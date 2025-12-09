Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 декабря 13:34ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бавария - Спортинг, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Португальцы не проигрывают больше двух месяцев
Валентин Васильев

В пятом туре Общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне и постарается отыграться на «Спортинге» в ближайший вторник. Букмекеры уже представили широкие линии на матч в Мюнхене. Рассказываем о самых интересных предложениях легальных БК на немецко-португальское противостояние. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия) 

09.12.2025, Вт

20:45 МСК

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

П1 - 1.25

Х - 6.60

П2 - 10.50

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Главный судья: еще не определен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»31013-1
«Спортинг»0131-13

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Штутгарт»

0:5

«Бавария»

Бундеслига

03.12.2025«Унион Берлин»

2:3

«Бавария»

Кубок Германии

29.11.2025«Бавария»

3:1

«Санкт-Паули»

Бундеслига

26.11.2025«Арсенал»

3:1

«Бавария»

Лига чемпионов

22.11.2025«Бавария»

6:2

«Фрайбург»

Бундеслига

Последние пять матчей «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.12.2025«Бенфика»

1:1

«Спортинг»

Примейра

30.11.2025«Спортинг»

4:0

«Эштрела Амадора»

Примейра

25.11.2025«Спортинг»

3:0

«Брюгге»

Лига чемпионов

22.11.2025«Спортинг»

3:0

«Мариненсе»

Кубок Португалии

08.11.2025«Санта-Клара»

1:2

«Спортинг»

Примейра

Место в турнирной таблице

Свернуть

После пяти туров обе команды входят в первую восьмерку турнирной таблицы. Португальцы отстают от немцев всего на два очка.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

Первое и пока единственное поражение в сезоне-2025/26 «Бавария» потерпела в конце ноября в Лондоне от «Арсенала». Сразу после этого мюнхенский топ начал новую победную серию, которая пока насчитывает три матча. 

«Спортинг» не проигрывает гораздо дольше - с 1 октября. После неудачи в Неаполе лиссабонцы выдали 12 матчей без поражений. В последнем туре Примейры зелено-белые разделили очки в столичном дерби с «Бенфикой».

Обе команды играют очень результативно. У гостей из 10 предыдущих матчей семь были «верховыми», а у хозяев - все 10! Наш выбор на вторничный матч - комбо из победы чемпиона Германии и тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи будет доступна на платформе  Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Бавария»: Дэвис, Мусиала (оба - травмы), Диас (дисквалификация) 

«Спортинг»: Дебаст, Браганса (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Спортинг»:

Позиция«Бавария»«Спортинг»
Вратарь1. Нойер1. Силва
Защитник44. Станишич22. Фреснеда
Защитник4. Та25. Инасиу
Защитник2. Упамекано20. Араухо
Защитник27. Лаймер26. Дьоманде
Полузащитник45. Павлович42. Юльманн
Полузащитник 6. Киммих5. Морита
Полузащитник42. Карл10. Катамо
Полузащитник17. Олисе8. Гонсалвеш
Полузащитник36. Майк17. Тринкан
Нападающий9. Кейн97. Суарес
Главный тренерВенсан КомпаниРуй Боржеш

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI установили коэффициент 1.25 на победу «Баварии». Ничья оценивается за 6.60, а победа гостей - за 10.50.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Бавария» - «Спортинг»?

Свернуть

В соответствующей линии PARI ниже всего котируется победа немцев - 2:0. На этот счет можно поставить с коэффициентом 8.00.

Где смотреть матч «Бавария» - «Спортинг»?

Свернуть

На территории РФ матчи ЛЧ официально транслирует Okko. Онлайн можно следить за ходом матча на платформе PARI.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Эксперты считают «Баварию» вторым фаворитом розыгрыша. Коэффициент на триумф парней Компани в ЛЧ составляет 6.00. Котировка на успех «Арсенала» на полтора пункта ниже.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer387 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer8 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer387 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё