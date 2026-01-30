Александр Бублик – Томас Этчеверри, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Вопреки ожиданиям, Бублик практически не испытал проблем в противостояниях с Бруксби и Фучовичем, обыграв обоих в трех партиях. Главное оружие уроженца Гатчины – подача – работает исправно. В сумме за два круга Александр выполнил 25 эйсов, а процент попадания первым мячом превысил 70%. Помимо этого, Бублик заметно прибавил в атакующих действиях и все чаще пытается посягнуть на чужую подачу.

Этчеверри на пути к третьему раунду потратил куда больше сил, чем Бублик. Аргентинец лишь в пяти партиях дожал находящегося в кризисе Кецмановича. Правда, затем практически не встретил сопротивления со стороны Фери. Несмотря на крупный счет, Томас допустил десять брейк-пойнтов, что может обернуться большими проблемами в предстоящем матче.

Мы считаем, что сейчас Бублик находится именно в той форме, которая позволяет впервые в карьере пробиться в четвертый круг австралийского мэйджора. Держим в уме свежую личную встречу между соперниками, которая осталась за Александром. Прогнозируем победу казахстанца по сетам с форой (-1,5) за коэффициент 1,55.