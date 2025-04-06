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6 апреля 9:12ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Арсенал - Реал, 8 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обыграть «канониров» на «Эмирейтс» почти невозможно
Руслан Ипполитов

Во вторник, 8 апреля, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в Лондоне встретятся «Арсенал» и «Реал». Обе команды в минувшие выходные довольно неожиданно потеряли очки в своих национальных чемпионатах, что добавит соперникам спортивной злости. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон, Англия)

08.04.2025, Вт

22:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 2.40

Х - 3.40

П2 - 3.20

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Эмирейтс»  (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

Прогноз на матч «Бавария» - «Интер»

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Арсенал»1101-0
«Реал»0110-1

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Эвертон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

01.04.2025«Арсенал»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

16.03.2025«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

12.03.2025«Арсенал»

2:2

 ПСВ

Лига чемпионов

09.03.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Реал»

1:2

«Валенсия»

Примера

01.04.2025«Реал»

4:4 ДВ

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

29.03.2025«Реал»

3:2

«Леганес»

Примера

15.03.2025«Вильярреал»

1:2

«Реал»

Примера

12.03.2025«Атлетико»

1:0, пен. 2:4

«Реал»

Лига чемпионов

Расписание четвертьфинальных матчей

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8 апреля, вторник

22:00. «Арсенал» - «Реал»

22:00. «Бавария» - «Интер» (прогноз на матч) 

9 апреля, среда

22:00. «ПСЖ» - «Астон Вилла» (прогноз на матч)

22:00. «Барселона» - «Боруссия Д» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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В этой паре фаворитом представляется «Реал», на стороне которого и опыт, и класс, но одолеть в Лондоне «Арсенал» «сливочным» будет сложно. «Канониры» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не потерпели ни одного домашнего поражения, а в национальном первенстве проиграли на своем поле в 2025-м году лишь однажды.

Обе команды в прошлые выходные потеряли очки в национальных чемпионатах. «Арсенал» не смог обыграть «Эвертон», а «Реал» и вовсе уступил в Мадриде «Валенсии». Осечки команд Артеты и Анчелотти сыграли на руку «Ливерпулю» и «Барселоне» соответственно, с которыми «канониры» и «сливочные» ведут борьбу за чемпионство.

С большой долей вероятности судьба путевки в полуфинал решится в ответной встрече в Мадриде. В Лондоне обе команды будут действовать предельно осторожно. Не проиграть в такой ситуации способна любая из команд, а вот выиграть - не факт. Не стоит ждать и высокой результативности. Пара забитых мячей на двоих уже станут приличным результатом. Наш выбор - осторожная ничья, которая наверняка устроит гостей и не сильно расстроит хозяев.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц  (все - травмы)

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Куртуа, Менди (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Реал»:

Позиция«Арсенал»

«Реал»

Позиция

Вратарь32. Нето

26. Гонсалес

Вратарь

Защитник49. Льюис-Скелли

17. Васкес

Защитник

Защитник6. Магальянс

14. Тчуамени

Защитник

Защитник2. Салиба

35. Асенсио

Защитник

Защитник12. Тимбер

20. Фран Гарсия

Защитник

Полузащитник 5. Парти

10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 41. Райс

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник8. Эдегор

5. Беллингем

Полузащитник

Полузащитник53. Нванери

11. Родриго

Полузащитник

Полузащитник19. Троссард

7. Винисиус Жуниор

Полузащитник

Нападающий30. Стерлинг

9. Мбаппе

Нападающий

Главный тренерМикель Артета

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания FONBET предлагает высокие котировки на победу каждого из соперников. Вероятность успеха хозяев оценена солидным коэффициентом 2.40. Выигрыш гостей котируется за 3.20. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Арсенал» - «Реал»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 6.50 установлен на ничьи 0:0 и 1:1. На 1:0 в пользу хозяев можно поставить за 7.50. Минимальная победа гостей идет за 8.50.

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Реал»?

По расчетам аналитиков, много голов не будет. Поставить на то, что в игре случится не меньше трех мячей (ТБ 2.5), предлагается за 2.25. ТМ 2.5 идет за скромные 1.67.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Барселона» - 4.20

«ПСЖ» - 4.50

«Реал» - 4.50

На победу в финале «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 7.00.

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