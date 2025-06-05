Лоис Буассон — Коко Гауфф, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Да-да, Буассон — опять явный номинальный аутсайдер. Неудивительно, но крайне любопытно, ведь авторитет для нее на этом турнире нет. Француженка дошла до четвертого круга, и уж победу над Пегулой было трудно представить, но это случилось. Ладно, ведь на Андрееву сил не хватит? Но и тут Буассон оказалась сильнее и выбила вторую представительницу топ-10 (даже топ-6). Теперь даже не хочется рассуждать на тему того, что уж Гауфф ей не по зубам. Видим, что не факт.

Хотя американка, разумеется, одна из самых стабильных теннисисток сезона, в том числе на грунте. Причем в матчах у нее случаются спады, зачастую вызванные собственными ошибками, однако навыков и выносливости хватает для того, чтобы в итоге забирать свое. Полагаем, потрудиться Гауфф придется и в этом раз. Буассон явно вновь будет отдавать всю себя при оглушительной (а иногда и хамской) поддержке трибун.

Пробуем заиграть ТБ (18,5) и не ждем быструю развязку.