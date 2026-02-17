Ведомости
Буде-Глимт - Интер, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда Никиты Хайкина снова удивит?
Валентин Васильев

На этой пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА. Сенсацию турнира, норвежский «Буде-Глимт», ждет испытание финалистом прошлого розыгрыша. Удастся ли Хайкину и компании совершить еще один мини-подвиг вроде памятных побед над «Ман Сити» и «Атлетико»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Буде-Глимт» (Норвегия)

18.02.2026, Ср

23:00 МСК

«Интер» (Милан, Италия)  

П1 - 4.60

Х - 4.30

П2 - 1.72

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч

Стадион: «Аспмюра»   (Буде, Норвегия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Буде-Глимт»0021-7
«Интер2007-1

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«Атлетико»

1:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

20.01.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

13.01.2026«Буде-Глимт»

4:1

«Диошдьер»

Товарищеский матч

06.01.2026«Гронинген»

0:4

«Буде-Глимт»

Товарищеский матч

10.12.2025«Боруссия» Д

2:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2026«Интер»

3:2

«Ювентус»

Серия А

08.02.2026«Сассуоло»

0:5

«Интер»

Серия А

04.02.2026«Интер»

2:1

«Торино»

Кубок Италии

01.02.2026«Кремонезе»

0:2

«Интер»

Серия А

28.01.2026«Боруссия» Д

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

Календарь игр

Стыковые матчи. Первые игры

17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)  

17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)  

18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)  

18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)  

18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)  

Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)  

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)  

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)  

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)  

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)  

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)  

25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

Даже в современном, донельзя коммерциализированном футболе еще остается место чудесам. Одно из них называется «Буде-Глимт». Перед стартом Общего этапа Лиги чемпионов норвежский клуб относили к аутсайдерам, а он завершил групповой турнир двумя подряд громкими победами - над «Манчестер Сити» и «Атлетико» - и вышел в «стыки»! Других официальных матчей у команды Никиты Хайкина в этом году не было. Третий пройдет в среду.

«Интер», напротив, недостатка игровой практики не испытывает. Но у этой медали есть и оборотная сторона - усталость футболистов.   Впрочем, в случае с миланским топом она пока никак не проявляется. Победная серия черно-синих во всех турнирах составляет уже шесть матчей. «Буде-Глимт» не проигрывает столько же, но у него эта полоса включила пару контрольных матчей и ничью с «Боруссией» в прошлом году.

При этом в последний раз «Буде» не забивал еще в начале ноября (0:1 с «Монако»).  Полагаем, что как минимум на гол хозяева поля могут рассчитывать и в эту среду.  В «БЕТСИТИ» исход «обе забьют» котируется за 1.52.

Свернуть
Трансляции

В прямом эфире игру в Буде покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Буде-Глимт»: Алесами (травма)

«Интер»: Думфрис травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Буде-Глимт» - «Интер»:

Позиция«Буде-Глимт»«Интер»Позиция
Вратарь12. Хайкин1. ЗоммерВратарь
Защитник15. Бьеркан95. БастониЗащитник
Защитник4. Бьортуфт25. АканжиЗащитник
Защитник2. Нильсен31. БиссекЗащитник
Защитник20. Сьоволд32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 7. Берг22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник 19. Фет7. ЗелиньскиПолузащитник 
Полузащитник26. Эвьен8. СучичПолузащитник
Полузащитник10. Хауге11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Полузащитник11. Бломберг9. ТюрамНападающий
Нападающий9. Хег10. МартинесНападающий
Главный тренерКьетиль КнутсенКристиан КивуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры становили близкие коэффициенты на победу хозяев (4.60) и ничью (4.30).  Выигрыш миланского топа идет в линии букмекера за 1.72.

