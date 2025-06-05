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1 июня 12:13ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Александр Бублик — Джек Дрэйпер, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Казахстанец способен на еще одну сенсацию?
Александр Бокулёв

Андрей Рублёв из-за падения в мировом рейтинге уже в четвертом круге Открытого чемпионата Франции 2025 года получил максимально топового соперника. Путевку в четвертьфинал вторая ракетка России оспорит с итальянцем Янником Синдром. Стоит ли ждать сенсацию?

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Дата / Время: 02.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Александр Бублик (27 лет, 62-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:2, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Алекс де Минаур (Австралия, 9) — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Энрике Роша (Португалия) — 7:5, 6:1, 6:2

Джек Дрэйпер (23 года, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Маттиа Беллуччи (Италия) — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 4:6, 6:3, 7:5
  • 3-й круг: Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:2, 6:4, 6:2

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 17)

Александр Бублик

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До 2016 года представлял Россию. Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, но на грунте титулов такого уровня не брал. В нынешнем сезоне вылетел в первом круге Australian Open, выиграл грунтовый «Челленджер» в Турине. Всего в 2025 году одержал 10 побед при 13 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат, так как дальше второго круга никогда не проходил, в том числе в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Джек Дрэйпер

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В прошлом году взял первые два титула на уровне ATP, один из них — на харде. В нынешнем сезоне на этом же покрытии стал чемпионом в Индиан-Уэллсе, дошел до финала в Дохе (хард) и Мадриде (грунт), на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2025 году одержал 25 побед при шести поражениях. На «Ролан Гаррос» уже установил личный рекорд, так как в двух прошлых сезонах вылетал в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели два официальных очных матча. Дрэйпер выиграл в двух сетах и на харде, и на траве.

Ставки на исход

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Букмекеры считают британца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,09 на его победу и 7,40 на успех казахстанца.

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Ставки на тоталы

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Оба прошлых очных матча спортсменов продлились минимум 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (33,5), и на ТМ (33,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа БубликаПобеда ДрэйпераТБ (33,5)ТМ (33,5)
WINLINE7,401,091,901,90

Прогноз и ставка

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Честно говоря, ожидания от матча очень высокие. Дело в том, что Бублик на нынешнем «Ролан Гаррос» представляет лучшую версию себя — возможно, за всю карьеру. Он выдал шедевральный камбэк в матче с де Минауром, а менее статусных соперников прошел уверенно, не отдав ни сета. Казахстанец классно приспособился к местному грунту и показывает не просто качественную, но и красивую игру с большим количеством укороченных.

Впрочем, пройти и Дрэйпера будет крайне тяжело. Британец агрессивно играет на задней линии и наверняка заставит Бублика двигаться очень много, а это неудобно для казахстанца. Вдобавок пятая ракетка мира попросту вышел на новый уровень на грунте и в нынешнем сезоне и поймал уверенность в себе и определенный кураж.

Резюмируя, согласимся с тем, что Дрэйпер — фаворит. Однако коэффициенты на Бублика слишком разгромные, и есть повод этим воспользоваться. Казахстанец в прекрасной форме, а при хорошей работе первой подачи он может доставить Дрэйперу ещё больше проблем. Да и три из четырех сетов в их очных матчах на взрослом уровне дошли до тай-брейков. В общем, играем ТБ (30,5) и не ждем быструю развязку.

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