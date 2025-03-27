Борнмут - Манчестер Сити, 30 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Крайне непривычно видеть «Манчестер Сити» и «Борнмут» неподалеку друг от друга в таблице АПЛ. Обычно между ними пролегает настоящая пропасть, а тут - всего четыре очка. С одной стороны, это укор «горожанам», с другой - комплимент «вишням». Команда Андони Ираолы сохраняет шансы пробиться в еврокубки, причем сразу на двух направлениях - через чемпионат и Кубок. Для нее предстоящее противостояние с командой Гвардиолы - в некотором смысле матч года. Больше таких топов в сетке розыгрыша не осталось - все повылетали.

Именно в этом сезоне «Борнмут» одержал историческую, первую в истории победу над «Сити» - 2:1 в первом круге АПЛ. И «горожане» сейчас не в том состоянии, чтобы до смерти напугать соперника одним своим видом. Нет сомнений, что хозяева снова дадут бой фавориту. Комбо из обоюдного взятия ворот и ТБ 2.5 кажется вполне перспективным в этом случае.