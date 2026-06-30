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Бельгия - Сенегал, 1 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Бельгийцы не допустят ошибок немцев и голландцев?
Валентин Васильев

Бельгия – Сенегал

Команды

1 июля 2026 (23:00) МСК

Начало

Стадион «Люмен Филд»  (Сиэтл, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - да
Прогноз

1.87
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • ЧМ-2026: Бельгия – Сенегал
  • Прогноз на точный счет

ЧМ-2026: Бельгия – Сенегал

Плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года – в разгаре! Европейские топы вылетают один за другим. В среду, 1 июля, в 1/16 финала сойдутся сборные Бельгии и Сенегала. Предугадать исход встречи практически невозможно, а возможный характер матча – попробуем. Статистика и расклады надежных букмекеров нам в помощь. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ2.203.303.502.131.73
Winline2.203.253.452.131.71
Марафон2.203.353.462.161.71

Бельгия

«Красные дьяволы» еще не проигрывали на ЧМ-2026. Правда, и выиграли только с третьей попытки. Две первые увенчались ничьими - 1:1 с Египтом и 0:0 с Ираном. 

Зато на новозеландцах сборная Бельгии отвела душу - 5:1 с дублем Леандро Троссарда и голами Кевина Де Брейне, Ромелу Лукаку и Алексиса Салемакерса.  Эта победа явно приободрила поклонников команды. К старту плей-офф она явно подходит в хорошей форме.  

Беспроигрышная серия бельгийцев насчитывает уже 16 матчей. Последнее поражение они потерпели еще в марте 2025 г. – 1:3 от украинцев в Лиге наций. 

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2026Новая Зеландия

1:5

Бельгия 

ЧМ-2026

21.06.2026Бельгия 

0:0

Иран

ЧМ-2026

15.06.2026Бельгия 

1:1

Египет

ЧМ-2026

06.06.2026Бельгия 

5:0

Тунис

Товарищеский матч

02.06.2026Хорватия

0:2

Бельгия 

Товарищеский матч

Сенегал

Сборная Сенегала совершила практически невозможное - квалифицировалась в плей-офф после поражений в двух первых матчах! Фактический победитель последнего Кубка африканских наций навязал борьбу обоим европейским соперникам, но очков не заработал. Франции сенегальцы уступили 1:3, Норвегии - 2:3. Спасительной для команды Пап Тьява стала крупная победа над Ираком – 5:0. Размер здесь имел решающее значение. Из четырех третьих команд в группах, набравших по три очка, в 1/16 финала попал только Сенегал. И именно за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Последние пять матчей сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2026Сенегал

5:0

Ирак

ЧМ-2026

23.06.2026Норвегия

3:2

Сенегал

ЧМ-2026

16.06.2026Франция

3:1

Сенегал

ЧМ-2026

10.06.2026Саудовская Аравия

0:0

Сенегал

Товарищеский матч

31.05.2026США

3:2

Сенегал

Товарищеский матч

Личные встречи

До сих пор команды не пересекались.

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Бельгии и Сенегала.

Консервативный. Сложный матч для прогнозирования. По всем признакам бельгийцы выглядят фаворитами, хотя и не явными. Они и в рейтинге ФИФА стоят повыше (девятое место против 15-го), и не проигрывают почти полтора года. Вылет других европейских топов - таких, как Германия и Нидерланды - должен их дополнительно мобилизовать. Осторожно предположим, что европейцы как минимум не уступят в основное время. БЕТСИТИ дает на этот исход коэффициент 1.31.

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Сбалансированный. Сенегальцы забивали во всех трех матчах турнира, причем норвежцам - два мяча, а иракцам - целых пять. Бельгийская атака, судя по разгрому Новой Зеландии, тоже постепенно разыгралась. Вовремя для них отличились Де Брейне и Лукаку, на которых многое завязано в игре команды. «Обе забьют» выглядит вполне взвешенным вариантом в этой паре. В БЕТСИТИ этот вариант котируется за 1.87.

Рискованный. Сборная Сенегала в последнее время регулярно выдает голевые представления. В пяти из шести ее матчах забивалось от четырех до пяти мячей. Бельгийцы, если побеждают, то зачастую крупно (7:0, 5:2, 5:0, 5:1). Это повод обратить внимание на рынок тоталов. ТБ 2.5 идет в БЕТСИТИ за 2.13.

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Прогноз на точный счет

Исходя из вышесказанного, результативная ничья выглядит более чем вероятным итогом основного времени. Трейдеры букмекерских компаний тоже так считают, о чем свидетельствует относительно невысокий коэффициент на 1:1.

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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