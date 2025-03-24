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24 марта 9:27ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Калгари — Сиэтл, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Основного времени этим соперникам для выявления победителя часто не хватает
Руслан Ипполитов

 

26 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари» - «Сиэтл». Начало игры в 03:00 по Москве. Обе команды имеют слабые шансы на выход в плей-офф, но постараются порадовать своих болельщиков на финише не самого удачного сезона. Оцениваем перспективы соперников и привлекательность букмекерских котировок.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Калгари Флэймз»

19.03.2025, Ср

03:30 МСК

«Сиэтл Кракен»

П1 - 3.10

Х - 4.30

П2 - 2.00

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Калгари»14875-57
«Сиэтл»81457-75

Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

22.03.2025«Айлендерс»

3:4 ОТ

«Калгари»

21.03.2025«Нью-Джерси»

3:5

«Калгари»

19.03.2025«Рейнджерс»

1:2

«Калгари»

18.03.2025«Торонто»

6:2

«Калгари»

15.03.2025«Калгари»

2:4

«Колорадо»

Последние пять матчей «Сиэтла» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Эдмонтон»

5:4

«Сиэтл»

20.03.2025«Миннесота»

4:0

«Сиэтл»

19.03.2025«Чикаго»

2:6

«Сиэтл»

17.03.2025«Сиэтл»

2:3 ОТ

«Виннипег»

15.03.2025«Сиэтл»

4:2

«Юта»

Последние пять матчей «Калгари» и «Сиэтла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.02.2025«Калгари»

2:3 ОТ

«Сиэтл»

03.02.2025«Сиэтл»

2:3

«Калгари»

20.10.2024«Сиэтл»

2:1 ОТ

«Калгари»

01.10.2024«Калгари»

4:3 ОТ

«Сиэтл»

23.09.2024«Сиэтл»

1:6

«Калгари»

Лидеры

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«Калгари»

Показатель

«Сиэтл»

Показатель

Бомбардир (очки)Юбердо55

Маккэн

48

Снайпер (голы)Юбердо27

Толванен

21

Ассистент (передачи)Уигар34

Стивенсон

36

Вратарь (коэфф. надежности)Вольф2.63

Даккорд

2.70

Прогноз на матч «Виннипег» - «Вашингтон»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Калгари»: Уигар, Манта, Фараби, Кирклэнл (все - травма)

«Сиэтл»: Стивенсон (травма)

Прогноз на матч

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Для «Сиэтла» сезон по сути закончен. Пробиться в первую восьмерку Западной конференции «Кракенам» помочь может лишь чудо. У «Калгари» шанс выйти в плей-офф имеется, но не больше, чем у основных конкурентов в борьбе за последнюю путевку в Кубок Стэнли - «Сент-Луиса», «Ванкувера» и «Юты». Так что терять очки в матче с аутсайдером команда Райана Хаска права не имеет.

Еще неделю назад положение канадского клуба выглядело безнадежным, но последние результаты помогли «Флэймз» значительно улучшить турнирную ситуацию. В трех последних матчах регулярки «Калгари» одерживал победу, вплотную приблизившись в турнирной таблице к занимающему заветную восьмую строчку «Сент-Луису».

В очных поединках соперников в последнее время была очень вязкая борьба с равными шансами на успех. В трех из четырех последних играх «Калгари» и «Сиэтла» победитель определялся в овертайме, а еще в одном случае победу канадской команде принес перевес в одну шайбу. «Флэймз» лучше мотивированы и имеют преимущество своей площадке. Возможно, хозяева и дожмут соперника, но не факт, что в основное время. Пойдем на поводу у статистике и рискнем предположить, что 60-ти минут соперникам не хватит.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Калгари» на победу чуть выше. Номинал сыгравшей на победу «Флэймз» будет урассчитан по коэффициенту 2.25. За выигрыш «Кракенов» предложен кэф 2.65. На ничью можно поставить за 4.50.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Калгари» - «Сиэтл»?

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В заявках этих команд нет игроков с российскими паспортами.

Выйдут ли «Калгари» и «Сиэтл» в плей-офф?

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«Кракены» сохраняют лишь теоретические шансы пробиться в плей-офф, а ставки на их возможное участие в розыгрыше Кубка Стэнли не принимаются. Канадский же клуб ведет заочную битву с «Сент-Луисом» за восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Помимо «Флэймз» и «Блюз» претендуют на последнюю путевку в плей-офф еще несколько команд. Вероятность попадания в кубковую стадию «Калгари» букмекеры оценивают коэффициентом 2.70.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Флорида» - 6.50.

«Даллас» - 7.00

«Колорадо» - 8.50 

Поставить на победу в плей-офф «Калгари» можно за 100.00.

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