Брест - ПСЖ, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В последнее время в выступлениях дебютанта Лиги чемпионов наблюдается поразительное постоянство: его матчи неизменно заканчиваются в пользу гостей! Таких случаев зафиксировано пять подряд. Трижды «Брест» на выезде побеждал и дважды уступал дома, причем оба раза - с крупным счетом. Не далее чем в начале февраля команду Эрика Руа разгромил как раз «Пари Сен-Жермен». Счет 2:5 красноречив. Если эта серия «Бреста» в ближайший вторник продлится, никто сильно не удивится.

«ПСЖ» нынче хорош, и свежая победа над «Монако» с разницей в три мяча - лишнее тому подтверждение. В то же время стабильно сохранять ноль сзади парижане еще не научились. В трех из пяти предыдущих матчей они пропускали по голу, а от «Бреста» - целых два. Так что минимум на гол болельщики «пиратов» во вторник могут рассчитывать. Но и пропущенного (по меньшей мере одного) вряд ли избежать.