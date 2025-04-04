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4 апреля 15:48ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джош Эмметт — Лерон Мерфи, 6 апреля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Ветеран против непобежденного соперника
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцем Джошем Эмметом и англичанином Лероном Мёрфи. Анализируем котировки букмекеров на это противостояние.

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Статистика

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Эмметт

 

Мёрфи

США

Страна

Англия

40

Возраст

33

23

Бои

16

19 (7 / 2 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (7 / 0 / 8)

4 (1 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

0

Ничьи

1

8

Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC

10

169

Рост (см)

175

178

Размах рук (см)

186,5

100,5

Размах ног (см)

99

Джош Эмметт

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Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в юности активно занимался борьбой. С 2011 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт выступлений в полулегкой и легкой весовых категориях. Становился чемпионом двух локальных лиг, после чего в 2016-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал десять побед при четырех поражениях. В 2023-м бился за временный пояс, но уступил Яиру Родригесу. Затем проиграл Илие Топурии, а в последнем поединке в декабре 2023-го нокаутировал Брайса Митчелла в первом раунде.

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Лерон Мёрфи

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Занимался футболом, но из-за травмы колена в 16-летнем возрасте оставил этот вид спорта. Впоследствии начал тренировки по боксу, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2019-м стал чемпионом FCC в полулегком весе и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене дебютировал с ничьей с Зубайрой Тухуговым, после чего выиграл семь боев подряд. В последнем поединке в октябре победил Дэна Иге единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЭмметтаПобеда МёрфиДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,661,301,991,77

Прогноз на бой

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Не в пользу Эмметта говорит, прежде всего, классическое сочетание почтенного возраста и долгого простоя. Американец разменял пятый десяток, а не дрался уже больше года. В таких условиях определенный слой пресловутой ржавчины обеспечен. Какое-то время Эмметт точно потратит на восстановление соревновательного тонуса, благо пятираундовая дистанция дает пространство для разгона. А навыков и опыта ему в любом случае должно хватить для того, чтобы дать Мёрфи тяжелый бой и проверить его в контексте титульной гонки.

На бумаге англичанин справедливо считается фаворитом. Он моложе, быстрее и, пожалуй, может действовать более вариативно. Эмметт же всё чаще сосредотачивается на поиске момента для одного-двух решающих панчей, в том числе из-за спада мобильности. Но опция нокаута одним ударом у американца по-прежнему работает, и в этом его главная угроза.

Собственно, в данном контексте важно и то, что Мёрфи отнюдь не безупречен в защите. Его уже пробивали в недавних боях, может это повторить и Эмметт, только после его попаданий восстановиться очень сложно. Так что в целом шансы американца, пожалуй, букмекеры даже недооценивают. Но мы все-таки не будем рисковать и играть победу номинального аутсайдера. Повторимся, у Мёрфи всё равно больше опций для успеха. 

Остановимся на тайминге, так как если того самого панча от Эмметта не случится, бой вполне может затянуться на все пять раундов. К борьбе соперники вряд ли обратятся (её они не любят), поэтому с высокой вероятностью нас ждет увлекательная баталия в стойке, которая быстро не закончится.

Полный кард, где смотреть бой Эмметт Мёрфи

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Турнир UFC on ESPN 66 пройдет на арене «UFC Apec» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 6 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Эмметт Мёрфи стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Джош Эмметт (США) Лерон Мёрфи (Англия). Полулегкий вес;
  • Пэт Сабатини (США) Жоандерсон Брито (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Кортэвиус Ромиос (США) — Чан Хо Ли (Республика Корея). Легчайший вес;
  • Брэд Таварес (США) — Джеральд Мершарт (США). Средний вес;
  • Оде Осборн (Ямайка) — Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Торрез Финни (США) — Роберт Валентин (Швейцария). Средний вес;

Прелимы

  • Дэйви Грант (США) — Даниэль Сантос (Бразилия). Легчайший вес;
  • Диана Белбита (Румыния) — Дионе Барбоса (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Рис Макки (Ирландия) — Дэниел Фрунза (Румыния). Полусредний вес;
  • Лома Локбунми (Таиланд) — Истела Нуньес (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Виктор Генри (США) — Педро Фалькао (Бразилия). Легчайший вес;
  • Мартин Будай (Словакия) — Уран Сатыбалдиев (Кыргызстан). Тяжелый вес;
  • Ванесса Демопулос (США) — Талита Аленкар (Бразилия). Женский минимальный вес.
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