Бразилия - Египет, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

В конце весны российские болельщики имели возможность оценить уровень сборной Египта. Команду Валерия Карпина она и без своей главной звезды Салаха обыграла - 1:0. Также обратим внимание на мартовскую ничью африканцев против Испании (0:0), на тот момент лидера рейтинга ФИФА. С таким же результатом они завершили матч за третье место на Кубке африканских наций против нигерийцев, уступив бронзу только в серии пенальти. Египтяне редко забивают помногу, но пропускают они еще меньше.

Бразилия, напротив, почти не играет на ноль. Из шести предыдущих матчей пять у нее были с забитыми и пропущенными голами. Даже от панамцев команда Анчелотти пропустила два - правда, в ответ забила в три раза больше. Справится ли египетская оборона с бразильской атакой - главный вопрос спарринга в Кливленде.

Наш прогноз на матч: индивидуальный тотал голов Бразилии меньше 2.5.