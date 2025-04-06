Бавария - Интер, 8 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Перерыв на матчи сборных не пошел на пользу «Интеру». Команда Симоне Индзаги щелкала соперников, словно семечки, а после вынужденной передышки не смогла выиграть в двух встречах подряд. Если ничью с «Миланом» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии можно назвать приемлемым результатом, то дележ очков с терпящей бедствие «Пармой» стал полной неожиданностью. В матче с аутсайдером Серии А «Интернационале» к перерыву вел в два мяча, но не сумел удержать преимущество во второй половине встречи и довольствовался лишь ничьей.

И стилистически, и по духу ближайшие соперники очень похожи. В составе каждой команды достаточно звездных исполнителей, среди которых есть и опытные игроки далеко за 30. Оба клуба любят и умеют доминировать на поле и вести атакующую игру. Обе смертельно опасны в контратаках. Самой памятной встречей «Интера» и «Баварии» несомненно является финал Лиги чемпионов-2010, в котором итальянский клуб одержал красивую победу со счетом 2:0.

Игра, как принято говорит в подобных случаях, пойдет на три результата. Даже крупная победа любого из соперников не станет сенсацией. Учитывая не лучшую форму и бодрость духа игроков «Интера» в последних встречах, больше шансов на победу, конечно, у баварцев. Да и фактор своего поля может сыграть свою роль. За выигрыш «Баварии» на родном стадионе букмекеры редко предлагают коэффициент больше 2.00. Остановим выбор на победе мюнхенцев с любым счетом.