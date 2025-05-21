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17 мая 14:03ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Брайтон — Ливерпуль, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Чайки» могут залететь в еврокубки
Руслан Ипполитов

В единственном матче 37-го тура Английской премьер-лиги, что будет сыгран в понедельник, «Брайтон» встретится на своем поле с «Ливерпулем». Команда Арне Слота уже оформила чемпионство и спокойно катится к финишной прямой. Хозяевам же очки не помешают, ведь они могут подняться на восьмое место со всеми вытекающими последствиями. Присматриваемся к перспективным ставкам на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брайтон» (Брайтон энд Хоув) 

19.05.2025, Пн

22:00 МСК

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

П1 - 2.60

Х - 3.85

П2 - 2.45

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия)

Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брайтон»7112251-88
«Ливерпуль»2211788-51

Последние пять матчей «Брайтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Вулверхэмптон»

0:2

«Брайтон»

АПЛ

04.05.2025«Брайтон»

1:1

«Ньюкасл»

АПЛ

26.05.2025«Брайтон»

3:2

«Вест Хэм»

АПЛ

19.04.2025«Брентфорд»

4:2

«Брайтон»

АПЛ

12.04.2025«Брайтон»

2:2

«Лестер»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Ливерпуль»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

04.05.2025«Челси»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

27.04.2025«Ливерпуль»

5:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

20.04.2025«Лестер»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

13.04.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей между «Брайтона» и «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024«Ливерпуль»

2:1

«Брайтон»

АПЛ

30.10.2024«Брайтон»

2:3

«Ливерпуль»

Кубок лиги

31.03.2024«Ливерпуль»

2:1

«Брайтон»

АПЛ

08.10.2023«Брайтон»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

29.01.2023«Брайтон»

2:1

«Ливерпуль»

Кубок Англии

Турнирное положение

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«Ливерпуль» досрочно гарантировал себе первое место. «Брайтон» идет на 9-м месте и еще имеет возможность подняться на одну строчку выше.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль36258383-3783
2. Арсенал361814466-3368
3. Ньюкасл362061068-4566
4. Челси37199963-4366
5. Астон Вилла37199958-4966
6. Манчестер Сити36198967-4365
7. Ноттингем361881056-4462
8. Брентфорд361671363-5355
9. Брайтон361413959-5655
10. Борнмут3614111155-4353
11. Фулхэм361491351-5051
12. Кристал Пэлас3612131146-4849
13. Эвертон369151239-4442
14. Вулверхэмптон361251951-6441
15. Вест Хэм3610101642-5940
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Ипсвич364102235-7722
19. Лестер36572431-7822
20. Саутгемптон36262825-8212

Прогноз на матч

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Рассуждать о балансе сил соперников перед игрой бессмысленно в виду очевидного превосходства одной команды над другой. А вот сопоставить полное отсутствие турнирной мотивации у гостей с запредельной заинтересованностью в результате принимающей команды, вполне уместно. Арне Слот не играет вторым составом, а игроки «Ливерпуля» не отбывают номер на поле. Но биться за каждый мяч резона у «мерсисайдцев» нет. А «чайки» биться будут непременно. В двух предыдущих матчах между этими командами в Брайт энд Хоув в рамках национального первенства «Ливер» набрал лишь одно очко при общем счете 5:2 в пользу хозяев. Рискнем предположить, что и в этот раз родные стены помогут «чайкам» добиться столь необходимого результата.   

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи английской Премьер-лиги. Следить за ходом событий можно на специализированных порталах по текстовым трансляциям. 

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Брайтон»: Рюттер, Кадыоглу, Милнер, Марч, Данк, Велтман (все - травмы)

«Ливерпуль»: Гомес, Мортон (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брайтон» - «Ливерпуль»:

Позиция«Брайтон»«Ливерпуль»

Позиция

Вратарь1. Вербрюгген1. Бекер

Вратарь

Защитник29. Ван Хекке26. Робертсон

Защитник

Защитник30. Эступиньян4. Ван Дейк

Защитник

Защитник2. Лэмпти5. Конате

Защитник

Защитник4. Уэбстер84. Брэдли

Защитник

Полузащитник 27. Виффер17. Джонс

Полузащитник

Полузащитник 20. Балеба8. Собослаи

Полузащитник 

Полузащитник33. О'Райли38. Гравенберх

Полузащитник

Полузащитник26. Аяри18. Гакпо

Нападающий

Нападающий17. Минте11. Салах

Нападающий

Нападающий18. Уэлбек7. Диас

Нападающий

Главный тренерФабиан ХюрцелерАрне Слотт

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу чемпиона в линии FONBET - солидные 2.45. Котировка на хозяев очень близка - 2.60. Ничья идет за 3.85.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Брайтон» - «Ливерпуль»?

Аналитики видят счёт 1:1 наиболее вероятным исходом. Сыгравшая ставка на такой итог будет рассчитана по коэффициенту 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Брайтон» - «Ливерпуль»?

Графические трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров. Следить за ходом событий в текстовом режиме можно на платформах спортивных изданий.

Кто забьет первый гол в матче «Брайтон» - «Ливерпуль»?

Букмекер предлагает очень близкие котировки на каждую из команд. Успешная ставка на то, что счет откроют хозяева поля приведет к двукратному увеличению ее номинала. На то, что первыми забьют подопечные Арне Слота предлагается поставить за 1.90.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных