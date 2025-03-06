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6 марта 9:09ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Бавария - Бохум, 8 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Лидер Бундеслиги принимает худшую команду чемпионата
Руслан Ипполитов

8 марта безоговорочный лидер чемпионата Германии по футболу встретится на своем поле с «Бохумом». Безнадежный аутсайдер первенства в первом круге получил от мюнхенского клуба пять безответных мячей. Есть все основания полагать, что и на этот раз дело закончится разгромом команды Дитера Хеккинга.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен) 

08.03.2024, Сб

17:30 МСК

«Бохум» (Бохум) 

П1 - 1.12

Х - 8.80

П2 - 17.00

Турнир:  Бундеслига, 25-й тур

Стадион:  «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Бавария» 551611209-85
«Бохум»11165585-209

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

28.03.2025

«Штутгарт»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

23.02.2025«Бавария»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

18.02.2025

«Бавария»

1:1

«Селтик»

Лига чемпионов

15.02.2025

«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять матчей «Бохума»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025

«Бохум»

0:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

22.02.2025«Вольфсбург»

1:1

«Бохум»

Бундеслига

15.02.2025

«Бохум»

2:0

«Боруссия Д»

Бундеслига

09.02.2025

«Хольштайн»

2:2

«Бохум»

Бундеслига

01.02.2025

«Бохум»

0:1

«Фрайбург»

Бундеслига

Последние пять матчей «Баварии» и «Бохума»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2024

«Бохум»

0:5

«Бавария»

Бундеслига

18.02.2024«Бохум»

3:2

«Бавария»

Бундеслига

23.09.2023

«Бавария»

7:0

«Бохум»

Бундеслига

11.02.2023

«Бавария»

3:0

«Бохум»

Бундеслига

21.08.2022

«Бохум»

0:7

«Бавария»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 24-х туров «Бавария» уверенно возглавляет чемпионскую гонку, опережая идущий вторым «Байер» на восемь очков. «Бохум» занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария24194172-2061
2. Байер24158155-2853
3. Айнтрахт24126650-3742
4. Майнц24125739-2541
5. Фрайбург24124834-3640
6. Лейпциг24108639-3338
7. Вольфсбург24107748-3837
8. Боруссия М24114938-3537
9. Штутгарт24106842-3736
10. Боруссия Д24105945-3835
11. Аугсбург2488827-3532
12. Вердер24861036-4930
13. Хоффенхайм24671131-4625
14. Унион24661221-3624
15. Санкт-Паули24631518-2921
16. Хольштайн24441635-5916
17. Хайденхайм24431727-5015
18. Бохум24361522-4815

Прогноз на матч

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«Бавария» провела на неделе матч Лиги чемпионов, но вряд ли домашний разгром в первой встрече 1/8 финала над «Байером» (3:0) отнял у подопечных Венсана Компани много сил. Мюнхенский клуб не знает равных в национальном первенстве, а в игре с последней командой Бундеслиги должен не просто побеждать, но и делать это более чем уверенно.

В первом круге «Бавария» отгрузила «Бохуму» пять мячей, в ответ не получив ни одного. Да и вообще статистика личных встреч соперников не сулит гостям на «Арене Мюнхен» ничего хорошего. Из последних пяти очных матчей «Бохум» выиграл один, в остальных четырех не забив ни единого гола, проиграв их с ужасающим общим счетом 0:22.

Забьют на этот раз гости хотя бы один мяч или нет, зависит от благосклонности и настроя на игру хозяев. Но в том, что игроки «Баварии» должны вскрыть оборону гостей многократно, сомнений почти нет. Выбираем крупную победу команды Компани.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Бухман (травма)

«Бохум»: Боадю, Хольтман, Ордец (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Бохум»:

Позиция«Бавария»«Бохум»Позиция
Вратарь1. Нойер1. ХорнВратарь
Защитник22. Геррейру5. БернардоЗащитник
Защитник3. Джэ13. МедичЗащитник
Защитник15. Дайер14. ЭрманЗащитник
Защитник27. Лаймер15. ПасслакПолузащитник
Полузащитник6. Киммих32. ВиттекПолузащитник
Полузащитник 16. Пальинья17. Краус Полузащитник 
Полузащитник 42. Мусиала6. СиссокоПолузащитник
Полузащитник 17. Олисе19. БероПолузащитник
Полузащитник11. Коман33. ХофманНападающий
Нападающий9. Кейн11. МасурасНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниДитер ХеккингГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline выплатит в семнадцатикратном размере выигрыш в случае сыгравшей ставки на победу «Бохума». Коэффициент на лидера Бундеслиги - скромные 1.12. Ничья котируется за 8.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Бохум»?

Наиболее вероятным исходом встречи эксперты считают победу «Баварии» со счетом 3:0. На такой итог можно поставить с котировкой 6.40. 2:0 котируется за 6.80

Где бесплатно смотреть матч «Бавария» - «Бохум»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом матча можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и сайтах некоторых официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Бавария» - «Бохум»?

Котировки говорят, что букмекеры ждут четыре гола в этой встрече. За тотал больше 3.5 дают коэффициент 1.73, а за тотал меньше 4.5 идет за 1.47.

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