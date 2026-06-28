Бразилия - Япония, 29 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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На чемпионате мира по футболу 2026 года пошла игра на выбывание. Во второй паре 1/16 финала сойдутся сборные Бразилии и Японии. Первый свисток в Хьюстоне итальянский рефери Мариани даст в понедельник в 20:00 по московскому времени. Статистика личных встреч выглядит устрашающе для представителя Азии – сохранится ли историческая тенденция?
Сборная Бразилии предсказуемо выиграла группу С, набрав семь очков из девяти возможных. Стартовый матч принес фавориту только ничью с Марокко (1:1), но уже во втором туре звездная бригада Анчелотти разобралась с Гаити (3:0). Дубль оформил Матеус Кунья, еще один мяч андердогу добавил Винисиус Жуниор.
В заключительном туре бразильцы вновь подтвердили свой класс, разгромив Шотландию со счетом 3:0: на этот раз дублем отметился Винисиус, который с четырьмя мячами стал лучшим бомбардиром команды на групповой стадии.
Еще одним знаменательным событием в жизни «селесао» стало возвращение Неймара — звездный нападающий впервые с 2023 года появился на поле в футболке сборной в матче с шотландцами. Все три встречи в старте отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который стал одним из ключевых игроков обороны. Другой чемпион России Луис Энрике получил на групповом этапе полчаса игрового времени.
Последние пять матчей сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2026
|Шотландия
0:3
Бразилия
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Бразилия
3:0
Гаити
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Бразилия
6:2
Панама
Товарищеский матч
Несмотря на убийственную статистику личных встреч с Бразилией (11 поражений при всего одной победе), у поклонников сборной Японии есть основания для сдержанного оптимизма. Результаты команды способствуют его росту. После ничьей со шведами беспроигрышная серия команды Хадзимэ Мориясу достигла 10 матчей. В ходе нее японцы и одержали ту самую, пока единственную победу над бразильцами – 3:2 в октябре 2025 г. Причем азиаты тогда совершили впечатляющий камбэк, превратив 0:2 после первого тайма в 3:2.
На групповой стадии ЧМ-2026 японцы разделили очки с европейскими сборными (Нидерланды - 2:2, Швеция - 1:1) и обыграли делегата Африки (Тунис - 4:0).
Последние пять матчей сборной Японии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Япония
1:1
Швеция
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Тунис
0:4
Япония
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Нидерланды
2:2
Япония
ЧМ-2026
|31.05.2026
|Япония
1:0
Исландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Англия
0:1
Япония
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|11
|2
|1
|37-8
|Япония
|1
|2
|11
|8-37
Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.
Консервативный. Сборная Бразилии пока не входит в число главных фаворитов ЧМ-2026 по версии аналитиков. В рейтинге БЕТСИТИ команда Анчелотти пока занимает скромное шестое место. Но другой задачи, кроме победы в Кубке мира, бразильцы в принципе не могут перед собой ставить. Противника уровня Японии они в принципе должны проходить, невзирая на все его последние успехи. Большинство ведущих БК России установили коэффициент 1.68 на победу фаворита.
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Сбалансированный. Японцы забивают на протяжении 10 матчей подряд. Бразильцы поражали чужие ворота во всех семи играх 2026 г. И те, и другие отправили по семь раз поразили ворота соперников на групповом этапе ЧМ-2026. Есть надежда, что и в понедельник в Хьюстоне команды преуспеют в атаке. В БЕТСИТИ коэффициент на «обе забьют» совсем немного не дотягивает до двойки (1.97).
Рискованный. Высокая результативность обеих команд обещает яркое действо в Хьюстоне. В последнем личном противостоянии они оформили на пару пять голов. Возможно, точного повторения прошлогоднего шоу ждать и не стоит, но предпосылки к «верху» на «Эн-Эр-Джи Стэдиуме» налицо. В линии БЕТСИТИ идет за 2.02.
Суммируя приведенные выше аргументы, приходим к умозаключению, что победа Бразилии в богатом голами матче - реальный сценарий встречи. Банальным 1:0 и 1:1 в этом случае предпочтем чуть более редкий вариант - 2:1. БЕТСИТИ оценил вероятность этого счета котировкой 8.20.
Ожидаемый счет — победа Бразилии 2:1.