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10 февраля 4:52ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Брест - ПСЖ, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Еще один шанс для Сафонова?
Валентин Васильев

Стадию плей-офф в Лиге чемпионов откроет чисто французское противостояние. «Брест» с «ПСЖ» многократно соперничали на внутренней арене, а на внешней сойдутся впервые. Прикинем шансы сторон на успех в предстоящем матче. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брест» (Франция)

11.02.2025, Вт

20:45 МСК

«ПСЖ» (Париж, Франция)

П1 - 8.00

Х - 5.30

П2 - 1.35

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, первый матч

Стадион: «Стад дю Рудуру» (Генгам, Франция)

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брест»4132737-84
«ПСЖ»2713484-37

Последние пять матчей «Бреста»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Нант»

0:2

«Брест»

Лига 1

04.02.2025«Труа»

1:2

«Брест»

Кубок Франции

01.02.2025«Брест»

2:5

«ПСЖ»

Лига 1
29.01.2025«Брест»

0:3

«Реал»

Лига чемпионов
26.01.2025«Гавр»

0:1

«Брест»

Лига 1

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«ПСЖ»

4:1

«Монако»

Лига 1

04.02.2025«Ле Ман»

0:2

«ПСЖ»

Кубок Франции

01.02.2025«Брест»

2:5

«ПСЖ»

Лига 1

29.01.2025«Штутгарт»

1:4

«ПСЖ»

Лига чемпионов

25.01.2025«ПСЖ»

1:1

«Реймс»

Лига 1

Расписание игр

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Плей-офф. Первые матчи

11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити»  (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ  Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)

Прогноз на матч

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В последнее время в выступлениях дебютанта Лиги чемпионов наблюдается поразительное постоянство: его матчи неизменно заканчиваются в пользу гостей! Таких случаев зафиксировано пять подряд. Трижды «Брест» на выезде побеждал и дважды уступал дома, причем оба раза - с крупным счетом. Не далее чем в начале февраля команду Эрика Руа разгромил как раз «Пари Сен-Жермен». Счет 2:5 красноречив. Если эта серия «Бреста» в ближайший вторник продлится, никто сильно не удивится. 

«ПСЖ» нынче хорош, и свежая победа над «Монако» с разницей в три мяча - лишнее тому подтверждение. В то же время стабильно сохранять ноль сзади парижане еще не научились.  В трех из пяти предыдущих матчей они пропускали по голу, а от «Бреста» - целых два. Так что минимум на гол болельщики «пиратов» во вторник могут рассчитывать. Но и пропущенного (по меньшей мере одного) вряд ли избежать.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России трансляцию матча официально проведет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Брест»: Мартен, Амави, Локо  (все - травмы)

«ПСЖ»: Заир-Эмери (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брест» - «ПСЖ»:

Позиция«Брест»«ПСЖ»

Позиция

Вратарь40. Бизот39. Сафонов

Вратарь

Защитник7. Лала2. Хакими

Защитник

Защитник5. Шардонне5. Маркиньос

Защитник

Защитник3. Ндиайе51. Пачо

Защитник

Защитник34. Салах87. Невеш

Защитник

Полузащитник 45. Камара17. Витинья

Полузащитник 

Полузащитник 6. Фернандеш8. Руис

Полузащитник 

Полузащитник8. Маньетти10. Ли

Полузащитник

Нападающий9. Думбия7. Кварацхелия

Полузащитник

Нападающий14. Бальде10. Дембеле

Полузащитник

Нападающий19. Ажорк29. Баркола

Нападающий

Главный тренерЭрик РуаЛуис Энрике

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Линии букмекеров выглядят не очень оптимистично для хозяев поля. В случае победы «Бреста» PARI выплатит выигрыш поверившим в сенсацию в восьмикратном размере. Даже на ничью коэффициент высокий - 5.30. На успех гостей, соответственно, он весьма скромен - 1.35.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Брест» - «ПСЖ»?

Котировки букмекеров вроде бы не оставляют андердогу шансов даже на ничью. В последний раз «Брест» побеждал «ПСЖ» 40 лет назад - 2:1 в январе 1985 года!

 Сыграет ли Матвей Сафонов?

Единственную за последнее время «сухую» победу «ПСЖ» - над «Ле Маном» в Кубке Франции - парижане одержали с помощью российского голкипера. Вполне возможно, что Луис Энрике и в Генгаме доверится Сафонову.

Где смотреть бесплатно матч «Брест» - «ПСЖ»?

Цифровые трансляции матчей ЛЧ предложат пользователям букмекерские компании - в частности, PARI. Доступ ко всем трансляциям матчей можно получить, оформив временную подписку на Okko за 1 рубль.

С кем сыграет «ПСЖ», если пройдет «Брест»?

В 1/8 финала победителя французской пары ожидает встреча с «Ливерпулем» или «Барселоной».

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