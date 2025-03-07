Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

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Ранним утром субботы, 8 марта, по московскому времени Даниил Медведев начнет выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Сумеет ли первая ракетка России оправдать статус фаворита в матче с китайцем Бу Юньчаокэтэ?
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Дата / Время: 08.03.2025, не ранее 05:00 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Бу Юньчаокэтэ (23 года, 71-я ракетка мира)
Даниил Медведев (29 лет, 6-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Алекс Михельсен (США, 31) — Колтон Смит (США)
Не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала на хардовом турнире в Монпелье, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержал четыре победы при восьми поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе выступает впервые.
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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе, четвертьфиналов в Дохе и Дубае, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал восемь побед при пяти поражениях. В двух прошлых сезонах в Индиан-Уэллсе доходил до финала.
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Соперники ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянина явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,20 на его победу и 4,70 на успех китайца.
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Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (21,5) и 1,89 на ТМ (21,5).
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Медведев тяжело начал сезон. Постепенно результаты улучшаются, но пока это всё ещё не тот уровень, к которому россиянин приучил болельщиков. Да и он сам признается, что раздражен своей игрой в последние недели.
Получится ли кардинально улучшить форму в Индиан-Уэллсе? Загадывать сложно, тем более что Медведев вновь весьма скептически высказывается о качестве местных кортов и их низкой скорости (хотя были изменения, направленные на увеличение скорости). Да и про джетлаг россиянин пару дней назад упомянул.
Похоже, что если Медведев и покажет оптимальные кондиции, то уже по ходу турнира. А вот первый матч может получиться довольно непростым и тревожным, так как россиянину всё сложнее даются победы на классе. Но рискнем предположить, что в этот раз пройти соперника более низкого уровня всё же получится, пусть и не в быстром, разгромном режиме.
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