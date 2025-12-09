Бавария - Спортинг, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятом туре Общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» потерпела первое поражение в сезоне и постарается отыграться на «Спортинге» в ближайший вторник. Букмекеры уже представили широкие линии на матч в Мюнхене. Рассказываем о самых интересных предложениях легальных БК на немецко-португальское противостояние.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен, Германия)
09.12.2025, Вт
20:45 МСК
«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
|П1 - 1.25
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|3
|1
|0
|13-1
|«Спортинг»
|0
|1
|3
|1-13
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Штутгарт»
0:5
«Бавария»
Бундеслига
|03.12.2025
|«Унион Берлин»
2:3
«Бавария»
Кубок Германии
|29.11.2025
|«Бавария»
3:1
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|26.11.2025
|«Арсенал»
3:1
«Бавария»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Бавария»
6:2
«Фрайбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.12.2025
|«Бенфика»
1:1
«Спортинг»
Примейра
|30.11.2025
|«Спортинг»
4:0
«Эштрела Амадора»
Примейра
|25.11.2025
|«Спортинг»
3:0
«Брюгге»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Спортинг»
3:0
«Мариненсе»
Кубок Португалии
|08.11.2025
|«Санта-Клара»
1:2
«Спортинг»
Примейра
После пяти туров обе команды входят в первую восьмерку турнирной таблицы. Португальцы отстают от немцев всего на два очка.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
Первое и пока единственное поражение в сезоне-2025/26 «Бавария» потерпела в конце ноября в Лондоне от «Арсенала». Сразу после этого мюнхенский топ начал новую победную серию, которая пока насчитывает три матча.
«Спортинг» не проигрывает гораздо дольше - с 1 октября. После неудачи в Неаполе лиссабонцы выдали 12 матчей без поражений. В последнем туре Примейры зелено-белые разделили очки в столичном дерби с «Бенфикой».
Обе команды играют очень результативно. У гостей из 10 предыдущих матчей семь были «верховыми», а у хозяев - все 10! Наш выбор на вторничный матч - комбо из победы чемпиона Германии и тотал больше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Легальная прямая видеотрансляция встречи будет доступна на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бавария»: Дэвис, Мусиала (оба - травмы), Диас (дисквалификация)
«Спортинг»: Дебаст, Браганса (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Спортинг»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Спортинг»
|Вратарь
|1. Нойер
|1. Силва
|Защитник
|44. Станишич
|22. Фреснеда
|Защитник
|4. Та
|25. Инасиу
|Защитник
|2. Упамекано
|20. Араухо
|Защитник
|27. Лаймер
|26. Дьоманде
|Полузащитник
|45. Павлович
|42. Юльманн
|Полузащитник
|6. Киммих
|5. Морита
|Полузащитник
|42. Карл
|10. Катамо
|Полузащитник
|17. Олисе
|8. Гонсалвеш
|Полузащитник
|36. Майк
|17. Тринкан
|Нападающий
|9. Кейн
|97. Суарес
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Руй Боржеш
Аналитики БК PARI установили коэффициент 1.25 на победу «Баварии». Ничья оценивается за 6.60, а победа гостей - за 10.50.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
В соответствующей линии PARI ниже всего котируется победа немцев - 2:0. На этот счет можно поставить с коэффициентом 8.00.
На территории РФ матчи ЛЧ официально транслирует Okko. Онлайн можно следить за ходом матча на платформе PARI.
Эксперты считают «Баварию» вторым фаворитом розыгрыша. Коэффициент на триумф парней Компани в ЛЧ составляет 6.00. Котировка на успех «Арсенала» на полтора пункта ниже.