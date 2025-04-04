Мартин Будай — Уран Сатыбалдиев, 6 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев дебютирует в UFC на ближайшем турнире. Он заменил выбывшего из-за травмы нигерийца Кеннеди Нзечукву и побьется со словаком Мартином Будаем. Сумеет ли непобежденный спортсмен сразу одолеть представителя топ-15 тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Будай
Сатыбалдиев
Словакия
Страна
Кыргызстан
33
Возраст
30
16
Бои
8
14 (7 / 2 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (5 / 1 / 2)
2 (1 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
0
Ничьи
1
15
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
—
193
Рост (см)
193
195,5
Размах рук (см)
203
109
Размах ног (см)
N/A
Выступает в профессиональных MMA с 2015 года. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл четыре первых поединка, но затем уступил Шамилю Газиеву техническим нокаутом во втором раунде. В последнем поединке в июне закрыл это поражение благодаря победе над Андреем Орловским раздельным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2020 года. Был чемпионом Open FC в полутяжелом весе, затем взял титул LFA в этой же категории. В последнем поединке в марте болевым приемом в третьем раунде победил Леона Соареша и защитил пояс.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Сатыбалдиев специализируется на выступлении в полутяжелом дивизионе, поэтому бой в тяжелом — разовая акция. Планируется, что в дальнейшем он продолжит карьеру в UFC в привычной весовой категории.
Что касается предстоящего поединка, то кыргызстанец потенциально будет мобильнее своего оппонента. При этом любопытно, как скажется на Сатыбалдиеве короткая пауза с прошлого боя — меньше месяца. Возможно, максимального запаса свежести у него не будет, что приведет к активному началу. Будай зачастую действует довольно осторожно, поэтому у Сатыбалдиева есть опция снести его стартовым напором.
Но даже если такая тактика не сработает или даже не будет использована, кыргызстанец может забрать победу и по очкам. Полагаем, на пару раундов его сил всё-таки хватит. Причем Сатыбалдиев может как минимум на равных конкурировать в стойке, а в партере его потенциал заметно выше.
Таким образом, есть основания воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть победу номинального аутсайдера. Однако мы всё же склоняемся к варианту ТБ (2,5), так как короткое уведомление — большой и не единственный фактор риска, а подготовленный Будай, полагаем, не позволит снести себя на первых минутах и дальше разгонится.
Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «UFC Apec» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 6 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Будай — Сатыбалдиев стоит ожидать около 01:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
Партнерский проект