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ГлавнаяПрогнозыБразилия - Япония, 29 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Бразилия - Япония, 29 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
В Хьюстоне намечается зажигательное шоу
Валентин Васильев

Бразилия – Япония

Команды

29 июня 2026 (20:00) МСК

Начало

Стадион «Эн-Эр-Джи Стэдиум»  (Хьюстон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют – да
Прогноз

1.97
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Бразилия – Япония

На чемпионате мира по футболу 2026 года пошла игра на выбывание. Во второй паре 1/16 финала сойдутся сборные Бразилии и Японии. Первый свисток в Хьюстоне итальянский рефери Мариани даст в понедельник в 20:00 по московскому времени.  Статистика личных встреч выглядит устрашающе для представителя Азии – сохранится ли историческая тенденция?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ1.683.905.302.031.80
Winline1.683.805.201.901.90
PARI 1.683.805.201.971.83

Бразилия

Сборная Бразилии предсказуемо выиграла группу С, набрав семь очков из девяти возможных. Стартовый матч принес фавориту только ничью с Марокко (1:1), но уже во втором туре звездная бригада Анчелотти разобралась с Гаити (3:0). Дубль оформил Матеус Кунья, еще один мяч андердогу добавил Винисиус Жуниор. 

В заключительном туре бразильцы вновь подтвердили свой класс, разгромив Шотландию со счетом 3:0: на этот раз дублем отметился Винисиус, который с четырьмя мячами стал лучшим бомбардиром команды на групповой стадии.

Еще одним знаменательным событием в жизни «селесао» стало возвращение Неймара — звездный нападающий впервые с 2023 года появился на поле в футболке сборной в матче с шотландцами. Все три встречи в старте отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который стал одним из ключевых игроков обороны. Другой чемпион России Луис Энрике получил на групповом этапе полчаса игрового времени.

Последние пять матчей сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2026Шотландия

0:3

Бразилия

ЧМ-2026

20.06.2026Бразилия

3:0

Гаити

ЧМ-2026

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

07.06.2026Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

01.06.2026Бразилия

6:2

Панама

Товарищеский матч

Япония

Несмотря на убийственную статистику личных встреч с Бразилией (11 поражений при всего одной победе), у поклонников сборной Японии есть основания для сдержанного оптимизма. Результаты команды способствуют его росту.  После ничьей со шведами беспроигрышная серия команды Хадзимэ Мориясу достигла 10 матчей. В ходе нее японцы и одержали ту самую, пока единственную победу над бразильцами – 3:2 в октябре 2025 г. Причем азиаты тогда совершили впечатляющий камбэк, превратив 0:2 после первого тайма в 3:2.

На групповой стадии ЧМ-2026 японцы разделили очки с европейскими сборными (Нидерланды - 2:2, Швеция - 1:1) и обыграли делегата Африки (Тунис - 4:0).

Последние пять матчей сборной Японии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2026Япония

1:1

Швеция

ЧМ-2026

21.06.2026Тунис

0:4

Япония

ЧМ-2026

14.06.2026Нидерланды

2:2

Япония

ЧМ-2026

31.05.2026Япония

1:0

Исландия

Товарищеский матч

31.03.2026Англия

0:1

Япония

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия112137-8
Япония12118-37

Прогнозы на матч

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному. 

Консервативный. Сборная Бразилии пока не входит в число главных фаворитов ЧМ-2026 по версии аналитиков. В рейтинге БЕТСИТИ команда Анчелотти пока занимает скромное шестое место. Но другой задачи, кроме победы в Кубке мира, бразильцы в принципе не могут перед собой ставить. Противника уровня Японии они в принципе должны проходить, невзирая на все его последние успехи. Большинство ведущих БК России установили коэффициент 1.68 на победу фаворита. 

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Сбалансированный. Японцы забивают на протяжении 10 матчей подряд. Бразильцы поражали чужие ворота во всех семи играх 2026 г. И те, и другие отправили по семь раз поразили ворота соперников на групповом этапе ЧМ-2026. Есть надежда, что и в понедельник в Хьюстоне команды преуспеют в атаке. В БЕТСИТИ коэффициент на «обе забьют» совсем немного не дотягивает до двойки (1.97).

Рискованный. Высокая результативность обеих команд обещает яркое действо в Хьюстоне. В последнем личном противостоянии они оформили на пару пять голов. Возможно, точного повторения прошлогоднего шоу ждать и не стоит, но предпосылки к «верху» на «Эн-Эр-Джи Стэдиуме» налицо. В линии БЕТСИТИ идет за 2.02.

Прогноз на точный счет

Суммируя приведенные выше аргументы, приходим к умозаключению, что победа Бразилии в богатом голами матче - реальный сценарий встречи. Банальным 1:0 и 1:1 в этом случае предпочтем чуть более редкий вариант - 2:1. БЕТСИТИ оценил вероятность этого счета котировкой 8.20.

Ожидаемый счет — победа Бразилии 2:1.

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