией») против Bayer. Вашему вниманию превью германского дерби на европейской арене.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен, Германия)
05.03.2025, Ср
23:00 МСК
«Байер» (Леверкузен, Германия)
|П1 - 1.78
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|59
|21
|22
|198-120
|«Байер»
|22
|21
|59
|120-198
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
28.03.2025
«Штутгарт»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
18.02.2025
«Бавария»
1:1
«Селтик»
Лига чемпионов
15.02.2025
«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
12.02.2025
«Селтик»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Айнтрахт»
1:4
«Байер»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Хольштайн»
0:2
«Байер»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
|08.02.2025
|«Вольфсбург»
0:0
«Байер»
Бундеслига
|05.02.2025
|«Байер»
3:2 ДВ
«Кельн»
Кубок Германии
Последние пять матчей «Баварии» и «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
|03.12.2024
|«Бавария»
0:1
«Байер»
Кубок Германии
|28.09.2024
|«Бавария»
1:1
«Байер»
Бундеслига
|10.02.2024
|«Байер»
3:0
«Бавария»
Бундеслига
|15.09.2023
|«Бавария»
2:2
«Байер»
Бундеслига
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал»
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» Д – «Лилль»
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер»
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер»
Пять сезонов подряд самый успешный клуб Германии неизменно входил в восьмерку лучших команд Европы, один раз достиг полуфинала, а в 2020 году и вовсе забрал главный трофей ЛЧ. Естественно, «Бавария» преисполнена желания продлить приятную для себя традицию. Но в Мюнхене не могут не испытывать беспокойства перед 1/8 финала.
Несмотря на ощутимое преимущество в истории личных встреч, в последние годы «Байер» стал едва ли не самым неудобным противником для «Баварии». Шесть матчей подряд мюнхенцы не могут одолеть леверкузенцев! После 4:0 в сентябре 2022-го - как отрезало: или поражение, или ничья. В этом сезоне Бундеслиги команда Венсана Компани уже на восемь очков опережает главного конкурента, однако же победить его не сумели: две ничьи в чемпионате и минимальное (0:1) поражение в Кубке.
Неожиданно развившийся «леверкузенский комплекс» не может не раздражать мюнхенского топа. Но вместе с тем в первом матче 1/8 финала ЛЧ Компани точно не станет пускаться в авантюры и рисковать сверх меры. Скорее нас ждет крайне упорное, равное и вряд ли очень результативное противостояние в столице Баварии. Ставим на тотал меньше 2.5 голов. PARI дает солидный кэф на этот исход.
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Немецкое дерби в Лиге чемпионов покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бавария»: Киммих, Перец, Павлович, Бой (все - травмы)
«Байер»: Сарко (запрет на участие в играх), Белосьян, Терье (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Байер»:
|Позиция
|«Бавария»
«Байер»
Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
1. Градецки
Вратарь
|Защитник
|22. Геррейру
13. Артур
Защитник
|Защитник
|3. Джэ
4. Та
Защитник
|Защитник
|15. Дайер
12. Тапсоба
Защитник
|Защитник
|27. Лаймер
5. Эрмосо
Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
30. Фримпонг
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Пальинья
24. Гарсия
Полузащитник
|Полузащитник
|42. Мусиала
34. Джака
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
10. Вирц
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Коман
19. Телла
Полузащитник
|Нападающий
|9. Кейн
14. Шик
Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
Хаби Алонсо
Главный тренер
Несмотря на обнадеживающую для «Байера» статистику последних встреч с «Баварией», именно хозяев поля аналитики считают фаворитами и в конкретном матче, и в паре. На победу мюнхенцев во вторник PARI установила коэффициент 1.78, а на проход в четвертьфинал - 1.70. Котировки на эти же события в пользу команды Алонсо значительно выше - соответственно, 4.30 и 2.17. Если с первой попытки команды не выявят победителя, букмекер выплатит выигрыш по коэффициенту 3.90.
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Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи в Мюнхене является ничья 1:1. Ставка на этот счет сулит восьмикратный выигрыш.
В четвертьфинале победитель немецкого междусобойчика сойдется с «Фейеноордом» или «Интером».
В рейтинге претендентов на главный трофей «Бавария» и «Байер» занимают пятое и десятое места, соответственно. В топе - «Реал» (коэффициент на победу - 4.50), «Барселона» (5.00), «Ливерпуль» (7.00) и «Арсенал» (7.00). На триумф мюнхенского клуба сейчас можно по котировке 9.00.
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