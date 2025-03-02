Брюгге - Астон Вилла, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

За последние три тура «Брюгге» растерял семь очков в чемпионате Бельгии и уже на девять пунктов отпустил в отрыв «Генк», но здесь и сейчас Ники Хайена больше интересует Лига чемпионов. Для клубов калибра «Брюгге» это возможность существенно пополнить клубный бюджет, и чем дальше она по сетке зайдет, тем больше призовых миллионов получит от УЕФА. А «Вилла» совсем не выглядит непреодолимой преградой для команды-сенсации ЛЧ. Две победы над «Аталантой», безусловно, повысили самооценку футболистов и тренера «Брюгге».

Команда Эмери по итогам Общего этапа вошла в топ-8 таблицы и таким образом избавила себя от необходимости играть дополнительные матчи в «стыках». Но при этом одно из двух поражений на групповой стадии бирмингемцы потерпели в Брюгге! Гол Ванакена с пенальти принес сенсационную победу бельгийцам. «Вилла» в принципе «домашняя» команда. По результатам игр в гостях она сейчас занимает только 16-е место в АПЛ.

Полагаем, что повышенная ответственность за результат скажется на характере встречи. В первом матче раскрываться сверх меры никто не станет, а значит, и предпосылок к голепаду нет. Наш прогноз на игру: тотал меньше 2.5 голов.

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