Бельгия - Египет, 15 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В понедельник, 15 июня, на 23-м чемпионате мира по футболу стартует групповой турнир в квартете G. Первыми выяснят отношения фавориты - сборные Бельгии и Египта. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на игру в Сиэтле.
Сборная Бельгии не испытала серьезных сложностей с квалификацией на ЧМ-2026. За весь отборочный цикл она не потерпела ни одного поражения, одержав пять побед при трех ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей - +22 - тоже впечатляет. Под руководством опытного Руди Гарсии бельгийцы уступили только раз - в самом первом матче, от украинцев в Лиге наций (1:3), но и эта неудача не повлияла на исход противостояния в плей-офф. В ответном матче «Красные дьяволы» выиграли крупнее (3:0) и сохранили место в Дивизионе А. Беспроигрышная серия Бельгии составляет уже 14 матчей. В рейтинге ФИФА она сейчас занимает девятое место.
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Бельгия
5:0
Тунис
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Мексика
1:1
Бельгия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|США
2:5
Бельгия
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Бельгия
7:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
Египтяне тоже не испытали проблем в отборе: восемь побед и всего две ничьи при нуле поражений. Сборная Буркина-Фасо отстала от победителя группы А на пять очков, а Сьерра-Леоне - на 11.
В апрельском рейтинг-листе ФИФА команда Египта на две позиции улучшила свое положение, переместившись на 29-е место.
Последние пять матчей сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
28.05.2026
|Египет
1:0
Россия
Товарищеский матч
31.03.2026
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
27.03.2026
|Саудовская Аравия
0:4
Египет
Товарищеский матч
17.01.2026
|Египет
0:0, пен. 2:4
Египет
Кубок африканских наций
До сих пор команды на официальном уровне не встречались - зато на товарищеском наиграли с 1999 года целых четыре матча. Что интересно: африканцы выиграли три матча при всего одном поражении.
Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на предстоящий матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Матчи сборной Египта нечасто отличаются повышенной результативностью. За 10 предыдущих игр обе команды по шесть раз играли на ноль. Едва ли на старте большого турнира они распахнут друг перед другом свои ворота. Не ждем от матча обилия голов. БЕТСИТИ оценил вероятность тотал меньше 3.5 котировкой 1.30.
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Сбалансированный. За 10 предыдущих игр Бельгии оба нуля стирались с табло четыре раза, у египтян - еще реже - трижды. Полагаем, если кто-то в понедельник и поразит чужие ворота, то только одна команда.
Если решите поставить на «обе забьют - нет», рекомендуем обратить внимание на богатую линию БЕТСИТИ.
Рискованный. Египтяне в хорошей форме подходят к ЧМ-2026. Подтверждение этому не только победа над Россией (1:0), но и нулевая ничья с испанцами и минимальное (1:2) поражение от Бразилии. Непроигрыш африканцев в этом противоборстве громкой сенсацией не станет.
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В игре достойных друг друга противников дело часто заканчивается одним результативным ударом. Ждем чего-то подобного и в этот понедельник.
Ожидаемый счет — 1:0 в пользу Бельгии
Удачная ставка на этот исход в БЕТСИТИ обещает беттору шестикратный выигрыш.