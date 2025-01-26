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18 января 11:18ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Брест - Реал Мадрид, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Историческое событие для дебютанта ЛЧ
Валентин Васильев

В последнюю неделю января финиширует Общий этап Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира закроет эту стадию в крошечном французском городе Генгам игрой  с “Брестом”. “Реал” еще не обеспечил себе прямого выхода в 1/8 финала, так что рассчитывать на снисхождение фаворита дебютанту турнира не стоит. Тем интереснее!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брест» (Франция)

29.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 6.90

Х - 5.10

П2 - 1.40

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 8-й тур

Стадион: «Стад дю Рудуру» (Генгам, Франция)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брест»0000-0
«Реал»0000-0

Последние пять матчей «Бреста»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Гавр»

 

«Брест»

Лига 1

22.01.2025«Шахтер»

2:0

«Брест»

Лига чемпионов
18.01.2025«Ренн»

1:2

«Брест»

Лига 1
15.01.2025«Брест»

2:1

«Нант»

Кубок Франции
11.01.2025«Брест»

2:1

«Лион»

Лига 1

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Вальядолид»

0:3

«Реал»

Примера

22.01.2025«Реал»

5:1

«РБ Зальцбург»

Лига чемпионов
19.01.2025«Реал»

4:1

«Лас-Пальмас»

Примера
16.01.2025«Реал»

5:2 ДВ

«Сельта»

Кубок Испании
12.01.2025«Реал»

2:5

«Барселона»

Суперкубок Испании.

Турнирная таблица

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За тур до финиша групповой стадии “Брест” опережает “Реал” на одно очко.

КомандаИВНПМО
1. Ливерпуль770015-221
2. Барселона760126-1118
3. Арсенал751114-216
4. Интер75118-116
5. Атлетико750216-1115
6. Милан750213-915
7. Аталанта742118-414
8. Байер741213-713
9. Астон Вилла74129-413
10. Монако741213-1013
11. Фейеноорд741217-1513
12. Лилль741211-913
13. Брест741210-813
14. Боруссия Д740319-1112
15. Бавария740317-1112
16. Реал Мадрид740317-1212
17. Ювентус73319-512
18. Селтик733111-1012
19. ПСВ732213-1011
20. Брюгге73226-811
21. Бенфика731314-1210
22. ПСЖ731310-810
23. Спортинг731312-1110
24. Штутгарт731312-1310
25. Манчестер Сити722315-138
26. Динамо Загреб722310-188
27. Шахтер72147-137
28. Болонья71243-85
29. Спарта Прага71157-194
30. Лейпциг71068-143
31. Жирона71064-113
32. Црвена Звезда710612-223
33. Штурм71064-143
34. Зальцбург71064-233
35. Слован70076-240
36. Янг Бойз70073-230

Прогноз на матч

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Не все команды сохранили турнирную мотивацию до финиша Общего этапа. Но участников встречи на «Стад дю Рудуру» это не касается. «Брест» с «Реалом» уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф, но пока не проходят в 1/8 финала напрямую. Чтобы избежать дополнительных стыков, обоим клубам нужна победа в среду. Не факт, что она позволит более удачливой стороне подняться в первую восьмерку, и те, и другие, безусловно, попытаются это сделать.  Для новичка ЛЧ первое в истории противоборство с испанским топом - грандиозное событие безотносительно турнирных раскладов. Так что аншлаг на арене в Генгаме гарантирован. И яркое, страстное спортивное действо - скорее всего, тоже.

«Брест» в этом розыгрыше дома еще не проигрывал - одолел «Штурм» и «ПСВ Эйндховен», сделал ничью с чемпионом Германии. «Реал» в нынешнем евросезоне признает только два исхода - победу и поражение; ничьих в его матчах еще не было. Особое внимание обратим на другой тренд - результативность матчей команды Анчелотти. Она у испанцев в январе стабильно высокая - не меньше трех голов за матч. Если соперники сообща забьют больше 2.5 мячей за полтора часа, PARI умножит номинал ставки на полтора.  Более чем вероятный вариант, учитывая травмы сразу пяти (!) защитников «Бреста».

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между «Брестом» и «Реалом» покажет сервис Okko - эксклюзивный вещатель Лиги чемпионов в России. Также игру можно посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Брест»: Локо, Зогбе (запрет на участие в матчах), Мартен, Хайдара, Амави, Кулибали, Ле Кардинал (все - травмы)

«Реал»: Винисиус Жуниор (дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Камавинга (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брест»  - «Реал»:

Позиция«Брест»«Реал»Позиция
Вратарь40. Бизот1. КуртуаВратарь
Защитник7. Лала23. МендиЗащитник
Защитник5. Шардонне22. РюдигерЗащитник
Защитник3. Ндиайе35. АсенсиоЗащитник
Защитник34. Салах17. ВаскесЗащитник
Полузащитник 45. Камара14. ТчуамениПолузащитник
Полузащитник 6. Фернандеш8. ВальвердеПолузащитник 
Полузащитник8. Маньетти5. БеллингемПолузащитник
Нападающий9. Думбия21. ДиасНападающий
Нападающий14. Бальде11. РодригоНападающий
Нападающий19. Ажорк9. МбаппеНападающий
Главный тренерЭрик РуаКарло АнчелоттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI установили щедрый коэффициент на успех хозяев - 6.90. Вероятность победы «Реала» оценена котировкой 1.40. На ничью можно поставить за 5.10.

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Брест» - «Реал»?

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Согласно расчетам экспертов, вероятность победы испанцев составляет около 71%. Самый популярный счет в линиях букмекеров - 0:2. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 8.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Брест» - «Реал»?

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Прямо сейчас пробную подписку в «Okko»  можно оформить за символический 1 рубль. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?

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В топе фаворитов турнира мадридский клуб делит второе-четвертое места с «Барселоной» и «Арсеналом». Их триумф в ЛЧ котируется за 7.00. Выше стоит только «Ливерпуль» с котировкой 5.00.

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