Борнмут - Манчестер Сити, 30 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
Редкий случай в английском футболе, когда выходные отданы не Премьер-лиге, а Кубку страны. В самом древнем турнире на планете определятся полуфиналисты. Пока еще действующего чемпиона страны ожидает выезд в Борнмут. Обойдется без сюрпризов?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Борнмут»
30.03.2025, Вс
18:30 МСК
«Манчестер Сити»
|П1 - 2.80
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/4 финала
Стадион: «Виталити» (Борнмут, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Борнмут»
|1
|1
|18
|13-56
|«Манчестер Сити»
|18
|1
|1
|56-13
Последние пять игр «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Борнмут»
1:2
«Брентфорд»
АПЛ
|09.03.2025
|«Тоттенхэм»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|01.03.2025
|«Борнмут»
1:1, пен. 5:4
«Вулверхэмптон»
Кубок Англии
|25.02.2025
|«Брайтон»
2:1
«Борнмут»
АПЛ
|22.02.2025
|«Борнмут»
0:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Манчестер Сити»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|08.03.2025
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|01.03.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Плимут»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять игр «Борнмута» и «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|«Борнмут»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|24.02.2024
|«Борнмут»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.11.2023
|«Манчестер Сити»
6:1
«Борнмут»
АПЛ
|25.02.2023
|«Борнмут»
1:4
«Манчестер Сити»
АПЛ
|13.08.2022
|«Манчестер Сити»
4:0
«Борнмут»
АПЛ
1/4 финала
29.03.2025. 15:15. «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»
29.03.2025. 20:15. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ноттингем Форест»
30.03.2025. 15:30. «Престон Норт Энд» – «Астон Вилла»
30.03.2025. 18:30. «Борнмут» – «Манчестер Сити»
Крайне непривычно видеть «Манчестер Сити» и «Борнмут» неподалеку друг от друга в таблице АПЛ. Обычно между ними пролегает настоящая пропасть, а тут - всего четыре очка. С одной стороны, это укор «горожанам», с другой - комплимент «вишням». Команда Андони Ираолы сохраняет шансы пробиться в еврокубки, причем сразу на двух направлениях - через чемпионат и Кубок. Для нее предстоящее противостояние с командой Гвардиолы - в некотором смысле матч года. Больше таких топов в сетке розыгрыша не осталось - все повылетали.
Именно в этом сезоне «Борнмут» одержал историческую, первую в истории победу над «Сити» - 2:1 в первом круге АПЛ. И «горожане» сейчас не в том состоянии, чтобы до смерти напугать соперника одним своим видом. Нет сомнений, что хозяева снова дадут бой фавориту. Комбо из обоюдного взятия ворот и ТБ 2.5 кажется вполне перспективным в этом случае.
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Потери
«Борнмут»: Смит, Синистерра, Араухо, Сенеси, Юнал (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Бобб, Стоунз, Аканджи, Родри, Аке (все - травмы), Эдерсон (болезнь)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Борнмут» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Борнмут»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|13. Кепа
|18. Ортега
|Вратарь
|Защитник
|2. Хейсен
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|3. Керкез
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|23. Хилл
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|4. Кук
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|8. Скотт
|8. Ковачич
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Адамс
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Таверньер
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Брукс
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Эванилсон
|19. Гюндоган
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Семеньо
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Андони Ираола
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Высокие коэффициенты на победу обеих команд объясняются прежде всего неубедительной игрой чемпиона Англии. Вероятность успеха гостей в основное время «Фонбет» оценил коэффициентом 2.35. Котировка на хозяев всего на 0.45 выше. Пари на ничью можно заключить по котировке 3.65.
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По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени матча является ничья 1:1. Коэффициент на этот вариант составляет 9.00.
Коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5 предвещает результативную игру в Борнмуте.
Уже точно можно сказать, что у трофея будет новый обладатель, так как победитель предыдущего розыгрыша - «Манчестер Юнайтед» - не справился с защитой титула и уже выбыл из борьбы.
Партнерский проект