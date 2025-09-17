Бенфика - Карабах, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Один раз в истории «Карабах» добирался до групповой стадии Лиги чемпионов, а теперь дебютирует в Общем этапе. «Бенфика» в этом плане гораздо более опытна. Только в 2020-х самый титулованный клуб Португалии дважды достигал четвертьфинала ЛЧ, а в прошлом розыгрыше уступил в 1/8 финала «Барселоне».

На пути к основной стадии турнира лиссабонский клуб дважды всухую обыграл французскую «Ниццу», а в раунде плей-офф выбил «Фенербахче», поспособствовав отставке Жозе Моуринью.

«Карабах» прошел трех соперников, включая 36-кратного чемпиона Венгрии - «Ференцварош». Прямо сейчас для команды Гурбана Гурбанова нет игры важнее вторничной. Нет сомнений, что гости уделят повышенное внимание обороне и постараются не допустить много моментов у своих ворот. Лиссабонцы частенько играют на «тотал меньше 2.5» (семь случаев за 10 матчей). Полагаем, что и эта встреча не будет отличаться высокой результативностью.