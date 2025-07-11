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10 июля 9:59ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Белинда Бенчич — Ига Швентек, 10 июля: прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона

Битва за путевку в финал
Руслан Ипполитов

10 июля в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона сыграют швейцарка Белинда Бенчич и полячка Ига Швентек. За путевку в финал турнира Большого шлема сразятся 35-я и 4-я ракетки мира. Разбираемся в предматчевых раскладах и присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

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Дата / Время: 09.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Белинда Бенчич (28 лет, 35-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алисия Паркс (США, 52) — 6:0, 6:3
  • 2-й круг: Эльза Жакемо (Франция, 139) — 4:6, 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия, 81) — 6:4, 3:6, 7:6
  • 4-й круг: Екатерина Александрова (Россия, 20) — 7:6, 6:4
  • ¼ финала: Мирра Андреева (Россия, 6) — 7:6, 7:6

Ига Швентек (24 года, 4-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Полина Кудерметова (Россия, 56) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Кэти Макнелли (США, 255) — 5:7, 6:2, 6:1
  • 3-й круг: Даниэль Коллинз (США, 46) — 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Клара Таусон (Дания, 22) — 6:4, 6:1
  • ¼ финала: Людмила Самсонова (Россия. 19) — 6:2, 7:5

Белинда Бенчич (Швейцария)

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Чемпионка Олимпийских игр-2020 в одиночном разряде. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг-2022). Экс-четвёртая ракетка мира. В 2025 году провела 32 матча: 22 победы - 10 поражений. Победительница турнира в Абу-Даби (хард). Четвертьфиналистка турнира в Индиан-Уэллсе (хард). На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круг. На Australian Open выбыла по итогам четвертого круга, в котором уступила Кори Гауфф.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ига Швентек (Польша)

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Экс-первая ракетка мира. Победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Франции-2021). Победительница Итогового турнира WTA-2023 в одиночном разряде. Победительница 22 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка United Cup-2024 в составе сборной Польши. Бронзовый призёр Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. В текущем сезоне провела 47 матчей: 36 побед - 11 поражений. Финалистка турнира в Бад-Хомбурге (трава). Полуфиналистка турниров в Риме (грунт), Индиан-Уэллсе (хард), Дохе (хард). На Australian Open добралась до полуфинала, где проиграла первой Мэдисон Киз. На «Ролан Гаррос» дошла до полуфинала, в котором уступила Арине Соболенко.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет пятая встреча соперниц на корте. На данный момент перевес на стороне Швентек, выигравшей три из четырех очных матчей. Последняя игра между теннисистками состоялась в 2023 году на Уимблдоне в четвертом круге. Тогда сильнее была полячка, одержавшая победу в трех сетах.

Ставки на исход

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Эксперты «Бетсити» верят в успех четвертой ракетки мира. Вероятность выигрыша Швентек оценена коэффициентом 1.33. Успешное пари на успех Бенчич может обернуться выплатой по кэфу 3.50.

Ставки на тоталы

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Сделать ставку на то, что в матче будет сыграно не меньше 21 гейма (ТБ 20.5) можно с коэффициентом 1.79. ТМ 20.5 предложен в линии за 2.02.

Коэффициенты букмекеров

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Победа Бенчич

Победа Швентек

ТБ (20.5)

ТМ (20.5)

«Бетсити»

3.50

1.33

1.79

2.02

Прогноз и ставка

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Четвертая ракетка мира довольно уверенно добралась до полуфинальной стадии. Швентек будет явной фавориткой предстоящего матча. Бенчич здорово смотрелась на турнире, но на фоне ближайшей соперницы швейцарка выглядит довольно блекло. Не станем копаться в нюансах. Выбор редакции - победа Швентек в двух сетах. Вряд ли соперница сможет зацепиться хотя бы в одном сете. Букмекер предлагает за такой исход не самый сладкий коэффициент. Зато - надежный. 

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