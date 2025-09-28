Боруссия Дортмунд — Атлетик, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Самый результативный матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов был сыгран с участием дортмундской «Боруссии». Во втором туре немецкая команда примет неуступчивый испанский «Атлетик». В этот раз голов будет кратно меньше?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур
Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)
Судьи: станут известны позднее
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|0
|0
|2
|0-3
|«Атлетики»
|2
|0
|0
|3-0
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Майнц»
0:2
«Боруссия» (Дортмунд)
Бундеслига
|21.09.2025
|«Боруссия» (Дортмунд)
1:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
|16.09.2025
|«Ювентус»
4:4
«Боруссия» (Дортмунд)
ЛЧ
|13.09.2025
|«Хайденхайм»
0:2
«Боруссия» (Дортмунд)
Бундеслига
|31.08.2025
|«Боруссия» (Дортмунд)
3:0
«Унион Берлин»
Бундеслига
Последние пять игр «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Вильярреал»
1:0
«Атлетик»
Ла Лига
|23.09.2025
|«Атлетик»
1:1
«Жирона»
Ла Лига
|20.09.2025
|«Валенсия»
2:0
«Атлетик»
Ла Лига
|16.09.2025
|«Атлетик»
0:2
«Арсенал»
ЛЧ
|13.09.2025
|«Атлетик»
0:1
«Алавес»
Ла Лига
После первого тура и «Боруссия», и «Атлетик» не входит в топ-10.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Айнтрахт
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3. Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4. Спортинг
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|5. Юнион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6. Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7. Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8. Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|10. Карабах
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11. Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|12. Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13. Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14. Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|16. Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|17. Буде-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|18. Байер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|19. Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|20. Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|21. Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22. Пафос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|23. Атлетико
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|24. Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25. Марсель
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26. Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27. Вильярреал
|1
|0
|0
|0
|0-1
|0
|28. Челси
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29. ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30. Атлетик
|1
|0
|0
|2
|0-2
|0
|31. Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32. Аякс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33. Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34. Монако
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|35. Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|36. Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
После паузы на игры национальных сборных у «Атлетика» наступила черная полоса. В пяти матчах команда добилась одной ничьей при четырех поражениях. Баски выглядят отнюдь не безнадежно, но едва ли это служит утешением — психологически они явно не в лучшей форме на фоне таких результатов.
«Боруссия», напротив, в нынешнем сезоне пока не проигрывала. Команда довольно вариативно и эффективно действует в атаке, а на домашнем поле она вообще близка к идеалу — победы в обоих матчах с общим счетом 4:0.
Полагаем, актуальных кондиций — и игровых, и психологических — дортмундцам хватит для того, чтобы избежать поражения в предстоящей встрече. А уж на пару голов на двоих от этих команд точно можно рассчитывать.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Боруссии» и «Атлетиком» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Боруссия»: Джан, Дюранвилль, Ансельмино (все — травмы)
«Атлетик»: Прадос, Эгилус (оба — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» — «Атлетик»:
|Позиция
|«Боруссия»
|«Атлетик»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|1. Симон
|Вратарь
|Защитник
|4. Шлоттербек
|12. Аресо
|Защитник
|Защитник
|3. Антон
|3. Вивиан
|Защитник
|Защитник
|5. Бенсебаини
|4. Паредес
|Защитник
|Полузащитник
|2. Коуто
|17. Берчиче
|Защитник
|Полузащитник
|24. Свенссон
|6. Весга
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Нмеча
|16. Руис
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Забитцер
|8. Сансет
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Адейеми
|9. Уильямс
|Нападающий
|Нападающий
|10. Брандт
|7. Беренгер
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гирасси
|11. Гурусета
|Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
|Эрнесто Вальверде
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Атлетика» — 3,70 и 4,30 соответственно. Поставить на победу «Боруссии» можно с котировкой 1,82.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Этот маркет оценивается коэффициентом 7,50.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.