Азамат Бекоев – Трейшон Гор, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит россиянин Азамат Бекоев. Ему предстоит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) против американца Трейшона Гора. Представителя США ждет третье поражение подряд?
Бекоев
Гор
|Россия
Страна
США
|30
Возраст
31
|24
Бои
9
|20 (8 / 8 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
5 (1 / 3 / 1)
|4 (1 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (2 / 0 / 2)
|183
Рост (см)
183
|183
Размах рук (см)
190,5
|101,5
Размах ног (см)
99
Уроженец Владикавказа, по национальности – осетин. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Бился в ACA и других промоушенах. Стал чемпионом LFA в среднем весе. В январе 2025 г. дебютировал в UFC, где выиграл два первых боя. В последнем поединке в октябре уступил Юсри Белгаруи техническим нокаутом в третьем раунде.
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. В феврале 2022 г. дебютировал в UFC, где выиграл дважды и уступил четыре раза. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в августе проиграл Родолфо Виейре единогласным решением судей.
Гор приходил в UFC непобежденным, но теперь его профессиональный рекорд едва ли соответствует уровню ведущего промоушена. При третьем подряд поражении американец наверняка покинет лигу. А оно с высокой вероятностью случится, ведь Бекоев потенциально сильнее и в стойке, и в борьбе. Кроме того, россиянин предпочитает быстро взвинчивать темп и навязывать агрессивный прессинг. Гору тяжело бороться с такими соперниками.
Рискнем предположить, что более пассивный американец будет вынужден раскрываться, чем и воспользуется Бекоев. И у россиянина есть все шансы не просто вернуться на победную тропу, но и вновь финишировать соперника.
Турнир UFC Fight Night 272 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 4 на 5 апреля по московскому времени. Бой Бекоев – Гор стоит ожидать около 01:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
