Бенфика — Барселона, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Во вторник, 21 января, в 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу «Барселона» сыграет на выезде с «Бенфикой». На своем поле португальские команды демонстрируют довольно результативную игру, а гости традиционно являются законодателями моды в атакующем футболе.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бенфика» (Португалия)
21.01.2025, Вт
23:00 МСК
«Барселона» (Испания)
|П1 - 3.35
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур
Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
Судьи: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бенфика»
|1
|2
|1
|3-2
|«Барселона»
|1
|2
|1
|2-3
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2025
|«Бенфика»
|4:0
|«Фамаликан»
|Примейра
|14.01.2025
|«Фаренсе»
1:3
«Бенфика»
Кубок Португалии
|11.01.2025
|«Спортинг»
1:1 (6:7 - пен.)
«Бенфика»
Кубок лиги
|04.01.2025
|«Бенфика»
1:2
«Брага»
Примейра
|29.12.2024
|«Спортинг»
1:0
«Бенфика»
Примейра
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2025
|«Хетафе»
|1:1
|«Барселона»
|Примера
|15.01.2025
|«Барселона»
|5:1
|«Бетис»
|Кубок Испании
|12.01.2025
|«Реал»
|2:5
|«Барселона»
|Суперкубок Испании. Финал
|08.01.2025
|«Атлетик»
|0:2
|«Барселона»
|Суперкубок Испании. Полуфинал
|04.01.2025
|«Барбастро»
0:4
«Барселона»
Кубок Испании
Предыдущие встречи «Бенфики» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2021
|«Барселона»
|0:0
|«Бенфика»
|Лига чемпионов
|29.09.2021
|«Бенфика»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|05.12.2012
|«Барселона»
0:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
|02.10.2012
|«Бенфика»
0:2
«Барселона»
Лига чемпионов
«Барселона» в этом году уже успела поглумиться над «Реалом» в финале национального Суперкубка, обыграв мадридцев со счетом 5:2. После были пят голов во встрече с «Бетисом». В предыдущем туре каталонцы встречались с «Хетафе», взяв небольшую паузу в результативной игре (1:1). К встрече с «Бенфикой» атака «Барсы» вновь будет готова к решительным действиям.
«Бенфика», как и любой другой португальский клуб, может засушить игру в еврокубках, но преимущественно на выезде. На своем стадионе «орлы» традиционно агрессивны на чужой половине поля. Не факт, что подобный настрой принесет успех хозяевам в предстоящей встрече, но делаем выбор в пользу ставки не на победителя, а на результативность. Предполагаем, что голами в этой встрече отметятся обе команды.
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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Бенфика»: Саншеш (травма)
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Мартинес (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Барселона»:
|Позиция
|«Бенфика»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Трубин
|13. Пенья
|Вратарь
|Защитник
|3. Фернандес
|23. Кунде
|Защитник
|Защитник
|4. Силва
|4. Араухо
|Защитник
|Защитник
|30. Отаменди
|2. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|44. Араужу
|3. Бальде
|Защитник
|Полузащитник
|61. Луиш
|17. Касадо
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Баррейро
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Кекчю
|6. Гави
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Шельдеруп
|19. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|17. Актюркоглу
|11. Рафинья
|Нападающий
|Нападающий
|14. Павлидис
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Бруну Лаже
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом ничью 1:1 или победу «Барселоны» 1:2. Коэффициент при ставке на эти варианты 9.50.
Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» - 5.00
«Барселона» - 6.50
«Арсенал» - 6.50
На победу «Бенфики» можно поставить за 100.00.
Партнерский проект