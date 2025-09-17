Бавария — Челси, 17 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 17 сентября, немецкая «Бавария» примет на своем поле английский «Челси» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Какую ставку выбрать на противостояние европейских грандов?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур
Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен, Германия)
Судьи: Хосе Санчес Мартинес (главный), Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Серайн (ассистенты), Гильерме Куадра Фернандес (резервный). Все — Испания
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|4
|2
|1
|18-12
|«Челси»
|1
|2
|4
|12-18
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Бавария»
5:0
«Гамбург»
Бундеслига
|30.08.2025
|«Аугсбург»
2:3
«Бавария»
Бундеслига
|27.08.2025
|«Вехен»
2:3
«Бавария»
Кубок Германии
|22.08.2025
|«Бавария»
6:0
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|16.08.2025
|«Штутгарт»
1:2
«Бавария»
Суперкубок Германии
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Брентфорд»
2:2
«Челси»
АПЛ
|30.08.2025
|«Челси»
2:0
«Фулхэм»
АПЛ
|23.08.2025
|«Вест Хэм»
1:5
«Челси»
АПЛ
|17.08.2025
|«Челси»
0:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|10.08.2025
|«Челси»
4:1
«Милан»
Товарищеский матч
«Бавария» — единственная команда Бундеслиги, не потерявшая очки за три тура. Едва ли это кого-то удивляет, как и уверенная игра мюнхенцев. Впрочем, матч с «Аугсбургом» показал, что и этой «Баварии» можно потрепать нервы. Получится ли у «Челси»? Вполне возможно.
Лондонцы стартовали в сезоне менее убедительно, но тоже достойно — без поражений. Команда заметно обновилась летом, атакующий потенциал стал ещё внушительнее. Полагаем, гости вполне могут забить в предстоящем матче минимум раз. Но и представить, что «Бавария» уйдет с поля без гола, не получается. Так что играем «Обе забьют».
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Баварией» и «Челси» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бавария»: Дэвис, Ито, Мусиала, Геррейру (все — травмы)
«Челси»: Колвилл, Делап, Бадиашиль, Лавия, Эссугу (все — травмы), Мудрик (отстранение), Эстевао (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» — «Челси»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Челси»
|Вратарь
|1. Нойер
|1. Санчес
|Защитник
|27. Лаймер
|24. Джеймс
|Защитник
|4. Та
|23. Чалоба
|Защитник
|2. Упамекано
|4. Адарабиойо
|Защитник
|44. Станишич
|3. Кукурелья
|Полузащитник
|45. Павлович
|25. Кайседо
|Полузащитник
|6. Киммих
|8. Фернандес
|Полузащитник
|7. Гнабри
|10. Палмер
|Нападающий
|17. Олисе
|11. Гиттенс
|Нападающий
|14. Диас
|7. Нету
|Нападающий
|9. Кейн
|20. Педро
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Энцо Мареска
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Челси» — 4,40 и 4,90 соответственно. Поставить на победу «Баварии» можно с котировкой 1,65.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа хозяев поля со счетом 2:1. Она оценивается коэффициентом 8,50.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.