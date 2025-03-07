Бу Юньчаокэтэ — Даниил Медведев, 8 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев тяжело начал сезон. Постепенно результаты улучшаются, но пока это всё ещё не тот уровень, к которому россиянин приучил болельщиков. Да и он сам признается, что раздражен своей игрой в последние недели.

Получится ли кардинально улучшить форму в Индиан-Уэллсе? Загадывать сложно, тем более что Медведев вновь весьма скептически высказывается о качестве местных кортов и их низкой скорости (хотя были изменения, направленные на увеличение скорости). Да и про джетлаг россиянин пару дней назад упомянул.

Похоже, что если Медведев и покажет оптимальные кондиции, то уже по ходу турнира. А вот первый матч может получиться довольно непростым и тревожным, так как россиянину всё сложнее даются победы на классе. Но рискнем предположить, что в этот раз пройти соперника более низкого уровня всё же получится, пусть и не в быстром, разгромном режиме.