Буде-Глимт - Интер, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Даже в современном, донельзя коммерциализированном футболе еще остается место чудесам. Одно из них называется «Буде-Глимт». Перед стартом Общего этапа Лиги чемпионов норвежский клуб относили к аутсайдерам, а он завершил групповой турнир двумя подряд громкими победами - над «Манчестер Сити» и «Атлетико» - и вышел в «стыки»! Других официальных матчей у команды Никиты Хайкина в этом году не было. Третий пройдет в среду.

«Интер», напротив, недостатка игровой практики не испытывает. Но у этой медали есть и оборотная сторона - усталость футболистов. Впрочем, в случае с миланским топом она пока никак не проявляется. Победная серия черно-синих во всех турнирах составляет уже шесть матчей. «Буде-Глимт» не проигрывает столько же, но у него эта полоса включила пару контрольных матчей и ничью с «Боруссией» в прошлом году.

При этом в последний раз «Буде» не забивал еще в начале ноября (0:1 с «Монако»). Полагаем, что как минимум на гол хозяева поля могут рассчитывать и в эту среду. В «БЕТСИТИ» исход «обе забьют» котируется за 1.52.