Бразилия - Гаити, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Сборная Бразилии неожиданно потеряла очки на старте чемпионата мира по футболу 2026 года. И это очень плохая новость для ее ближайшего соперника: рассчитывать на расслабленность фаворита команде Гаити не приходится. Ждем голевого карнавала в Филадельфии?
Бразильцы не сумели победно стартовать в Северной Америке. Но нужно учесть, что в первом туре им противостоял самый классный соперник из «одногруппников». Такой феноменальной беспроигрышной серии, как Марокко, не имеет никто. С учетом технической победы над Сенегалом в финале Кубка африканских наций он достигла 30 матчей! Поэтому со стратегической точки зрения ничья в первом туре - не худший вариант для команды Карло Анчелотти. Но больше терять очки ей нельзя, и в «селесао» все это, безусловно, понимают.
Последние пять матчей сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Бразилия
6:2
Панама
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Бразилия
1:2
Франция
Товарищеский матч
Сборная Гаити более полувека, с 1974 года, не добиралась до финальной стадии Кубка мира. Возвращение получилось не то чтобы триумфальным, но вполне достойным. 0:1 от Шотландии - это точно никакой не провал и не позор. Думается, такой же результат против разозленных бразильцев гаитяне и вовсе сочтут равноценным победе. По крайней мере - над самими собой.
В рейтинге ФИФА соперников разделяют 77 позиций: Бразилия занимает шестое место, Гаити - 83-е.
Последние пять матчей сборной Гаити:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Гаити
0:1
Шотландия
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Гаити
1:2
Перу
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Гаити
4:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Гаити
1:1
Исландия
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Гаити
0:1
Тунис
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|3
|0
|0
|17-1
|Австралия
|0
|0
|3
|1-17
Мы подготовили для любителей ставок на Кубок мира три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Главный исход этой встречи и прежде не вызывал особых сомнений, а после осечки бразильцев на старте шансы сторон на победу выглядят еще более несопоставимыми. Все три предыдущих матча этих команд завершились крупными победами фаворита - 4:0, 6:0 и 7:1. Здесь и сейчас поставить на победу Бразилии в «верховой» игре можно по коэффициенту 1.40.
Сбалансированный. В этом году гаитяне если и проигрывают, то в упорной борьбе и в один мяч - 0:1 от Туниса и Шотландии, 1:2 от Перу. Но бразильцы нуждаются в порции позитивных эмоций и не угомонятся, пока не забьют два-три мяча. Индивидуальный тотал голов фаворита больше 2.5 выглядит здесь реальным исходом.
Рискованный. Бразильцы традиционно много забивают, но и пропускают слишком много как для претендента в чемпионы. Ставка на обмен голами заходила в их играх шесть матчей подряд. Если сыграет снова, БЕТСИТИ рассчитает соответствующие пари по коэффициенту 2.35.
Аналитики БК считают наиболее вероятным итоговым счетом 3:0 в пользу Бразилии. На наш взгляд, вполне реалистичный сценарий.
Ожидаемый счет — 3:0 в пользу Бразилии.
На платформе Winline можно оформить пари на этот исход с коэффициентом 5.60, а также посмотреть прямую трансляцию из Филадельфии.