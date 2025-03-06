Бавария - Бохум, 8 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Бавария» провела на неделе матч Лиги чемпионов, но вряд ли домашний разгром в первой встрече 1/8 финала над «Байером» (3:0) отнял у подопечных Венсана Компани много сил. Мюнхенский клуб не знает равных в национальном первенстве, а в игре с последней командой Бундеслиги должен не просто побеждать, но и делать это более чем уверенно.

В первом круге «Бавария» отгрузила «Бохуму» пять мячей, в ответ не получив ни одного. Да и вообще статистика личных встреч соперников не сулит гостям на «Арене Мюнхен» ничего хорошего. Из последних пяти очных матчей «Бохум» выиграл один, в остальных четырех не забив ни единого гола, проиграв их с ужасающим общим счетом 0:22.

Забьют на этот раз гости хотя бы один мяч или нет, зависит от благосклонности и настроя на игру хозяев. Но в том, что игроки «Баварии» должны вскрыть оборону гостей многократно, сомнений почти нет. Выбираем крупную победу команды Компани.