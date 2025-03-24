Калгари — Сиэтл, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Для «Сиэтла» сезон по сути закончен. Пробиться в первую восьмерку Западной конференции «Кракенам» помочь может лишь чудо. У «Калгари» шанс выйти в плей-офф имеется, но не больше, чем у основных конкурентов в борьбе за последнюю путевку в Кубок Стэнли - «Сент-Луиса», «Ванкувера» и «Юты». Так что терять очки в матче с аутсайдером команда Райана Хаска права не имеет.

Еще неделю назад положение канадского клуба выглядело безнадежным, но последние результаты помогли «Флэймз» значительно улучшить турнирную ситуацию. В трех последних матчах регулярки «Калгари» одерживал победу, вплотную приблизившись в турнирной таблице к занимающему заветную восьмую строчку «Сент-Луису».

В очных поединках соперников в последнее время была очень вязкая борьба с равными шансами на успех. В трех из четырех последних играх «Калгари» и «Сиэтла» победитель определялся в овертайме, а еще в одном случае победу канадской команде принес перевес в одну шайбу. «Флэймз» лучше мотивированы и имеют преимущество своей площадке. Возможно, хозяева и дожмут соперника, но не факт, что в основное время. Пойдем на поводу у статистике и рискнем предположить, что 60-ти минут соперникам не хватит.