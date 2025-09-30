Белинда Бенчич — Коко Гауфф, 30 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

В четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в Пекине встретятся швейцарка Белинда Бенчич и американка Коко Гауфф. Чем завершится противостояние олимпийской чемпионки и третьей ракетки мира?
Дата / Время: 30.09.2025, не ранее 06:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Белинда Бенчич (28 лет, 16-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Коко Гауфф (21 года, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей из пары Ева Лис (Германия) — Маккартни Кесслер (США)
Бывшая четвертая ракетка мира. Чемпионка Олимпиады-2020 в одиночном разряде и серебряная медалистка в парном. Победительница восьми турниров WTA, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла титул в Абу-Даби, в Индиан-Уэллсе дошла до четвертьфинала. На Australian Open вылетела в четвертом круге, на US Open — во втором, на Уимблдоне пробилась в полуфинал, «Ролан Гаррос» пропустила из-за травмы. Всего в 2025 году одержала 30 побед при 14 поражениях. На турнире в Пекине уже показала свой лучший результат. До этого не выступала на данных соревнованиях с 2019 года.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семи хардовых, а также US Open 2023 года и последнего «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме, на Australian Open вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в первом круге, на US Open — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 40 побед при 13 поражениях. Турнир в Пекине выиграла в прошлом сезоне.
Ранее спортсменки провели пять официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте выиграла Гауфф. На харде соперницы обменялись победами.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,40 на её победу и 2,95 на успех швейцарки.
Четыре из пяти очных матчей спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).
В нынешнем сезоне спортсменки встречались трижды: Гауфф выиграла два раза, Бенчич — один. При этом американка в каждой встрече брала минимум по сету. Вот и сейчас букмекеры считают ее явной фавориткой.
Однако Бенчич достаточно опытна и мастеровита, чтобы навязать борьбу одной из главных молодых звезд тура. К тому же Гауфф в третьем круге испытала немало проблем в матче с Фернандес и даже отдала ей сет. Мотивация защитить титул понятна, но физические кондиции американки, похоже, далеки от идеала.
Рискнем предположить, что Бенчич окажется достаточно крепкой соперницей, чтобы матч продлился минимум пару десятков геймов. Играем соответствующий тотал.