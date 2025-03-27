Бавария - Санкт-Паули, 29 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Лидер чемпионата Германии по футболу в 27-м туре сыграет на своем поле с «Санкт-Паули». Самая результативная команда немецкого первенства встречается с единственным клубом Бундеслиги, забивающим меньше одного гола за матч. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен)
29.03.2024, Сб
17:30 МСК
«Санкт-Паули» (Гамбург)
|П1 - 1.15
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Турнир: Бундеслига, 27-й тур
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Санкт-Паули»
|3
|5
|15
|14-47
|«Бавария»
|15
|5
|3
|47-14
Последние пять матчей «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Унион»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
|11.03.2025
|«Байер»
0:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Бавария»
2:3
«Бохум»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
28.03.2025
«Штутгарт»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять матчей «Санкт-Паули»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2025
|«Санкт-Паули»
1:0
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|08.03.2025
|«Вольфсбург»
1:1
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|01.03.2025
|«Санкт-Паули»
0:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
22.02.2025
«Майнц»
2:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Санкт-Паули»
0:1
«Фрайбург»
Бундеслига
Последние пять матчей «Санкт-Паули» и «Баварии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.11.2024
«Санкт-Паули»
0:1
«Бавария»
Бундеслига
|07.05.2011
|«Санкт-Паули»
1:8
«Бавария»
Бундеслига
11.12.2010
«Бавария»
3:0
«Санкт-Паули»
Бундеслига
09.09.2006
«Санкт-Паули»
1:2 ДВ
«Бавария»
Кубок Германии
12.04.2006
«Санкт-Паули»
0:3
«Бавария»
Кубок Германии
Прогноз на матч «Боруссия М» - «Лейпциг»
Перед 27-м туром мюнхенский клуб с приличным отрывом лидирует в чемпионате. Команда из Гамбурга занимает 15-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|26
|19
|5
|2
|75-24
|62
|2. Байер
|26
|16
|8
|2
|59-33
|56
|3. Майнц
|26
|13
|6
|7
|44-28
|45
|4. Айнтрахт
|26
|13
|6
|7
|54-40
|45
|5. Лейпциг
|26
|11
|9
|6
|41-33
|42
|6. Фрайбург
|26
|12
|6
|8
|36-38
|42
|7. Боруссия М
|26
|12
|4
|10
|43-40
|40
|8. Вольфсбург
|26
|10
|8
|8
|49-40
|38
|9. Аугсбург
|26
|10
|8
|8
|29-35
|38
|10. Штутгарт
|26
|10
|7
|9
|47-43
|37
|11. Боруссия Д
|26
|10
|5
|11
|45-41
|35
|12. Вердер
|26
|9
|6
|11
|40-53
|33
|13. Унион
|26
|7
|7
|12
|24-38
|28
|14. Хоффенхайм
|26
|6
|8
|12
|32-48
|26
|15. Санкт-Паули
|26
|7
|4
|15
|20-30
|25
|16. Хайденхайм
|26
|5
|4
|17
|31-52
|19
|17. Бохум
|26
|4
|6
|16
|26-53
|18
|18. Хольштайн
|26
|4
|5
|17
|38-64
|17
Перед перерывом в первенстве «Бавария» успела учудить. В своем предыдущем матче мюнхенцы довольно неожиданно решили поделить в Берлине очки с «Унионом» (1:1), а перед этим и вовсе сенсационно проиграли на своем поле безнадежному, как казалось, «Бохуму» (2:3). Команда Венсана Компани подарила болельщикам надежду на возрождение интриги в чемпионской гонке. Ведь отставание «Байера» от лидера первенства перед туром составляло всего шесть баллов.
Статус фаворита мюнхенцев не подлежит сомнению. Насколько крупной получится победа хозяев, можно лишь гадать. А вот в том, что гости не блеснут результативностью, практически не вызывает сомнений. «Санкт-Паули» с солидным отрывом лидирует в сомнительном рейтинге самых скромных в плане результативности команд Бундеслиги. С 20-ю голами в 26-ти матчах клуб из Гамбурга является единственным в германском первенстве, имеющим показатель средней результативности ниже единицы. Так что свой выбор мы осторожно остановим на «сухой» победе «Баварии».
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
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Потери
«Бавария»: Нойер, Бухман, Джэ, Урбиг, Коман, Юпамекано, Дэвис (все - травма)
«Санкт-Паули»: Гилавоги, Сэндс, Алерс, Цоллер, Бурхерт, Вагнер, Метс, Хейден, Дзвигала, Смит (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Санкт-Паули»:
|Позиция
|«Санкт-Паули»
«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|22. Василь
26. Ульрайх
Вратарь
|Защитник
|4. Немет
44. Станишич
Защитник
|Защитник
|5. Валь
15. Дайер
Защитник
|Защитник
|2. Салиакис
22. Боэ
Защитник
|Защитник
|21. Рицка
21. Ито
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Ирвайн
6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Трой
8. Горецка
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Бухальва
42. Мусиала
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Саад
17. Олисе
Полузащитник
|Нападающий
|10. Синани
7. Гнабри
Полузащитник
|Нападающий
|13. Вайсхаупт
9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Александер Блессин
Венсан Компани
Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется победа мюнхенцев 2:0. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 5.60. Угаданные 3:0 сулят 5.80.
Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет игру в Мюнхене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Прогноз на матч «Байер» - «Бохум»
Аналитики Vinline полагают, что в этой встрече зрители увидят примерно три забитых мяча. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.44. ТМ 3.5 - 1.69. Заключить пари на то, что в матче отличатся обе команды есть возможность за 2.23.
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