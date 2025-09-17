Ведомости
Бавария — Челси, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Ждем голы от обеих команд?
Александр Бокулёв

В среду, 17 сентября, немецкая «Бавария» примет на своем поле английский «Челси» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Какую ставку выбрать на противостояние европейских грандов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

17.09.2025, Ср

22:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 1,65

Х - 4,40

П2 - 4,90

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия)

Судьи: Хосе Санчес Мартинес (главный), Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Серайн (ассистенты), Гильерме Куадра Фернандес (резервный). Все — Испания

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»42118-12
«Челси»12412-18

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Бавария»

5:0

«Гамбург»

Бундеслига

30.08.2025«Аугсбург»

2:3

«Бавария»

Бундеслига

27.08.2025«Вехен»

2:3

«Бавария»

Кубок Германии

22.08.2025«Бавария»

6:0

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

16.08.2025«Штутгарт»

1:2

«Бавария»

Суперкубок Германии

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Брентфорд»

2:2

«Челси»

АПЛ

30.08.2025«Челси»

2:0

«Фулхэм»

АПЛ

23.08.2025«Вест Хэм»

1:5

«Челси»

АПЛ

17.08.2025«Челси»

0:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

10.08.2025«Челси»

4:1

«Милан»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

«Бавария» — единственная команда Бундеслиги, не потерявшая очки за три тура. Едва ли это кого-то удивляет, как и уверенная игра мюнхенцев. Впрочем, матч с «Аугсбургом» показал, что и этой «Баварии» можно потрепать нервы. Получится ли у «Челси»? Вполне возможно.

Лондонцы стартовали в сезоне менее убедительно, но тоже достойно  — без поражений. Команда заметно обновилась летом, атакующий потенциал стал ещё внушительнее. Полагаем, гости вполне могут забить в предстоящем матче минимум раз. Но и представить, что «Бавария» уйдет с поля без гола, не получается. Так что играем «Обе забьют».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Баварией» и «Челси» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Бавария»: Дэвис, Ито, Мусиала, Геррейру (все — травмы)

«Челси»: Колвилл, Делап, Бадиашиль, Лавия, Эссугу (все — травмы), Мудрик (отстранение), Эстевао (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария»«Челси»:

Позиция«Бавария»«Челси»
Вратарь1. Нойер1. Санчес
Защитник27. Лаймер24. Джеймс
Защитник4. Та23. Чалоба
Защитник2. Упамекано4. Адарабиойо
Защитник44. Станишич3. Кукурелья
Полузащитник45. Павлович25. Кайседо
Полузащитник 6. Киммих8. Фернандес
Полузащитник7. Гнабри10. Палмер
Нападающий17. Олисе11. Гиттенс
Нападающий14. Диас7. Нету
Нападающий9. Кейн20. Педро
Главный тренерВенсан КомпаниЭнцо Мареска

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Челси» — 4,40 и 4,90 соответственно. Поставить на победу «Баварии» можно с котировкой 1,65.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Бавария» — «Челси»?

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа хозяев поля со счетом 2:1. Она оценивается коэффициентом 8,50.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Бавария» — «Челси»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

