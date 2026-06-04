Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыБразилия - Египет, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Бразилия - Египет, 7 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Южноамериканская поэзия против африканской прозы
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы
  • Коэффициенты букмекеров

Заключительный контрольный матч перед стартом на ЧМ-2026 сборная Бразилии проведет в ночь с 6 на 7 июня в Кливленде.  Соперник под стать ей - самая титулованная команда Африки. Анализируем шансы сторон на успех и котировки легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 6

07.06.2025, Вс

01:00 МСК

Египет

Место в рейтинге ФИФА: 29

П1 - 1.33

Х - 5.10

П2 - 8.50

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Кливленд Браунс» (Кливленд, США)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия 60018-4
Египет0664-18

Последние пять матчей сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.06.2026Бразилия

6:2

Панама

Товарищеский матч

01.04.2026Хорватия

1:3

Бразилия

Товарищеский матч

26.03.2026Бразилия

1:2

Франция

Товарищеский матч

18.11.2025Бразилия

1:1

Тунис

Товарищеский матч

15.11.2025Бразилия

2:0

Сенегал

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2026

Египет

1:0

Россия

Товарищеский матч

31.03.2026

Испания

0:0

Египет

Товарищеский матч

27.03.2026

Саудовская Аравия

0:4

Египет

Товарищеский матч

17.01.2026

Египет

0:0, пен. 2:4

Египет

Кубок африканских наций

14.01.2026

Сенегал

1:0

Египет

Кубок африканских наций

Прогноз на матч

Свернуть

В конце весны российские болельщики имели возможность оценить уровень сборной Египта. Команду Валерия Карпина она и без своей главной звезды Салаха обыграла - 1:0. Также обратим внимание на мартовскую ничью африканцев против Испании (0:0), на тот момент лидера рейтинга ФИФА. С таким же результатом они завершили матч за третье место на Кубке африканских наций против нигерийцев, уступив бронзу только в серии пенальти. Египтяне редко забивают помногу, но пропускают они еще меньше.

Бразилия, напротив, почти не играет на ноль. Из шести предыдущих матчей пять у нее были с забитыми и пропущенными голами. Даже от панамцев команда Анчелотти пропустила два - правда, в ответ забила в три раза больше. Справится ли египетская оборона с бразильской атакой - главный вопрос спарринга в Кливленде.  

Наш прогноз на матч: индивидуальный тотал голов Бразилии меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

Трансляция из Кливленда запланирована на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы

Свернуть

Состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон Перейра да Силва («Гремио»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).

Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило дос Сантос де Оливейра («Ботафого»).

Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут»).

Состав сборной Египта на ЧМ-2026

Вратари: Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Мостафа Шобейр («Аль-Ахли»), Аль-Махди Солиман («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»).

Защитники: Мохамед Хани («Аль-Ахли»), Тарек Алаа (ЗЕД), Хамди Фати («Аль-Вакра»), Рами Рабья («Аль-Айн»), Яссер Ибрахим («Аль-Ахли»), Хоссам Абдельмагид («Замалек»), Мохамед Абдель Монем («Ницца»), Карим Хафез («Пирамидс»), Ахмед Абул-Фетух («Замалек»).

Полузащитники: Марван Аттия («Аль-Ахли»), Моханад Лашин («Пирамидс»), Набиль Эмад Дунга («Пирамидс»), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ахмед Сайед («Замалек»), Эмам Ашур («Аль-Ахли»), Махмуд Трезеге («Аль-Райян»), Ибрагим Адель («Пирамидс»), Мостафа Зико («Пирамидс»), Мохамед Салах, Хайтам Хассан («Реал Овьедо»).

Нападающие: Омар Мармуш («Айнтрахт» Франкфурт), Актай Абдаллах («Энппи»), Хамза Абделькарим («Барселона» Б).

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила коэффициент 1.33 на победу Бразилии и 8.50 - на Египет. Ничья в компании котируется за 5.10.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer26 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer210 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading