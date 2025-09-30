Белинда Бенчич — Коко Гауфф, 30 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

В четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в Пекине встретятся швейцарка Белинда Бенчич и американка Коко Гауфф. Чем завершится противостояние олимпийской чемпионки и третьей ракетки мира?

Дата / Время: 30.09.2025, не ранее 06:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Пекин, Китай)