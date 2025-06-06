Арина Соболенко — Ига Швентек, 5 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Классика современного женского тенниса. Однако если Соболенко цветет и сияет в прайме, то у Швёнтек в целом неудачный этап карьеры. И прямо сейчас белоруска выглядит идеальной кандидатурой для того, чтобы прервать выдающуюся победную серию польки на «Ролан Гаррос».

Но даже если это получится, вряд ли прогулка будет легкой. Да и статистика личных встреч на грунте, по сути, односторонняя. Швёнтек на этом покрытии обыграла Соболенко пять раз, а сама уступила лишь однажды. Впрочем, расклад сил по сравнению с любым из тех матчей изменился.

И, честно говоря, белоруска настолько хороша, что хочется просто заиграть её победу. Это может быть и трехсетовый триллер, и относительно спокойный двухсетовый формат. Да и разгром от Соболенко представить всё-таки можно, чего не скажешь о Швёнтек.