Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыБразилия - Панама, 1 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Бразилия - Панама, 1 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Участники ЧМ-2026 встретятся на легендарной «Маракане»
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы
  • Коэффициенты букмекеров

В обширном расписании товарищеских матчей конца весны - начала лета обращают на себя внимание прежде всего игры фаворитов ЧМ-2026. Так, сборная Бразилии проверит свою готовность к Кубку мира спаррингами с командами Панамы и Египта.  Попробуем предугадать, чего ждать от первого из них.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 6

01.06.2025, Пн

00:30 МСК

Панама
Место в рейтинге ФИФА: 33

П1 - 1.19

Х - 6.20

П2 - 15.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия 41017-1
Панама0141-17

Последние пять игр сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2026Хорватия

1:3

Бразилия

Товарищеский матч

26.03.2026Бразилия

1:2

Франция

Товарищеский матч

18.11.2025Бразилия

1:1

Тунис

Товарищеский матч

15.11.2025Бразилия

2:0

Сенегал

Товарищеский матч

14.10.2025Япония

3:2

Бразилия

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Панамы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026ЮАР

1:2

Панама

Товарищеский матч

27.03.2026ЮАР

1:1

Панама

Товарищеский матч

23.01.2026Панама

0:1

Мексика

Товарищеский матч

18.01.2026Боливия

1:1

Панама

Товарищеский матч

19.11.2025Панама

3:0

Сальвадор

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Свернуть

Еще пару десятилетий назад исход такой встречи не вызывал бы ни малейших сомнений: команды находились, образно говоря, в разных футбольных галактиках. За четыре первых матча против Бразилии панамцы не забили ни одного мяча - зато пропустили 16. Но за последнее время североамериканцы добились существенного прогресса. В 2019 году они добились почетной ничьей с бразильцами на их территории, а в ноябре 2025-го второй раз в истории квалифицировались в финальную стадию Кубка мира (дебют пришелся на ЧМ-2018 в России).

Так что спарринг-партнер у команды Анчелотти совсем не так прост, как кто-то может подумать. Плюс звезды сборной Бразилии еще восстанавливают силы после напряженного клубного сезона и вряд ли станут настаивать на непременном разгроме панамского гостя. 

Для команды Томаса Кристиансена достойно выступить на одной из самых легендарных арен планеты - дело чести. Так что ждем в меру результативную игру - не больше 3.5 голов на пару команд.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

Трансляция из Рио-де-Жанейро запланирована на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы

Свернуть

Состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон Перейра да Силва («Гремио»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).

Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило дос Сантос де Оливейра («Ботафого»).

Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут»).

Состав сборной Панамы на ЧМ-2026

Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Cесар Самудио («Марафон»).

Защитники: Сесар Блэкман («Слован»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла Гуайра»), Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Саприсса»), Андрес Андраде (ЛАСК), Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород»), Хосе Кордоба («Норвич Сити»), Эрик Дэвис («Пласа Амадор»), Джовани Рамос («Академия Пуэрто-Кабельо»), Родерик Миллер («Туран»).

Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («УНАМ Пумас»), Карлос Харви («Миннесота Юнайтед»), Кристиан Мартинес («Хапоэль Ирони»), Хосе Луис Родригес («Хуарес»), Cесар Аугусто Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Азариас Лондоно («Универсидад Католика»).

Нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотерман («Универсидад де Консепсьон»), Хосе Фахардо («Универсидад Католика»), Томас Родригес («Саприсса»).

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила коэффициент 1.19 на победу Бразилии и 15.00 - на Панаму. Ничья в конторе котируется за 6.20.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer31 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer215 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading