Брайтон - Челси, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

«Брайтон» пережил катастрофический уикенд. 0:7 от «Ноттингем Форрест» - самое тяжелое поражение для клуба почти за 60 лет. Крупнее он проигрывал только дважды - 0:8 в 1966 году и 0:9 - в 1958-м. Как бы хорош ни был в этом сезоне «Ноттингем», такого разгрома ничего не предвещало. До минимального поражения от «Эвертона» дома «Брайтон» одержал три подряд победы в гостях - над «Норвичем», «Ипсвичем» и «МЮ». Причем все - с разницей минимум «+2 мяча». И тут - 0:7. Разумеется, болельщики клуба ждут от своей команды извинений - не на словах, а на деле. Уже в кубковом противостоянии с «Челси».

Лондонский клуб в последнее время играет весело. Мячей в его матчах неизменно забивается много - три, четыре, пять. Из пяти последних игр у «Челси» - ни одной «низовой». Учитывая бешеный настрой хозяев, ждем чего-то подобного и в субботу на арене «Американ Экспресс».