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ГлавнаяПрогнозыБосния и Герцеговина - Катар, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Босния и Герцеговина - Катар, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Игра за третье место в группе
Валентин Васильев

Швейцария – Босния и Герцеговина

Команды

24 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

 1Х и тотал меньше 3.5
Прогноз

1.75
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Босния и Герцеговина – Катар
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Босния и Герцеговина – Катар

В среду, 24 июня, определятся участники плей-офф ЧМ-2026 от  группы B. В Сиэтле встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Очевидно, что в этом матче определится третья команда второй четверки, которая получит шанс квалифицироваться в следующий раунд по дополнительным показателям.

Турнирная таблица

За тур до финиша группового этапа боснийцы занимают третье место в своем квартете, катарцы - четвертое. 

МестоКомандаИВНПМО
1Канада21107-14
2Швейцария21105-24
3Босния20112-51
4Катар20111-71

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline1.414.706.601.622.20
PARI 1.434.906.901.632.20
БЕТСИТИ1.445.006.801.632.30

Босния и Герцеговина

На ЧМ-2026 64-й номер рейтинга ФИФА стартовал с ничьей против Канады. Боснийцы вышли вперед благодаря голу Йово Лукича в первом тайме, но пропустили ближе к финальному свистку. Во втором туре представитель бывшей Югославии снова поразил чужие ворота, но в ответ получил от Швейцарии четыре мяча и крупно уступил - 1:4. 

Безвыигрышная серия сборной Боснии насчитывает уже семь матчей - правда, две ничьи - против Уэльса и Италии в стыковых матчах мирового отбора - она превратила в победы в серии пенальти.

Последние пять матчей сборной Боснии и Герцеговины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2026Швейцария

4:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

12.06.2026Канада

1:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

06.06.2026Панама

1:1

Босния и Герцеговина

Товарищеский матч

29.05.2026Босния и Герцеговина

0:0

Северная Македония

Товарищеский матч

31.03.2026Босния и Герцеговина

1:1 (4:1 пен.)

Италия

Квалификация ЧМ-2026

Катар

Катарцам со старта в Америке удалось заработать историческое очко - первое для страны в финальных стадиях чемпионата мира. Ничью со швейцарцами хозяевам ЧМ-2022 принес автогол Миро Мухайма.

Жестокое разочарование ждало сборную Катара во втором туре: шесть безответных мячей и два удаления в матче с Канадой. Регламент турнира оставляет только один вариант занятия третьего места в группе - через победу над боснийцами. При ничьей обе стороны финишируют на нынешних местах.

Последние пять матчей сборной Катара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2026Канада

6:0

 Катар

ЧМ-2026

13.06.2026Катар

1:1

Швейцария

ЧМ-2026

06.06.2026Катар

0:0

 Сальвадор

Товарищеский матч

28.05.2026Ирландия

1:0

 Катар

Товарищеский матч

17.11.2025Катар

1:2

Зимбабве

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Босния и Герцеговина0111-3
Катар1103-1

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Боснии и Герцеговины и Катара: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Победитель противостояния в Сиэтле с высокой степенью вероятности квалифицируется в плей-офф с третьего места. Ничья выбросит обе команды за борт турнира. Естественно, что и те, и другие преисполнены желания выиграть. У европейцев шансов объективно больше. Не для того они в муках выбивали в стыковых матчах Уэльс, а затем и Италию, чтобы безвольно застрять в не самой представительной группе на ЧМ-2026. В решающий момент боснийцы должны включить характер и вырвать нужные им три очка. Самый высокий коэффициент на П1 зафиксирован в БЕТСИТИ (1.44).

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Сбалансированный. Для обеих команд это фактически мини-финал, а финалы нечасто бывают красочными и сверхрезультативными. Тотал меньше 2.5 у этих сборных встречается реже ТБ 2.5 (по шесть случаев за 10 матчей). Поэтому комбинация из непроигрыша европейцев и общего количества голов не более 3.5 представляется здесь вполне жизнеспособной.

Рискованный. Эти команды редко играют на ноль в обороне. Боснийцы за 10 матчей сделали всего один «сухарь», катарцы - два. Если обменяются голами в Сиэтле, PARI  рассчитает соответствующие ставки по котировке 1.82.

Прогноз на точный счет

Самый популярный счет у сборной Боснии и Герцеговины - 1:1. Из 10 последних матчей команды с ним завершилась половина. Катарцы на этом же отрезке дважды разыгрывали результативную ничью. Но, учитывая турнирный подтекст, более вероятной нам представляется победа европейцев - просто потому что ничья будет сродни поражением для обеих сторон. Вариант 1:0 котируется в Winline за 6.60.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Боснии и Герцеговины.

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