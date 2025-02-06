Брайтон - Челси, 8 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В 1/16 финала Кубка Англии по футболу не так много заведомо равных пар, сформированных из представителей АПЛ. Одна из таких - «Брайтон» - «Челси». К этому противостоянию в субботу будет приковано повышенное внимание в Великобритании.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брайтон» (Брайтон энд Хоув)
08.02.2025, Сб
23:00 МСК
«Челси» (Лондон)
|П1 - 2.90
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брайтон»
|3
|5
|16
|20-45
|«Челси»
|16
|5
|3
|45-20
Последние пять матчей «Брайтона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.02.2025
«Ноттингем Форрест»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
|25.01.025
|«Брайтон»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
19.01.2025
«Манчестер Юнайтед»
1:3
«Брайтон»
АПЛ
16.01.2025
«Ипсвич»
0:2
«Брайтон»
АПЛ
11.01.2025
«Норвич»
0:4
«Брайтон»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
03.02.2025
«Челси»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|25.01.025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Челси»
АПЛ
20.01.2025
«Челси»
3:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
14.01.2025
«Челси»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
11.01.2025
«Челси»
5:0
«Моркам»
Кубок Англии
1/16 финала
07.02.2025. 23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»
08.02.2025. 15:15. «Лидс Юнайтед» – «Миллуолл»
08.02.2025. 18:00. «Сток Сити» – «Кардифф Сити»
08.02.2025. 18:00. «Ковентри Сити» – «Ипсвич Таун»
08.02.2025. 18:00. «Эвертон» – «Борнмут»
08.02.2025. 18:00. «Саутгемптон» – «Бернли»
08.02.2025. 18:00. «Уиган Атлетик» – «Фулхэм»
08.02.2025. 18:00. «Престон Норт Энд» – «Уиком Уондерерс»
08.02.2025. 20:45. «Бирмингем Сити» – «Ньюкасл Юнайтед»
08.02.2025. 23:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Челси»
09.02.2025. 15:30. «Блэкберн Роверс» – «Вулверхэмптон»
09.02.2025. 18:00. «Плимут Аргайл» – «Ливерпуль»
09.02.2025. 20:35. «Астон Вилла» – «Тоттенхэм Хотспур»
10.02.2025. 22:45. «Донкастер Роверс» – «Кристал Пэлас»
11.02.2025. 23:00. «Эксетер Сити» – «Ноттингем Форест»
«Брайтон» пережил катастрофический уикенд. 0:7 от «Ноттингем Форрест» - самое тяжелое поражение для клуба почти за 60 лет. Крупнее он проигрывал только дважды - 0:8 в 1966 году и 0:9 - в 1958-м. Как бы хорош ни был в этом сезоне «Ноттингем», такого разгрома ничего не предвещало. До минимального поражения от «Эвертона» дома «Брайтон» одержал три подряд победы в гостях - над «Норвичем», «Ипсвичем» и «МЮ». Причем все - с разницей минимум «+2 мяча». И тут - 0:7. Разумеется, болельщики клуба ждут от своей команды извинений - не на словах, а на деле. Уже в кубковом противостоянии с «Челси».
Лондонский клуб в последнее время играет весело. Мячей в его матчах неизменно забивается много - три, четыре, пять. Из пяти последних игр у «Челси» - ни одной «низовой». Учитывая бешеный настрой хозяев, ждем чего-то подобного и в субботу на арене «Американ Экспресс».
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Российские телеканалы не показывают матчи чемпионата и Кубка Англии.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Милнер, Стил, Марч, Эступиньян, Виффер, Аяри, Балеба, Кадиоглу, Игор (все - травмы)
«Челси»: Бадьяшиль, Фофана, Слонина, Лавиа (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Вест Хэм»:
|Позиция
|«Брайтон»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|1. Вербрюгген
|12. Йоргенсен
|Вратарь
|Защитник
|34. Велтман
|3. Кукурелья
|Защитник
|Защитник
|29. ван Хекке
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|5. Данк
|6. Колвилл
|Защитник
|Защитник
|2. Лэмпти
|24. Джеймс
|Защитник
|Полузащитник
|41. Хиншелвуд
|25. Кайседо
|Защитник
|Полузащитник
|25. Гомес
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Митома
|20. Палмер
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Педро
|19. Санчо
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Уэлбек
|11. Мадуэке
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Минте
|15. Джексон
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Энцо Мареска
|Главный тренер
Аналитики БК PARI не видят в этой паре явного фаворита. На победу «Челси» предлагается коэффициент 2.25, а на «Брайтон» - 2.90. Котировка на ничью составляет 3.80.
Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятный исход встречи - 1:1. Ставки на этот счет принимаются с коэффициентом 8.50. На 0:0 в основное время котировка на один пункт выше.
Следить за кубковым противостоянием в Брайтон энд Хоув онлайн можно на сайтах букмекерских контор - например, в PARI.
Последний большой успех лондонского клуба датирован еще 2018 году. Тот Кубок Англии остается последним трофеем «Челси».
Партнерский проект