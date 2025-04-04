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4 апреля 16:43ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мартин Будай — Уран Сатыбалдиев, 6 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Дебютант из Кыргызстана выходит на коротком уведомлени
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев дебютирует в UFC на ближайшем турнире. Он заменил выбывшего из-за травмы нигерийца Кеннеди Нзечукву и побьется со словаком Мартином Будаем. Сумеет ли непобежденный спортсмен сразу одолеть представителя топ-15 тяжелого дивизиона (до 120,2 кг)?

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Статистика

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Будай

 

Сатыбалдиев

Словакия

Страна

Кыргызстан

33

Возраст

30

16

Бои

8

14 (7 / 2 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (5 / 1 / 2)

2 (1 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

0

Ничьи

1

15

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

193

Рост (см)

193

195,5

Размах рук (см)

203

109

Размах ног (см)

N/A

Мартин Будай

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Выступает в профессиональных MMA с 2015 года. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл четыре первых поединка, но затем уступил Шамилю Газиеву техническим нокаутом во втором раунде. В последнем поединке в июне закрыл это поражение благодаря победе над Андреем Орловским раздельным решением судей.

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Уран Сатыбалдиев

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В профессиональных ММА выступает с 2020 года. Был чемпионом Open FC в полутяжелом весе, затем взял титул LFA в этой же категории. В последнем поединке в марте болевым приемом в третьем раунде победил Леона Соареша и защитил пояс.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БудаяПобеда СатыбалдиеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,802,062,251,60

Прогноз на бой

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Сатыбалдиев специализируется на выступлении в полутяжелом дивизионе, поэтому бой в тяжелом — разовая акция. Планируется, что в дальнейшем он продолжит карьеру в UFC в привычной весовой категории. 

Что касается предстоящего поединка, то кыргызстанец потенциально будет мобильнее своего оппонента. При этом любопытно, как скажется на Сатыбалдиеве короткая пауза с прошлого боя — меньше месяца. Возможно, максимального запаса свежести у него не будет, что приведет к активному началу. Будай зачастую действует довольно осторожно, поэтому у Сатыбалдиева есть опция снести его стартовым напором.

Но даже если такая тактика не сработает или даже не будет использована, кыргызстанец может забрать победу и по очкам. Полагаем, на пару раундов его сил всё-таки хватит. Причем Сатыбалдиев может как минимум на равных конкурировать в стойке, а в партере его потенциал заметно выше.

Таким образом, есть основания воспользоваться высокими коэффициентами и заиграть победу номинального аутсайдера. Однако мы всё же склоняемся к варианту ТБ (2,5), так как короткое уведомление — большой и не единственный фактор риска, а подготовленный Будай, полагаем, не позволит снести себя на первых минутах и дальше разгонится.

Полный кард, где смотреть бой Будай Сатыбалдиев

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Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «UFC Apec» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 6 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Будай Сатыбалдиев стоит ожидать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Джош Эмметт (США) Лерон Мёрфи (Англия). Полулегкий вес;
  • Пэт Сабатини (США) Жоандерсон Брито (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Кортэвиус Ромиос (США) — Чан Хо Ли (Республика Корея). Легчайший вес;
  • Брэд Таварес (США) — Джеральд Мершарт (США). Средний вес;
  • Оде Осборн (Ямайка) — Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Торрез Финни (США) — Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;

Прелимы

  • Дэйви Грант (США) — Даниэль Сантос (Бразилия). Легчайший вес;
  • Диана Белбита (Румыния) — Дионе Барбоса (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Рис Макки (Ирландия) — Дэниел Фрунза (Румыния). Полусредний вес;
  • Лома Локбунми (Таиланд) — Истела Нуньес (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Виктор Генри (США) — Педро Фалькао (Бразилия). Легчайший вес;
  • Мартин Будай (Словакия) — Уран Сатыбалдиев (Кыргызстан). Тяжелый вес;
  • Ванесса Демопулос (США) — Талита Аленкар (Бразилия). Женский минимальный вес.
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