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30 апреля 9:29ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Д — Вольфсбург, 3 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

У «шмелей» есть шанс аккредитоваться в Лигу чемпионов
Руслан Ипполитов

«Боруссия» из Дортмунда ударно провела последний месяц в Бундеслиге. Еще совсем недавно «шмели» занимали место в нижней части турнирной таблице, а сейчас уже располагаются в еврокубковой зоне. В оставшихся до финиша первенства трех турах у команды Нико Ковача  есть реальная возможность добиться попадания даже в Лигу чемпионов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд) 

03.05.2024, Сб

19:30 МСК

«Вольфсбург» (Вольфсбург) 

П1 - 1.33

Х - 5.60

П2 - 7.20

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Турнир:  Бундеслига, 32-й тур

Стадион:  «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Боруссия» 351312124-64
«Вольфсбург»12133564-124

Последние пять матчей «Вольфсбурга»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025

«Вольфсбург»

0:1

 «Фрайбург» 

Бундеслига

19.04.2025

 «Майнц» 

2:2

«Вольфсбург»

Бундеслига

11.04.2025

«Вольфсбург»

2:3

 «Лейпциг» 

Бундеслига

06.04.2025

 «Унион» 

1:0

«Вольфсбург»

Бундеслига

29.03.2025

«Вольфсбург»

0:1

 «Хайденхайм» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Хоффенхайм»

2:3

«Боруссия Д»

Бундеслига

20.04.2025«Боруссия Д»

3:2

«Боруссия М»

Бундеслига

15.04.2025«Боруссия Д»

3:1

«Барселона»

Лига чемпионов

12.04.2025«Бавария»

2:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

09.04.2025«Барселона»

4:0

«Боруссия Д»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Вольфсбурга» и «Боруссии»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024

«Вольфсбург»

1:3

«Боруссия Д»

Бундеслига

29.10.2024«Вольфсбург»

1:0 ДВ

«Боруссия Д»

Кубок Германии

17.02.2024

«Вольфсбург»

1:1

«Боруссия Д»

Бундеслига

23.09.2023

«Боруссия Д»

1:0

«Вольфсбург»

Бундеслига

07.05.2023

«Боруссия Д»

6:0

«Вольфсбург»

Бундеслига

Турнирное положение

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Перед 32-м туром «Боруссия» занимает шестое место, а команда из Вольфсбурга - 12-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария31236290-2975
2. Байер311910266-3567
3. Айнтрахт31167862-4255
4. Фрайбург311561044-4751
5. Лейпциг311310848-4249
6. Боруссия Д311461160-4948
7. Майнц311381048-3947
8. Вердер311371148-5446
9. Боруссия М311351351-5044
10. Аугсбург3111101033-4243
11. Штутгарт311181256-5141
12. Вольфсбург311091253-4839
13. Унион31991331-4536
14. Санкт-Паули31871626-3631
15. Хоффенхайм31791540-5830
16. Хайденхайм31742033-6025
17. Хольштайн31571945-7422
18. Бохум31562030-6321

Прогноз на матч

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Еще совсем недавно могло казаться, что «Боруссия» провалила сезон в национальном первенстве, а единственной отдушиной для болельщиков «шмелей» стало выступление в Лиге чемпионов. В главном европейском клубном турнире дортмундцы добрались до четвертьфинальной стадии, в которой героически уступили «Барселоне». Но результаты последнего месяца в Бундеслиги перевернули все с ног на голову. На этом временном отрезке команда Нико Ковача выиграла четыре матча из пяти, не проиграв ни разу. «Боруссия» в турнирной таблице уже шестая. При удачном стечении обстоятельств «шмели» вполне обоснованно могут рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов, ото которой их на данный момент отделяют всего три очка.

Календарь в оставшихся трех турах у дортмундцев вполне благоприятный: не имеющий никакой турнирной мотивации «Байер», прощающийся с Бундеслигой «Хольштайн» и, собственно, «Вольфсбург». Ближайший соперник не имеет возможности принципиально изменить свое турнирной поражение, да и разница в классе очевидна. Смело ставим на домашнюю победу «Боруссии», взяв небольшую фору.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HDПодписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Боруссия»: Забитцер, Шлоттербек (оба - травма)

«Вольфсбург»: Арнольд (дисквалификация). Борнау, Рожерио, Брегер, Паредес, Вранкс (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Боруссия»:

Позиция«Вольфсбург»

«Боруссия»

Позиция

Вратарь1. Грабара

1. Кобель

Вратарь

Защитник2. Фишер

2. Коуту

Защитник

Защитник18. Вавро

5. Зюле

Защитник

Защитник4. Кульеракис

3. Антон

Защитник

Полузащитник21. Мехле

26. Веверсон

Защитник

Полузащитник31. Герардт

5. Бенсебаини

Полузащитник

Полузащитник 19. Майер

24. Свенссон

Полузащитник 

Полузащитник 24. Дардаи

27. Адейеми

Полузащитник

Нападающий23. Винд

10. Брандт

Полузащитник

Нападающий9. Амура

17. Чуквуэмека

Нападающий

Нападающий39. Виммер

9. Гирасси

Нападающий

Главный тренерРальф Хазенхюттль

Нико Ковач

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline более чем в семь раз увеличит номинал успешной ставки на победу «Вольфсбурга». Коэффициент на хозяев - 1.33. Ничья котируется за 5.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Боруссия» - «Вольфсбург»?

Наиболее вероятным исходом называется победа хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет увеличена восьмикратно. 2:0 идет за 8.20. 

Где бесплатно смотреть матч «Боруссия» - «Вольфсбург»?

Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. В прямом эфире встречу в Дортмунде покажет платный канал «МАТЧ! Футбол 3».

Будет ли много голов в матче «Боруссия» - «Вольфсбург»?

Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 3.5 можно за 1.87. ТМ 3.5 - 1.93.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных