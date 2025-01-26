Брест - Реал Мадрид, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Не все команды сохранили турнирную мотивацию до финиша Общего этапа. Но участников встречи на «Стад дю Рудуру» это не касается. «Брест» с «Реалом» уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф, но пока не проходят в 1/8 финала напрямую. Чтобы избежать дополнительных стыков, обоим клубам нужна победа в среду. Не факт, что она позволит более удачливой стороне подняться в первую восьмерку, и те, и другие, безусловно, попытаются это сделать. Для новичка ЛЧ первое в истории противоборство с испанским топом - грандиозное событие безотносительно турнирных раскладов. Так что аншлаг на арене в Генгаме гарантирован. И яркое, страстное спортивное действо - скорее всего, тоже.

«Брест» в этом розыгрыше дома еще не проигрывал - одолел «Штурм» и «ПСВ Эйндховен», сделал ничью с чемпионом Германии. «Реал» в нынешнем евросезоне признает только два исхода - победу и поражение; ничьих в его матчах еще не было. Особое внимание обратим на другой тренд - результативность матчей команды Анчелотти. Она у испанцев в январе стабильно высокая - не меньше трех голов за матч. Если соперники сообща забьют больше 2.5 мячей за полтора часа, PARI умножит номинал ставки на полтора. Более чем вероятный вариант, учитывая травмы сразу пяти (!) защитников «Бреста».