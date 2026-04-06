Азамат Бекоев – Трейшон Гор, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Россиянин может проводить американца из лиги
Александр Бокулёв
В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит россиянин Азамат Бекоев. Ему предстоит поединок в среднем весе (до 83,9 кг) против американца Трейшона Гора. Представителя США ждет третье поражение подряд?

Статистика

Бекоев

 

Гор

Россия

Страна

США

30

Возраст

31

24

Бои

9

20 (8 / 8 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

5 (1 / 3 / 1)

4 (1 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (2 / 0 / 2)

183

Рост (см)

183

183

Размах рук (см)

190,5

101,5

Размах ног (см)

99

Азамат Бекоев

Уроженец Владикавказа, по национальности – осетин. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Бился в ACA и других промоушенах. Стал чемпионом LFA в среднем весе. В январе 2025 г. дебютировал в UFC, где выиграл два первых боя. В последнем поединке в октябре уступил Юсри Белгаруи техническим нокаутом в третьем раунде.

Трейшон Гор

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. В феврале 2022 г. дебютировал в UFC, где выиграл дважды и уступил четыре раза. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в августе проиграл Родолфо Виейре единогласным решением судей. 

Сравнение коэффициентов

 Победа БекоеваПобеда ГораДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,126,701,472,57

Прогноз на бой

Гор приходил в UFC непобежденным, но теперь его профессиональный рекорд едва ли соответствует уровню ведущего промоушена. При третьем подряд поражении американец наверняка покинет лигу. А оно с высокой вероятностью случится, ведь Бекоев потенциально сильнее и в стойке, и в борьбе. Кроме того, россиянин предпочитает быстро взвинчивать темп и навязывать агрессивный прессинг. Гору тяжело бороться с такими соперниками.

Рискнем предположить, что более пассивный американец будет вынужден раскрываться, чем и воспользуется Бекоев. И у россиянина есть все шансы не просто вернуться на победную тропу, но и вновь финишировать соперника.

Полный кард, где смотреть бой Бекоев – Гор

Турнир UFC Fight Night 272 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 4 на 5 апреля по московскому времени. Бой Бекоев – Гор стоит ожидать около 01:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Гильерме Пат (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) – Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Ландо Ванната (США) – Дарриус Флауэрс (США). Легкий вес;
  • Элис Перейра (Бразилия) – Хайли Кован (США). Женский легчайший вес;
  • Азамат Бекоев (Россия) – Трейшон Гор (США). Средний вес;
  • Дионе Барбоса (Бразилия) – Мелисса Гатто (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Каи Камака-третий (США) – Дакота Хоуп (США). Легкий вес.

