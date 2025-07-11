Белинда Бенчич — Ига Швентек, 10 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

10 июля в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют швейцарка Белинда Бенчич и полячка Ига Швентек. За путевку в финал турнира Большого шлема сразятся 35-я и 4-я ракетки мира. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

Дата / Время: 09.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Белинда Бенчич (28 лет, 35-я ракетка мира)

1-й круг: Алисия Паркс (США, 52) — 6:0, 6:3

2-й круг: Эльза Жакемо (Франция, 139) — 4:6, 6:1, 6:2

3-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия, 81) — 6:4, 3:6, 7:6

4-й круг: Екатерина Александрова (Россия, 20) — 7:6, 6:4

¼ финала: Мирра Андреева (Россия, 6) — 7:6, 7:6

Ига Швентек (24 года, 4-я ракетка мира)