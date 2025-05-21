Брайтон — Ливерпуль, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В единственном матче 37-го тура Английской премьер-лиги, что будет сыгран в понедельник, «Брайтон» встретится на своем поле с «Ливерпулем». Команда Арне Слота уже оформила чемпионство и спокойно катится к финишной прямой. Хозяевам же очки не помешают, ведь они могут подняться на восьмое место со всеми вытекающими последствиями. Присматриваемся к перспективным ставкам на игру.
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия)
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брайтон»
|7
|11
|22
|51-88
|«Ливерпуль»
|22
|11
|7
|88-51
Последние пять матчей «Брайтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Вулверхэмптон»
0:2
«Брайтон»
АПЛ
|04.05.2025
|«Брайтон»
1:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.05.2025
|«Брайтон»
3:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|19.04.2025
|«Брентфорд»
4:2
«Брайтон»
АПЛ
|12.04.2025
|«Брайтон»
2:2
«Лестер»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|04.05.2025
|«Челси»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ливерпуль»
5:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|20.04.2025
|«Лестер»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|13.04.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей между «Брайтона» и «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|«Ливерпуль»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|30.10.2024
|«Брайтон»
2:3
«Ливерпуль»
Кубок лиги
|31.03.2024
|«Ливерпуль»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|08.10.2023
|«Брайтон»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|29.01.2023
|«Брайтон»
2:1
«Ливерпуль»
Кубок Англии
«Ливерпуль» досрочно гарантировал себе первое место. «Брайтон» идет на 9-м месте и еще имеет возможность подняться на одну строчку выше.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2. Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3. Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|5. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|6. Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|7. Ноттингем
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8. Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9. Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10. Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11. Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12. Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13. Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14. Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15. Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Ипсвич
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19. Лестер
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20. Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Рассуждать о балансе сил соперников перед игрой бессмысленно в виду очевидного превосходства одной команды над другой. А вот сопоставить полное отсутствие турнирной мотивации у гостей с запредельной заинтересованностью в результате принимающей команды, вполне уместно. Арне Слот не играет вторым составом, а игроки «Ливерпуля» не отбывают номер на поле. Но биться за каждый мяч резона у «мерсисайдцев» нет. А «чайки» биться будут непременно. В двух предыдущих матчах между этими командами в Брайт энд Хоув в рамках национального первенства «Ливер» набрал лишь одно очко при общем счете 5:2 в пользу хозяев. Рискнем предположить, что и в этот раз родные стены помогут «чайкам» добиться столь необходимого результата.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Российские телеканалы не показывают матчи английской Премьер-лиги. Следить за ходом событий можно на специализированных порталах по текстовым трансляциям.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Брайтон»: Рюттер, Кадыоглу, Милнер, Марч, Данк, Велтман (все - травмы)
«Ливерпуль»: Гомес, Мортон (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брайтон» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Брайтон»
|«Ливерпуль»
Позиция
|Вратарь
|1. Вербрюгген
|1. Бекер
Вратарь
|Защитник
|29. Ван Хекке
|26. Робертсон
Защитник
|Защитник
|30. Эступиньян
|4. Ван Дейк
Защитник
|Защитник
|2. Лэмпти
|5. Конате
Защитник
|Защитник
|4. Уэбстер
|84. Брэдли
Защитник
|Полузащитник
|27. Виффер
|17. Джонс
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Балеба
|8. Собослаи
Полузащитник
|Полузащитник
|33. О'Райли
|38. Гравенберх
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Аяри
|18. Гакпо
Нападающий
|Нападающий
|17. Минте
|11. Салах
Нападающий
|Нападающий
|18. Уэлбек
|7. Диас
Нападающий
|Главный тренер
|Фабиан Хюрцелер
|Арне Слотт
Главный тренер
Коэффициент на победу чемпиона в линии FONBET - солидные 2.45. Котировка на хозяев очень близка - 2.60. Ничья идет за 3.85.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Аналитики видят счёт 1:1 наиболее вероятным исходом. Сыгравшая ставка на такой итог будет рассчитана по коэффициенту 9.00.
Графические трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров. Следить за ходом событий в текстовом режиме можно на платформах спортивных изданий.
Букмекер предлагает очень близкие котировки на каждую из команд. Успешная ставка на то, что счет откроют хозяева поля приведет к двукратному увеличению ее номинала. На то, что первыми забьют подопечные Арне Слота предлагается поставить за 1.90.
Партнерский проект