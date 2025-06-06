Арина Соболенко — Ига Швентек, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

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В четверг, 5 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек. Чем завершится одно из главных противостояний в современном теннисе?
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Дата / Время: 05.06.2025, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Ига Швёнтек (24 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Лоис Буассон (Франция) — Коко Гауфф (США, 2)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Мадриде, также выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 39 побед при шести поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла пять турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе четыре «Ролан Гаррос» взяла на грунте. В 2025 году дошла до полуфинала на Australian Open, в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 32 победы при девяти поражениях. Является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос».
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Соперницы провели 12 официальных очных матчей. На харде обе одержали по три победы. На грунте Швёнтек выиграла пять раз, Соболенко — один.
Букмекеры считают белоруску фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,82 на её победу и 2,08 на успех польки.
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Последний очный матч спортсменок продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,03 на ТБ (22,5) и 1,86 на ТМ (22,5).
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Классика современного женского тенниса. Однако если Соболенко цветет и сияет в прайме, то у Швёнтек в целом неудачный этап карьеры. И прямо сейчас белоруска выглядит идеальной кандидатурой для того, чтобы прервать выдающуюся победную серию польки на «Ролан Гаррос».
Но даже если это получится, вряд ли прогулка будет легкой. Да и статистика личных встреч на грунте, по сути, односторонняя. Швёнтек на этом покрытии обыграла Соболенко пять раз, а сама уступила лишь однажды. Впрочем, расклад сил по сравнению с любым из тех матчей изменился.
И, честно говоря, белоруска настолько хороша, что хочется просто заиграть её победу. Это может быть и трехсетовый триллер, и относительно спокойный двухсетовый формат. Да и разгром от Соболенко представить всё-таки можно, чего не скажешь о Швёнтек.