Мартин Будай — Уран Сатыбалдиев, 6 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сатыбалдиев специализируется на выступлении в полутяжелом дивизионе, поэтому бой в тяжелом — разовая акция. Планируется, что в дальнейшем он продолжит карьеру в UFC в привычной весовой категории.

Что касается предстоящего поединка, то кыргызстанец потенциально будет мобильнее своего оппонента. При этом любопытно, как скажется на Сатыбалдиеве короткая пауза с прошлого боя — меньше месяца. Возможно, максимального запаса свежести у него не будет, что приведет к активному началу. Будай зачастую действует довольно осторожно, поэтому у Сатыбалдиева есть опция снести его стартовым напором.

Но даже если такая тактика не сработает или даже не будет использована, кыргызстанец может забрать победу и по очкам. Полагаем, на пару раундов его сил всё-таки хватит. Причем Сатыбалдиев может как минимум на равных конкурировать в стойке, а в партере его потенциал заметно выше.

Таким образом, есть основания воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть победу номинального аутсайдера. Однако мы всё же склоняемся к варианту ТБ (2,5), так как короткое уведомление — большой и не единственный фактор риска, а подготовленный Будай, полагаем, не позволит снести себя на первых минутах и дальше разгонится.