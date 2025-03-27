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27 марта 12:06ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Борнмут - Манчестер Сити, 30 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Последний доступный трофей сезона для команды Гвардиолы
Валентин Васильев

Редкий случай в английском футболе, когда выходные отданы не Премьер-лиге, а Кубку страны. В самом древнем турнире на планете определятся полуфиналисты. Пока еще действующего чемпиона страны ожидает выезд в Борнмут. Обойдется без сюрпризов?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Борнмут»

30.03.2025, Вс

18:30 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 2.80

Х - 3.65

П2 - 2.35

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/4 финала

Стадион: «Виталити»  (Борнмут, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Борнмут» 111813-56
«Манчестер Сити»181156-13

Последние пять игр «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Борнмут» 

1:2

«Брентфорд»

АПЛ

09.03.2025«Тоттенхэм»

2:2

«Борнмут» 

АПЛ

01.03.2025«Борнмут» 

1:1, пен. 5:4

«Вулверхэмптон»

Кубок Англии

25.02.2025«Брайтон»

2:1

«Борнмут» 

АПЛ

22.02.2025«Борнмут» 

0:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Манчестер Сити»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

08.03.2025«Ноттингем Форест»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

01.03.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Плимут»

Кубок Англии

26.02.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять игр «Борнмута» и  «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024«Борнмут» 

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

24.02.2024«Борнмут» 

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.11.2023«Манчестер Сити»

6:1

«Борнмут» 

АПЛ

25.02.2023«Борнмут» 

1:4

«Манчестер Сити»

АПЛ

13.08.2022«Манчестер Сити»

4:0

«Борнмут» 

АПЛ

Календарь игр

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1/4 финала

29.03.2025.  15:15. «Фулхэм»  – «Кристал Пэлас»  

29.03.2025.  20:15. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Ноттингем Форест»  

30.03.2025.  15:30. «Престон Норт Энд»  – «Астон Вилла»  

30.03.2025.  18:30. «Борнмут»  – «Манчестер Сити» 

Прогноз на матч

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Крайне непривычно видеть «Манчестер Сити» и «Борнмут» неподалеку друг от друга в таблице АПЛ. Обычно между ними пролегает настоящая пропасть, а тут - всего четыре очка. С одной стороны, это укор «горожанам», с другой - комплимент «вишням». Команда Андони Ираолы сохраняет шансы пробиться в еврокубки, причем сразу на двух направлениях - через чемпионат и Кубок. Для нее предстоящее противостояние с командой Гвардиолы - в некотором смысле матч года. Больше таких топов в сетке розыгрыша не осталось - все повылетали.

Именно в этом сезоне «Борнмут» одержал историческую, первую в истории победу над «Сити» - 2:1 в первом круге АПЛ. И «горожане» сейчас не в том состоянии, чтобы до смерти напугать соперника одним своим видом. Нет сомнений, что хозяева снова дадут бой фавориту. Комбо из обоюдного взятия ворот и ТБ 2.5 кажется вполне перспективным в этом случае. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Борнмут»: Смит, Синистерра, Араухо, Сенеси, Юнал (все - травмы)

«Манчестер Сити»:  Бобб, Стоунз, Аканджи, Родри, Аке (все - травмы), Эдерсон (болезнь)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Борнмут» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Борнмут»«МС»Позиция
Вратарь13. Кепа18. ОртегаВратарь
Защитник2. Хейсен82. ЛьюисЗащитник
Защитник3. Керкез3. ДиашЗащитник
Защитник23. Хилл45. ХусановЗащитник
Защитник4. Кук24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник 8. Скотт8. КовачичПолузащитник
Полузащитник 12. Адамс47. ФоденПолузащитник 
Полузащитник16. Таверньер20. СилваПолузащитник
Нападающий7. Брукс17. Де БрейнеПолузащитник
Нападающий9. Эванилсон19. ГюндоганПолузащитник
Нападающий24. Семеньо9. ХоландНападающий
Главный тренерАндони ИраолаХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Высокие коэффициенты на победу обеих команд объясняются прежде всего неубедительной игрой чемпиона Англии. Вероятность успеха гостей в основное время «Фонбет»  оценил коэффициентом 2.35. Котировка на хозяев всего на 0.45 выше. Пари на ничью можно заключить по котировке 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Борнмут» - «Манчестер Сити»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени матча является ничья 1:1. Коэффициент на этот вариант составляет 9.00.  

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5 предвещает результативную игру в Борнмуте.

Кто владеет Кубком Англии?

Уже точно можно сказать, что у трофея будет новый обладатель, так как победитель предыдущего розыгрыша - «Манчестер Юнайтед» - не справился с защитой титула и уже выбыл из борьбы.

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