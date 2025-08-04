Broke Boys - Орел, 6 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Броуки» всего второй раз стартуют в Кубке России. С первой попытки медиафутбольный клуб прошел по пенальти «Квант» из Обнинска и минимально (0:1) проиграл «Химику». У «Орла» история выступлений в самом массовом турнире страны гораздо богаче. Однажды, еще в 1990-х, он даже добрался до 1/8 финала, где достойно уступил московскому «Динамо» (0:1). В прошлой кампании команда выбила из турнира курский «Авангард» и «Салют» из Белгорода, проиграв саратовскому «Соколу».

За всю весну в своей группе второй лиги «Орел» одержал всего две победы, но с наступлением лета дела у клуба пошли гораздо лучше. С 1 июня команда выдала серию из шести матчей без поражений и, видимо, в хорошем настроении подходит к старту в Кубке. С четырех последних выезда парни Евгения Полякова неизменно возвращались домой с очками. Ставка на обмен голами в данном случае выглядит достаточно перспективной.