Александр Бублик — Джек Дрэйпер, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Честно говоря, ожидания от матча очень высокие. Дело в том, что Бублик на нынешнем «Ролан Гаррос» представляет лучшую версию себя — возможно, за всю карьеру. Он выдал шедевральный камбэк в матче с де Минауром, а менее статусных соперников прошел уверенно, не отдав ни сета. Казахстанец классно приспособился к местному грунту и показывает не просто качественную, но и красивую игру с большим количеством укороченных.

Впрочем, пройти и Дрэйпера будет крайне тяжело. Британец агрессивно играет на задней линии и наверняка заставит Бублика двигаться очень много, а это неудобно для казахстанца. Вдобавок пятая ракетка мира попросту вышел на новый уровень на грунте и в нынешнем сезоне и поймал уверенность в себе и определенный кураж.

Резюмируя, согласимся с тем, что Дрэйпер — фаворит. Однако коэффициенты на Бублика слишком разгромные, и есть повод этим воспользоваться. Казахстанец в прекрасной форме, а при хорошей работе первой подачи он может доставить Дрэйперу ещё больше проблем. Да и три из четырех сетов в их очных матчах на взрослом уровне дошли до тай-брейков. В общем, играем ТБ (30,5) и не ждем быструю развязку.