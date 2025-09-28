Боруссия Дортмунд — Атлетик, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

После паузы на игры национальных сборных у «Атлетика» наступила черная полоса. В пяти матчах команда добилась одной ничьей при четырех поражениях. Баски выглядят отнюдь не безнадежно, но едва ли это служит утешением — психологически они явно не в лучшей форме на фоне таких результатов.

«Боруссия», напротив, в нынешнем сезоне пока не проигрывала. Команда довольно вариативно и эффективно действует в атаке, а на домашнем поле она вообще близка к идеалу — победы в обоих матчах с общим счетом 4:0.

Полагаем, актуальных кондиций — и игровых, и психологических — дортмундцам хватит для того, чтобы избежать поражения в предстоящей встрече. А уж на пару голов на двоих от этих команд точно можно рассчитывать.