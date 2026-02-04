Сергей Богачук – Раджаб Бутаев, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием крупного вечера бокса в Лас-Вегасе станет рейтинговый поединок в первом среднем весе (до 69,85 кг) между украинцем Сергеем Богачуком и россиянином Раджабом Бутаевым. Чем завершится противостояние?
Богачук
Бутаев
Украина
Страна
Россия
30
Возраст
32
29
Бои
17
26 (24)
Победы (нокауты)
16 (12)
3 (1)
Поражения (нокауты)
1 (0)
12 (первый средний вес)
Место в рейтинге BoxRec
22 (средний вес)
180
Рост (см)
179
185
Размах рук (см)
183
Правша
Стойка
Правша
Уроженец Винницы, на профессиональном ринге выступает с 2017 г. В 2019-м забрал пояс WBC Continental Americas в первом среднем весе, в 2021-м потерял его, потерпев первое поражение в карьере – от Брэндона Адамса. В 2022-м вновь выиграл этот титул, после чего дважды защитил его. В 2024-м одолел Брайана Мендосу и стал временным чемпионом в первом среднем весе по версии WBC. Проиграл пояс Верджилу Ортису-младшему, а затем одержал две победы подряд. В последнем поединке в сентябре уступил Адамсу в реванше единогласным решением судей.
Уроженец Дагестана, по национальности – аварец. На любительском уровне выиграл Универсиаду-2013 в Казани. На профессиональном ринге выступает с 2016 г. Владел поясом WBC-NABF в первом среднем весе. В 2021 г. победил Джамала Джеймса и забрал титул WBA (Regular) в среднем дивизионе. В первой же защите проиграл его Эймантасу Станёнису. После этого одержал две победы. В последнем поединке в ноябре одолел Артема Пугача единогласным решением судей.
Богачук еще недавно выглядел одним из самых ярких и перспективных боксеров первого среднего веса, но стабильность на топовом уровне он потерял. Навыки, особенно нокаутирующая мощь, никуда не делись, вот только не всегда украинец применяет их с умом. Всё чаще он проваливается в ответственные моменты, поэтому бой с Бутаевым – важный в контексте дальнейших перспектив на высшем уровне.
И россиянин кажется вполне удобным соперником. Вес у его имени есть, а вот к актуальным кондициям много вопросов. В ноябре Бутаев вернулся после двухлетнего простоя и победил крайне проходного соперника (причем не удосрочил). Трудно предсказать, в какой форме уроженец Дагестана находится сейчас.
В любом случае Бутаев делает ставку на техничную работу, обладает качественным бойцовским IQ и не любит часто рисковать. Полагаем, и Богачук не будет форсировать события, опасаясь провалиться и потерпеть второе поражение. При таких раскладах мы вправе ждать, что боксеры дойдут как минимум до девятого из 10 раундов.
Турнир на арене «Meta Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в понедельник, 2 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Богачук – Бутаев стоит ожидать не ранее 05:30 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис Paramount.
