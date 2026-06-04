Бразилия - Египет, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Заключительный контрольный матч перед стартом на ЧМ-2026 сборная Бразилии проведет в ночь с 6 на 7 июня в Кливленде. Соперник под стать ей - самая титулованная команда Африки. Анализируем шансы сторон на успех и котировки легальных букмекеров на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Кливленд Браунс» (Кливленд, США)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|6
|0
|0
|18-4
|Египет
|0
|6
|6
|4-18
Последние пять матчей сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2026
|Бразилия
6:2
Панама
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Бразилия
1:2
Франция
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Бразилия
1:1
Тунис
Товарищеский матч
|15.11.2025
|Бразилия
2:0
Сенегал
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
28.05.2026
|Египет
1:0
Россия
Товарищеский матч
31.03.2026
|Испания
0:0
Египет
Товарищеский матч
27.03.2026
|Саудовская Аравия
0:4
Египет
Товарищеский матч
17.01.2026
|Египет
0:0, пен. 2:4
Египет
Кубок африканских наций
14.01.2026
|Сенегал
1:0
Египет
Кубок африканских наций
В конце весны российские болельщики имели возможность оценить уровень сборной Египта. Команду Валерия Карпина она и без своей главной звезды Салаха обыграла - 1:0. Также обратим внимание на мартовскую ничью африканцев против Испании (0:0), на тот момент лидера рейтинга ФИФА. С таким же результатом они завершили матч за третье место на Кубке африканских наций против нигерийцев, уступив бронзу только в серии пенальти. Египтяне редко забивают помногу, но пропускают они еще меньше.
Бразилия, напротив, почти не играет на ноль. Из шести предыдущих матчей пять у нее были с забитыми и пропущенными голами. Даже от панамцев команда Анчелотти пропустила два - правда, в ответ забила в три раза больше. Справится ли египетская оборона с бразильской атакой - главный вопрос спарринга в Кливленде.
Наш прогноз на матч: индивидуальный тотал голов Бразилии меньше 2.5.
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Трансляция из Кливленда запланирована на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон Перейра да Силва («Гремио»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).
Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило дос Сантос де Оливейра («Ботафого»).
Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут»).
Вратари: Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Мостафа Шобейр («Аль-Ахли»), Аль-Махди Солиман («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»).
Защитники: Мохамед Хани («Аль-Ахли»), Тарек Алаа (ЗЕД), Хамди Фати («Аль-Вакра»), Рами Рабья («Аль-Айн»), Яссер Ибрахим («Аль-Ахли»), Хоссам Абдельмагид («Замалек»), Мохамед Абдель Монем («Ницца»), Карим Хафез («Пирамидс»), Ахмед Абул-Фетух («Замалек»).
Полузащитники: Марван Аттия («Аль-Ахли»), Моханад Лашин («Пирамидс»), Набиль Эмад Дунга («Пирамидс»), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ахмед Сайед («Замалек»), Эмам Ашур («Аль-Ахли»), Махмуд Трезеге («Аль-Райян»), Ибрагим Адель («Пирамидс»), Мостафа Зико («Пирамидс»), Мохамед Салах, Хайтам Хассан («Реал Овьедо»).
Нападающие: Омар Мармуш («Айнтрахт» Франкфурт), Актай Абдаллах («Энппи»), Хамза Абделькарим («Барселона» Б).
PARI установила коэффициент 1.33 на победу Бразилии и 8.50 - на Египет. Ничья в компании котируется за 5.10.
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