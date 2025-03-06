Бавария - Бохум, 8 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
8 марта безоговорочный лидер чемпионата Германии по футболу встретится на своем поле с «Бохумом». Безнадежный аутсайдер первенства в первом круге получил от мюнхенского клуба пять безответных мячей. Есть все основания полагать, что и на этот раз дело закончится разгромом команды Дитера Хеккинга.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен)
08.03.2024, Сб
17:30 МСК
«Бохум» (Бохум)
|П1 - 1.12
Турнир: Бундеслига, 25-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|55
|16
|11
|209-85
|«Бохум»
|11
|16
|55
|85-209
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
28.03.2025
«Штутгарт»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
18.02.2025
«Бавария»
1:1
«Селтик»
Лига чемпионов
15.02.2025
«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять матчей «Бохума»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.03.2025
«Бохум»
0:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Вольфсбург»
1:1
«Бохум»
Бундеслига
15.02.2025
«Бохум»
2:0
«Боруссия Д»
Бундеслига
09.02.2025
«Хольштайн»
2:2
«Бохум»
Бундеслига
01.02.2025
«Бохум»
0:1
«Фрайбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Баварии» и «Бохума»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
27.10.2024
«Бохум»
0:5
«Бавария»
Бундеслига
|18.02.2024
|«Бохум»
3:2
«Бавария»
Бундеслига
23.09.2023
«Бавария»
7:0
«Бохум»
Бундеслига
11.02.2023
«Бавария»
3:0
«Бохум»
Бундеслига
21.08.2022
«Бохум»
0:7
«Бавария»
Бундеслига
После 24-х туров «Бавария» уверенно возглавляет чемпионскую гонку, опережая идущий вторым «Байер» на восемь очков. «Бохум» занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|24
|19
|4
|1
|72-20
|61
|2. Байер
|24
|15
|8
|1
|55-28
|53
|3. Айнтрахт
|24
|12
|6
|6
|50-37
|42
|4. Майнц
|24
|12
|5
|7
|39-25
|41
|5. Фрайбург
|24
|12
|4
|8
|34-36
|40
|6. Лейпциг
|24
|10
|8
|6
|39-33
|38
|7. Вольфсбург
|24
|10
|7
|7
|48-38
|37
|8. Боруссия М
|24
|11
|4
|9
|38-35
|37
|9. Штутгарт
|24
|10
|6
|8
|42-37
|36
|10. Боруссия Д
|24
|10
|5
|9
|45-38
|35
|11. Аугсбург
|24
|8
|8
|8
|27-35
|32
|12. Вердер
|24
|8
|6
|10
|36-49
|30
|13. Хоффенхайм
|24
|6
|7
|11
|31-46
|25
|14. Унион
|24
|6
|6
|12
|21-36
|24
|15. Санкт-Паули
|24
|6
|3
|15
|18-29
|21
|16. Хольштайн
|24
|4
|4
|16
|35-59
|16
|17. Хайденхайм
|24
|4
|3
|17
|27-50
|15
|18. Бохум
|24
|3
|6
|15
|22-48
|15
«Бавария» провела на неделе матч Лиги чемпионов, но вряд ли домашний разгром в первой встрече 1/8 финала над «Байером» (3:0) отнял у подопечных Венсана Компани много сил. Мюнхенский клуб не знает равных в национальном первенстве, а в игре с последней командой Бундеслиги должен не просто побеждать, но и делать это более чем уверенно.
В первом круге «Бавария» отгрузила «Бохуму» пять мячей, в ответ не получив ни одного. Да и вообще статистика личных встреч соперников не сулит гостям на «Арене Мюнхен» ничего хорошего. Из последних пяти очных матчей «Бохум» выиграл один, в остальных четырех не забив ни единого гола, проиграв их с ужасающим общим счетом 0:22.
Забьют на этот раз гости хотя бы один мяч или нет, зависит от благосклонности и настроя на игру хозяев. Но в том, что игроки «Баварии» должны вскрыть оборону гостей многократно, сомнений почти нет. Выбираем крупную победу команды Компани.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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|Текстовая
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Потери
«Бавария»: Бухман (травма)
«Бохум»: Боадю, Хольтман, Ордец (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Бохум»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Бохум»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|1. Хорн
|Вратарь
|Защитник
|22. Геррейру
|5. Бернардо
|Защитник
|Защитник
|3. Джэ
|13. Медич
|Защитник
|Защитник
|15. Дайер
|14. Эрман
|Защитник
|Защитник
|27. Лаймер
|15. Пасслак
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|32. Виттек
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Пальинья
|17. Краус
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Мусиала
|6. Сиссоко
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
|19. Беро
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Коман
|33. Хофман
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|11. Масурас
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Дитер Хеккинг
|Главный тренер
Winline выплатит в семнадцатикратном размере выигрыш в случае сыгравшей ставки на победу «Бохума». Коэффициент на лидера Бундеслиги - скромные 1.12. Ничья котируется за 8.80.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Наиболее вероятным исходом встречи эксперты считают победу «Баварии» со счетом 3:0. На такой итог можно поставить с котировкой 6.40. 2:0 котируется за 6.80
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах некоторых официальных букмекеров.
Котировки говорят, что букмекеры ждут четыре гола в этой встрече. За тотал больше 3.5 дают коэффициент 1.73, а за тотал меньше 4.5 идет за 1.47.
Партнерский проект