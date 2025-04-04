Джош Эмметт — Лерон Мерфи, 6 апреля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Не в пользу Эмметта говорит, прежде всего, классическое сочетание почтенного возраста и долгого простоя. Американец разменял пятый десяток, а не дрался уже больше года. В таких условиях определенный слой пресловутой ржавчины обеспечен. Какое-то время Эмметт точно потратит на восстановление соревновательного тонуса, благо пятираундовая дистанция дает пространство для разгона. А навыков и опыта ему в любом случае должно хватить для того, чтобы дать Мёрфи тяжелый бой и проверить его в контексте титульной гонки.

На бумаге англичанин справедливо считается фаворитом. Он моложе, быстрее и, пожалуй, может действовать более вариативно. Эмметт же всё чаще сосредотачивается на поиске момента для одного-двух решающих панчей, в том числе из-за спада мобильности. Но опция нокаута одним ударом у американца по-прежнему работает, и в этом его главная угроза.

Собственно, в данном контексте важно и то, что Мёрфи отнюдь не безупречен в защите. Его уже пробивали в недавних боях, может это повторить и Эмметт, только после его попаданий восстановиться очень сложно. Так что в целом шансы американца, пожалуй, букмекеры даже недооценивают. Но мы все-таки не будем рисковать и играть победу номинального аутсайдера. Повторимся, у Мёрфи всё равно больше опций для успеха.

Остановимся на тайминге, так как если того самого панча от Эмметта не случится, бой вполне может затянуться на все пять раундов. К борьбе соперники вряд ли обратятся (её они не любят), поэтому с высокой вероятностью нас ждет увлекательная баталия в стойке, которая быстро не закончится.