ПСЖ - Астон Вилла, 9 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

На бумаге все предельно просто. ПСЖ - явный фаворит. После победы в первом раунде плей-офф над «Ливерпулем» команду Луиса Энрике называют едва ли не главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Столичный гранд в минувшие выходные оформил очередной чемпионский титул в Лиге 1, так что отвлекаться на внутреннее первенство необходимости больше нет. Впрочем, ее не было и раньше.

В соперниках - крайне опасная «Астон Вилла». Главный тренер бирмингемцев - Унаи Эмери - один из самых успешных в еврокубках специалистов современности, что доказывал выдающимися результатами с разными командами, ни одна из которых не была близка к статусу европейского гранда. В своих пяти последних матчах «Астон Вилла» неизменно побеждала, в четырех из этих встреч еще и сохранив свои ворота в неприкосновенности. Пусть соперники на выбранной дистанции были и не самые именитые, победная серия заслуживает уважения.

На своем поле ПСЖ будет очевидным фаворитом. Главное для парижан - не повторить ошибку многих соперников «Астон Виллы», недооценив противника. Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу победы хозяев поля. А чтобы сделать коэффициент более привлекательным, добавим «обе забьют», что вполне вероятно.