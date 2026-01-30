Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



22 января 17:54ГлавнаяПрогнозыТеннисAustralian Open

Александр Бублик – Томас Этчеверри, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Выйдет ли Бублик впервые в карьере в четвертый круг Australian Open?
Валентин Васильев
Источник: ATP
Источник: ATP

В пятницу, 23 января, казахстанец Александр Бублик поспорит с аргентинцем Томасом Этчеверри за выход в четвертый круг Australian Open-2026. На текущих соревнованиях Бублик пока идет без потери сетов, в отличие от своего соперника. Как сложится предстоящая встреча?

Получить до 25 000 рублей от PARI

Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 12:30 по московскому времени

Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Свернуть

Александр Бублик (28 лет, 10-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: Дженсон Бруксби (США) –  6:4, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Мартон Фучович (Венгрия) – 7:5, 6:4, 7:5

Томас Этчеверри (26 лет, 62-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Миомир Кецманович (Сербия) – 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Артур Фери (Великобритания) – 7:6, 6:1, 6:3

Победитель этого матча встретится с сильнейшим в паре Фрэнсис Тиафо (США, 29) – Алекс де Минаур (Австралия, 6).

Александр Бублик

Свернуть

Представитель Казахстана впервые добрался до третьего круга Australian Open. В минувшем сезоне спортсмен совершил перезагрузку в карьере, завоевав пять титулов на трех разных покрытиях. Сейчас Бублик занимает пиковую для себя десятую строчку в мировом рейтинге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Томас Этчеверри

Свернуть

26-летний аргентинец не имеет за плечами выигранных титулов на уровне ATP. За последние годы спортсмен улучшил статистику выступлений на твердом покрытии. Так, в минувшем сезоне Этчеверри одержал 16 побед и потерпел 14 поражений на харде. Томас уже повторил свой лучший результат на австралийском мэйджоре, добравшись до третьего круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Единственный очный матч теннисистов прошел в июле прошлого года на грунтовом челленджере в Турине – тогда победа досталась Бублику в трех партиях.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI прогнозируют победу Бублика, предложив на этот исход коэффициент 1,25. Триумф аргентинца оценивается в 4,00.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

По данным PARI, коэффициент на ТБ (35,5) составляет 1,65. На ТМ (35,5) - 2,10.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа БубликаПобеда ЭтчеверриТБ (35,5)ТМ (35,5)
PARI1,254,001,652,10

Прогноз и ставка

Свернуть

Вопреки ожиданиям, Бублик практически не испытал проблем в противостояниях с Бруксби и Фучовичем, обыграв обоих в трех партиях. Главное оружие уроженца Гатчины – подача – работает исправно. В сумме за два круга Александр выполнил 25 эйсов, а процент попадания первым мячом превысил 70%. Помимо этого, Бублик заметно прибавил в атакующих действиях и все чаще пытается посягнуть на чужую подачу.

Этчеверри на пути к третьему раунду потратил куда больше сил, чем Бублик. Аргентинец лишь в пяти партиях дожал находящегося в кризисе Кецмановича. Правда, затем практически не встретил сопротивления со стороны Фери. Несмотря на крупный счет, Томас допустил десять брейк-пойнтов, что может обернуться большими проблемами в предстоящем матче.

Мы считаем, что сейчас Бублик находится именно в той форме, которая позволяет впервые в карьере пробиться в четвертый круг австралийского мэйджора. Держим в уме свежую личную встречу между соперниками, которая осталась за Александром. Прогнозируем победу казахстанца по сетам с форой (-1,5) за коэффициент 1,55.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё