Сергей Богачук – Раджаб Бутаев, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Богачук еще недавно выглядел одним из самых ярких и перспективных боксеров первого среднего веса, но стабильность на топовом уровне он потерял. Навыки, особенно нокаутирующая мощь, никуда не делись, вот только не всегда украинец применяет их с умом. Всё чаще он проваливается в ответственные моменты, поэтому бой с Бутаевым – важный в контексте дальнейших перспектив на высшем уровне.

И россиянин кажется вполне удобным соперником. Вес у его имени есть, а вот к актуальным кондициям много вопросов. В ноябре Бутаев вернулся после двухлетнего простоя и победил крайне проходного соперника (причем не удосрочил). Трудно предсказать, в какой форме уроженец Дагестана находится сейчас.

В любом случае Бутаев делает ставку на техничную работу, обладает качественным бойцовским IQ и не любит часто рисковать. Полагаем, и Богачук не будет форсировать события, опасаясь провалиться и потерпеть второе поражение. При таких раскладах мы вправе ждать, что боксеры дойдут как минимум до девятого из 10 раундов.