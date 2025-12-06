Ведомости
Бетис - Барселона, 6 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Аналитики предвкушают яркое зрелище в Севилье
Валентин Васильев

В 15-м туре Ла Лиги действующего чемпиона Испании ожидает крайне непростой выезд - в Севилью в гости к «Бетису». Сохранит ли «Барселона» набранный к началу зимы темп? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бетис» (Севилья)

06.12.2025, Сб

20:30 МСК

«Барселона»

П1 - 4.10

Х - 4.50

П2 - 1.70

Турнир:  чемпионат Испании по футболу, 15-й тур

Стадион: «Олимпико де Севилья»   (Севилья, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бетис»302785161-330
«Барселона»852730330-161

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2025«Торрент»

1:4

«Бетис»

Кубок Испании

30.11.2025«Севилья»

0:2

«Бетис»

Ла Лига

27.11.2025«Бетис»

2:1

«Утрехт»

Лига Европы

23.11.2025«Бетис»

1:1

«Жирона»

Ла Лига

09.11.2025«Валенсия»

1:1

«Бетис»

Ла Лига

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.12.2025«Барселона»

3:1

«Атлетико»

Ла Лига

29.11.2025«Барселона»

3:1

«Алавес»

Ла Лига

25.11.2025«Челси»

3:0

«Барселона»

Лига чемпионов

22.11.2025«Барселона»

4:0

«Атлетик»

Ла Лига

09.11.2025«Сельта»

2:4

«Барселона»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на одно очко. «Бетис» рвется в «лигочемпионскую» четверку. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона15121242-1737
2. Реал Мадрид15113132-1336
3. Вильярреал14102229-1332
4. Атлетико1594228-1431
5. Бетис1466222-1424
6. Эспаньол1473418-1624
7. Хетафе1462613-1520
8. Атлетик1562714-2020
9. Райо Вальекано1445513-1517
10. Реал Сосьедад1444619-2116
11. Эльче1437415-1716
12. Сельта1437416-1916
13. Севилья1451819-2316
14. Алавес1443712-1515
15. Валенсия1435613-2214
16. Мальорка1434715-2213
17. Осасуна1433812-1812
18. Жирона1426613-2612
19. Леванте1423916-269
20. Овьедо142397-229

Прогноз на матч

Свернуть

«Бетис» в отличной форме подходит к приему действующего чемпиона страны. Беспроигрышная серия севильского клуба составляет восемь матчей, шесть из которых он выиграл. Правда, сразу нужно сделать сноску: две из  них парни Мануэля Пеллегрини одержали над маленькими командами из низших лиг в Кубке Испании. Впрочем, и они укреплению командного духа в некоторой степени тоже способствуют. 

Сильнейший клуб Испании стабильностью пока не отличается. Периодически «Барса» позволяет себе срывы вроде крупного поражения в Лондоне от «Чели» (0:3). Да и 3:3 в Брюгге в планы каталонцев вряд ли входили. Два последних матча сине-гранатовые выиграли «под копирку» - 3:1 у «Алавеса» и «Атлетико». Но и тут сохранить ворота на замке фаворит не сумел.

За 10 последних матчей «Барселона» только раз сыграла в обороне на ноль. И это добрый знак для хозяев поля. Полагаем, что при страстной поддержке земляков хотя бы гол «Бетис», да забьет.  Учитывая форму команд и турнирную диспозицию, нам кажется перспективной комбинация из непроигрыша чемпиона в комплекте с обменом голами. В PARI взять такой вариант можно с коэффициентом 1.80.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 2». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Бетис»: нет

«Барселона»: тер Штеген, де Йонг, Араухо, Лопес, Ольмо, Гави (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:

Позиция«Бетис»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Вальес13. Жоан ГарсияВратарь
Защитник16. Гомес3. БальдеЗащитник
Защитник4. Натан5. КубарсиЗащитник
Защитник5. Бартра18. МартинЗащитник
Защитник24. Руибаль23. КундеЗащитник
Полузащитник 21. Рока8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 14. Амрабат21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник10. Эззалзули24. Эрик ГарсияПолузащитник
Нападающий8. Форналс11. РафиньяНападающий
Нападающий7. Антони10. ЯмальНападающий
Нападающий19. Эрнандес9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерМануэль ПеллегриниХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Барселоны» коэффициентом 1.70. Два других популярных исхода выглядят еще более привлекательно. Удачная ставка на успех хозяев обещает более чем четырехкратный выигрыш (4.10). Ничья котируется за 4.50

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Бетис» - «Барселона»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу фаворита со счетом 2:1. В БК PARI  этот исход котируется за 9.00. Столь высокий коэффициент лишний раз говорит о высокой непредсказуемости матча. 

Будет ли матч «Бетис» - «Барселона» результативным?

Коэффициент 1.37 на тотал больше 2.5 свидетельствует о том, что аналитики ожидают очень результативную игру в столице Андалусии.   

Кто выиграет Ла Лигу?

После 14-го тура топ-3 фаворитов чемпионата  Испании от PARI  принял следующий вид:

  1. «Реал» - 1.95
  2. «Барселона»  - 2.05
  3. «Атлетико» - 20.00

