Босния и Герцеговина - Италия, 31 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Четырехкратные чемпионы мира не могут пропустить третий турнир подряд!
Валентин Васильев

Во вторник, 31 марта, станет окончательно известен состав участников чемпионата мира по футболу 2026 года. В стыковых матчах будут разыграны шесть последних путевок на турнир. Четыре из этих финалов пройдут в европейской зоне. В боснийской Зенице за право поехать в Америку сразятся сборные Боснии и Герцеговины и Италии. Анализируем шансы соперников и представляем прогноз на решающий матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Босния и Герцеговина

Место в рейтинге ФИФА: 71

31.03.2026, Вт
21:45 МСК

Италия

Место в рейтинге ФИФА: 13

П1 - 6.70

Х - 3.75

П2 - 1.58

Турнир: квалификация ЧМ-2026, плей-офф, финал

Стадион:  «Билино Поле»  (Зеница, Босния и Герцеговина)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Босния и Герцеговина1144-10
Италия41110-4

Последние пять матчей сборной  Боснии и Герцеговины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2026Уэльс

1:1, пен. 2:4

Босния и Герцеговина

Плей-офф ЧМ-2026

18.11.2025Австрия

1:1

Босния и Герцеговина

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Босния и Герцеговина

3:1

Румыния

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Мальта

1:4

Босния и Герцеговина

Товарищеский матч

09.10.2025Кипр

2:2

Босния и Герцеговина

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной  Италии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2026Италия

2:0

Северная Ирландия

Плей-офф ЧМ-2026

16.11.2025Италия

1:4

Норвегия

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Молдова

0:2

Италия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Италия

3:0

Израиль

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025Эстония

1:3

Италия

Товарищеский матч

Календарь и результаты матчей

Плей-офф ЧМ-2026. 1/2 финала

26.03.2026, 20:00. Турция – Румыния - 1:0
26.03.2026, 22:45. Чехия – Ирландия - 2:2, пен. 4:3
26.03.2026, 22:45. Словакия – Косово - 3:4
26.03.2026, 22:45. Польша – Албания - 2:1
26.03.2026, 22:45. Италия – Северная Ирландия - 2:0
26.03.2026, 22:45. Украина – Швеция - 1:3
26.03.2026, 22:45. Уэльс – Босния и Герцеговина - 1:1, пен. 2:4
26.03.2026, 22:45. Дания – Северная Македония - 4:0

Финалы

31.03.2026, 21:45. Чехия – Дания
31.03.2026, 21:45. Косово – Турция
31.03.2026, 21:45. Босния и Герцеговина – Италия
31.03.2026, 21:45. Швеция – Польша

Прогноз на матч

Сборная Италии третий раз подряд угодила в стыковые матчи Кубка мира. Как это ни удивительно, два предыдущих плей-офф четырехкратные чемпионы планеты не прошли. Страшно представить реакцию Апеннинского полуострова на еще один провал своих футболистов. Разумеется, все в «голубой эскадре» отдают себе отчет в этом и максимально серьезно готовятся к игре в Зенице.

Несмотря на расстояние между соперниками почти в 60 мест в рейтинге ФИФА, сборная Боснии сама по себе очень крепкая команда, а родное поле делает ее вдвойне опасной для любого фаворита. За 10 последних матчах боснийцы ни разу не покинули поле без забитого мяча и уступили только дважды. 

Полагаем, что и в этот вторник в Зенице обмен голами вполне вероятен. В PARI такой исход идет с повышенным коэффициентом 2.15.

Трансляции

На территории РФ игру в Зенице покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

БК PARI установила высокий коэффициент на победу хозяев поля - 6.70. На успех гостей он более чем в четыре раза ниже - 1.58. Ничья в основное время котируется за 3.75.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче  Босния и Герцеговина - Италия?

Из шести прошлых личных встреч боснийцы выиграли только самую первую - 2:1 ровно 30 лет назад. В ближайшем матче эксперты отдают преимущество Италии.

Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Италия?

Онлайн-кинотеатр Okko показывает большинство матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в рамках платной подписки.

