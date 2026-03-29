Босния и Герцеговина - Италия, 31 марта: где смотреть матч плей-офф ЧМ-2026, прогноз, составы

Во вторник, 31 марта, станет окончательно известен состав участников чемпионата мира по футболу 2026 года. В стыковых матчах будут разыграны шесть последних путевок на турнир. Четыре из этих финалов пройдут в европейской зоне. В боснийской Зенице за право поехать в Америку сразятся сборные Боснии и Герцеговины и Италии. Анализируем шансы соперников и представляем прогноз на решающий матч.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, плей-офф, финал
Стадион: «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|4
|4-10
|Италия
|4
|1
|1
|10-4
Последние пять матчей сборной Боснии и Герцеговины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2026
|Уэльс
1:1, пен. 2:4
Босния и Герцеговина
Плей-офф ЧМ-2026
|18.11.2025
|Австрия
1:1
Босния и Герцеговина
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Босния и Герцеговина
3:1
Румыния
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Мальта
1:4
Босния и Герцеговина
Товарищеский матч
|09.10.2025
|Кипр
2:2
Босния и Герцеговина
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Италии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.03.2026
|Италия
2:0
Северная Ирландия
Плей-офф ЧМ-2026
|16.11.2025
|Италия
1:4
Норвегия
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Молдова
0:2
Италия
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Италия
3:0
Израиль
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2025
|Эстония
1:3
Италия
Товарищеский матч
Плей-офф ЧМ-2026. 1/2 финала
26.03.2026, 20:00. Турция – Румыния - 1:0
26.03.2026, 22:45. Чехия – Ирландия - 2:2, пен. 4:3
26.03.2026, 22:45. Словакия – Косово - 3:4
26.03.2026, 22:45. Польша – Албания - 2:1
26.03.2026, 22:45. Италия – Северная Ирландия - 2:0
26.03.2026, 22:45. Украина – Швеция - 1:3
26.03.2026, 22:45. Уэльс – Босния и Герцеговина - 1:1, пен. 2:4
26.03.2026, 22:45. Дания – Северная Македония - 4:0
Финалы
31.03.2026, 21:45. Чехия – Дания
31.03.2026, 21:45. Косово – Турция
31.03.2026, 21:45. Босния и Герцеговина – Италия
31.03.2026, 21:45. Швеция – Польша
Сборная Италии третий раз подряд угодила в стыковые матчи Кубка мира. Как это ни удивительно, два предыдущих плей-офф четырехкратные чемпионы планеты не прошли. Страшно представить реакцию Апеннинского полуострова на еще один провал своих футболистов. Разумеется, все в «голубой эскадре» отдают себе отчет в этом и максимально серьезно готовятся к игре в Зенице.
Несмотря на расстояние между соперниками почти в 60 мест в рейтинге ФИФА, сборная Боснии сама по себе очень крепкая команда, а родное поле делает ее вдвойне опасной для любого фаворита. За 10 последних матчах боснийцы ни разу не покинули поле без забитого мяча и уступили только дважды.
Полагаем, что и в этот вторник в Зенице обмен голами вполне вероятен. В PARI такой исход идет с повышенным коэффициентом 2.15.
На территории РФ игру в Зенице покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
БК PARI установила высокий коэффициент на победу хозяев поля - 6.70. На успех гостей он более чем в четыре раза ниже - 1.58. Ничья в основное время котируется за 3.75.
Из шести прошлых личных встреч боснийцы выиграли только самую первую - 2:1 ровно 30 лет назад. В ближайшем матче эксперты отдают преимущество Италии.
