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6 февраля 6:55ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Брайтон - Челси, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Как «чайки» отреагируют на 0:7?
Валентин Васильев

В 1/16 финала Кубка Англии по футболу не так много заведомо равных пар, сформированных из представителей АПЛ. Одна из таких - «Брайтон» - «Челси». К этому противостоянию в субботу будет приковано повышенное внимание в Великобритании. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брайтон» (Брайтон энд Хоув)

08.02.2025, Сб

23:00 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 2.90

Х - 3.80

П2 - 2.25

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брайтон»351620-45
«Челси»165345-20

Последние пять матчей «Брайтона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025

«Ноттингем Форрест»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

25.01.025«Брайтон»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

19.01.2025

«Манчестер Юнайтед»

1:3

«Брайтон»

АПЛ

16.01.2025

«Ипсвич»

0:2

«Брайтон»

АПЛ

11.01.2025

«Норвич»

0:4

«Брайтон»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2025

«Челси»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

25.01.025«Манчестер Сити»

3:1

«Челси»

АПЛ

20.01.2025

«Челси»

3:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

14.01.2025

«Челси»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

11.01.2025

«Челси»

5:0

«Моркам»

Кубок Англии

Расписание игр

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1/16 финала

07.02.2025.  23:00. «Манчестер Юнайтед»  – «Лестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лейтон Ориент»  – «Манчестер Сити» 
08.02.2025.  15:15. «Лидс Юнайтед»  – «Миллуолл» 
08.02.2025.  18:00. «Сток Сити»  – «Кардифф Сити» 
08.02.2025.  18:00. «Ковентри Сити»  – «Ипсвич Таун» 
08.02.2025.  18:00. «Эвертон» – «Борнмут» 
08.02.2025.  18:00. «Саутгемптон» – «Бернли» 
08.02.2025.  18:00. «Уиган Атлетик»  – «Фулхэм» 
08.02.2025.  18:00. «Престон Норт Энд»  – «Уиком Уондерерс» 
08.02.2025.  20:45. «Бирмингем Сити»  – «Ньюкасл Юнайтед» 
08.02.2025.  23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Челси» 
09.02.2025.  15:30. «Блэкберн Роверс»  – «Вулверхэмптон» 
09.02.2025.  18:00. «Плимут Аргайл»  – «Ливерпуль» 
09.02.2025.  20:35. «Астон Вилла»  – «Тоттенхэм Хотспур» 
10.02.2025.  22:45. «Донкастер Роверс»  – «Кристал Пэлас» 
11.02.2025.  23:00. «Эксетер Сити»  – «Ноттингем Форест»

Прогноз на матч

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«Брайтон» пережил катастрофический уикенд. 0:7 от «Ноттингем Форрест» - самое тяжелое поражение для клуба почти за 60 лет. Крупнее он проигрывал только дважды - 0:8 в 1966 году и 0:9 - в 1958-м. Как бы хорош ни был в этом сезоне «Ноттингем», такого разгрома ничего не предвещало. До минимального поражения от «Эвертона» дома «Брайтон» одержал три подряд победы в гостях - над «Норвичем», «Ипсвичем» и «МЮ». Причем все - с разницей минимум «+2 мяча». И тут - 0:7. Разумеется, болельщики клуба ждут от своей команды извинений - не на словах, а на деле. Уже в кубковом противостоянии с «Челси».

Лондонский клуб в последнее время играет весело. Мячей в его матчах неизменно забивается много - три, четыре, пять. Из пяти последних игр у «Челси» - ни одной «низовой». Учитывая бешеный настрой хозяев, ждем чего-то подобного и в субботу на арене «Американ Экспресс». 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата и Кубка Англии. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Милнер, Стил, Марч, Эступиньян, Виффер, Аяри, Балеба, Кадиоглу, Игор (все - травмы)

«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Слонина, Лавиа (все - травма)

 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Вест Хэм»:

Позиция«Брайтон»«Челси»Позиция
Вратарь1. Вербрюгген12. ЙоргенсенВратарь
Защитник34. Велтман3. КукурельяЗащитник
Защитник29. ван Хекке23. ЧалобаЗащитник
Защитник5. Данк6. КолвиллЗащитник
Защитник2. Лэмпти24. ДжеймсЗащитник
Полузащитник 41. Хиншелвуд25. КайседоЗащитник
Полузащитник 25. Гомес8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник22. Митома20. ПалмерПолузащитник
Нападающий9. Педро19. СанчоПолузащитник
Нападающий18. Уэлбек11. МадуэкеПолузащитник
Нападающий17. Минте15. ДжексонНападающий
Главный тренерФабиан Марк ХюрцелерЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI не видят в этой паре явного фаворита. На победу «Челси» предлагается коэффициент 2.25, а на «Брайтон» - 2.90. Котировка на ничью составляет 3.80.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Брайтон» - «Челси»?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятный исход встречи - 1:1. Ставки на этот счет принимаются с коэффициентом 8.50. На 0:0 в основное время котировка на один пункт выше.

Где бесплатно смотреть матч «Брайтон» - «Челси»?

Следить за кубковым противостоянием в Брайтон энд Хоув онлайн можно на сайтах букмекерских контор - например, в PARI

Когда «Челси» брал трофей?

Последний большой успех лондонского клуба датирован еще 2018 году. Тот Кубок Англии остается последним трофеем «Челси». 

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