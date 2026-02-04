Ведомости
Сергей Богачук – Раджаб Бутаев, 2 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Встреча украинца и россиянина на ринге
Александр Бокулёв
Источник: Zuffa Boxing
Источник: Zuffa Boxing

Соглавным событием крупного вечера бокса в Лас-Вегасе станет рейтинговый поединок в первом среднем весе (до 69,85 кг) между украинцем Сергеем Богачуком и россиянином Раджабом Бутаевым. Чем завершится противостояние?

Статистика



Богачук

 

Бутаев

Украина

Страна

Россия

30

Возраст

32

29

Бои

17

26 (24)

Победы (нокауты)

16 (12)

3 (1)

Поражения (нокауты)

1 (0)

12 (первый средний вес)

Место в рейтинге BoxRec

22 (средний вес)

180

Рост (см)

179

185

Размах рук (см)

183

Правша

Стойка

Правша

Сергей Богачук



Уроженец Винницы, на профессиональном ринге выступает с 2017 г. В 2019-м забрал пояс WBC Continental Americas в первом среднем весе, в 2021-м потерял его, потерпев первое поражение в карьере – от Брэндона Адамса. В 2022-м вновь выиграл этот титул, после чего дважды защитил его. В 2024-м одолел Брайана Мендосу и стал временным чемпионом в первом среднем весе по версии WBC. Проиграл пояс Верджилу Ортису-младшему, а затем одержал две победы подряд. В последнем поединке в сентябре уступил Адамсу в реванше единогласным решением судей.

Раджаб Бутаев



Уроженец Дагестана, по национальности – аварец. На любительском уровне выиграл Универсиаду-2013 в Казани. На профессиональном ринге выступает с 2016 г. Владел поясом WBC-NABF в первом среднем весе. В 2021 г. победил Джамала Джеймса и забрал титул WBA (Regular) в среднем дивизионе. В первой же защите проиграл его Эймантасу Станёнису. После этого одержал две победы. В последнем поединке в ноябре одолел Артема Пугача единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов


 Победа БогачукаПобеда БутаеваДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,562,601,801,90

Прогноз на бой



Богачук еще недавно выглядел одним из самых ярких и перспективных боксеров первого среднего веса, но стабильность на топовом уровне он потерял. Навыки, особенно нокаутирующая мощь, никуда не делись, вот только не всегда украинец применяет их с умом. Всё чаще он проваливается в ответственные моменты, поэтому бой с Бутаевым – важный в контексте дальнейших перспектив на высшем уровне.

И россиянин кажется вполне удобным соперником. Вес у его имени есть, а вот к актуальным кондициям много вопросов. В ноябре Бутаев вернулся после двухлетнего простоя и победил крайне проходного соперника (причем не удосрочил). Трудно предсказать, в какой форме уроженец Дагестана находится сейчас.

В любом случае Бутаев делает ставку на техничную работу, обладает качественным бойцовским IQ и не любит часто рисковать. Полагаем, и Богачук не будет форсировать события, опасаясь провалиться и потерпеть второе поражение. При таких раскладах мы вправе ждать, что боксеры дойдут как минимум до девятого из 10 раундов.

Где смотреть бой Богачук – Бутаев



Турнир на арене «Meta Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в понедельник, 2 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Богачук – Бутаев стоит ожидать не ранее 05:30 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис Paramount.

Полный кард

  • Хосе Валенсуэла (США) – Диего Торрес (Мексика). Первый полусредний вес;
  • Сергей Богачук (Украина) – Раджаб Бутаев (Россия). Первый средний вес;
  • Александр Гвоздик (Украина) – Радивое Калайджич (США). Полутяжелый вес;
  • Джалил Хэкетт (США) – Роберто Крус (Пуэрто-Рико). Первый средний вес;
  • Джастин Вилория (США) – Оскар Перес (США). Легкий вес;
  • Дамони Като-Кайн (США) – Кристиан Перес (США). Промежуточный вес;
  • Джамар Тэлли (США) – Девонте Уильямс (США). Первый тяжелый вес;
  • Дамазион Ванхутер (США) – Джулиан Гомес (Мексика). Тяжелый вес.



