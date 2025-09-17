Бенфика - Карабах, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 16 сентября, стартует Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Сильнейший клуб Азербайджана открывает стадию в Лиссабоне матчем с «Бенфикой». Продолжит ли «Карабах» удивлять на этом уровне или исчерпал лимит чудес в квалификации?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)
16.09.2025, Вт
22:00 МСК
«Карабах» (Агдам, Азербайджан)
|П1 - 1.22
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 1-й тур
Стадион: «Да Луш» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бенфика»
|0
|0
|0
|0-0
|«Карабах»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.09.2025
|«Бенфика»
1:1
«Санта-Клара»
Чемпионат Португалии
|31.08.2025
|«Алверка»
1:2
«Бенфика»
Чемпионат Португалии
|27.08.2025
|«Бенфика»
1:0
«Фенербахче»
Лига чемпионов
|23.08.2025
|«Бенфика»
3:0
«Тондела»
Чемпионат Португалии
|20.08.2025
|«Фенербахче»
0:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Карабаха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.09.2025
|«Карабах»
1:1
«Зиря»
Чемпионат Азербайджана
|31.08.2025
|«Карван»
0:2
«Карабах»
Чемпионат Азербайджана
|27.08.2025
|«Карабах»
2:3
«Ференцварош»
Лига чемпионов
|22.08.2025
|«Карабах»
0:1
«Сумгаит»
Чемпионат Азербайджана
|19.08.2025
|«Ференцварош»
1:3
«Карабах»
Лига чемпионов
Один раз в истории «Карабах» добирался до групповой стадии Лиги чемпионов, а теперь дебютирует в Общем этапе. «Бенфика» в этом плане гораздо более опытна. Только в 2020-х самый титулованный клуб Португалии дважды достигал четвертьфинала ЛЧ, а в прошлом розыгрыше уступил в 1/8 финала «Барселоне».
На пути к основной стадии турнира лиссабонский клуб дважды всухую обыграл французскую «Ниццу», а в раунде плей-офф выбил «Фенербахче», поспособствовав отставке Жозе Моуринью.
«Карабах» прошел трех соперников, включая 36-кратного чемпиона Венгрии - «Ференцварош». Прямо сейчас для команды Гурбана Гурбанова нет игры важнее вторничной. Нет сомнений, что гости уделят повышенное внимание обороне и постараются не допустить много моментов у своих ворот. Лиссабонцы частенько играют на «тотал меньше 2.5» (семь случаев за 10 матчей). Полагаем, что и эта встреча не будет отличаться высокой результативностью.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бенфика»: Лекебакио, Брума (оба - травмы)
«Карабах»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Карабах»:
|Позиция
|«Бенфика»
|«Карабах»
|Позиция
|Вратарь
|1. Трубин
|99. Кошальски
|Вратарь
|Защитник
|30. Отаменди
|81. Медина
|Защитник
|Защитник
|4. Силва
|13. Мусатфазаде
|Защитник
|Защитник
|26. Даль
|2. Матеус
|Защитник
|Защитник
|17. Дедич
|44. Джафаркулиев
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барренечеа
|35. Бикальо
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Риос
|8. Янкович
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Шельдеруп
|15. Андраде
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Баррейру
|20. Кади
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Аурснес
|10. Зубир
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Павлидис
|17. Дуран
|Нападающий
|Главный тренер
|Бруну Лаже
|Гурбан Гурбанов
|Главный тренер
