Босния и Герцеговина - Катар, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Боснии и Герцеговины и Катара: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Победитель противостояния в Сиэтле с высокой степенью вероятности квалифицируется в плей-офф с третьего места. Ничья выбросит обе команды за борт турнира. Естественно, что и те, и другие преисполнены желания выиграть. У европейцев шансов объективно больше. Не для того они в муках выбивали в стыковых матчах Уэльс, а затем и Италию, чтобы безвольно застрять в не самой представительной группе на ЧМ-2026. В решающий момент боснийцы должны включить характер и вырвать нужные им три очка. Самый высокий коэффициент на П1 зафиксирован в БЕТСИТИ (1.44).

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Сбалансированный. Для обеих команд это фактически мини-финал, а финалы нечасто бывают красочными и сверхрезультативными. Тотал меньше 2.5 у этих сборных встречается реже ТБ 2.5 (по шесть случаев за 10 матчей). Поэтому комбинация из непроигрыша европейцев и общего количества голов не более 3.5 представляется здесь вполне жизнеспособной.