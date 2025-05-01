Боруссия Д — Вольфсбург, 3 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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«Боруссия» из Дортмунда ударно провела последний месяц в Бундеслиге. Еще совсем недавно «шмели» занимали место в нижней части турнирной таблице, а сейчас уже располагаются в еврокубковой зоне. В оставшихся до финиша первенства трех турах у команды Нико Ковача есть реальная возможность добиться попадания даже в Лигу чемпионов.
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Турнир: Бундеслига, 32-й тур
Стадион: «Дортмунд» (Дортмунд, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|35
|13
|12
|124-64
|«Вольфсбург»
|12
|13
|35
|64-124
Последние пять матчей «Вольфсбурга»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.04.2025
«Вольфсбург»
0:1
«Фрайбург»
Бундеслига
19.04.2025
«Майнц»
2:2
«Вольфсбург»
Бундеслига
11.04.2025
«Вольфсбург»
2:3
«Лейпциг»
Бундеслига
06.04.2025
«Унион»
1:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
29.03.2025
«Вольфсбург»
0:1
«Хайденхайм»
Бундеслига
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Хоффенхайм»
2:3
«Боруссия Д»
Бундеслига
|20.04.2025
|«Боруссия Д»
3:2
«Боруссия М»
Бундеслига
|15.04.2025
|«Боруссия Д»
3:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Бавария»
2:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
|09.04.2025
|«Барселона»
4:0
«Боруссия Д»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Вольфсбурга» и «Боруссии»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
22.12.2024
«Вольфсбург»
1:3
«Боруссия Д»
Бундеслига
|29.10.2024
|«Вольфсбург»
1:0 ДВ
«Боруссия Д»
Кубок Германии
17.02.2024
«Вольфсбург»
1:1
«Боруссия Д»
Бундеслига
23.09.2023
«Боруссия Д»
1:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
07.05.2023
«Боруссия Д»
6:0
«Вольфсбург»
Бундеслига
Перед 32-м туром «Боруссия» занимает шестое место, а команда из Вольфсбурга - 12-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|31
|23
|6
|2
|90-29
|75
|2. Байер
|31
|19
|10
|2
|66-35
|67
|3. Айнтрахт
|31
|16
|7
|8
|62-42
|55
|4. Фрайбург
|31
|15
|6
|10
|44-47
|51
|5. Лейпциг
|31
|13
|10
|8
|48-42
|49
|6. Боруссия Д
|31
|14
|6
|11
|60-49
|48
|7. Майнц
|31
|13
|8
|10
|48-39
|47
|8. Вердер
|31
|13
|7
|11
|48-54
|46
|9. Боруссия М
|31
|13
|5
|13
|51-50
|44
|10. Аугсбург
|31
|11
|10
|10
|33-42
|43
|11. Штутгарт
|31
|11
|8
|12
|56-51
|41
|12. Вольфсбург
|31
|10
|9
|12
|53-48
|39
|13. Унион
|31
|9
|9
|13
|31-45
|36
|14. Санкт-Паули
|31
|8
|7
|16
|26-36
|31
|15. Хоффенхайм
|31
|7
|9
|15
|40-58
|30
|16. Хайденхайм
|31
|7
|4
|20
|33-60
|25
|17. Хольштайн
|31
|5
|7
|19
|45-74
|22
|18. Бохум
|31
|5
|6
|20
|30-63
|21
Еще совсем недавно могло казаться, что «Боруссия» провалила сезон в национальном первенстве, а единственной отдушиной для болельщиков «шмелей» стало выступление в Лиге чемпионов. В главном европейском клубном турнире дортмундцы добрались до четвертьфинальной стадии, в которой героически уступили «Барселоне». Но результаты последнего месяца в Бундеслиги перевернули все с ног на голову. На этом временном отрезке команда Нико Ковача выиграла четыре матча из пяти, не проиграв ни разу. «Боруссия» в турнирной таблице уже шестая. При удачном стечении обстоятельств «шмели» вполне обоснованно могут рассчитывать на попадание в зону Лиги чемпионов, ото которой их на данный момент отделяют всего три очка.
Календарь в оставшихся трех турах у дортмундцев вполне благоприятный: не имеющий никакой турнирной мотивации «Байер», прощающийся с Бундеслигой «Хольштайн» и, собственно, «Вольфсбург». Ближайший соперник не имеет возможности принципиально изменить свое турнирной поражение, да и разница в классе очевидна. Смело ставим на домашнюю победу «Боруссии», взяв небольшую фору.
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Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в Дортмунде в прямом эфире. Следить за ходом событий можно по текстовым трансляциям на спортивных порталах и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
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Потери
«Боруссия»: Забитцер, Шлоттербек (оба - травма)
«Вольфсбург»: Арнольд (дисквалификация). Борнау, Рожерио, Брегер, Паредес, Вранкс (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Вольфсбург»
«Боруссия»
Позиция
|Вратарь
|1. Грабара
1. Кобель
Вратарь
|Защитник
|2. Фишер
2. Коуту
Защитник
|Защитник
|18. Вавро
5. Зюле
Защитник
|Защитник
|4. Кульеракис
3. Антон
Защитник
|Полузащитник
|21. Мехле
26. Веверсон
Защитник
|Полузащитник
|31. Герардт
5. Бенсебаини
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Майер
24. Свенссон
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Дардаи
27. Адейеми
Полузащитник
|Нападающий
|23. Винд
10. Брандт
Полузащитник
|Нападающий
|9. Амура
17. Чуквуэмека
Нападающий
|Нападающий
|39. Виммер
9. Гирасси
Нападающий
|Главный тренер
|Ральф Хазенхюттль
Нико Ковач
Главный тренер
Наиболее вероятным исходом называется победа хозяев 2:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет увеличена восьмикратно. 2:0 идет за 8.20.
Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. В прямом эфире встречу в Дортмунде покажет платный канал «МАТЧ! Футбол 3».
Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 3.5 можно за 1.87. ТМ 3.5 - 1.93.
Партнерский проект