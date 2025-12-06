Бетис - Барселона, 6 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В 15-м туре Ла Лиги действующего чемпиона Испании ожидает крайне непростой выезд - в Севилью в гости к «Бетису». Сохранит ли «Барселона» набранный к началу зимы темп?
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 15-й тур
Стадион: «Олимпико де Севилья» (Севилья, Испания)
Главный судья: еще не назначен
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бетис»
|30
|27
|85
|161-330
|«Барселона»
|85
|27
|30
|330-161
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.12.2025
|«Торрент»
1:4
«Бетис»
Кубок Испании
|30.11.2025
|«Севилья»
0:2
«Бетис»
Ла Лига
|27.11.2025
|«Бетис»
2:1
«Утрехт»
Лига Европы
|23.11.2025
|«Бетис»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Валенсия»
1:1
«Бетис»
Ла Лига
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.12.2025
|«Барселона»
3:1
«Атлетико»
Ла Лига
|29.11.2025
|«Барселона»
3:1
«Алавес»
Ла Лига
|25.11.2025
|«Челси»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Барселона»
4:0
«Атлетик»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Сельта»
2:4
«Барселона»
Ла Лига
«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на одно очко. «Бетис» рвется в «лигочемпионскую» четверку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|15
|12
|1
|2
|42-17
|37
|2. Реал Мадрид
|15
|11
|3
|1
|32-13
|36
|3. Вильярреал
|14
|10
|2
|2
|29-13
|32
|4. Атлетико
|15
|9
|4
|2
|28-14
|31
|5. Бетис
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
|6. Эспаньол
|14
|7
|3
|4
|18-16
|24
|7. Хетафе
|14
|6
|2
|6
|13-15
|20
|8. Атлетик
|15
|6
|2
|7
|14-20
|20
|9. Райо Вальекано
|14
|4
|5
|5
|13-15
|17
|10. Реал Сосьедад
|14
|4
|4
|6
|19-21
|16
|11. Эльче
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|12. Сельта
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|13. Севилья
|14
|5
|1
|8
|19-23
|16
|14. Алавес
|14
|4
|3
|7
|12-15
|15
|15. Валенсия
|14
|3
|5
|6
|13-22
|14
|16. Мальорка
|14
|3
|4
|7
|15-22
|13
|17. Осасуна
|14
|3
|3
|8
|12-18
|12
|18. Жирона
|14
|2
|6
|6
|13-26
|12
|19. Леванте
|14
|2
|3
|9
|16-26
|9
|20. Овьедо
|14
|2
|3
|9
|7-22
|9
«Бетис» в отличной форме подходит к приему действующего чемпиона страны. Беспроигрышная серия севильского клуба составляет восемь матчей, шесть из которых он выиграл. Правда, сразу нужно сделать сноску: две из них парни Мануэля Пеллегрини одержали над маленькими командами из низших лиг в Кубке Испании. Впрочем, и они укреплению командного духа в некоторой степени тоже способствуют.
Сильнейший клуб Испании стабильностью пока не отличается. Периодически «Барса» позволяет себе срывы вроде крупного поражения в Лондоне от «Чели» (0:3). Да и 3:3 в Брюгге в планы каталонцев вряд ли входили. Два последних матча сине-гранатовые выиграли «под копирку» - 3:1 у «Алавеса» и «Атлетико». Но и тут сохранить ворота на замке фаворит не сумел.
За 10 последних матчей «Барселона» только раз сыграла в обороне на ноль. И это добрый знак для хозяев поля. Полагаем, что при страстной поддержке земляков хотя бы гол «Бетис», да забьет. Учитывая форму команд и турнирную диспозицию, нам кажется перспективной комбинация из непроигрыша чемпиона в комплекте с обменом голами. В PARI взять такой вариант можно с коэффициентом 1.80.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Бетис»: нет
«Барселона»: тер Штеген, де Йонг, Араухо, Лопес, Ольмо, Гави (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Бетис»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Вальес
|13. Жоан Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|16. Гомес
|3. Бальде
|Защитник
|Защитник
|4. Натан
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|5. Бартра
|18. Мартин
|Защитник
|Защитник
|24. Руибаль
|23. Кунде
|Защитник
|Полузащитник
|21. Рока
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Амрабат
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Эззалзули
|24. Эрик Гарсия
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Форналс
|11. Рафинья
|Нападающий
|Нападающий
|7. Антони
|10. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|19. Эрнандес
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Барселоны» коэффициентом 1.70. Два других популярных исхода выглядят еще более привлекательно. Удачная ставка на успех хозяев обещает более чем четырехкратный выигрыш (4.10). Ничья котируется за 4.50
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу фаворита со счетом 2:1. В БК PARI этот исход котируется за 9.00. Столь высокий коэффициент лишний раз говорит о высокой непредсказуемости матча.
Коэффициент 1.37 на тотал больше 2.5 свидетельствует о том, что аналитики ожидают очень результативную игру в столице Андалусии.
После 14-го тура топ-3 фаворитов чемпионата Испании от PARI принял следующий вид: