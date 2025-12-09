Бавария - Спортинг, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первое и пока единственное поражение в сезоне-2025/26 «Бавария» потерпела в конце ноября в Лондоне от «Арсенала». Сразу после этого мюнхенский топ начал новую победную серию, которая пока насчитывает три матча.

«Спортинг» не проигрывает гораздо дольше - с 1 октября. После неудачи в Неаполе лиссабонцы выдали 12 матчей без поражений. В последнем туре Примейры зелено-белые разделили очки в столичном дерби с «Бенфикой».

Обе команды играют очень результативно. У гостей из 10 предыдущих матчей семь были «верховыми», а у хозяев - все 10! Наш выбор на вторничный матч - комбо из победы чемпиона Германии и тотал больше 2.5.