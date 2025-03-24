Калгари — Сиэтл, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
26 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари» - «Сиэтл». Начало игры в 03:00 по Москве. Обе команды имеют слабые шансы на выход в плей-офф, но постараются порадовать своих болельщиков на финише не самого удачного сезона. Оцениваем перспективы соперников и привлекательность букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Калгари Флэймз»
19.03.2025, Ср
03:30 МСК
«Сиэтл Кракен»
|П1 - 3.10
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Калгари»
|14
|8
|75-57
|«Сиэтл»
|8
|14
|57-75
Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|22.03.2025
|«Айлендерс»
3:4 ОТ
«Калгари»
|21.03.2025
|«Нью-Джерси»
3:5
«Калгари»
|19.03.2025
|«Рейнджерс»
1:2
«Калгари»
|18.03.2025
|«Торонто»
6:2
«Калгари»
|15.03.2025
|«Калгари»
2:4
«Колорадо»
Последние пять матчей «Сиэтла» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Эдмонтон»
5:4
«Сиэтл»
|20.03.2025
|«Миннесота»
4:0
«Сиэтл»
|19.03.2025
|«Чикаго»
2:6
«Сиэтл»
|17.03.2025
|«Сиэтл»
2:3 ОТ
«Виннипег»
|15.03.2025
|«Сиэтл»
4:2
«Юта»
Последние пять матчей «Калгари» и «Сиэтла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.02.2025
|«Калгари»
2:3 ОТ
«Сиэтл»
|03.02.2025
|«Сиэтл»
2:3
«Калгари»
|20.10.2024
|«Сиэтл»
2:1 ОТ
«Калгари»
|01.10.2024
|«Калгари»
4:3 ОТ
«Сиэтл»
|23.09.2024
|«Сиэтл»
1:6
«Калгари»
«Калгари»
|Показатель
«Сиэтл»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Юбердо
|55
Маккэн
48
|Снайпер (голы)
|Юбердо
|27
Толванен
21
|Ассистент (передачи)
|Уигар
|34
Стивенсон
36
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Вольф
|2.63
Даккорд
2.70
Прогноз на матч «Виннипег» - «Вашингтон»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Калгари»: Уигар, Манта, Фараби, Кирклэнл (все - травма)
«Сиэтл»: Стивенсон (травма)
Для «Сиэтла» сезон по сути закончен. Пробиться в первую восьмерку Западной конференции «Кракенам» помочь может лишь чудо. У «Калгари» шанс выйти в плей-офф имеется, но не больше, чем у основных конкурентов в борьбе за последнюю путевку в Кубок Стэнли - «Сент-Луиса», «Ванкувера» и «Юты». Так что терять очки в матче с аутсайдером команда Райана Хаска права не имеет.
Еще неделю назад положение канадского клуба выглядело безнадежным, но последние результаты помогли «Флэймз» значительно улучшить турнирную ситуацию. В трех последних матчах регулярки «Калгари» одерживал победу, вплотную приблизившись в турнирной таблице к занимающему заветную восьмую строчку «Сент-Луису».
В очных поединках соперников в последнее время была очень вязкая борьба с равными шансами на успех. В трех из четырех последних играх «Калгари» и «Сиэтла» победитель определялся в овертайме, а еще в одном случае победу канадской команде принес перевес в одну шайбу. «Флэймз» лучше мотивированы и имеют преимущество своей площадке. Возможно, хозяева и дожмут соперника, но не факт, что в основное время. Пойдем на поводу у статистике и рискнем предположить, что 60-ти минут соперникам не хватит.
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«Кракены» сохраняют лишь теоретические шансы пробиться в плей-офф, а ставки на их возможное участие в розыгрыше Кубка Стэнли не принимаются. Канадский же клуб ведет заочную битву с «Сент-Луисом» за восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Помимо «Флэймз» и «Блюз» претендуют на последнюю путевку в плей-офф еще несколько команд. Вероятность попадания в кубковую стадию «Калгари» букмекеры оценивают коэффициентом 2.70.
Прогноз на матч «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
Партнерский проект