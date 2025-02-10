Брест - ПСЖ, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Стадию плей-офф в Лиге чемпионов откроет чисто французское противостояние. «Брест» с «ПСЖ» многократно соперничали на внутренней арене, а на внешней сойдутся впервые. Прикинем шансы сторон на успех в предстоящем матче.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брест» (Франция)
11.02.2025, Вт
20:45 МСК
«ПСЖ» (Париж, Франция)
|П1 - 8.00
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, первый матч
Стадион: «Стад дю Рудуру» (Генгам, Франция)
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брест»
|4
|13
|27
|37-84
|«ПСЖ»
|27
|13
|4
|84-37
Последние пять матчей «Бреста»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Нант»
0:2
«Брест»
Лига 1
|04.02.2025
|«Труа»
1:2
«Брест»
Кубок Франции
|01.02.2025
|«Брест»
2:5
«ПСЖ»
|Лига 1
|29.01.2025
|«Брест»
0:3
«Реал»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Гавр»
0:1
«Брест»
Лига 1
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«ПСЖ»
4:1
«Монако»
Лига 1
|04.02.2025
|«Ле Ман»
0:2
«ПСЖ»
Кубок Франции
|01.02.2025
|«Брест»
2:5
«ПСЖ»
Лига 1
|29.01.2025
|«Штутгарт»
1:4
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«ПСЖ»
1:1
«Реймс»
Лига 1
11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
В последнее время в выступлениях дебютанта Лиги чемпионов наблюдается поразительное постоянство: его матчи неизменно заканчиваются в пользу гостей! Таких случаев зафиксировано пять подряд. Трижды «Брест» на выезде побеждал и дважды уступал дома, причем оба раза - с крупным счетом. Не далее чем в начале февраля команду Эрика Руа разгромил как раз «Пари Сен-Жермен». Счет 2:5 красноречив. Если эта серия «Бреста» в ближайший вторник продлится, никто сильно не удивится.
«ПСЖ» нынче хорош, и свежая победа над «Монако» с разницей в три мяча - лишнее тому подтверждение. В то же время стабильно сохранять ноль сзади парижане еще не научились. В трех из пяти предыдущих матчей они пропускали по голу, а от «Бреста» - целых два. Так что минимум на гол болельщики «пиратов» во вторник могут рассчитывать. Но и пропущенного (по меньшей мере одного) вряд ли избежать.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
В России трансляцию матча официально проведет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Брест»: Мартен, Амави, Локо (все - травмы)
«ПСЖ»: Заир-Эмери (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брест» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Брест»
|«ПСЖ»
Позиция
|Вратарь
|40. Бизот
|39. Сафонов
Вратарь
|Защитник
|7. Лала
|2. Хакими
Защитник
|Защитник
|5. Шардонне
|5. Маркиньос
Защитник
|Защитник
|3. Ндиайе
|51. Пачо
Защитник
|Защитник
|34. Салах
|87. Невеш
Защитник
|Полузащитник
|45. Камара
|17. Витинья
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Фернандеш
|8. Руис
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Маньетти
|10. Ли
Полузащитник
|Нападающий
|9. Думбия
|7. Кварацхелия
Полузащитник
|Нападающий
|14. Бальде
|10. Дембеле
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ажорк
|29. Баркола
Нападающий
|Главный тренер
|Эрик Руа
|Луис Энрике
Главный тренер
Линии букмекеров выглядят не очень оптимистично для хозяев поля. В случае победы «Бреста» PARI выплатит выигрыш поверившим в сенсацию в восьмикратном размере. Даже на ничью коэффициент высокий - 5.30. На успех гостей, соответственно, он весьма скромен - 1.35.
Котировки букмекеров вроде бы не оставляют андердогу шансов даже на ничью. В последний раз «Брест» побеждал «ПСЖ» 40 лет назад - 2:1 в январе 1985 года!
Единственную за последнее время «сухую» победу «ПСЖ» - над «Ле Маном» в Кубке Франции - парижане одержали с помощью российского голкипера. Вполне возможно, что Луис Энрике и в Генгаме доверится Сафонову.
Цифровые трансляции матчей ЛЧ предложат пользователям букмекерские компании - в частности, PARI. Доступ ко всем трансляциям матчей можно получить, оформив временную подписку на Okko за 1 рубль.
В 1/8 финала победителя французской пары ожидает встреча с «Ливерпулем» или «Барселоной».
Партнерский проект