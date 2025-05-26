Бетис — Челси, 28 мая: где смотреть финальный матч Лиги конференций, прогноз, составы

20 лет не пересекались турнирные пути клубов из Севильи и Лондона. В последний раз они встречались в конце 2005 года в рамках группового турнира Лиги чемпионов, и тогда успех сопутствовал испанцам. Три предыдущих матча команд завершились в пользу «Челси».

«Бетис» впервые в истории достиг еврокубкового финала. Естественно, для него это главный матч и сезона, и года. У «Челси» международная история гораздо богаче. Но серьезных трофеев на «Стэмфорд Бридж» команда не доставляла давно - с 2018 года. Так что англичане тоже со всей серьезностью отнесутся к противоборству на польской земле. Тем более у них свеж в памяти успех соседей по британской столице - «Вест Хэма», покорившего третий по статусу континентальный турнир в 2023 году.

Из актуальных трендов обратим внимание на одну особенность севильского клуба: в большинстве матчей он забивает сам и позволяет это делать сопернику. Забивная и пропускная серии команды Мануэля Пеллегрини составляют 11 матчей. Полагаем, что в среду во Вроцлаве обе продолжатся. PARI дает коэффициент 1.88 на «обе забьют».