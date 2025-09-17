Бавария — Челси, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Бавария» — единственная команда Бундеслиги, не потерявшая очки за три тура. Едва ли это кого-то удивляет, как и уверенная игра мюнхенцев. Впрочем, матч с «Аугсбургом» показал, что и этой «Баварии» можно потрепать нервы. Получится ли у «Челси»? Вполне возможно.

Лондонцы стартовали в сезоне менее убедительно, но тоже достойно — без поражений. Команда заметно обновилась летом, атакующий потенциал стал ещё внушительнее. Полагаем, гости вполне могут забить в предстоящем матче минимум раз. Но и представить, что «Бавария» уйдет с поля без гола, не получается. Так что играем «Обе забьют».