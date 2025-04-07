ПСЖ - Астон Вилла, 9 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
9 апреля первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов будет сыгран в паре ПСЖ - «Астон Вилла». Парижане уверенно движутся к финалу, выбив на предыдущей стадии «Ливерпуль», а на минувшей неделе еще и оформив чемпионство в национальном первенстве. Английский клуб, дойдя до четвертьфинала, уже перевыполнил задачу, но не стоит забывать, что у руля команды стоит один из самых успешных кубковых тренеров - Унаи Эмери. А, значит, от бирмингемцев можно ждать сюрпризов. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на «Парк де Пренс».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ПСЖ (Париж, Франция)
09.04.2025, Ср
22:00 МСК
«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)
|П1 - 1.40
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|ПСЖ
1:0
«Анже»
Лига 1
|01.04.2025
|«Дюнкерк»
2:4
ПСЖ
Кубок Франции
|29.03.2025
|«Сент-Этьен»
1:6
ПСЖ
Лига 1
|16.03.2025
|ПСЖ
3:1
«Марсель»
Лига 1
|11.03.2025
|«Ливерпуль»
0:1 (1:4 - пен.)
ПСЖ
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|02.04.2025
|«Брайтон»
0:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|30.03.2025
|«Престон»
0:3
«Астон Вилла»
Кубок Англии
|12.03.2025
|«Астон Вилла»
3:0
«Брюгге»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Брентфорд»
0:1
«Астон Вилла»
АПЛ
8 апреля, вторник
22:00. «Арсенал» - «Реал» (прогноз на матч)
22:00. «Бавария» - «Интер» (прогноз на матч)
9 апреля, среда
22:00. ПСЖ - «Астон Вилла»
22:00. «Барселона» - «Боруссия Д» (прогноз на матч)
На бумаге все предельно просто. ПСЖ - явный фаворит. После победы в первом раунде плей-офф над «Ливерпулем» команду Луиса Энрике называют едва ли не главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Столичный гранд в минувшие выходные оформил очередной чемпионский титул в Лиге 1, так что отвлекаться на внутреннее первенство необходимости больше нет. Впрочем, ее не было и раньше.
В соперниках - крайне опасная «Астон Вилла». Главный тренер бирмингемцев - Унаи Эмери - один из самых успешных в еврокубках специалистов современности, что доказывал выдающимися результатами с разными командами, ни одна из которых не была близка к статусу европейского гранда. В своих пяти последних матчах «Астон Вилла» неизменно побеждала, в четырех из этих встреч еще и сохранив свои ворота в неприкосновенности. Пусть соперники на выбранной дистанции были и не самые именитые, победная серия заслуживает уважения.
На своем поле ПСЖ будет очевидным фаворитом. Главное для парижан - не повторить ошибку многих соперников «Астон Виллы», недооценив противника. Не станем мудрить и сделаем выбор в пользу победы хозяев поля. А чтобы сделать коэффициент более привлекательным, добавим «обе забьют», что вполне вероятно.
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Потери
ПСЖ: Маркиньос (дисквалификация). Ли (травма)
«Астон Вилла»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Астон Вилла»:
|Позиция
|ПСЖ
«Астон Вилла»
Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
1. Мартинес
Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
16. Гарсия
Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
3. Дисаси
Защитник
|Защитник
|51. Пачо
4. Конса
Защитник
|Защитник
|87. Невеш
12. Динь
Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
8. Тилеманс
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
7. Макгинн
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
27. Роджерс
Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
21. Асенсио
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
9. Рашфорд
Нападающий
|Нападающий
|29. Баркола
11. Уоткинс
Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
Унаи Эмери
Главный тренер
Вероятность успеха гостей оценена солидным коэффициентом 7.90. Выигрыш гостей котируется за 1.40. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 5.30.
Прогноз на матч «Барселона» - «Боруссия»
В линии на точный счет минимальный коэффициент 8.00 установлен на победу парижан 2:0. На 2:1 в пользу хозяев можно поставить за 9.00.
Вытеснить из основного состава звездного Джанлуиджи Доннарумму российскому голкиперу на данный момент крайне затруднительно. Матвей стал чемпионом Франции в минувшие выходные, но принял участие всего в восьми матчах Лиги 1. Последний раз на поле Сафонов выходил в позапрошлом туре французского первенства, когда помог ПСЖ разгромить на выезде «Сент-Этьен» (1:6). Есть слабая надежда, что тренерский штаб парижан в предстоящей встрече доверит место в воротах российскому голкиперу.
Тройка фаворитов от FONBET на титул:
«Барселона» - 4.20
«ПСЖ» - 4.50
«Реал» - 4.50
На победу в финале «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 7.00.
Партнерский проект