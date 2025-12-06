Бетис - Барселона, 6 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Бетис» в отличной форме подходит к приему действующего чемпиона страны. Беспроигрышная серия севильского клуба составляет восемь матчей, шесть из которых он выиграл. Правда, сразу нужно сделать сноску: две из них парни Мануэля Пеллегрини одержали над маленькими командами из низших лиг в Кубке Испании. Впрочем, и они укреплению командного духа в некоторой степени тоже способствуют.

Сильнейший клуб Испании стабильностью пока не отличается. Периодически «Барса» позволяет себе срывы вроде крупного поражения в Лондоне от «Чели» (0:3). Да и 3:3 в Брюгге в планы каталонцев вряд ли входили. Два последних матча сине-гранатовые выиграли «под копирку» - 3:1 у «Алавеса» и «Атлетико». Но и тут сохранить ворота на замке фаворит не сумел.

За 10 последних матчей «Барселона» только раз сыграла в обороне на ноль. И это добрый знак для хозяев поля. Полагаем, что при страстной поддержке земляков хотя бы гол «Бетис», да забьет. Учитывая форму команд и турнирную диспозицию, нам кажется перспективной комбинация из непроигрыша чемпиона в комплекте с обменом голами. В PARI взять такой вариант можно с коэффициентом 1.80.