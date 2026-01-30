Александр Бублик – Томас Этчеверри, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Партнерский проект
В пятницу, 23 января, казахстанец Александр Бублик поспорит с аргентинцем Томасом Этчеверри за выход в четвертый круг Australian Open-2026. На текущих соревнованиях Бублик пока идет без потери сетов, в отличие от своего соперника. Как сложится предстоящая встреча?
Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 12:30 по московскому времени
Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Томас Этчеверри (26 лет, 62-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится с сильнейшим в паре Фрэнсис Тиафо (США, 29) – Алекс де Минаур (Австралия, 6).
Представитель Казахстана впервые добрался до третьего круга Australian Open. В минувшем сезоне спортсмен совершил перезагрузку в карьере, завоевав пять титулов на трех разных покрытиях. Сейчас Бублик занимает пиковую для себя десятую строчку в мировом рейтинге.
26-летний аргентинец не имеет за плечами выигранных титулов на уровне ATP. За последние годы спортсмен улучшил статистику выступлений на твердом покрытии. Так, в минувшем сезоне Этчеверри одержал 16 побед и потерпел 14 поражений на харде. Томас уже повторил свой лучший результат на австралийском мэйджоре, добравшись до третьего круга.
Единственный очный матч теннисистов прошел в июле прошлого года на грунтовом челленджере в Турине – тогда победа досталась Бублику в трех партиях.
Эксперты PARI прогнозируют победу Бублика, предложив на этот исход коэффициент 1,25. Триумф аргентинца оценивается в 4,00.
По данным PARI, коэффициент на ТБ (35,5) составляет 1,65. На ТМ (35,5) - 2,10.
Вопреки ожиданиям, Бублик практически не испытал проблем в противостояниях с Бруксби и Фучовичем, обыграв обоих в трех партиях. Главное оружие уроженца Гатчины – подача – работает исправно. В сумме за два круга Александр выполнил 25 эйсов, а процент попадания первым мячом превысил 70%. Помимо этого, Бублик заметно прибавил в атакующих действиях и все чаще пытается посягнуть на чужую подачу.
Этчеверри на пути к третьему раунду потратил куда больше сил, чем Бублик. Аргентинец лишь в пяти партиях дожал находящегося в кризисе Кецмановича. Правда, затем практически не встретил сопротивления со стороны Фери. Несмотря на крупный счет, Томас допустил десять брейк-пойнтов, что может обернуться большими проблемами в предстоящем матче.
Мы считаем, что сейчас Бублик находится именно в той форме, которая позволяет впервые в карьере пробиться в четвертый круг австралийского мэйджора. Держим в уме свежую личную встречу между соперниками, которая осталась за Александром. Прогнозируем победу казахстанца по сетам с форой (-1,5) за коэффициент 1,55.