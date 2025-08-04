Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 августа 14:57ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Broke Boys - Орел, 6 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Второй заход «броуков» в кубковый турнир
Валентин Васильев

На этой неделе в борьбу за FONBET Кубок России по футболу включатся команды из нижней половины турнирной сетки. В Москве Broke Boys примут «Квант» из Обнинска. Прикинем шансы сторон в этом противостоянии.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Команда 1

Время начала

Команда 2

Broke Boys (Москва) 

06.08.2025, Ср

18:00 МСК

«Орел»

П1 - 1.70

Х - 3.90

П2 - 4.25

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, 1/256 финала

Стадион: «​Знамя труда»​ (Россия, Орехово-Зуево)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Broke Boys0000-0
«Орел»0000-0

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.07.2025«Спартак-Нальчик»

2:1

Broke Boys

Товарищеский матч

05.07.2025«Амкал» 

2:0

Broke Boys

Медиалига

29.06.2025«Синдекат»

0:2

Broke Boys

Медиалига

22.06.2025Broke Boys

2:2, пен. 3:4

«Синдекат»

Медиалига

14.06.2025«Эгриси»

0:0

Broke Boys

Медиалига

Последние пять игр «Орла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Родина-м»

2:2

«Орел»

Вторая лига

29.06.2025«Строгино»

2:4

«Орел»

Вторая лига

21.06.2025«Квант»

0:1

«Орел»

Вторая лига

15.06.2025«Орел»

0:0

«Динамо-Брянск»

Вторая лига

08.06.2025«Арсенал-2»

0:0

«Орел»

Вторая лига

Календарь матчей

Свернуть

05.08.2025. 16:00. «РВЧеллендж» – «Звезда» Спб
05.08.2025. 18:00. «Амкал» – «Квант»
05.08.2025. 20:15. «Шумбрат» – «Кристалл-МЭЗТ»
06.08.2025. 16:00.  «Ильпар» – «Носта»
06.08.2025. 16:00. «Красное Знамя» – «Коломна»
06.08.2025. 17:00. ПСК – «Дружба»
06.08.2025. 18:00. Broke Boys – «Орел»
06.08.2025. 18:00. «СШ Ленинградец» – «Череповец»
06.08.2025. 20:15. 2DROTS – «Торпедо-Владимир»
07.08.2025. «Фанком» – «Сокол»
07.08.2025. 12:30. «Анри» – КДВ
07.08.2025. 13:30. «Бурятия» – «Иркутск»
07.08.2025. 15:00. «Темп» – «Уралец-ТС»
07.08.2025. 17:15. «СШОР 1 — Кристалл» – «Луки-Энергия»

Прогноз на матч

Свернуть

«Броуки» всего второй раз стартуют в Кубке России. С первой попытки медиафутбольный клуб прошел по пенальти «Квант» из Обнинска и минимально (0:1) проиграл «Химику». У «Орла» история выступлений в самом массовом турнире страны гораздо богаче. Однажды, еще в 1990-х, он даже добрался до 1/8 финала, где достойно уступил московскому «Динамо» (0:1). В прошлой кампании команда выбила из турнира курский «Авангард» и «Салют» из Белгорода, проиграв саратовскому «Соколу».

За всю весну в своей группе второй лиги «Орел» одержал всего две победы, но с наступлением лета дела у клуба пошли гораздо лучше. С 1 июня команда выдала серию из шести матчей без поражений и, видимо, в хорошем настроении подходит к старту в Кубке. С четырех последних выезда парни Евгения Полякова неизменно возвращались домой с очками. Ставка на обмен голами в данном случае выглядит достаточно перспективной.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Одинцово покажет канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

Broke Boys: нет

«Орел»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Как ни странно, аналитики выделяют де-юре любительскую команду как фаворита в паре. Победа Broke Boys котируется в FONBET за 1.70, а гостей - за 4.25. При ничьей букмекер умножит номинал соответствующей ставки на 3.90.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч  Broke Boys - «Орел»?

Если исходить из расчетов аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа хозяев со счетом 1:0. Такой исход сулит самым проницательным бетторам семикратный выигрыш.

Где смотреть бесплатно матч Broke Boys - «Орел»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч  Broke Boys - «Орел»

Билеты стоимостью от 100 до 200 рублей можно приобрести на соответствующих онлайн-ресурсах. Fan ID для прохода на стадион не потребуется.

Кто играет в Broke Boys?

В команде Дмитрия Кузнецова есть несколько достаточно известных персонажей с опытом игры даже в РПЛ. Это прежде всего Павел Яковлев (экс-«Спартак»). Фамилии Майровича, Зирикова, Соснина, Макеева болельщикам тоже знакомы.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer180 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer514 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer135 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer514 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё