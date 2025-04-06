Арсенал - Реал, 8 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 8 апреля, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в Лондоне встретятся «Арсенал» и «Реал». Обе команды в минувшие выходные довольно неожиданно потеряли очки в своих национальных чемпионатах, что добавит соперникам спортивной злости. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон, Англия)
08.04.2025, Вт
22:00 МСК
«Реал» (Мадрид, Испания)
|П1 - 2.40
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
Прогноз на матч «Бавария» - «Интер»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Арсенал»
|1
|1
|0
|1-0
|«Реал»
|0
|1
|1
|0-1
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Эвертон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.04.2025
|«Арсенал»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
|16.03.2025
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
|12.03.2025
|«Арсенал»
2:2
ПСВ
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Реал»
1:2
«Валенсия»
Примера
|01.04.2025
|«Реал»
4:4 ДВ
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|29.03.2025
|«Реал»
3:2
«Леганес»
Примера
|15.03.2025
|«Вильярреал»
1:2
«Реал»
Примера
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0, пен. 2:4
«Реал»
Лига чемпионов
8 апреля, вторник
22:00. «Арсенал» - «Реал»
22:00. «Бавария» - «Интер» (прогноз на матч)
9 апреля, среда
22:00. «ПСЖ» - «Астон Вилла» (прогноз на матч)
22:00. «Барселона» - «Боруссия Д» (прогноз на матч)
В этой паре фаворитом представляется «Реал», на стороне которого и опыт, и класс, но одолеть в Лондоне «Арсенал» «сливочным» будет сложно. «Канониры» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не потерпели ни одного домашнего поражения, а в национальном первенстве проиграли на своем поле в 2025-м году лишь однажды.
Обе команды в прошлые выходные потеряли очки в национальных чемпионатах. «Арсенал» не смог обыграть «Эвертон», а «Реал» и вовсе уступил в Мадриде «Валенсии». Осечки команд Артеты и Анчелотти сыграли на руку «Ливерпулю» и «Барселоне» соответственно, с которыми «канониры» и «сливочные» ведут борьбу за чемпионство.
С большой долей вероятности судьба путевки в полуфинал решится в ответной встрече в Мадриде. В Лондоне обе команды будут действовать предельно осторожно. Не проиграть в такой ситуации способна любая из команд, а вот выиграть - не факт. Не стоит ждать и высокой результативности. Пара забитых мячей на двоих уже станут приличным результатом. Наш выбор - осторожная ничья, которая наверняка устроит гостей и не сильно расстроит хозяев.
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Потери
«Арсенал»: Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Куртуа, Менди (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Реал»:
|Позиция
|«Арсенал»
«Реал»
Позиция
|Вратарь
|32. Нето
26. Гонсалес
Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
17. Васкес
Защитник
|Защитник
|6. Магальянс
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|2. Салиба
35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
20. Фран Гарсия
Защитник
|Полузащитник
|5. Парти
10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
5. Беллингем
Полузащитник
|Полузащитник
|53. Нванери
11. Родриго
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Троссард
7. Винисиус Жуниор
Полузащитник
|Нападающий
|30. Стерлинг
9. Мбаппе
Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
Карло Анчелотти
Главный тренер
Компания FONBET предлагает высокие котировки на победу каждого из соперников. Вероятность успеха хозяев оценена солидным коэффициентом 2.40. Выигрыш гостей котируется за 3.20. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 3.40.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 6.50 установлен на ничьи 0:0 и 1:1. На 1:0 в пользу хозяев можно поставить за 7.50. Минимальная победа гостей идет за 8.50.
По расчетам аналитиков, много голов не будет. Поставить на то, что в игре случится не меньше трех мячей (ТБ 2.5), предлагается за 2.25. ТМ 2.5 идет за скромные 1.67.
Тройка фаворитов от FONBET на титул:
«Барселона» - 4.20
«ПСЖ» - 4.50
«Реал» - 4.50
На победу в финале «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 7.00.
Партнерский проект