Бразилия - Панама, 1 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

В обширном расписании товарищеских матчей конца весны - начала лета обращают на себя внимание прежде всего игры фаворитов ЧМ-2026. Так, сборная Бразилии проверит свою готовность к Кубку мира спаррингами с командами Панамы и Египта. Попробуем предугадать, чего ждать от первого из них.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 6
01.06.2025, Пн
00:30 МСК
Панама
|П1 - 1.19
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|4
|1
|0
|17-1
|Панама
|0
|1
|4
|1-17
Последние пять игр сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Бразилия
1:2
Франция
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Бразилия
1:1
Тунис
Товарищеский матч
|15.11.2025
|Бразилия
2:0
Сенегал
Товарищеский матч
|14.10.2025
|Япония
3:2
Бразилия
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Панамы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|ЮАР
1:2
Панама
Товарищеский матч
|27.03.2026
|ЮАР
1:1
Панама
Товарищеский матч
|23.01.2026
|Панама
0:1
Мексика
Товарищеский матч
|18.01.2026
|Боливия
1:1
Панама
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Панама
3:0
Сальвадор
Отбор ЧМ-2026
Еще пару десятилетий назад исход такой встречи не вызывал бы ни малейших сомнений: команды находились, образно говоря, в разных футбольных галактиках. За четыре первых матча против Бразилии панамцы не забили ни одного мяча - зато пропустили 16. Но за последнее время североамериканцы добились существенного прогресса. В 2019 году они добились почетной ничьей с бразильцами на их территории, а в ноябре 2025-го второй раз в истории квалифицировались в финальную стадию Кубка мира (дебют пришелся на ЧМ-2018 в России).
Так что спарринг-партнер у команды Анчелотти совсем не так прост, как кто-то может подумать. Плюс звезды сборной Бразилии еще восстанавливают силы после напряженного клубного сезона и вряд ли станут настаивать на непременном разгроме панамского гостя.
Для команды Томаса Кристиансена достойно выступить на одной из самых легендарных арен планеты - дело чести. Так что ждем в меру результативную игру - не больше 3.5 голов на пару команд.
Трансляция из Рио-де-Жанейро запланирована на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон Перейра да Силва («Гремио»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).
Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило дос Сантос де Оливейра («Ботафого»).
Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут»).
Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Cесар Самудио («Марафон»).
Защитники: Сесар Блэкман («Слован»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла Гуайра»), Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Саприсса»), Андрес Андраде (ЛАСК), Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород»), Хосе Кордоба («Норвич Сити»), Эрик Дэвис («Пласа Амадор»), Джовани Рамос («Академия Пуэрто-Кабельо»), Родерик Миллер («Туран»).
Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («УНАМ Пумас»), Карлос Харви («Миннесота Юнайтед»), Кристиан Мартинес («Хапоэль Ирони»), Хосе Луис Родригес («Хуарес»), Cесар Аугусто Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Азариас Лондоно («Универсидад Католика»).
Нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотерман («Универсидад де Консепсьон»), Хосе Фахардо («Универсидад Католика»), Томас Родригес («Саприсса»).
PARI установила коэффициент 1.19 на победу Бразилии и 15.00 - на Панаму. Ничья в конторе котируется за 6.20.
