Босния и Герцеговина - Катар, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В среду, 24 июня, определятся участники плей-офф ЧМ-2026 от группы B. В Сиэтле встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Катара. Очевидно, что в этом матче определится третья команда второй четверки, которая получит шанс квалифицироваться в следующий раунд по дополнительным показателям.
За тур до финиша группового этапа боснийцы занимают третье место в своем квартете, катарцы - четвертое.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Канада
|2
|1
|1
|0
|7-1
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|3
|Босния
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|4
|Катар
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
На ЧМ-2026 64-й номер рейтинга ФИФА стартовал с ничьей против Канады. Боснийцы вышли вперед благодаря голу Йово Лукича в первом тайме, но пропустили ближе к финальному свистку. Во втором туре представитель бывшей Югославии снова поразил чужие ворота, но в ответ получил от Швейцарии четыре мяча и крупно уступил - 1:4.
Безвыигрышная серия сборной Боснии насчитывает уже семь матчей - правда, две ничьи - против Уэльса и Италии в стыковых матчах мирового отбора - она превратила в победы в серии пенальти.
Последние пять матчей сборной Боснии и Герцеговины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2026
|Швейцария
4:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|12.06.2026
|Канада
1:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Панама
1:1
Босния и Герцеговина
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Босния и Герцеговина
0:0
Северная Македония
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Босния и Герцеговина
1:1 (4:1 пен.)
Италия
Квалификация ЧМ-2026
Катарцам со старта в Америке удалось заработать историческое очко - первое для страны в финальных стадиях чемпионата мира. Ничью со швейцарцами хозяевам ЧМ-2022 принес автогол Миро Мухайма.
Жестокое разочарование ждало сборную Катара во втором туре: шесть безответных мячей и два удаления в матче с Канадой. Регламент турнира оставляет только один вариант занятия третьего места в группе - через победу над боснийцами. При ничьей обе стороны финишируют на нынешних местах.
Последние пять матчей сборной Катара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2026
|Канада
6:0
Катар
ЧМ-2026
|13.06.2026
|Катар
1:1
Швейцария
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Катар
0:0
Сальвадор
Товарищеский матч
|28.05.2026
|Ирландия
1:0
Катар
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Катар
1:2
Зимбабве
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|1
|1-3
|Катар
|1
|1
|0
|3-1
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Боснии и Герцеговины и Катара: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Победитель противостояния в Сиэтле с высокой степенью вероятности квалифицируется в плей-офф с третьего места. Ничья выбросит обе команды за борт турнира. Естественно, что и те, и другие преисполнены желания выиграть. У европейцев шансов объективно больше. Не для того они в муках выбивали в стыковых матчах Уэльс, а затем и Италию, чтобы безвольно застрять в не самой представительной группе на ЧМ-2026. В решающий момент боснийцы должны включить характер и вырвать нужные им три очка. Самый высокий коэффициент на П1 зафиксирован в БЕТСИТИ (1.44).
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Сбалансированный. Для обеих команд это фактически мини-финал, а финалы нечасто бывают красочными и сверхрезультативными. Тотал меньше 2.5 у этих сборных встречается реже ТБ 2.5 (по шесть случаев за 10 матчей). Поэтому комбинация из непроигрыша европейцев и общего количества голов не более 3.5 представляется здесь вполне жизнеспособной.
Рискованный. Эти команды редко играют на ноль в обороне. Боснийцы за 10 матчей сделали всего один «сухарь», катарцы - два. Если обменяются голами в Сиэтле, PARI рассчитает соответствующие ставки по котировке 1.82.
Самый популярный счет у сборной Боснии и Герцеговины - 1:1. Из 10 последних матчей команды с ним завершилась половина. Катарцы на этом же отрезке дважды разыгрывали результативную ничью. Но, учитывая турнирный подтекст, более вероятной нам представляется победа европейцев - просто потому что ничья будет сродни поражением для обеих сторон. Вариант 1:0 котируется в Winline за 6.60.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу Боснии и Герцеговины.
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