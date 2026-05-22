Бавария - Штутгарт, 23 мая: где смотреть финальный матч Кубка Германии, прогноз, составы

«Бавария» за всю весну проиграла только один матч - «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Но именно неудача в столице Франции в итоге стоила немецкому гегемону вылета из главного турнира Европы.

«Штутгарт» редко играет на ноль, причем как в обороне, так и в атаке. За 10 последних игр «швабы» только раз сохранили свои ворота в неприкосновенности, а в шести предыдущих матчах забивали и пропускали.

В этом сезоне команды соперничали уже трижды, и все матчи остались за фаворитом. В Суперкубке «Бавария» выиграла со счетом 2:1, а в Бундеслиге - 5:0 и 4:2. Трудно сказать, способен ли «Штутгарт» совладать с махиной Венсана Компани, но как минимум на свой гол на «Олимпиаштадионе» в отсутствие травмированного Нойера рассчитывать может и должен.

Наш выбор в финале: обе забьют.