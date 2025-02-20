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20 февраля 9:47ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Д — Унион, 22 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Соперники никогда не расходились миром
Руслан Ипполитов

22 февраля в Дортмунде местная «Боруссия» примет «Унион». Матч пройдет в рамках 23-го тура чемпионата Германии по футболу. Обе команды проводят далеко не лучший сезон в Бундеслиге и занимают места в нижней части турнирной таблицы. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд)

22.02.2025, Сб

20:30 МСК

«Унион» (Берлин)

П1 - 1.55

Х - 4.50

П2 - 5.60

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»90432-17
«Унион»40917-32

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2025«Боруссия»0:0«Спортинг»Лига чемпионов
15.02.2025«Бохум»2:0«Боруссия»Бундеслига
11.02.2025«Спортинг»0:3«Боруссия»Лига чемпионов
08.02.2025«Боруссия»1:2«Штутгарт»Бундеслига
01.02.2025«Хайденхайм»1:2«Боруссия»Бундеслига

Последние пять игр «Униона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Унион»1:2«Боруссия М»Бундеслига
08.02.2025«Хоффенхайм»0:4«Унион»Буднеслига
01.02.2025«Унион»0:0«Лейпциг»Бундеслига
26.01.2025«Санкт-Паули»3:0«Унион»Бундеслига
19.01.2025«Унион»2:1«Майнц»Бундеслига

Последние пять игр «Боруссии» и «Униона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2024«Унион»2:1«Боруссия»Бундеслига
02.03.2024«Унион»0:2«Боруссия»Бундеслига
07.10.2023«Боруссия»

4:2

«Унион»

Бундеслига

08.04.2023«Боруссия»

2:1

«Унион»

Бундеслига

16.10.2022«Унион»

2:0

«Боруссия»

Бундеслига

Турнирное положение

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После 22-х туров дортмундская «Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Унион» - 13-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария22174165-1955
2. Байер22138149-2747
3. Айнтрахт22126449-2942
4. Лейпциг22107536-2937
5. Фрайбург22113829-3636
6. Майнц22105735-2435
7. Штутгарт22105740-3335
8. Боруссия М22104835-3234
9. Вольфсбург2296745-3633
10. Вердер2286835-4230
11. Боруссия Д2285937-3829
12. Аугсбург2277824-3528
13. Унион22661021-2924
14. Санкт-Паули22631318-2521
15. Хоффенхайм22561129-4521
16. Хайденхайм22421625-4514
17. Бохум22351421-4614
18. Хольштайн22341534-5713

Прогноз на матч

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«Унион» никогда не выигрывал в Дортмунде. Учитывая, что соперники ни разу в истории личных встреч не играли вничью, то и очков в выездных встречах с «Боруссией» берлинцам брать не доводилось. 

Берлинский клуб демонстрирует довольно закрытый футбол, имея один из самых скромных в Бундеслиге показателей по забитым мячам. На счету футболистов «Униона» 21 гол в 22-х матчах (меньше только у «Санкт-Паули»). Обратной стороной медали является то, что по пропущенным мячам занимающий 13-е место в турнирной таблице «Униона» идет по графику команд из квартета сильнейших, а не аутсайдера.

Гости могут отбиться в этой встрече и впервые в истории взять в Дортмунде хоть какие-то очки. Не станем идти на поводу у статистики и ставить на победу «Боруссии». Сделаем выбор в пользу того, что показатель результативности в этой встрече не превысит двух мячей.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Боруссия Д» - «Унион» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Нмеча, Мане (оба - травма)

«Унион»: Кемляйн, Огбемудиа, Штайн, Фогт, Сков (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «Унион»:

Позиция«Боруссия Д»«Унион»Позиция
Вратарь1. Кобель1. РенновВратарь
Защитник26. Рюэрсон18. ЮрановичЗащитник
Защитник23. Джан5. ДукиЗащитник
Защитник3. Антон4. Лейте Защитник
Защитник26. Веверсон19. ХаберерЗащитник
Полузащитник 20. Забитцер15. РотеПолузащитник 
Полузащитник 13. Грос8. ХедираПолузащитник 
Полузащитник27. Адейеми11. ЕнПолузащитник
Полузащитник10. Брандт16. ХоллербахПолузащитник
Полузащитник43. Байно-Гиттенс21. СкаркеПолузащитник
Нападающий9. Гирасси23. ИличНападающий
Главный тренерНико КовачШтеффен БаумгартГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI считают хозяев явными фаворитами встречи. На победу «Боруссии» можно поставить за 1.55. Номинал сыгравшей ставки на «Унион» будет умножен на 5.60. Заключить пари на ничью можно с кэфом 4.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Боруссия Д» «Унион»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.50) предлагается за победу дортмундцев 2:0 или 2:1. На скромный выигрыш хозяев со счетом 1:0 можно заключить пари за 9.00. Ничья 1:1 котируется за 9.50.

Где смотреть бесплатно матч «Боруссия Д» «Унион»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Германии?

Эксперты БК PARI предлагают за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.04. На единственного потенциального конкурента мюнхенцев - «Байер» - можно поставить за 13.00. На «Айнтрахт» - за 500.00. Шансы остальных команд Бундеслиги выиграть первенство оценены одинаковым кэфом - 5000.00

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