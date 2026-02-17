Буде-Глимт - Интер, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА. Сенсацию турнира, норвежский «Буде-Глимт», ждет испытание финалистом прошлого розыгрыша. Удастся ли Хайкину и компании совершить еще один мини-подвиг вроде памятных побед над «Ман Сити» и «Атлетико»?
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч
Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Буде-Глимт»
|0
|0
|2
|1-7
|«Интер
|2
|0
|0
|7-1
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|20.01.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|13.01.2026
|«Буде-Глимт»
4:1
«Диошдьер»
Товарищеский матч
|06.01.2026
|«Гронинген»
0:4
«Буде-Глимт»
Товарищеский матч
|10.12.2025
|«Боруссия» Д
2:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2026
|«Интер»
3:2
«Ювентус»
Серия А
|08.02.2026
|«Сассуоло»
0:5
«Интер»
Серия А
|04.02.2026
|«Интер»
2:1
«Торино»
Кубок Италии
|01.02.2026
|«Кремонезе»
0:2
«Интер»
Серия А
|28.01.2026
|«Боруссия» Д
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
Даже в современном, донельзя коммерциализированном футболе еще остается место чудесам. Одно из них называется «Буде-Глимт». Перед стартом Общего этапа Лиги чемпионов норвежский клуб относили к аутсайдерам, а он завершил групповой турнир двумя подряд громкими победами - над «Манчестер Сити» и «Атлетико» - и вышел в «стыки»! Других официальных матчей у команды Никиты Хайкина в этом году не было. Третий пройдет в среду.
«Интер», напротив, недостатка игровой практики не испытывает. Но у этой медали есть и оборотная сторона - усталость футболистов. Впрочем, в случае с миланским топом она пока никак не проявляется. Победная серия черно-синих во всех турнирах составляет уже шесть матчей. «Буде-Глимт» не проигрывает столько же, но у него эта полоса включила пару контрольных матчей и ничью с «Боруссией» в прошлом году.
При этом в последний раз «Буде» не забивал еще в начале ноября (0:1 с «Монако»). Полагаем, что как минимум на гол хозяева поля могут рассчитывать и в эту среду. В «БЕТСИТИ» исход «обе забьют» котируется за 1.52.
В прямом эфире игру в Буде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Буде-Глимт»: Алесами (травма)
«Интер»: Думфрис травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Интер»:
|Позиция
|«Буде-Глимт»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|12. Хайкин
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|15. Бьеркан
|95. Бастони
|Защитник
|Защитник
|4. Бьортуфт
|25. Аканжи
|Защитник
|Защитник
|2. Нильсен
|31. Биссек
|Защитник
|Защитник
|20. Сьоволд
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Берг
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Фет
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Эвьен
|8. Сучич
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Хауге
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Бломберг
|9. Тюрам
|Нападающий
|Нападающий
|9. Хег
|10. Мартинес
|Нападающий
|Главный тренер
|Кьетиль Кнутсен
|Кристиан Киву
|Главный тренер
Трейдеры становили близкие коэффициенты на победу хозяев (4.60) и ничью (4.30). Выигрыш миланского топа идет в линии букмекера за 1.72.