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6 апреля 10:09ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бавария - Интер, 8 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Ремейк финала Лиги чемпионов-2010
Руслан Ипполитов
Бавария - Интер.jpg
Бавария - Интер.jpg

8 апреля первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов будет сыгран в паре «Бавария» - «Интер». Обе команды возглавляют чемпионские гонки в своих национальных чемпионатах, но рассчитывают на финише сезона заполучить не только национальный трофей, но и поднять над головой главный еврокубок. Оцениваем перспективы соперников перед стартовым свистком в Мюнхене.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

08.04.2025, Вт

22:00 МСК

«Интер» (Милан, Италия)

П1 - 2.02

Х - 3.65

П2 - 3.95

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Бавария»51313-9
«Интер»3159-13

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2025«Аугсбург»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

29.03.2025«Бавария»

3:2

«Санкт-Паули»

Бундеслига

15.03.2025«Унион»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

11.03.2025«Байер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

08.03.2025«Бавария»

2:3

«Бохум»

Бундеслига

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Парма»

2:2

«Интер»

Серия А

02.04.2025«Милан»

1:1

«Интер»

Кубок Италии

30.03.2025«Интер»

2:1

«Удинезе»

Серия А

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

11.03.2025«Интер»

2:1

«Фейеноорд»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Баварии» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2022«Бавария»

2:0

«Интер»

Лига чемпионов

07.09.2022«Интер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

27.07.2017«Бавария»

0:2

«Интер»

Международный кубок чемпионов

31.07.2016«Интер»

1:4

«Бавария»

Международный кубок чемпионов

15.03.2011«Бавария»

2:3

«Интер»

Лига чемпионов

Расписание четвертьфинальных матчей

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8 апреля, вторник

22:00. «Арсенал» - «Реал» (прогноз на матч)

22:00. «Бавария» - «Интер»

9 апреля, среда

22:00. «ПСЖ» - «Астон Вилла» (прогноз на матч)

22:00. «Барселона» - «Боруссия Д» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Перерыв на матчи сборных не пошел на пользу «Интеру». Команда Симоне Индзаги щелкала соперников, словно семечки, а после вынужденной передышки не смогла выиграть в двух встречах подряд. Если ничью с «Миланом» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии можно назвать приемлемым результатом, то дележ очков с терпящей бедствие «Пармой» стал полной неожиданностью. В матче с аутсайдером Серии А «Интернационале» к перерыву вел в два мяча, но не сумел удержать преимущество во второй половине встречи и довольствовался лишь ничьей.

И стилистически, и по духу ближайшие соперники очень похожи. В составе каждой команды достаточно звездных исполнителей, среди которых есть и опытные игроки далеко за 30. Оба клуба любят и умеют доминировать на поле и вести атакующую игру. Обе смертельно опасны в контратаках. Самой памятной встречей «Интера» и «Баварии» несомненно является финал Лиги чемпионов-2010, в котором итальянский клуб одержал красивую победу со счетом 2:0.

Игра, как принято говорит в подобных случаях, пойдет на три результата. Даже крупная победа любого из соперников не станет сенсацией. Учитывая не лучшую форму и бодрость духа игроков «Интера» в последних встречах, больше шансов на победу, конечно, у баварцев. Да и фактор своего поля может сыграть свою роль. За выигрыш «Баварии» на родном стадионе букмекеры редко предлагают коэффициент больше 2.00. Остановим выбор на победе мюнхенцев с любым счетом.     

Бонусы на матч

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Составы команд

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Потери

«Бавария»:  Нойер, Бухман, Ито, Коман, Юпамекано, Дэвис (все - травмы)

«Интер»: Думфрис, Карбони, Зелиньски, Тареми (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Интер»:

Позиция«Бавария»

«Интер»

Позиция

Вратарь26. Ульрайх

13. Риера

Вратарь

Защитник27. Лаймер

15. Ачерби

Защитник

Защитник15. Дайер

95. Бастони

Защитник

Защитник3. Джэ

31. Биссекк

Защитник

Защитник22. Герейру

22. Мхитарян

Полузащитник

Полузащитник 6. Киммих

32. Димарко

Полузащитник

Полузащитник 8. Горецка

36. Дармиан

Полузащитник 

Полузащитник42. Мусиала

21. Аслани

Полузащитник

Полузащитник17. Олисе

20. Чалханоглу

Полузащитник

Полузащитник10. Зане

10. Мартинес

Нападающий

Нападающий9. Кейн

9. Тюрам

Нападающий

Главный тренерВенсан Компани

Симоне Индзаги

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания FONBET предлагает высокие котировки на победу каждого из соперников. Вероятность успеха хозяев оценена солидным коэффициентом 2.02. Выигрыш гостей котируется за 3.95. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.65.

Прогноз на матч «Арсенал» - «Реал»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бавария» - «Интер»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.00 установлен на ничью 1:1. На 1:0 в пользу хозяев можно поставить за 7.50. Минимальная победа гостей идет за 11.00.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Армянский полузащитник является твердым игроком основы «Интера» и одним из его лидеров. В предыдущей встрече (с «Пармой») опытный футболист провел полный матч, записав на свой счет результативную передачу на Маркуса Тюрама.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Барселона» - 4.20

«ПСЖ» - 4.50

«Реал» - 4.50

На победу в финале «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 7.00.

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