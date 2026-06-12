Бельгия - Египет, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на предстоящий матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Матчи сборной Египта нечасто отличаются повышенной результативностью. За 10 предыдущих игр обе команды по шесть раз играли на ноль. Едва ли на старте большого турнира они распахнут друг перед другом свои ворота. Не ждем от матча обилия голов. БЕТСИТИ оценил вероятность тотал меньше 3.5 котировкой 1.30.

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Сбалансированный. За 10 предыдущих игр Бельгии оба нуля стирались с табло четыре раза, у египтян - еще реже - трижды. Полагаем, если кто-то в понедельник и поразит чужие ворота, то только одна команда.

Если решите поставить на «обе забьют - нет», рекомендуем обратить внимание на богатую линию БЕТСИТИ .

Рискованный. Египтяне в хорошей форме подходят к ЧМ-2026. Подтверждение этому не только победа над Россией (1:0), но и нулевая ничья с испанцами и минимальное (1:2) поражение от Бразилии. Непроигрыш африканцев в этом противоборстве громкой сенсацией не станет.