Боруссия Д — Унион, 22 февраля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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22 февраля в Дортмунде местная «Боруссия» примет «Унион». Матч пройдет в рамках 23-го тура чемпионата Германии по футболу. Обе команды проводят далеко не лучший сезон в Бундеслиге и занимают места в нижней части турнирной таблицы. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд)
22.02.2025, Сб
20:30 МСК
«Унион» (Берлин)
|П1 - 1.55
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|9
|0
|4
|32-17
|«Унион»
|4
|0
|9
|17-32
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2025
|«Боруссия»
|0:0
|«Спортинг»
|Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Бохум»
|2:0
|«Боруссия»
|Бундеслига
|11.02.2025
|«Спортинг»
|0:3
|«Боруссия»
|Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Боруссия»
|1:2
|«Штутгарт»
|Бундеслига
|01.02.2025
|«Хайденхайм»
|1:2
|«Боруссия»
|Бундеслига
Последние пять игр «Униона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Унион»
|1:2
|«Боруссия М»
|Бундеслига
|08.02.2025
|«Хоффенхайм»
|0:4
|«Унион»
|Буднеслига
|01.02.2025
|«Унион»
|0:0
|«Лейпциг»
|Бундеслига
|26.01.2025
|«Санкт-Паули»
|3:0
|«Унион»
|Бундеслига
|19.01.2025
|«Унион»
|2:1
|«Майнц»
|Бундеслига
Последние пять игр «Боруссии» и «Униона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2024
|«Унион»
|2:1
|«Боруссия»
|Бундеслига
|02.03.2024
|«Унион»
|0:2
|«Боруссия»
|Бундеслига
|07.10.2023
|«Боруссия»
4:2
«Унион»
Бундеслига
|08.04.2023
|«Боруссия»
2:1
«Унион»
Бундеслига
|16.10.2022
|«Унион»
2:0
«Боруссия»
Бундеслига
После 22-х туров дортмундская «Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Унион» - 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|22
|17
|4
|1
|65-19
|55
|2. Байер
|22
|13
|8
|1
|49-27
|47
|3. Айнтрахт
|22
|12
|6
|4
|49-29
|42
|4. Лейпциг
|22
|10
|7
|5
|36-29
|37
|5. Фрайбург
|22
|11
|3
|8
|29-36
|36
|6. Майнц
|22
|10
|5
|7
|35-24
|35
|7. Штутгарт
|22
|10
|5
|7
|40-33
|35
|8. Боруссия М
|22
|10
|4
|8
|35-32
|34
|9. Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|45-36
|33
|10. Вердер
|22
|8
|6
|8
|35-42
|30
|11. Боруссия Д
|22
|8
|5
|9
|37-38
|29
|12. Аугсбург
|22
|7
|7
|8
|24-35
|28
|13. Унион
|22
|6
|6
|10
|21-29
|24
|14. Санкт-Паули
|22
|6
|3
|13
|18-25
|21
|15. Хоффенхайм
|22
|5
|6
|11
|29-45
|21
|16. Хайденхайм
|22
|4
|2
|16
|25-45
|14
|17. Бохум
|22
|3
|5
|14
|21-46
|14
|18. Хольштайн
|22
|3
|4
|15
|34-57
|13
«Унион» никогда не выигрывал в Дортмунде. Учитывая, что соперники ни разу в истории личных встреч не играли вничью, то и очков в выездных встречах с «Боруссией» берлинцам брать не доводилось.
Берлинский клуб демонстрирует довольно закрытый футбол, имея один из самых скромных в Бундеслиге показателей по забитым мячам. На счету футболистов «Униона» 21 гол в 22-х матчах (меньше только у «Санкт-Паули»). Обратной стороной медали является то, что по пропущенным мячам занимающий 13-е место в турнирной таблице «Униона» идет по графику команд из квартета сильнейших, а не аутсайдера.
Гости могут отбиться в этой встрече и впервые в истории взять в Дортмунде хоть какие-то очки. Не станем идти на поводу у статистики и ставить на победу «Боруссии». Сделаем выбор в пользу того, что показатель результативности в этой встрече не превысит двух мячей.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Боруссия Д» - «Унион» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Боруссия»: Нмеча, Мане (оба - травма)
«Унион»: Кемляйн, Огбемудиа, Штайн, Фогт, Сков (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия Д» - «Унион»:
|Позиция
|«Боруссия Д»
|«Унион»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|1. Реннов
|Вратарь
|Защитник
|26. Рюэрсон
|18. Юранович
|Защитник
|Защитник
|23. Джан
|5. Дуки
|Защитник
|Защитник
|3. Антон
|4. Лейте
|Защитник
|Защитник
|26. Веверсон
|19. Хаберер
|Защитник
|Полузащитник
|20. Забитцер
|15. Роте
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Грос
|8. Хедира
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Адейеми
|11. Ен
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
|16. Холлербах
|Полузащитник
|Полузащитник
|43. Байно-Гиттенс
|21. Скарке
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гирасси
|23. Илич
|Нападающий
|Главный тренер
|Нико Ковач
|Штеффен Баумгарт
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет (8.50) предлагается за победу дортмундцев 2:0 или 2:1. На скромный выигрыш хозяев со счетом 1:0 можно заключить пари за 9.00. Ничья 1:1 котируется за 9.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Эксперты БК PARI предлагают за чемпионство «Баварии» коэффициент 1.04. На единственного потенциального конкурента мюнхенцев - «Байер» - можно поставить за 13.00. На «Айнтрахт» - за 500.00. Шансы остальных команд Бундеслиги выиграть первенство оценены одинаковым кэфом - 5000.00.
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