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7 апреля 9:11ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

ПСЖ - Астон Вилла, 9 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда Матвея Сафонова - явный фаворит в борьбе за выход в полуфинал
Руслан Ипполитов

9 апреля первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов будет сыгран в паре ПСЖ - «Астон Вилла». Парижане уверенно движутся к финалу, выбив на предыдущей стадии «Ливерпуль», а на минувшей неделе еще и оформив чемпионство в национальном первенстве. Английский клуб, дойдя до четвертьфинала, уже перевыполнил задачу, но не стоит забывать, что у руля команды стоит один из самых успешных кубковых тренеров - Унаи Эмери. А, значит, от бирмингемцев можно ждать сюрпризов. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на «Парк де Пренс».

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция)

09.04.2025, Ср

22:00 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

П1 - 1.40

Х - 5.30

П2 - 7.90

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025ПСЖ

1:0

«Анже»

Лига 1

01.04.2025«Дюнкерк»

2:4

ПСЖ

Кубок Франции

29.03.2025«Сент-Этьен»

1:6

ПСЖ

Лига 1

16.03.2025ПСЖ

3:1

«Марсель»

Лига 1

11.03.2025«Ливерпуль»

0:1 (1:4 - пен.)

ПСЖ

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Астон Вилла»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

02.04.2025«Брайтон»

0:3

«Астон Вилла»

АПЛ

30.03.2025«Престон»

0:3

«Астон Вилла»

Кубок Англии

12.03.2025«Астон Вилла»

3:0

«Брюгге»

Лига чемпионов

08.03.2025«Брентфорд»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

 

Расписание четвертьфинальных матчей

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8 апреля, вторник

22:00. «Арсенал» - «Реал» (прогноз на матч)

22:00. «Бавария» - «Интер» (прогноз на матч)

9 апреля, среда

22:00. ПСЖ - «Астон Вилла» 

22:00. «Барселона» - «Боруссия Д» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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На бумаге все предельно просто. ПСЖ - явный фаворит. После победы в первом раунде плей-офф над «Ливерпулем» команду Луиса Энрике называют едва ли не главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Столичный гранд в минувшие выходные оформил очередной чемпионский титул в Лиге 1, так что отвлекаться на внутреннее первенство необходимости больше нет. Впрочем, ее не было и раньше.

В соперниках - крайне опасная «Астон Вилла». Главный тренер бирмингемцев - Унаи Эмери - один из самых успешных в еврокубках специалистов современности, что доказывал выдающимися результатами с разными командами, ни одна из которых не была близка к статусу европейского гранда. В своих пяти последних матчах «Астон Вилла» неизменно побеждала, в четырех из этих встреч еще и сохранив свои ворота в неприкосновенности. Пусть соперники на выбранной дистанции были и не самые именитые, победная серия заслуживает уважения.

На своем поле ПСЖ будет очевидным фаворитом. Главное для парижан - не повторить ошибку многих соперников «Астон Виллы», недооценив противника. Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу победы хозяев поля. А чтобы сделать коэффициент более привлекательным, добавим «обе забьют», что вполне вероятно. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

ПСЖ: Маркиньос (дисквалификация). Ли (травма)

«Астон Вилла»: нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Астон Вилла»:

ПозицияПСЖ

«Астон Вилла»

Позиция

Вратарь1. Доннарумма

1. Мартинес

Вратарь

Защитник2. Хакими

16. Гарсия

Защитник

Защитник25. Мендеш

3. Дисаси

Защитник

Защитник51. Пачо

4. Конса

Защитник

Защитник87. Невеш

12. Динь

Защитник

Полузащитник 17. Витинья

8. Тилеманс

Полузащитник

Полузащитник 8. Руис

7. Макгинн

Полузащитник 

Полузащитник10. Ли

27. Роджерс

Полузащитник

Нападающий7. Кварацхелия

21. Асенсио

Полузащитник

Нападающий10. Дембеле

9. Рашфорд

Нападающий

Нападающий29. Баркола

11. Уоткинс 

Нападающий

Главный тренерЛуис Энрике

Унаи Эмери

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность успеха гостей оценена солидным коэффициентом 7.90. Выигрыш гостей котируется за 1.40. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 5.30.

Прогноз на матч «Барселона» - «Боруссия»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч ПСЖ - «Астон Вилла»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 8.00 установлен на победу парижан 2:0. На 2:1 в пользу хозяев можно поставить за 9.00.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Вытеснить из основного состава звездного Джанлуиджи Доннарумму российскому голкиперу на данный момент крайне затруднительно. Матвей стал чемпионом Франции в минувшие выходные, но принял участие всего в восьми матчах Лиги 1. Последний раз на поле Сафонов выходил в позапрошлом туре французского первенства, когда помог ПСЖ разгромить на выезде «Сент-Этьен» (1:6). Есть слабая надежда, что тренерский штаб парижан в предстоящей встрече доверит место в воротах российскому голкиперу. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Барселона» - 4.20

«ПСЖ» - 4.50

«Реал» - 4.50

На победу в финале «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 7.00.

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