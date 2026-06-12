Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыБельгия - Египет, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Бельгия - Египет, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Самое тяжелое испытание для бельгийцев на групповом этапе
Валентин Васильев
Свернуть

Бельгия - Египет

Команды

15 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Люмен Филд»  (Сиэтл, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - нет
Прогноз

1.84
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Бельгия - Египет

Свернуть

В понедельник, 15 июня, на 23-м чемпионате мира по футболу стартует групповой турнир в квартете G. Первыми выяснят отношения фавориты - сборные Бельгии и Египта. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на игру в Сиэтле.

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ1.653.905.402.001.84
Winline1.693.955.401.991.81
PARI 1.633.955.601.981.82

Бельгия

Свернуть

Сборная Бельгии не испытала серьезных сложностей с квалификацией на ЧМ-2026. За весь отборочный цикл она не потерпела ни одного поражения, одержав пять побед при трех ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей - +22 - тоже впечатляет. Под руководством опытного Руди Гарсии бельгийцы уступили только раз - в самом первом матче, от украинцев в Лиге наций (1:3), но и эта неудача не повлияла на исход противостояния в плей-офф. В ответном матче  «Красные дьяволы» выиграли крупнее (3:0) и сохранили место в Дивизионе А. Беспроигрышная серия Бельгии составляет уже 14 матчей. В рейтинге ФИФА она сейчас занимает девятое место.

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Бельгия 

5:0

Тунис

Товарищеский матч

02.06.2026Хорватия

0:2

Бельгия 

Товарищеский матч

01.04.2026Мексика

1:1

Бельгия 

Товарищеский матч

28.03.2026США

2:5

Бельгия 

Товарищеский матч

18.11.2025Бельгия 

7:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

Египет

Свернуть

Египтяне тоже не испытали проблем в отборе: восемь побед и всего две ничьи при нуле поражений. Сборная Буркина-Фасо отстала от победителя группы А на пять очков, а Сьерра-Леоне - на 11. 

В апрельском рейтинг-листе ФИФА команда Египта на две позиции улучшила свое положение, переместившись на 29-е место. 

Последние пять матчей сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2026

Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

28.05.2026

Египет

1:0

Россия

Товарищеский матч

31.03.2026

Испания

0:0

Египет

Товарищеский матч

27.03.2026

Саудовская Аравия

0:4

Египет

Товарищеский матч

17.01.2026

Египет

0:0, пен. 2:4

Египет

Кубок африканских наций

Личные встречи

Свернуть

До сих пор команды на официальном уровне не встречались - зато на товарищеском наиграли с 1999 года целых четыре матча. Что интересно: африканцы выиграли три матча при всего одном поражении.

Прогнозы на матч

Свернуть

Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на предстоящий матч: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Матчи сборной Египта нечасто отличаются повышенной результативностью. За 10 предыдущих игр обе команды по шесть раз играли на ноль. Едва ли на старте большого турнира они распахнут друг перед другом свои ворота. Не ждем от матча обилия голов. БЕТСИТИ оценил вероятность тотал меньше 3.5 котировкой 1.30. 

Лучшие бонусы букмекеров на чемпионат мира 2026 года собраны на этой странице.

Сбалансированный. За 10 предыдущих игр Бельгии оба нуля стирались с табло четыре раза, у египтян - еще реже - трижды. Полагаем, если кто-то в понедельник и поразит чужие ворота, то только одна команда.

Если решите поставить на «обе забьют - нет», рекомендуем обратить внимание на богатую линию БЕТСИТИ.

Рискованный. Египтяне в хорошей форме подходят к ЧМ-2026. Подтверждение этому не только победа над Россией (1:0), но и нулевая ничья с испанцами и минимальное (1:2) поражение от Бразилии. Непроигрыш африканцев в этом противоборстве громкой сенсацией не станет.

На Winline можно не только оформить ставку на 2Х по высокому коэффициенту (2.18), но и посмотреть игру онлайн без оплаты.

Прогноз на точный счет

Свернуть

В игре достойных друг друга противников дело часто заканчивается одним результативным ударом. Ждем чего-то подобного и в этот понедельник.

Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Бельгии

Удачная ставка на этот исход в БЕТСИТИ обещает беттору шестикратный выигрыш.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer17 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading