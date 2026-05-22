Бавария - Штутгарт, 23 мая: где смотреть финальный матч Кубка Германии, прогноз, составы

Бавария - Штутгарт, 23 мая: где смотреть финальный матч Кубка Германии, прогноз, составы

Один совместный финал у них в этом сезоне уже был
Сезон-2025/26 в Германии венчает матч за Кубок страны. «Бавария» идет на «золотой хет-трик». Сумеет ли «Штутгарт» что-то противопоставить этой машине?

«Бавария» (Мюнхен)  

23.05.2026, Сб

21:00 МСК

«Штутгарт»

П1 - 1.35

Х - 5.70

П2 - 7.70

Турнир: Кубок Германии, финал

Стадион: «Олимпиаштадион»  (Берлин, Германия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»982938350-217
«Штутгарт»382998217-350

Последние пять матчей «Баварии»:

16.05.2026«Бавария»

5:1

«Кельн»

Бундеслига

09.05.2026«Вольфсбург»

0:1

«Бавария»

Бундеслига

06.05.2026«Бавария»

1:1

«ПСЖ»

Лига чемпионов

02.05.2026«Бавария»

3:3

«Хайденхайм»

Бундеслига

28.04.2026«ПСЖ»

5:4

«Бавария»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Штутгарта»:

16.05.2026«Айнтрахт»

2:2

«Штутгарт»

Бундеслига

09.05.2026«Штутгарт»

3:1

«Байер»

Бундеслига

02.05.2026«Хоффенхайм»

3:3

«Штутгарт»

Бундеслига

26.04.2026«Штутгарт»

1:1

«Вердер»

Бундеслига

23.04.2026«Штутгарт»

2:1

«Фрайбург»

Кубок Германии

Прогноз на матч

«Бавария» за всю весну проиграла только один матч - «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Но именно неудача в столице Франции в итоге стоила немецкому гегемону вылета из главного турнира Европы.

«Штутгарт» редко играет на ноль, причем как в обороне, так и в атаке. За 10 последних игр «швабы» только раз сохранили свои ворота в неприкосновенности, а в шести предыдущих матчах забивали и пропускали.

В этом сезоне команды соперничали уже трижды, и все матчи остались за фаворитом. В Суперкубке «Бавария» выиграла со счетом 2:1, а в Бундеслиге - 5:0 и 4:2. Трудно сказать, способен ли «Штутгарт» совладать с махиной Венсана Компани, но как минимум на свой гол на «Олимпиаштадионе» в отсутствие травмированного Нойера рассчитывать может и должен.

Наш выбор в финале: обе забьют. 

Трансляции

Официальной ТВ-трансляции матча в России не предусмотрено.

Составы команд

Потери

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Ким, Гнабри, Дайбер (все - травмы)

«Штутгарт»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Штутгарт»:

Вратарь40. Урбиг33. НюбельВратарь
Защитник2. Упамекано3. ХендриксЗащитник
Защитник4. Та24. ШабоЗащитник
Защитник44. Станишич7. МиттельштадтЗащитник
Защитник20. Бишоф6. ШтиллерЗащитник
Полузащитник 6. Киммих16. КаразорПолузащитник
Полузащитник 45. Павлович18. ЛьюелингПолузащитник 
Полузащитник14. Диас10. ФюрихПолузащитник
Полузащитник10. Мусиала11. Эль-ХаннусНападающий
Полузащитник17. Олисе26. УндавНападающий
Нападающий9. Кейн9. ДемировичНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниСебастьян ХенесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

PARI дает коэффициент 1.35 на победу фаворита и 7.70 - на его соперника. На ничью можно поставить по повышенной котировке 5.70.

