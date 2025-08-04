Broke Boys - Орел, 6 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

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На этой неделе в борьбу за FONBET Кубок России по футболу включатся команды из нижней половины турнирной сетки. В Москве Broke Boys примут «Квант» из Обнинска. Прикинем шансы сторон в этом противостоянии.
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Турнир: FONBET Кубок России по футболу, 1/256 финала
Стадион: «Знамя труда» (Россия, Орехово-Зуево)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Broke Boys
|0
|0
|0
|0-0
|«Орел»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.07.2025
|«Спартак-Нальчик»
2:1
Broke Boys
Товарищеский матч
|05.07.2025
|«Амкал»
2:0
Broke Boys
Медиалига
|29.06.2025
|«Синдекат»
0:2
Broke Boys
Медиалига
|22.06.2025
|Broke Boys
2:2, пен. 3:4
«Синдекат»
Медиалига
|14.06.2025
|«Эгриси»
0:0
Broke Boys
Медиалига
Последние пять игр «Орла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Родина-м»
2:2
«Орел»
Вторая лига
|29.06.2025
|«Строгино»
2:4
«Орел»
Вторая лига
|21.06.2025
|«Квант»
0:1
«Орел»
Вторая лига
|15.06.2025
|«Орел»
0:0
«Динамо-Брянск»
Вторая лига
|08.06.2025
|«Арсенал-2»
0:0
«Орел»
Вторая лига
05.08.2025. 16:00. «РВЧеллендж» – «Звезда» Спб
05.08.2025. 18:00. «Амкал» – «Квант»
05.08.2025. 20:15. «Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»
06.08.2025. 16:00. «Ильпар» – «Носта»
06.08.2025. 16:00. «Красное Знамя» – «Коломна»
06.08.2025. 17:00. ПСК – «Дружба»
06.08.2025. 18:00. Broke Boys – «Орел»
06.08.2025. 18:00. «СШ Ленинградец» – «Череповец»
06.08.2025. 20:15. 2DROTS – «Торпедо-Владимир»
07.08.2025. «Фанком» – «Сокол»
07.08.2025. 12:30. «Анри» – КДВ
07.08.2025. 13:30. «Бурятия» – «Иркутск»
07.08.2025. 15:00. «Темп» – «Уралец-ТС»
07.08.2025. 17:15. «СШОР 1 — Кристалл» – «Луки-Энергия»
«Броуки» всего второй раз стартуют в Кубке России. С первой попытки медиафутбольный клуб прошел по пенальти «Квант» из Обнинска и минимально (0:1) проиграл «Химику». У «Орла» история выступлений в самом массовом турнире страны гораздо богаче. Однажды, еще в 1990-х, он даже добрался до 1/8 финала, где достойно уступил московскому «Динамо» (0:1). В прошлой кампании команда выбила из турнира курский «Авангард» и «Салют» из Белгорода, проиграв саратовскому «Соколу».
За всю весну в своей группе второй лиги «Орел» одержал всего две победы, но с наступлением лета дела у клуба пошли гораздо лучше. С 1 июня команда выдала серию из шести матчей без поражений и, видимо, в хорошем настроении подходит к старту в Кубке. С четырех последних выезда парни Евгения Полякова неизменно возвращались домой с очками. Ставка на обмен голами в данном случае выглядит достаточно перспективной.
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В прямом эфире игру в Одинцово покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
Broke Boys: нет
«Орел»: нет
Как ни странно, аналитики выделяют де-юре любительскую команду как фаворита в паре. Победа Broke Boys котируется в FONBET за 1.70, а гостей - за 4.25. При ничьей букмекер умножит номинал соответствующей ставки на 3.90.
Если исходить из расчетов аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа хозяев со счетом 1:0. Такой исход сулит самым проницательным бетторам семикратный выигрыш.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты стоимостью от 100 до 200 рублей можно приобрести на соответствующих онлайн-ресурсах. Fan ID для прохода на стадион не потребуется.
В команде Дмитрия Кузнецова есть несколько достаточно известных персонажей с опытом игры даже в РПЛ. Это прежде всего Павел Яковлев (экс-«Спартак»). Фамилии Майровича, Зирикова, Соснина, Макеева болельщикам тоже знакомы.