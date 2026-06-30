Бельгия - Сенегал, 1 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Бельгии и Сенегала.

Консервативный. Сложный матч для прогнозирования. По всем признакам бельгийцы выглядят фаворитами, хотя и не явными. Они и в рейтинге ФИФА стоят повыше (девятое место против 15-го), и не проигрывают почти полтора года. Вылет других европейских топов - таких, как Германия и Нидерланды - должен их дополнительно мобилизовать. Осторожно предположим, что европейцы как минимум не уступят в основное время. БЕТСИТИ дает на этот исход коэффициент 1.31.

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Сбалансированный. Сенегальцы забивали во всех трех матчах турнира, причем норвежцам - два мяча, а иракцам - целых пять. Бельгийская атака, судя по разгрому Новой Зеландии, тоже постепенно разыгралась. Вовремя для них отличились Де Брейне и Лукаку, на которых многое завязано в игре команды. «Обе забьют» выглядит вполне взвешенным вариантом в этой паре. В БЕТСИТИ этот вариант котируется за 1.87.

Рискованный. Сборная Сенегала в последнее время регулярно выдает голевые представления. В пяти из шести ее матчах забивалось от четырех до пяти мячей. Бельгийцы, если побеждают, то зачастую крупно (7:0, 5:2, 5:0, 5:1). Это повод обратить внимание на рынок тоталов. ТБ 2.5 идет в БЕТСИТИ за 2.13.

##prediction:big:undefined:Бельгия_-_Сенегал,_1_июля_2026._ТБ_(2,5)##