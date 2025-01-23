Бенфика — Барселона, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Барселона» в этом году уже успела поглумиться над «Реалом» в финале национального Суперкубка, обыграв мадридцев со счетом 5:2. После были пят голов во встрече с «Бетисом». В предыдущем туре каталонцы встречались с «Хетафе», взяв небольшую паузу в результативной игре (1:1). К встрече с «Бенфикой» атака «Барсы» вновь будет готова к решительным действиям.

«Бенфика», как и любой другой португальский клуб, может засушить игру в еврокубках, но преимущественно на выезде. На своем стадионе «орлы» традиционно агрессивны на чужой половине поля. Не факт, что подобный настрой принесет успех хозяевам в предстоящей встрече, но делаем выбор в пользу ставки не на победителя, а на результативность. Предполагаем, что голами в этой встрече отметятся обе команды.