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27 марта 14:22ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Бавария - Санкт-Паули, 29 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Лидер Бундеслиги не позволит конкурентам сократить отставание
Руслан Ипполитов

Лидер чемпионата Германии по футболу в 27-м туре сыграет на своем поле с «Санкт-Паули». Самая результативная команда немецкого первенства встречается с единственным клубом Бундеслиги, забивающим меньше одного гола за матч. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен) 

29.03.2024, Сб

17:30 МСК

«Санкт-Паули» (Гамбург) 

П1 - 1.15

Х - 7.80

П2 - 16.00

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Турнир:  Бундеслига, 27-й тур

Стадион:  «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Санкт-Паули» 351514-47
«Бавария»155347-14

Последние пять матчей «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Унион»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

11.03.2025«Байер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

08.03.2025«Бавария»

2:3

«Бохум»

Бундеслига

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

28.03.2025

«Штутгарт»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять матчей «Санкт-Паули»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2025 «Санкт-Паули» 

1:0

«Хоффенхайм» 

Бундеслига

08.03.2025 «Вольфсбург» 

1:1

 «Санкт-Паули» 

Бундеслига

01.03.2025 «Санкт-Паули» 

0:2

 «Боруссия Д» 

Бундеслига

22.02.2025

 «Майнц» 

2:0

 «Санкт-Паули» 

Бундеслига

15.02.2025 «Санкт-Паули» 

0:1

 «Фрайбург» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Санкт-Паули» и «Баварии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024

«Санкт-Паули»

0:1

 «Бавария» 

Бундеслига

07.05.2011 «Санкт-Паули» 

1:8

«Бавария»

Бундеслига

11.12.2010

«Бавария»

3:0

 «Санкт-Паули» 

Бундеслига

09.09.2006

 «Санкт-Паули» 

1:2 ДВ

 «Бавария» 

Кубок Германии

12.04.2006

 «Санкт-Паули» 

0:3

«Бавария»

Кубок Германии

Прогноз на матч «Боруссия М» - «Лейпциг»

Турнирное положение

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Перед 27-м туром мюнхенский клуб с приличным отрывом лидирует в чемпионате. Команда из Гамбурга занимает 15-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария26195275-2462
2. Байер26168259-3356
3. Майнц26136744-2845
4. Айнтрахт26136754-4045
5. Лейпциг26119641-3342
6. Фрайбург26126836-3842
7. Боруссия М261241043-4040
8. Вольфсбург26108849-4038
9. Аугсбург26108829-3538
10. Штутгарт26107947-4337
11. Боруссия Д261051145-4135
12. Вердер26961140-5333
13. Унион26771224-3828
14. Хоффенхайм26681232-4826
15. Санкт-Паули26741520-3025
16. Хайденхайм26541731-5219
17. Бохум26461626-5318
18. Хольштайн26451738-6417

Прогноз на матч

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Перед перерывом в первенстве «Бавария» успела учудить. В своем предыдущем матче мюнхенцы довольно неожиданно решили поделить в Берлине очки с  «Унионом» (1:1), а перед этим и вовсе сенсационно проиграли на своем поле безнадежному, как казалось, «Бохуму» (2:3). Команда Венсана Компани подарила болельщикам надежду на возрождение интриги в чемпионской гонке. Ведь отставание «Байера» от лидера первенства перед туром составляло всего шесть баллов.

Статус фаворита мюнхенцев не подлежит сомнению. Насколько крупной получится победа хозяев, можно лишь гадать. А вот в том, что гости не блеснут результативностью, практически не вызывает сомнений. «Санкт-Паули» с солидным отрывом лидирует в сомнительном рейтинге самых скромных в плане результативности команд Бундеслиги. С 20-ю голами в 26-ти матчах клуб из Гамбурга является единственным в германском первенстве, имеющим показатель средней результативности ниже единицы. Так что свой выбор мы осторожно остановим на  «сухой» победе «Баварии».       

Бонусы на матч

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Трансляции

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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Нойер, Бухман, Джэ, Урбиг, Коман, Юпамекано, Дэвис (все - травма)

«Санкт-Паули»: Гилавоги, Сэндс, Алерс, Цоллер, Бурхерт, Вагнер, Метс, Хейден, Дзвигала, Смит (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Санкт-Паули»:

Позиция«Санкт-Паули»

«Бавария»

Позиция

Вратарь22. Василь

26. Ульрайх

Вратарь

Защитник4. Немет

44. Станишич

Защитник

Защитник5. Валь

15. Дайер

Защитник

Защитник2. Салиакис 

22. Боэ

Защитник

Защитник21. Рицка

21. Ито

Полузащитник

Полузащитник7. Ирвайн

6. Киммих

Полузащитник

Полузащитник 23. Трой

8. Горецка

Полузащитник 

Полузащитник 16. Бухальва

42. Мусиала

Полузащитник

Полузащитник 26. Саад

17. Олисе

Полузащитник

Нападающий10. Синани

7. Гнабри

Полузащитник

Нападающий13. Вайсхаупт

9. Кейн

Нападающий

Главный тренерАлександер Блессин

Венсан Компани

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 16.00 номинал сыгравшей ставки на победу «Санкт-Паули». Коэффициент на хозяев - весьма скромные 1.15. Ничья котируется за 7.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Санкт-Паули»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется победа мюнхенцев 2:0. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 5.60. Угаданные 3:0 сулят 5.80.

Где бесплатно смотреть матч «Бавария» - «Санкт-Паули»?

Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Прогноз на матч «Байер» - «Бохум»

Будет ли много голов в матче «Бавария» - «Санкт-Паули»?

Аналитики Vinline полагают, что в этой встрече зрители увидят примерно три забитых мяча. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.44. ТМ 3.5 - 1.69. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 2.23.

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