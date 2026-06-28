Бразилия - Япония, 29 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Бразилии предсказуемо выиграла группу С, набрав семь очков из девяти возможных. Стартовый матч принес фавориту только ничью с Марокко (1:1), но уже во втором туре звездная бригада Анчелотти разобралась с Гаити (3:0). Дубль оформил Матеус Кунья, еще один мяч андердогу добавил Винисиус Жуниор.

В заключительном туре бразильцы вновь подтвердили свой класс, разгромив Шотландию со счетом 3:0: на этот раз дублем отметился Винисиус, который с четырьмя мячами стал лучшим бомбардиром команды на групповой стадии.

Еще одним знаменательным событием в жизни «селесао» стало возвращение Неймара — звездный нападающий впервые с 2023 года появился на поле в футболке сборной в матче с шотландцами. Все три встречи в старте отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который стал одним из ключевых игроков обороны. Другой чемпион России Луис Энрике получил на групповом этапе полчаса игрового времени.

Последние пять матчей сборной Бразилии: