Бенфика - Карабах, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Сильнейший клуб Азербайджана открывает для себя Общий этап ЛЧ
Валентин Васильев

Во вторник, 16 сентября, стартует Общий этап  Лиги чемпионов УЕФА. Сильнейший клуб Азербайджана открывает стадию в Лиссабоне матчем с «Бенфикой». Продолжит ли «Карабах» удивлять на этом уровне или исчерпал лимит чудес в квалификации?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) 

16.09.2025, Вт

22:00 МСК

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) 

П1 - 1.22

Х - 6.40

П2 - 13.00

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 1-й тур 

Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бенфика»0000-0
«Карабах»0000-0

Последние пять матчей «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.09.2025«Бенфика»

1:1

«Санта-Клара»

Чемпионат Португалии

31.08.2025«Алверка»

1:2

«Бенфика»

Чемпионат Португалии

27.08.2025«Бенфика»

1:0

«Фенербахче»

Лига чемпионов

23.08.2025«Бенфика»

3:0

«Тондела»

Чемпионат Португалии

20.08.2025«Фенербахче»

0:0

«Бенфика»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Карабаха»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.09.2025«Карабах»

1:1

«Зиря»

Чемпионат Азербайджана

31.08.2025«Карван»

0:2

«Карабах»

Чемпионат Азербайджана

27.08.2025«Карабах»

2:3

«Ференцварош»

Лига чемпионов

22.08.2025«Карабах»

0:1

«Сумгаит»

Чемпионат Азербайджана

19.08.2025«Ференцварош»

1:3

«Карабах»

Лига чемпионов

16.09.2025, 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)
16.09.2025, 19:45. «Атлетик» (Испания) – «Арсенал» (Англия)
16.09.2025, 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Вильярреал» (Испания)
16.09.2025, 22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Карабах» (Азербайджан)
16.09.2025, 22:00. «Ювентус» (Италия) – «Боруссия»  Д (Германия)
16.09.2025, 22:00. «Реал» (Испания) – «Марсель» (Франция)
17.09.2025, 19:45.  «Олимпиакос» (Греция) – «Пафос» (Кипр)
17.09.2025, 19:45.  «Славия П» (Чехия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.09.2025, 22:00. «ПСЖ» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Интер» (Италия)
17.09.2025, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
17.09.2025, 22:00. «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия)
18.09.2025, 19:45. «Брюгге» (Бельгия) – «Монако» (Монако)
18.09.2025, 19:45. «Копенгаген» (Дания) – «Байер» (Германия)
18.09.2025, 22:00. «Спортинг» (Португалия) – «Кайрат» (Казахстан)
18.09.2025, 22:00.  «Айнтрахт» (Германия) – «Галатасарай» (Турция)
18.09.2025, 22:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)

Один раз в истории «Карабах» добирался до групповой стадии Лиги чемпионов, а теперь дебютирует в Общем этапе. «Бенфика» в этом плане гораздо более опытна. Только в 2020-х самый титулованный клуб Португалии дважды достигал четвертьфинала ЛЧ, а в прошлом розыгрыше уступил в 1/8 финала «Барселоне». 

На пути к основной стадии турнира лиссабонский клуб дважды всухую обыграл французскую «Ниццу», а в раунде плей-офф выбил «Фенербахче», поспособствовав отставке Жозе Моуринью.

«Карабах» прошел трех соперников, включая 36-кратного чемпиона Венгрии - «Ференцварош». Прямо сейчас для команды Гурбана Гурбанова нет игры важнее вторничной. Нет сомнений, что гости уделят повышенное внимание обороне и постараются не допустить много моментов у своих ворот. Лиссабонцы частенько играют на «тотал меньше 2.5» (семь случаев за 10 матчей). Полагаем, что и эта встреча не будет отличаться высокой результативностью.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Бенфика»: Лекебакио, Брума (оба - травмы)

«Карабах»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Карабах»:

Позиция«Бенфика»«Карабах»Позиция
Вратарь1. Трубин99. КошальскиВратарь
Защитник30. Отаменди81. МединаЗащитник
Защитник4. Силва13. МусатфазадеЗащитник
Защитник26. Даль2. МатеусЗащитник
Защитник17. Дедич44. ДжафаркулиевЗащитник
Полузащитник 5. Барренечеа35. БикальоПолузащитник
Полузащитник 20. Риос8. ЯнковичПолузащитник 
Полузащитник21. Шельдеруп15. АндрадеПолузащитник
Нападающий18. Баррейру20. КадиПолузащитник
Нападающий8. Аурснес10. ЗубирПолузащитник
Нападающий14. Павлидис17. ДуранНападающий
Главный тренерБруну ЛажеГурбан ГурбановГлавный тренер

Удачная ставка на чемпиона Азербайджана в БК PARI сулит 13-кратный выигрыш. Победа хозяев котируется за 1.22, ничья - за 6.40.

Получить до 25 000 рублей от PARI

С каким счетом закончится матч «Бенфика» - «Карабах»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу португальцев со счетом 2:0. В БК RARI она котируется за 6.50.

Будет ли матч «Бенфика» - «Карабах» результативным?

Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности результативной игры в португальской столице.

«Карабах» выйдет из группы?

«Карабах» и «Кайрат» считаются главными аутсайдерами Общего этапа ЛЧ. На попадание азербайджанцев в первую восьмерку таблицы ставки принимаются с коэффициентом 180.00. Если агдамцы финишируют с девятого по 24 место, букмекеры рассчитают соответствующее пари по котировке 6.10.

