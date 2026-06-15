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ГлавнаяПрогнозыБразилия - Гаити, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Бразилия - Гаити, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Против разозленных бразильцев у гаитян нет шансов
Валентин Васильев

Бразилия - Гаити
Команды

20 июня 2026 (03:30) МСК

Начало

Стадион «Линкольн Файненшел Филд»  (Филадельфия, Пенсильвания, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

 ИТ1 больше 2.5
Прогноз

1.57
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Бразилия - Гаити

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Сборная Бразилии неожиданно потеряла очки на старте чемпионата мира по футболу 2026 года. И это очень плохая новость для ее ближайшего соперника: рассчитывать на расслабленность фаворита команде Гаити не приходится. Ждем голевого карнавала в Филадельфии?

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
Winline1.109.0020.001.881.92
PARI 1.1010.5022.001.881.92
БЕТСИТИ1.1011.0021.001.921.90

Бразилия

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Бразильцы не сумели победно стартовать в Северной Америке. Но нужно учесть, что в первом туре им противостоял самый классный соперник из «одногруппников». Такой феноменальной беспроигрышной серии, как Марокко, не имеет никто. С учетом технической победы над Сенегалом в финале Кубка африканских наций он достигла 30 матчей! Поэтому со стратегической точки зрения ничья в первом туре - не худший вариант для команды Карло Анчелотти. Но больше терять очки ей нельзя, и в «селесао» все это, безусловно, понимают.

Последние пять матчей сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

07.06.2026Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

01.06.2026Бразилия

6:2

Панама

Товарищеский матч

01.04.2026Хорватия

1:3

Бразилия

Товарищеский матч

26.03.2026Бразилия

1:2

Франция

Товарищеский матч

Гаити

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Сборная Гаити более полувека, с 1974 года, не добиралась до финальной стадии Кубка мира. Возвращение получилось не то чтобы триумфальным, но вполне достойным. 0:1 от Шотландии - это точно никакой не провал и не позор. Думается, такой же результат против разозленных бразильцев гаитяне и вовсе сочтут равноценным победе. По крайней мере - над самими собой.

В рейтинге ФИФА соперников разделяют 77 позиций: Бразилия занимает шестое место, Гаити - 83-е.

Последние пять матчей сборной Гаити:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Гаити 

0:1

Шотландия

ЧМ-2026

06.06.2026Гаити 

1:2

Перу

Товарищеский матч

31.05.2026Гаити 

4:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

31.03.2026Гаити 

1:1

Исландия

Товарищеский матч

29.03.2026Гаити 

0:1

Тунис

Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия30017-1
Австралия0031-17

Прогнозы на матч

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Мы подготовили для любителей ставок на Кубок мира три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Главный исход этой встречи и прежде не вызывал особых сомнений, а после осечки бразильцев на старте шансы сторон на победу выглядят еще более несопоставимыми. Все три предыдущих матча этих команд завершились крупными победами фаворита - 4:0, 6:0 и 7:1. Здесь и сейчас поставить на победу Бразилии в «верховой» игре можно по коэффициенту 1.40.

Сбалансированный. В этом году гаитяне если и проигрывают, то в упорной борьбе и в один мяч - 0:1 от Туниса и Шотландии, 1:2 от Перу. Но бразильцы нуждаются в порции позитивных эмоций и не угомонятся, пока не забьют два-три мяча. Индивидуальный тотал голов фаворита больше 2.5 выглядит здесь реальным исходом.

Рискованный. Бразильцы традиционно много забивают, но и пропускают слишком много как для претендента в чемпионы. Ставка на обмен голами заходила в их играх шесть матчей подряд. Если сыграет снова, БЕТСИТИ рассчитает соответствующие пари по коэффициенту 2.35.

Прогноз на точный счет

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Аналитики БК считают наиболее вероятным итоговым счетом 3:0 в пользу Бразилии. На наш взгляд, вполне реалистичный сценарий.

Ожидаемый счет — 3:0 в пользу Бразилии.

На платформе Winline можно оформить пари на этот исход с коэффициентом 5.60, а также посмотреть прямую трансляцию из Филадельфии.

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