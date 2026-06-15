Бразилия - Гаити, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для любителей ставок на Кубок мира три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Главный исход этой встречи и прежде не вызывал особых сомнений, а после осечки бразильцев на старте шансы сторон на победу выглядят еще более несопоставимыми. Все три предыдущих матча этих команд завершились крупными победами фаворита - 4:0, 6:0 и 7:1. Здесь и сейчас поставить на победу Бразилии в «верховой» игре можно по коэффициенту 1.40.

Сбалансированный. В этом году гаитяне если и проигрывают, то в упорной борьбе и в один мяч - 0:1 от Туниса и Шотландии, 1:2 от Перу. Но бразильцы нуждаются в порции позитивных эмоций и не угомонятся, пока не забьют два-три мяча. Индивидуальный тотал голов фаворита больше 2.5 выглядит здесь реальным исходом.