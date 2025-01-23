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20 января 12:53ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бенфика — Барселона, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В Лиссабоне можно ждать результативной игры
Руслан Ипполитов

Во вторник, 21 января, в 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу «Барселона» сыграет на выезде с «Бенфикой». На своем поле португальские команды демонстрируют довольно результативную игру, а гости традиционно являются законодателями моды в атакующем футболе. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Португалия)

21.01.2025, Вт

23:00 МСК

«Барселона» (Испания)

П1 - 3.35

Х - 4.15

П2 - 1.95

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 7-й тур

Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

Судьи: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бенфика»1213-2
«Барселона»1212-3

Последние пять матчей «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2025«Бенфика»4:0«Фамаликан»Примейра
14.01.2025«Фаренсе»

1:3

«Бенфика»

Кубок Португалии

11.01.2025«Спортинг»

1:1 (6:7 - пен.)

«Бенфика»

Кубок лиги

04.01.2025«Бенфика»

1:2

«Брага»

Примейра

29.12.2024«Спортинг»

1:0

«Бенфика»

Примейра

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2025«Хетафе»1:1«Барселона»Примера
15.01.2025«Барселона»5:1«Бетис»Кубок Испании
12.01.2025«Реал»2:5«Барселона»Суперкубок Испании. Финал
08.01.2025«Атлетик»0:2«Барселона»Суперкубок Испании. Полуфинал
04.01.2025«Барбастро»

0:4

«Барселона»

Кубок Испании

Предыдущие встречи «Бенфики» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2021«Барселона»0:0«Бенфика»Лига чемпионов
29.09.2021«Бенфика»

3:0

«Барселона»

Лига чемпионов

05.12.2012«Барселона»

0:0

«Бенфика»

Лига чемпионов

02.10.2012«Бенфика»

0:2

«Барселона»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

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«Барселона» в этом году уже успела поглумиться над «Реалом» в финале национального Суперкубка, обыграв мадридцев со счетом 5:2. После были пят голов во встрече с «Бетисом». В предыдущем туре каталонцы встречались с «Хетафе», взяв небольшую паузу в результативной игре (1:1).  К встрече с «Бенфикой» атака «Барсы» вновь будет готова к решительным действиям.

«Бенфика», как и любой другой португальский клуб, может засушить игру в еврокубках, но преимущественно на выезде. На своем стадионе «орлы» традиционно агрессивны на чужой половине поля. Не факт, что подобный настрой принесет успех хозяевам в предстоящей встрече, но делаем выбор в пользу ставки не на победителя, а на результативность. Предполагаем, что голами в этой встрече отметятся обе команды.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата Англии. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бенфика»: Саншеш (травма)

«Барселона»:  Берналь, Тер Штеген, Мартинес (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Барселона»:

Позиция«Бенфика»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Трубин13. ПеньяВратарь
Защитник3. Фернандес23. КундеЗащитник
Защитник4. Силва4. АраухоЗащитник
Защитник30. Отаменди2. КубарсиЗащитник
Защитник44. Араужу3. БальдеЗащитник
Полузащитник 61. Луиш17. КасадоПолузащитник
Полузащитник 18. Баррейро8. ПедриПолузащитник 
Полузащитник10. Кекчю6. ГавиПолузащитник
Нападающий21. Шельдеруп19. ЯмальНападающий
Нападающий17. Актюркоглу11. РафиньяНападающий
Нападающий14. Павлидис9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерБруну ЛажеХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI называют «Барселону» фаворитом в матче . Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 3.35. Заключить пари на ничью можно за 4.15, а выигрыш «Барсы» идет за 1.95.

Вопросы и ответы

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С каким четом завершится матч «Бенфика» - «Барселона»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом ничью 1:1 или победу «Барселоны» 1:2. Коэффициент при ставке на эти варианты 9.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Бенфика» - «Барселона»?

Российские телеканалы не показывают матчи Лиги чемпионов. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет лигу чемпионов?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» - 5.00

«Барселона» - 6.50

«Арсенал» - 6.50

На победу «Бенфики» можно поставить за 100.00.

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