Брюгге - Астон Вилла, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи 1/8 финала. Из стран, не входящих в топ-7 рейтинга УЕФА, до этой стадии добрался только «Брюгге». Анализируем шансы бельгийского андердога в противостоянии с английской «Астон Виллой».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брюгге» (Бельгия)
04.03.2025, Вт
20:45 МСК
«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)
|П1 - 2.80
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брюгге»
|1
|0
|0
|1-0
|«Астон Вилла»
|0
|0
|1
|0-1
Последние пять игр «Брюгге»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Гент»
1:1
«Брюгге»
Лига Жюпиле
|23.02.2025
|«Брюгге»
1:2
«Стандард»
Лига Жюпиле
|18.02.2025
|«Аталанта»
1:3
«Брюгге»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Сент-Трюйден»
2:2
«Брюгге»
Лига Жюпиле
|12.02.2025
|«Брюгге»
2:1
«Аталанта»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2025
|«Астон Вилла»
2:0
«Кардифф Сии»
Кубок Англии
|25.02.2025
|«Кристал Пэлас»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|22.02.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Челси»
АПЛ
|19.02.2025
|«Астон Вилла»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|15.02.2025
|«Астон Вилла»
1:1
«Ипсвич»
АПЛ
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал»
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» Д – «Лилль»
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер»
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер»
За последние три тура «Брюгге» растерял семь очков в чемпионате Бельгии и уже на девять пунктов отпустил в отрыв «Генк», но здесь и сейчас Ники Хайена больше интересует Лига чемпионов. Для клубов калибра «Брюгге» это возможность существенно пополнить клубный бюджет, и чем дальше она по сетке зайдет, тем больше призовых миллионов получит от УЕФА. А «Вилла» совсем не выглядит непреодолимой преградой для команды-сенсации ЛЧ. Две победы над «Аталантой», безусловно, повысили самооценку футболистов и тренера «Брюгге».
Команда Эмери по итогам Общего этапа вошла в топ-8 таблицы и таким образом избавила себя от необходимости играть дополнительные матчи в «стыках». Но при этом одно из двух поражений на групповой стадии бирмингемцы потерпели в Брюгге! Гол Ванакена с пенальти принес сенсационную победу бельгийцам. «Вилла» в принципе «домашняя» команда. По результатам игр в гостях она сейчас занимает только 16-е место в АПЛ.
Полагаем, что повышенная ответственность за результат скажется на характере встречи. В первом матче раскрываться сверх меры никто не станет, а значит, и предпосылок к голепаду нет. Наш прогноз на игру: тотал меньше 2.5 голов.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Брюгге»: нет
«Астон Вилла»: Мален, Гарсия (запрет на участие в играх), Мингз, Мален, Кэш, Баркли, Камара, Хаусе, Пау Торрес, Онана (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брюгге» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Брюгге»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|22. Миньоле
|1. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|55. Де Кейпер
|16. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|44. Мехеле
|3. Дисаси
|Защитник
|Защитник
|64. Саббе
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|58. Спилерс
|12. Динь
|Защитник
|Полузащитник
|15. Оньедика
|8. Тилеманс
|Защитник
|Полузащитник
|10. Ветлесен
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Ванакен
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Верман
|21. Асенсио
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Дзолис
|9. Рашфорд
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Нильссон
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Ники Хайен
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Близкие котировки на победу обеих команд - верное свидетельство высокой непредсказуемости игры. Вероятность успеха «Брюгге» PARI оценила коэффициентом 2.80, а его соперника - 2.50. Ничья традиционно котируется выше всего - в данном случае за 3.45.
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По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом является ничья со счетом 1:1. Ставка на этот вариант сулит семикратный выигрыш.
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Экс-тренер «Спартака» Эмери с ноября 2022 года возглавляет «Астон Виллу».
Партнерский проект