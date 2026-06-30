Бельгия - Сенегал, 1 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года – в разгаре! Европейские топы вылетают один за другим. В среду, 1 июля, в 1/16 финала сойдутся сборные Бельгии и Сенегала. Предугадать исход встречи практически невозможно, а возможный характер матча – попробуем. Статистика и расклады надежных букмекеров нам в помощь.
«Красные дьяволы» еще не проигрывали на ЧМ-2026. Правда, и выиграли только с третьей попытки. Две первые увенчались ничьими - 1:1 с Египтом и 0:0 с Ираном.
Зато на новозеландцах сборная Бельгии отвела душу - 5:1 с дублем Леандро Троссарда и голами Кевина Де Брейне, Ромелу Лукаку и Алексиса Салемакерса. Эта победа явно приободрила поклонников команды. К старту плей-офф она явно подходит в хорошей форме.
Беспроигрышная серия бельгийцев насчитывает уже 16 матчей. Последнее поражение они потерпели еще в марте 2025 г. – 1:3 от украинцев в Лиге наций.
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.06.2026
|Новая Зеландия
1:5
Бельгия
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Бельгия
0:0
Иран
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Бельгия
5:0
Тунис
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
Сборная Сенегала совершила практически невозможное - квалифицировалась в плей-офф после поражений в двух первых матчах! Фактический победитель последнего Кубка африканских наций навязал борьбу обоим европейским соперникам, но очков не заработал. Франции сенегальцы уступили 1:3, Норвегии - 2:3. Спасительной для команды Пап Тьява стала крупная победа над Ираком – 5:0. Размер здесь имел решающее значение. Из четырех третьих команд в группах, набравших по три очка, в 1/16 финала попал только Сенегал. И именно за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Последние пять матчей сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Сенегал
5:0
Ирак
ЧМ-2026
|23.06.2026
|Норвегия
3:2
Сенегал
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Франция
3:1
Сенегал
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Саудовская Аравия
0:0
Сенегал
Товарищеский матч
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
До сих пор команды не пересекались.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Бельгии и Сенегала.
Консервативный. Сложный матч для прогнозирования. По всем признакам бельгийцы выглядят фаворитами, хотя и не явными. Они и в рейтинге ФИФА стоят повыше (девятое место против 15-го), и не проигрывают почти полтора года. Вылет других европейских топов - таких, как Германия и Нидерланды - должен их дополнительно мобилизовать. Осторожно предположим, что европейцы как минимум не уступят в основное время. БЕТСИТИ дает на этот исход коэффициент 1.31.
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Сбалансированный. Сенегальцы забивали во всех трех матчах турнира, причем норвежцам - два мяча, а иракцам - целых пять. Бельгийская атака, судя по разгрому Новой Зеландии, тоже постепенно разыгралась. Вовремя для них отличились Де Брейне и Лукаку, на которых многое завязано в игре команды. «Обе забьют» выглядит вполне взвешенным вариантом в этой паре. В БЕТСИТИ этот вариант котируется за 1.87.
Рискованный. Сборная Сенегала в последнее время регулярно выдает голевые представления. В пяти из шести ее матчах забивалось от четырех до пяти мячей. Бельгийцы, если побеждают, то зачастую крупно (7:0, 5:2, 5:0, 5:1). Это повод обратить внимание на рынок тоталов. ТБ 2.5 идет в БЕТСИТИ за 2.13.##prediction:big:undefined:Бельгия_-_Сенегал,_1_июля_2026._ТБ_(2,5)##
Исходя из вышесказанного, результативная ничья выглядит более чем вероятным итогом основного времени. Трейдеры букмекерских компаний тоже так считают, о чем свидетельствует относительно невысокий коэффициент на 1:1.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.