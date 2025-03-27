Бавария - Санкт-Паули, 29 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Перед перерывом в первенстве «Бавария» успела учудить. В своем предыдущем матче мюнхенцы довольно неожиданно решили поделить в Берлине очки с «Унионом» (1:1), а перед этим и вовсе сенсационно проиграли на своем поле безнадежному, как казалось, «Бохуму» (2:3). Команда Венсана Компани подарила болельщикам надежду на возрождение интриги в чемпионской гонке. Ведь отставание «Байера» от лидера первенства перед туром составляло всего шесть баллов.

Статус фаворита мюнхенцев не подлежит сомнению. Насколько крупной получится победа хозяев, можно лишь гадать. А вот в том, что гости не блеснут результативностью, практически не вызывает сомнений. «Санкт-Паули» с солидным отрывом лидирует в сомнительном рейтинге самых скромных в плане результативности команд Бундеслиги. С 20-ю голами в 26-ти матчах клуб из Гамбурга является единственным в германском первенстве, имеющим показатель средней результативности ниже единицы. Так что свой выбор мы осторожно остановим на «сухой» победе «Баварии».