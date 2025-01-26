Брест - Реал Мадрид, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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В последнюю неделю января финиширует Общий этап Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира закроет эту стадию в крошечном французском городе Генгам игрой с “Брестом”. “Реал” еще не обеспечил себе прямого выхода в 1/8 финала, так что рассчитывать на снисхождение фаворита дебютанту турнира не стоит. Тем интереснее!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брест» (Франция)
29.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Реал» (Мадрид, Испания)
|П1 - 6.90
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 8-й тур
Стадион: «Стад дю Рудуру» (Генгам, Франция)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брест»
|0
|0
|0
|0-0
|«Реал»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Бреста»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Гавр»
«Брест»
Лига 1
|22.01.2025
|«Шахтер»
2:0
«Брест»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Ренн»
1:2
«Брест»
|Лига 1
|15.01.2025
|«Брест»
2:1
«Нант»
|Кубок Франции
|11.01.2025
|«Брест»
2:1
«Лион»
|Лига 1
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Вальядолид»
0:3
«Реал»
Примера
|22.01.2025
|«Реал»
5:1
«РБ Зальцбург»
|Лига чемпионов
|19.01.2025
|«Реал»
4:1
«Лас-Пальмас»
|Примера
|16.01.2025
|«Реал»
5:2 ДВ
«Сельта»
|Кубок Испании
|12.01.2025
|«Реал»
2:5
«Барселона»
|Суперкубок Испании.
За тур до финиша групповой стадии “Брест” опережает “Реал” на одно очко.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2. Барселона
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3. Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4. Интер
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5. Атлетико
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6. Милан
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7. Аталанта
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8. Байер
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9. Астон Вилла
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10. Монако
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12. Лилль
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13. Брест
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14. Боруссия Д
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15. Бавария
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16. Реал Мадрид
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17. Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18. Селтик
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19. ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20. Брюгге
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21. Бенфика
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22. ПСЖ
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23. Спортинг
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24. Штутгарт
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25. Манчестер Сити
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26. Динамо Загреб
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27. Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28. Болонья
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29. Спарта Прага
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30. Лейпциг
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31. Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32. Црвена Звезда
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33. Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34. Зальцбург
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35. Слован
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36. Янг Бойз
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Не все команды сохранили турнирную мотивацию до финиша Общего этапа. Но участников встречи на «Стад дю Рудуру» это не касается. «Брест» с «Реалом» уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф, но пока не проходят в 1/8 финала напрямую. Чтобы избежать дополнительных стыков, обоим клубам нужна победа в среду. Не факт, что она позволит более удачливой стороне подняться в первую восьмерку, и те, и другие, безусловно, попытаются это сделать. Для новичка ЛЧ первое в истории противоборство с испанским топом - грандиозное событие безотносительно турнирных раскладов. Так что аншлаг на арене в Генгаме гарантирован. И яркое, страстное спортивное действо - скорее всего, тоже.
«Брест» в этом розыгрыше дома еще не проигрывал - одолел «Штурм» и «ПСВ Эйндховен», сделал ничью с чемпионом Германии. «Реал» в нынешнем евросезоне признает только два исхода - победу и поражение; ничьих в его матчах еще не было. Особое внимание обратим на другой тренд - результативность матчей команды Анчелотти. Она у испанцев в январе стабильно высокая - не меньше трех голов за матч. Если соперники сообща забьют больше 2.5 мячей за полтора часа, PARI умножит номинал ставки на полтора. Более чем вероятный вариант, учитывая травмы сразу пяти (!) защитников «Бреста».
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Потери:
«Брест»: Локо, Зогбе (запрет на участие в матчах), Мартен, Хайдара, Амави, Кулибали, Ле Кардинал (все - травмы)
«Реал»: Винисиус Жуниор (дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Камавинга (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брест» - «Реал»:
|Позиция
|«Брест»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|40. Бизот
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|7. Лала
|23. Менди
|Защитник
|Защитник
|5. Шардонне
|22. Рюдигер
|Защитник
|Защитник
|3. Ндиайе
|35. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|34. Салах
|17. Васкес
|Защитник
|Полузащитник
|45. Камара
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Фернандеш
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Маньетти
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Думбия
|21. Диас
|Нападающий
|Нападающий
|14. Бальде
|11. Родриго
|Нападающий
|Нападающий
|19. Ажорк
|9. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Эрик Руа
|Карло Анчелотти
|Главный тренер
Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех хозяев - 6.90. Вероятность победы «Реала» оценена котировкой 1.40. На ничью можно поставить за 5.10.
Согласно расчетам экспертов, вероятность победы испанцев составляет около 71%. Самый популярный счет в линиях букмекеров - 0:2. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 8.50.
Прямо сейчас пробную подписку в «Okko» можно оформить за символический 1 рубль.
В топе фаворитов турнира мадридский клуб делит второе-четвертое места с «Барселоной» и «Арсеналом». Их триумф в ЛЧ котируется за 7.00. Выше стоит только «Ливерпуль» с котировкой 5.00.
Партнерский проект