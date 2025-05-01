Боруссия Д — Вольфсбург, 3 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Еще совсем недавно могло казаться, что «Боруссия» провалила сезон в национальном первенстве, а единственной отдушиной для болельщиков «шмелей» стало выступление в Лиге чемпионов. В главном европейском клубном турнире дортмундцы добрались до четвертьфинальной стадии, в которой героически уступили «Барселоне». Но результаты последнего месяца в Бундеслиги перевернули все с ног на голову. На этом временном отрезке команда Нико Ковача выиграла четыре матча из пяти, не проиграв ни разу. «Боруссия» в турнирной таблице уже шестая. При удачном стечении обстоятельств «шмели» вполне обоснованно могут рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов, ото которой их на данный момент отделяют всего три очка.

Календарь в оставшихся трех турах у дортмундцев вполне благоприятный: не имеющий никакой турнирной мотивации «Байер», прощающийся с Бундеслигой «Хольштайн» и, собственно, «Вольфсбург». Ближайший соперник не имеет возможности принципиально изменить свое турнирной поражение, да и разница в классе очевидна. Смело ставим на домашнюю победу «Боруссии», взяв небольшую фору.