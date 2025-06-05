Лоис Буассон — Коко Гауфф, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

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В среду, 4 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся американки Мэдисон Киз и Коко Гауфф. Кто окажется сильнее в противостоянии соотечественниц?
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Дата / Время: 05.06.2025, не ранее 17:30 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Лоис Буассон (22 года, 361-я ракетка мира)
Коко Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Швёнтек (Польша, 5)
Никогда не выигрывала турниры WTA и не поднималась выше 152-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтовых соревнований WTT W75 в Сен-Годенсе. Всего в 2025 году выиграла 21 матч и уступила в семи. На нынешний «Ролан Гаррос» получила wild card и дебютировала в основных сетках турниров Большого шлема.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 29 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2022-м, когда вышла в финал. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.
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Ранее соперницы не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают Гауфф явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,20 на её победу и 5,00 на успех Буассон.
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Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,85 на ТБ (19,5) и 2,04 на ТМ (19,5).
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Да-да, Буассон — опять явный номинальный аутсайдер. Неудивительно, но крайне любопытно, ведь авторитет для нее на этом турнире нет. Француженка дошла до четвертого круга, и уж победу над Пегулой было трудно представить, но это случилось. Ладно, ведь на Андрееву сил не хватит? Но и тут Буассон оказалась сильнее и выбила вторую представительницу топ-10 (даже топ-6). Теперь даже не хочется рассуждать на тему того, что уж Гауфф ей не по зубам. Видим, что не факт.
Хотя американка, разумеется, одна из самых стабильных теннисисток сезона, в том числе на грунте. Причем в матчах у нее случаются спады, зачастую вызванные собственными ошибками, однако навыков и выносливости хватает для того, чтобы в итоге забирать свое. Полагаем, потрудиться Гауфф придется и в этом раз. Буассон явно вновь будет отдавать всю себя при оглушительной (а иногда и хамской) поддержке трибун.
Пробуем заиграть ТБ (18,5) и не ждем быструю развязку.