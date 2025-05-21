Брайтон — Ливерпуль, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Рассуждать о балансе сил соперников перед игрой бессмысленно в виду очевидного превосходства одной команды над другой. А вот сопоставить полное отсутствие турнирной мотивации у гостей с запредельной заинтересованностью в результате принимающей команды, вполне уместно. Арне Слот не играет вторым составом, а игроки «Ливерпуля» не отбывают номер на поле. Но биться за каждый мяч резона у «мерсисайдцев» нет. А «чайки» биться будут непременно. В двух предыдущих матчах между этими командами в Брайт энд Хоув в рамках национального первенства «Ливер» набрал лишь одно очко при общем счете 5:2 в пользу хозяев. Рискнем предположить, что и в этот раз родные стены помогут «чайкам» добиться столь необходимого результата.