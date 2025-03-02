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2 марта 12:09ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Брюгге - Астон Вилла, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Бельгийцы уже побеждали команду Эмери в этом розыгрыше
Валентин Васильев

На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи 1/8 финала.  Из стран, не входящих в топ-7 рейтинга УЕФА, до этой стадии добрался только «Брюгге». Анализируем шансы бельгийского андердога в противостоянии с английской «Астон Виллой».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брюгге» (Бельгия)

04.03.2025, Вт

20:45 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

П1 - 2.80

Х - 3.45

П2 - 2.50

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Ян Брейдель»  (Брюгге, Бельгия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брюгге»1001-0
«Астон Вилла»0010-1

Последние пять игр «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Гент»

1:1

«Брюгге»

Лига Жюпиле

23.02.2025«Брюгге»

1:2

«Стандард»

Лига Жюпиле

18.02.2025«Аталанта»

1:3

«Брюгге»

Лига чемпионов

15.02.2025«Сент-Трюйден»

2:2

«Брюгге»

Лига Жюпиле

12.02.2025«Брюгге»

2:1

«Аталанта»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2025«Астон Вилла»

2:0

«Кардифф Сии»

Кубок Англии

25.02.2025«Кристал Пэлас»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

22.02.2025«Астон Вилла»

2:1

«Челси»

АПЛ

19.02.2025«Астон Вилла»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

15.02.2025«Астон Вилла»

1:1

«Ипсвич»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен»  – «Арсенал»
04.03.2025.  23:00. «Боруссия»  Д – «Лилль»
05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд»  – «Интер»
05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»  
05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» 

Прогноз на матч

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За последние три тура «Брюгге» растерял семь очков в чемпионате Бельгии и уже на девять пунктов отпустил в отрыв «Генк», но здесь и сейчас Ники Хайена больше интересует Лига чемпионов. Для клубов калибра «Брюгге» это возможность существенно пополнить клубный бюджет, и чем дальше она по сетке зайдет, тем больше призовых миллионов получит от УЕФА. А «Вилла» совсем не выглядит непреодолимой преградой для команды-сенсации ЛЧ. Две победы над «Аталантой», безусловно, повысили самооценку футболистов и тренера «Брюгге».

Команда Эмери по итогам Общего этапа вошла в топ-8 таблицы и таким образом избавила себя от необходимости играть дополнительные матчи в «стыках». Но при этом одно из двух поражений на групповой стадии бирмингемцы потерпели в Брюгге! Гол Ванакена с пенальти принес сенсационную победу бельгийцам. «Вилла» в принципе «домашняя» команда. По результатам игр в гостях она сейчас занимает только 16-е место в АПЛ. 

Полагаем, что повышенная ответственность за результат скажется на характере встречи. В первом матче раскрываться сверх меры никто не станет, а значит, и предпосылок к голепаду нет. Наш прогноз на игру: тотал меньше 2.5 голов. 

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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko можно выбрать для просмотра любой матч Лиги чемпионов.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Брюгге»: нет

«Астон Вилла»: Мален, Гарсия (запрет на участие в играх), Мингз, Мален, Кэш, Баркли, Камара, Хаусе, Пау Торрес, Онана (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брюгге» - «Астон Вилла»:

Позиция«Брюгге»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь22. Миньоле1. МартинесВратарь
Защитник55. Де Кейпер16. ГарсияЗащитник
Защитник44. Мехеле3. ДисасиЗащитник
Защитник64. Саббе4. КонсаЗащитник
Защитник58. Спилерс12. ДиньЗащитник
Полузащитник 15. Оньедика8. ТилемансЗащитник
Полузащитник 10. Ветлесен7. МакгиннПолузащитник 
Полузащитник20. Ванакен27. РоджерсПолузащитник
Нападающий17. Верман21. АсенсиоПолузащитник
Нападающий8. Дзолис9. РашфордПолузащитник
Нападающий19. Нильссон11. Уоткинс Нападающий
Главный тренерНики ХайенУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Близкие котировки на победу обеих команд - верное свидетельство высокой непредсказуемости игры. Вероятность успеха «Брюгге» PARI оценила коэффициентом 2.80, а его соперника - 2.50. Ничья традиционно котируется выше всего - в данном случае за 3.45.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Брюгге» - «Астон Вилла»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. Ставка на этот вариант сулит семикратный выигрыш.  

Где бесплатно смотреть матч «Брюгге» - «Астон Вилла»?

Ведущие букмекерские конторы, включая PARI, информируют пользователей о событиях во всех матчах ЛЧ в режиме реального времени. 

Кого тренирует Эмери?

Экс-тренер «Спартака» Эмери с ноября 2022 года возглавляет «Астон Виллу».

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