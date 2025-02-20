Боруссия Д — Унион, 22 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Унион» никогда не выигрывал в Дортмунде. Учитывая, что соперники ни разу в истории личных встреч не играли вничью, то и очков в выездных встречах с «Боруссией» берлинцам брать не доводилось.

Берлинский клуб демонстрирует довольно закрытый футбол, имея один из самых скромных в Бундеслиге показателей по забитым мячам. На счету футболистов «Униона» 21 гол в 22-х матчах (меньше только у «Санкт-Паули»). Обратной стороной медали является то, что по пропущенным мячам занимающий 13-е место в турнирной таблице «Униона» идет по графику команд из квартета сильнейших, а не аутсайдера.

Гости могут отбиться в этой встрече и впервые в истории взять в Дортмунде хоть какие-то очки. Не станем идти на поводу у статистики и ставить на победу «Боруссии». Сделаем выбор в пользу того, что показатель результативности в этой встрече не превысит двух мячей.