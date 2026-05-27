Бразилия - Панама, 1 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Еще пару десятилетий назад исход такой встречи не вызывал бы ни малейших сомнений: команды находились, образно говоря, в разных футбольных галактиках. За четыре первых матча против Бразилии панамцы не забили ни одного мяча - зато пропустили 16. Но за последнее время североамериканцы добились существенного прогресса. В 2019 году они добились почетной ничьей с бразильцами на их территории, а в ноябре 2025-го второй раз в истории квалифицировались в финальную стадию Кубка мира (дебют пришелся на ЧМ-2018 в России).

Так что спарринг-партнер у команды Анчелотти совсем не так прост, как кто-то может подумать. Плюс звезды сборной Бразилии еще восстанавливают силы после напряженного клубного сезона и вряд ли станут настаивать на непременном разгроме панамского гостя.

Для команды Томаса Кристиансена достойно выступить на одной из самых легендарных арен планеты - дело чести. Так что ждем в меру результативную игру - не больше 3.5 голов на пару команд.