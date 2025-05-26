Бетис — Челси, 28 мая: где смотреть финальный матч Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
В последние дни весны-2025 определятся обладатели двух континентальных клубных турниров. В среду, 28 мая, завершится четвертый сезон Лиги конференций УЕФА. Изучаем линии легальных букмекеров на противостояние «Бетиса» и «Челси», выбираем перспективную ставку на игру.
Турнир: Лига конференций УЕФА, финал
Стадион: «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша)
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Бетис»
1
0
3
3-9
|«Челси»
3
0
1
9-3
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.05.2025
|«Бетис»
1:1
«Валенсия»
Примера
|18.05.2025
|«Атлетико»
4:1
«Бетис»
Примера
|15.05.2025
|«Райо Вальекано»
2:2
«Бетис»
Примера
|11.05.2025
|«Бетис»
1:1
«Осасуна»
Примера
|08.05.2025
|«Фиорентина»
2:2 д. в.
«Бетис»
Лига конференций
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.05.2025
|«Ноттингем Форест»
«Челси»
АПЛ
|16.05.2025
|«Челси»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|11.05.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Челси»
АПЛ
|08.05.2025
|«Челси»
1:0
«Юргорден»
Лига конференций
|04.05.2025
|«Челси»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
Предыдущие матчи «Бетиса» и «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2005
|«Бетис»
1:0
«Челси»
Лига чемпионов
|19.10.2005
|«Челси»
4:0
«Бетис»
Лига чемпионов
|19.03.1998
|«Челси»
3:1
«Бетис»
Кубок кубков
|05.03.1998
|«Бетис»
1:2
«Челси»
Кубок кубков
20 лет не пересекались турнирные пути клубов из Севильи и Лондона. В последний раз они встречались в конце 2005 года в рамках группового турнира Лиги чемпионов, и тогда успех сопутствовал испанцам. Три предыдущих матча команд завершились в пользу «Челси».
«Бетис» впервые в истории достиг еврокубкового финала. Естественно, для него это главный матч и сезона, и года. У «Челси» международная история гораздо богаче. Но серьезных трофеев на «Стэмфорд Бридж» команда не доставляла давно - с 2018 года. Так что англичане тоже со всей серьезностью отнесутся к противоборству на польской земле. Тем более у них свеж в памяти успех соседей по британской столице - «Вест Хэма», покорившего третий по статусу континентальный турнир в 2023 году.
Из актуальных трендов обратим внимание на одну особенность севильского клуба: в большинстве матчей он забивает сам и позволяет это делать сопернику. Забивная и пропускная серии команды Мануэля Пеллегрини составляют 11 матчей. Полагаем, что в среду во Вроцлаве обе продолжатся. PARI дает коэффициент 1.88 на «обе забьют».
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|Текстовая
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Потери
«Бетис»: Льоренте, Рока (оба - травмы)
«Челси»: Лавиа, Келлимэн, У. Фофана, Нкунку, Д. Фофана (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Челси»:
|Позиция
|«Бетис»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|32. Менди
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|5. Бартра
|5. Бадьяшиль
|Защитник
|Защитник
|6. Натан
|4. Адарабиойо
|Защитник
|Защитник
|12. Родригес
|3. Кукурелья
|Защитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Форнальс
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
|20. Палмер
|Полузащитник
|Нападающий
|22. Иско
|19. Санчо
|Нападающий
|Нападающий
|10. Абде
|7. Нету
|Нападающий
|Нападающий
|19. Эрнандес
|38. Гиу
|Нападающий
|Главный тренер
|Мануэлль Пеллегрини
|Энцо Мареска
|Главный тренер
Букмекерская контора PARI установила весьма привлекательный коэффициент на победу номинальных хозяев поля - 4.80. Котировка на англичан в два с половиной раза ниже (1.80). На ничью в основное время можно поставить за 3.70.
Суммарная победа «Бетиса» (с учетом дополнительного времени или серии пенальти) котируется за 3.05, а «Челси» - за 1.40.
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Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа лондонцев со счетом 1:0. При таком исходе PARI обещает семикратный выигрыш.
Коэффициент 1.95 на тотал больше 2.5 не предвещает во Вроцлаве голевой феерии.
Победитель попадает в Лигу Европы УЕФА сезона-2025/2026, если не квалифицируется в Лигу чемпионов через свой национальный чемпионат.
Партнерский проект