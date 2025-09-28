Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 сентября 16:24ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Боруссия Дортмунд — Атлетик, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда из Бильбао проиграла четырежды за последние пять встреч
Александр Бокулёв

Самый результативный матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов был сыгран с участием дортмундской «Боруссии». Во втором туре немецкая команда примет неуступчивый испанский «Атлетик». В этот раз голов будет кратно меньше? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

01.10.2025, Ср

22:00 МСК

«Атлетик» (Бильбао, Испания)

П1 - 1,82

Х - 3,70

П2 - 4,30

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

Судьи: станут известны позднее

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»0020-3
«Атлетики»2003-0

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Майнц»

0:2

«Боруссия» (Дортмунд)

Бундеслига

21.09.2025«Боруссия» (Дортмунд)

1:0

«Вольфсбург»

Бундеслига

16.09.2025«Ювентус»

4:4

«Боруссия» (Дортмунд)

ЛЧ

13.09.2025«Хайденхайм»

0:2

«Боруссия» (Дортмунд)

Бундеслига

31.08.2025«Боруссия» (Дортмунд)

3:0

«Унион Берлин»

Бундеслига

Последние пять игр «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Вильярреал»

1:0

«Атлетик»

Ла Лига

23.09.2025«Атлетик»

1:1

«Жирона»

Ла Лига

20.09.2025«Валенсия»

2:0

«Атлетик»

Ла Лига

16.09.2025«Атлетик»

0:2

«Арсенал»

ЛЧ

13.09.2025«Атлетик»

0:1

«Алавес»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура и «Боруссия», и «Атлетик» не входит в топ-10.

КомандаИВНПМО
1. Айнтрахт11005-13
2. ПСЖ11004-03
3. Брюгге11004-13
4. Спортинг11004-13
5. Юнион11003-13
6. Бавария11003-13
7. Арсенал11002-03
8. Интер11002-03
9. Манчестер Сити11002-03
10. Карабах11003-23
11. Ливерпуль11003-23
12. Барселона11002-13
13. Реал Мадрид11002-13
14. Тоттенхэм11001-03
15. Боруссия Д10104-41
16. Ювентус10104-41
17. Буде-Глимт10102-21
18. Байер10102-21
19. Славия Прага10102-21
20. Копенгаген10102-21
21. Олимпиакос10100-01
22. Пафос10100-01
23. Атлетико10012-30
24. Бенфика10012-30
25. Марсель10011:20
26. Ньюкасл10011-20
27. Вильярреал10000-10
28. Челси10011-30
29. ПСВ10011-30
30. Атлетик10020-20
31. Наполи10010-20
32. Аякс10010-20
33. Кайрат10011-40
34. Монако10011-40
35. Галатасарай10011-50
36. Аталанта10010-40

Прогноз на матч

Свернуть

После паузы на игры национальных сборных у «Атлетика» наступила черная полоса. В пяти матчах команда добилась одной ничьей при четырех поражениях. Баски выглядят отнюдь не безнадежно, но едва ли это служит утешением — психологически они явно не в лучшей форме на фоне таких результатов.

«Боруссия», напротив, в нынешнем сезоне пока не проигрывала. Команда довольно вариативно и эффективно действует в атаке, а на домашнем поле она вообще близка к идеалу — победы в обоих матчах с общим счетом 4:0.

Полагаем, актуальных кондиций — и игровых, и психологических — дортмундцам хватит для того, чтобы избежать поражения в предстоящей встрече. А уж на пару голов на двоих от этих команд точно можно рассчитывать.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Боруссии» и «Атлетиком» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Боруссия»: Джан, Дюранвилль, Ансельмино (все — травмы)

«Атлетик»: Прадос, Эгилус (оба — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия»«Атлетик»:

Позиция«Боруссия»«Атлетик»Позиция
Вратарь1. Кобель1. СимонВратарь
Защитник4. Шлоттербек12. АресоЗащитник
Защитник3. Антон3. ВивианЗащитник
Защитник5. Бенсебаини4. ПаредесЗащитник
Полузащитник2. Коуто17. БерчичеЗащитник
Полузащитник24. Свенссон6. ВесгаПолузащитник
Полузащитник 8. Нмеча16. РуисПолузащитник 
Полузащитник20. Забитцер8. СансетПолузащитник
Нападающий27. Адейеми9. УильямсНападающий
Нападающий10. Брандт7. БеренгерНападающий
Нападающий9. Гирасси11. ГурусетаНападающий
Главный тренерНико КовачЭрнесто ВальвердеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Атлетика» — 3,70 и 4,30 соответственно. Поставить на победу «Боруссии» можно с котировкой 1,82.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Боруссия» — «Атлетик»?

Свернуть

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — ничья со счетом 1:1. Этот маркет оценивается коэффициентом 7,50.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Свернуть

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Боруссия» — «Атлетик»?

Свернуть

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer125 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer459 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer80 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer459 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё