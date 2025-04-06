Арсенал - Реал, 8 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

В этой паре фаворитом представляется «Реал», на стороне которого и опыт, и класс, но одолеть в Лондоне «Арсенал» «сливочным» будет сложно. «Канониры» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не потерпели ни одного домашнего поражения, а в национальном первенстве проиграли на своем поле в 2025-м году лишь однажды.

Обе команды в прошлые выходные потеряли очки в национальных чемпионатах. «Арсенал» не смог обыграть «Эвертон», а «Реал» и вовсе уступил в Мадриде «Валенсии». Осечки команд Артеты и Анчелотти сыграли на руку «Ливерпулю» и «Барселоне» соответственно, с которыми «канониры» и «сливочные» ведут борьбу за чемпионство.

С большой долей вероятности судьба путевки в полуфинал решится в ответной встрече в Мадриде. В Лондоне обе команды будут действовать предельно осторожно. Не проиграть в такой ситуации способна любая из команд, а вот выиграть - не факт. Не стоит ждать и высокой результативности. Пара забитых мячей на двоих уже станут приличным результатом. Наш выбор - осторожная ничья, которая наверняка устроит гостей и не сильно расстроит хозяев.