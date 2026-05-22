Бавария - Штутгарт, 23 мая: где смотреть финальный матч Кубка Германии, прогноз, составы

Сезон-2025/26 в Германии венчает матч за Кубок страны. «Бавария» идет на «золотой хет-трик». Сумеет ли «Штутгарт» что-то противопоставить этой машине?
Турнир: Кубок Германии, финал
Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|98
|29
|38
|350-217
|«Штутгарт»
|38
|29
|98
|217-350
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|«Бавария»
5:1
«Кельн»
Бундеслига
|09.05.2026
|«Вольфсбург»
0:1
«Бавария»
Бундеслига
|06.05.2026
|«Бавария»
1:1
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|02.05.2026
|«Бавария»
3:3
«Хайденхайм»
Бундеслига
|28.04.2026
|«ПСЖ»
5:4
«Бавария»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Штутгарта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|«Айнтрахт»
2:2
«Штутгарт»
Бундеслига
|09.05.2026
|«Штутгарт»
3:1
«Байер»
Бундеслига
|02.05.2026
|«Хоффенхайм»
3:3
«Штутгарт»
Бундеслига
|26.04.2026
|«Штутгарт»
1:1
«Вердер»
Бундеслига
|23.04.2026
|«Штутгарт»
2:1
«Фрайбург»
Кубок Германии
«Бавария» за всю весну проиграла только один матч - «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Но именно неудача в столице Франции в итоге стоила немецкому гегемону вылета из главного турнира Европы.
«Штутгарт» редко играет на ноль, причем как в обороне, так и в атаке. За 10 последних игр «швабы» только раз сохранили свои ворота в неприкосновенности, а в шести предыдущих матчах забивали и пропускали.
В этом сезоне команды соперничали уже трижды, и все матчи остались за фаворитом. В Суперкубке «Бавария» выиграла со счетом 2:1, а в Бундеслиге - 5:0 и 4:2. Трудно сказать, способен ли «Штутгарт» совладать с махиной Венсана Компани, но как минимум на свой гол на «Олимпиаштадионе» в отсутствие травмированного Нойера рассчитывать может и должен.
Наш выбор в финале: обе забьют.
Официальной ТВ-трансляции матча в России не предусмотрено.
Потери
«Бавария»: Нойер, Дэвис, Ким, Гнабри, Дайбер (все - травмы)
«Штутгарт»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Штутгарт»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Штутгарт»
|Позиция
|Вратарь
|40. Урбиг
|33. Нюбель
|Вратарь
|Защитник
|2. Упамекано
|3. Хендрикс
|Защитник
|Защитник
|4. Та
|24. Шабо
|Защитник
|Защитник
|44. Станишич
|7. Миттельштадт
|Защитник
|Защитник
|20. Бишоф
|6. Штиллер
|Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|16. Каразор
|Полузащитник
|Полузащитник
|45. Павлович
|18. Льюелинг
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Диас
|10. Фюрих
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мусиала
|11. Эль-Ханнус
|Нападающий
|Полузащитник
|17. Олисе
|26. Ундав
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|9. Демирович
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Себастьян Хенес
|Главный тренер
PARI дает коэффициент 1.35 на победу фаворита и 7.70 - на его соперника. На ничью можно поставить по повышенной котировке 5.70.
