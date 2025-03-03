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3 марта 4:30ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бавария - Байер, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Из трех представителей Германии в 1/8 финала два столкнутся между собой
Валентин Васильев

В среду, 5 марта, пройдут еще четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В числе прочих зрителя ожидает и чисто немецкое противостояние. В Мюнхене сойдутся принципиальные соперники по Бундеслиге, чьи исконные названия отличаются всего одной буквой - Bayern (в русскоязычной среде его исторически называют «Баварией») против Bayer.  Вашему вниманию превью германского дерби на европейской арене.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия) 

05.03.2025, Ср

23:00 МСК

«Байер» (Леверкузен, Германия)

П1 - 1.78

Х - 3.90

П2 - 4.30

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»592122198-120
«Байер»222159120-198

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2025

«Штутгарт»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

23.02.2025«Бавария»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

18.02.2025

«Бавария»

1:1

«Селтик»

Лига чемпионов

15.02.2025

«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

12.02.2025

«Селтик»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Айнтрахт»

1:4

«Байер»

Бундеслига

22.02.2025«Хольштайн»

0:2

«Байер»

Бундеслига

15.02.2025«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

08.02.2025«Вольфсбург»

0:0

«Байер»

Бундеслига

05.02.2025«Байер»

3:2 ДВ

«Кельн»

Кубок Германии

Последние пять матчей «Баварии» и «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

03.12.2024«Бавария»

0:1

«Байер»

Кубок Германии

28.09.2024«Бавария»

1:1

«Байер»

Бундеслига

10.02.2024«Байер»

3:0

«Бавария»

Бундеслига

15.09.2023«Бавария»

2:2

«Байер»

Бундеслига

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен»  – «Арсенал»
04.03.2025.  23:00. «Боруссия»  Д – «Лилль»
05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд»  – «Интер»
05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»  
05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» 

Прогноз на матч

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Пять сезонов подряд самый успешный клуб Германии неизменно входил в восьмерку лучших команд Европы, один раз достиг полуфинала, а в 2020 году и вовсе забрал главный трофей ЛЧ. Естественно, «Бавария» преисполнена желания продлить приятную для себя традицию. Но в Мюнхене не могут не испытывать беспокойства перед 1/8 финала.

Несмотря на ощутимое преимущество в истории личных встреч, в последние годы «Байер» стал едва ли не самым неудобным противником для «Баварии». Шесть матчей подряд мюнхенцы не могут одолеть леверкузенцев! После 4:0 в сентябре 2022-го - как отрезало: или поражение, или ничья. В этом сезоне Бундеслиги команда Венсана Компани уже на восемь очков опережает главного конкурента, однако же победить его не сумели: две ничьи в чемпионате и минимальное (0:1) поражение в Кубке.

Неожиданно развившийся «леверкузенский комплекс» не может не раздражать мюнхенского топа. Но вместе с тем в первом матче 1/8 финала ЛЧ Компани точно не станет пускаться в авантюры и рисковать сверх меры. Скорее нас ждет крайне упорное, равное и вряд ли очень результативное противостояние в столице Баварии. Ставим на тотал меньше 2.5 голов. PARI дает солидный кэф на этот исход.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Немецкое дерби в Лиге чемпионов покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Киммих, Перец, Павлович, Бой (все - травмы)

«Байер»: Сарко (запрет на участие в играх), Белосьян, Терье (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Байер»:

Позиция«Бавария»

«Байер»

Позиция

Вратарь1. Нойер

1. Градецки

Вратарь

Защитник22. Геррейру

13. Артур

Защитник

Защитник3. Джэ

4. Та

Защитник

Защитник15. Дайер

12. Тапсоба

Защитник

Защитник27. Лаймер

5. Эрмосо

Защитник

Полузащитник 6. Киммих

30. Фримпонг

Полузащитник

Полузащитник 16. Пальинья

24. Гарсия

Полузащитник 

Полузащитник42. Мусиала

34. Джака

Полузащитник

Полузащитник17. Олисе

10. Вирц

Полузащитник

Полузащитник11. Коман

19. Телла

Полузащитник

Нападающий9. Кейн

14. Шик

Нападающий

Главный тренерВенсан Компани

Хаби Алонсо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на обнадеживающую для «Байера» статистику последних встреч с «Баварией», именно хозяев поля аналитики считают фаворитами и в конкретном матче, и в паре. На победу мюнхенцев во вторник PARI установила коэффициент 1.78, а на проход в четвертьфинал - 1.70. Котировки на эти же события в пользу команды Алонсо значительно выше - соответственно, 4.30 и 2.17. Если с первой попытки команды не выявят победителя, букмекер выплатит выигрыш по коэффициенту 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бавария» - «Байер»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи в Мюнхене является ничья 1:1. Ставка на этот счет сулит восьмикратный выигрыш. 

С кем сыграет победитель пары «Бавария» - «Байер»?

В четвертьфинале победитель немецкого междусобойчика сойдется с «Фейеноордом» или «Интером».

Кто выиграет Лигу чемпионов?

В рейтинге претендентов на главный трофей «Бавария» и «Байер» занимают пятое и десятое места, соответственно. В топе - «Реал» (коэффициент на победу - 4.50), «Барселона» (5.00), «Ливерпуль» (7.00) и «Арсенал» (7.00). На триумф мюнхенского клуба сейчас можно по котировке 9.00.

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