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25 мая 12:26ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Бетис — Челси, 28 мая: где смотреть финальный матч Лиги конференций, прогноз, составы

Один лондонский клуб уже первенствовал в турнире
Валентин Васильев

В последние дни весны-2025 определятся обладатели двух континентальных клубных турниров. В среду, 28 мая, завершится четвертый сезон Лиги конференций УЕФА. Изучаем линии легальных букмекеров на противостояние «Бетиса» и «Челси», выбираем перспективную ставку на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бетис» (Севилья, Испания)

28.05.2025, Ср

22:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 4.80

Х - 3.70

П2 - 1.80

Турнир: Лига конференций УЕФА, финал

Стадион: «Тарчиньски Арена»  (Вроцлав, Польша)

Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)

Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Бетис»

1

0

3

3-9

«Челси»

3

0

1

9-3

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.05.2025«Бетис»

1:1

«Валенсия»

Примера

18.05.2025«Атлетико»

4:1

«Бетис»

Примера

15.05.2025«Райо Вальекано»

2:2

«Бетис»

Примера

11.05.2025«Бетис»

1:1

«Осасуна»

Примера

08.05.2025«Фиорентина»

2:2 д. в.

«Бетис»

Лига конференций

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.05.2025«Ноттингем Форест»

 

«Челси»

АПЛ

16.05.2025«Челси»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

11.05.2025«Ньюкасл»

2:0

«Челси»

АПЛ

08.05.2025«Челси»

1:0

«Юргорден»

Лига конференций

04.05.2025«Челси»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

Предыдущие матчи «Бетиса» и «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2005«Бетис»

1:0

«Челси»

Лига чемпионов

19.10.2005«Челси»

4:0

«Бетис»

Лига чемпионов

19.03.1998«Челси»

3:1

«Бетис»

Кубок кубков

05.03.1998«Бетис»

1:2

«Челси»

Кубок кубков

Прогноз на матч

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20 лет не пересекались турнирные пути клубов из Севильи и Лондона. В последний раз они встречались в конце 2005 года в рамках группового турнира Лиги чемпионов, и тогда успех сопутствовал испанцам. Три предыдущих матча команд завершились в пользу «Челси».

«Бетис» впервые в истории достиг еврокубкового финала. Естественно, для него это главный матч и сезона, и года. У «Челси» международная история гораздо богаче. Но серьезных трофеев на «Стэмфорд Бридж» команда не доставляла давно - с 2018 года. Так что англичане тоже со всей серьезностью отнесутся к противоборству на польской земле. Тем более у них свеж в памяти успех соседей по британской столице - «Вест Хэма», покорившего третий по статусу континентальный турнир в 2023 году. 

Из актуальных трендов обратим внимание на одну особенность севильского клуба: в большинстве матчей он забивает сам и позволяет это делать сопернику. Забивная и пропускная серии команды Мануэля Пеллегрини составляют 11 матчей. Полагаем, что в среду во Вроцлаве обе продолжатся. PARI дает коэффициент 1.88 на «обе забьют». 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В России финал Лиги конференций покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Бетис»: Льоренте, Рока (оба -  травмы)

«Челси»: Лавиа, Келлимэн, У. Фофана, Нкунку, Д. Фофана (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Челси»:

Позиция«Бетис»«Челси»Позиция
Вратарь13. Адриан1. СанчесВратарь
Защитник32. Менди23. Чалоба Защитник
Защитник5. Бартра5. БадьяшильЗащитник
Защитник6. Натан4. АдарабиойоЗащитник
Защитник12. Родригес3. КукурельяЗащитник
Полузащитник4. Кардозо25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 18. Форнальс8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник7. Антони20. ПалмерПолузащитник
Нападающий22. Иско19. СанчоНападающий
Нападающий10. Абде7. НетуНападающий
Нападающий19. Эрнандес38. ГиуНападающий
Главный тренерМануэлль ПеллегриниЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI установила весьма привлекательный коэффициент на победу номинальных хозяев поля - 4.80. Котировка на англичан в два с половиной раза ниже (1.80). На ничью в основное время можно поставить за 3.70. 

Суммарная победа «Бетиса» (с учетом дополнительного времени или серии пенальти) котируется за 3.05, а «Челси» - за 1.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бетис» - «Челси»?

Если отталкиваться от котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа лондонцев со счетом 1:0. При таком исходе PARI обещает семикратный выигрыш.

Будет ли много голов в матче «Бетис» - «Челси»?

Коэффициент 1.95 на тотал больше 2.5 не предвещает во Вроцлаве голевой феерии.

Куда выходит победитель Лиги конференций?

Победитель попадает в Лигу Европы УЕФА сезона-2025/2026, если не квалифицируется в Лигу чемпионов через свой национальный чемпионат.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных